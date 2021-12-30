На сегодняшний день не видим большой опасности в том, что происходит на наших границах, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии на сегодняшний день угрозы открытой военной агрессии со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг секретаря СНБО.

"Информация о том, что происходит на нашей границе у нас есть в ежедневном режиме. Ее получает президент Украины. Мы на сегодняшний день не видим большой опасности в том, что происходит на наших границах. Если для определенной части западного общества – это была новость, что у нас идет война и есть агрессия со стороны РФ, то для нас это с 2014 года вещи, которые, к большому сожалению, ежедневные. Если говорить о больших увеличениях, на которых настаивают некоторые СМИ за границей – мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных. Мы четко осознаем, где и кто там что", – сообщил Данилов.

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Секретарь СНБО также отметил, что на сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ не заметно. А что будет завтра – об этом завтра и нужно говорить. Не менее важный вопрос – внутренняя дестабилизация.

"На сегодняшний день внутренняя дестабилизация в нашей стране – это вопрос номер один для РФ. Если будет внутренняя дестабилизация, которая происходила ранее, РФ может воспользоваться этой возможностью", - сказал Данилов. "Наша задача – этого не допустить", - подытожил секретарь СНБО.

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