На сегодняшний день не видим большой опасности в том, что происходит на наших границах, - секретарь СНБО Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии на сегодняшний день угрозы открытой военной агрессии со стороны России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг секретаря СНБО.
"Информация о том, что происходит на нашей границе у нас есть в ежедневном режиме. Ее получает президент Украины. Мы на сегодняшний день не видим большой опасности в том, что происходит на наших границах. Если для определенной части западного общества – это была новость, что у нас идет война и есть агрессия со стороны РФ, то для нас это с 2014 года вещи, которые, к большому сожалению, ежедневные. Если говорить о больших увеличениях, на которых настаивают некоторые СМИ за границей – мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных. Мы четко осознаем, где и кто там что", – сообщил Данилов.
Секретарь СНБО также отметил, что на сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ не заметно. А что будет завтра – об этом завтра и нужно говорить. Не менее важный вопрос – внутренняя дестабилизация.
"На сегодняшний день внутренняя дестабилизация в нашей стране – это вопрос номер один для РФ. Если будет внутренняя дестабилизация, которая происходила ранее, РФ может воспользоваться этой возможностью", - сказал Данилов. "Наша задача – этого не допустить", - подытожил секретарь СНБО.
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как начнется сразу туда и слиняет
P.S. Называть ***** путиным.... На Цензоре это --- моветон!))
- евреи плакали бы каждый день на весь Мир, рвали на себе бы волосы, что вот вот Московия нападет всеми силами - уже почти напала!!!!!!!!!!!!!!
Дайте нам срочную помощь - SOS SOS SOS !!!!!!
А этот идиот Данилов - все нормально, никто не нападает, оружия нам не нужно, и военной срочной поддержки тоже...
Для паники волнений и нет причин..
Вопрос для особо грамотного- сколько войск надо для захвата территории после тотальной бомбардировки?
Сколько американцев погибло на войне с Ираком?
Я противник шапкозакидательства потому что это может дорого нам стоить, но и паники не надо. Надо делать то что надо!
https://www.youtube.com/watch?v=duEfPT2Be4Y
Данилов, я тебе адын очен умный вещь скажу, только ты не обижайся: благодаря ЗЕ-быдлу внутренняя дестабилизация достигла масштабов конца 2013 года. Но если ты угрозой вторжения параши думаешь отменить новый Майдан, то хрен тебе в грызло.
Если не будет досрочных выборов в ВР в 2022 г., 100% будет новый Майдан.
Но эти выборы будут, и твой Зеля вместе с вашим }{уйлом это сглотнут.
...Для введения санкций в отношении активов экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко необходимо, чтобы в СНБО были направлены соответствующие документы. Кроме того, решение о задействовании мер должны поддержать 2/3 присутствующих на заседании. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 30 декабря. По его словам, на сегодняшний день таких документов нет, их имеют право подать в СНБО пять государственных органов в соответствии с законодательством. "Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно относительно этого вопроса", - уточнил секретарь СНБО.
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Что то это все нехорошо!
Не сами боевые действия, возможно они будут успешными со стороны Украины, а то что Зе может обьвить военное положение и получить почти диктаторские полномочия.
Давно подозревал о какой то фальши этого секретаря. Но когда увидел его в малиновом пиджаке, в спортивных костюмах и крутящим наперстки перед братвой, понял - ветеринар то родом из 90 -х а в 1997 вместе спортковым уехал покорять столицу.
https://www.youtube.com/watch?v=1jRZQkVopZA
"следствие" выйдет на след украинской разведки
кремль предъявит Украине невыполнимый ультиматум ( 3 дня на выполнение), и нанесёт удары по украинским объектам ракетами наземного, воздушного и морского базирования, в том числе и с территории Беларуси, а в самой РФ будет объявлен призыв резервистов
после этого активизируются процессы распада власти в Киеве - и только потом начнутся вторжения на разных участках границы
сценарий уже утверждён, и предотвратить его может только администрация США