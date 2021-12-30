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В Чехии за год родилось более 1,2 тыс. граждан Украины, - посол Перебийнис

В Чехии за год родилось более 1,2 тыс. граждан Украины, - посол Перебийнис

Посольство Украины в Чехии в этом году зарегистрировало 1258 новорожденных граждан Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.

"В 2021 году я подписал документы о приобретении гражданства Украины 1258 детишками, которые родились на территории Чехии (в 2020 г. - 1094). Из них 644 мальчика и 614 девочек", - проинформировал посол.

По словам дипломата, среди мальчиков было, в частности, 47 Давидов, 40 Даниэлей, 38 Марков, 34 Доминика, 30 Максимов, 21 Адам, 11 Матвеев, 10 Владиславов, 4 Теодора, 2 Захара, 2 Якуба и 2 Роберта.

Среди новых гражданочек Украины – 51 София, 32 Эмилии, 17 Анн, 15 Злат, 9 Эмм, 8 Арин, 7 Адель, 5 Камил, 5 Моник, 5 Полин, 4 Соломии, 3 Оливии, 3 Денисы, 2 Элеоноры.

Читайте также: В 2022 году поддержка Чехией Украины очень мощно усилится, - посол Перебийнис

Автор: 

дети (6480) украинцы (3861) Чехия (1703) Перебийнис Евгений (75)


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Топ комментарии
+14
Люди хотят достойно жить сейчас, а не десятилетиями ждать реформ, копаться в гавне и сражаться с ветряными мельницами в виде тотальной коррупции, непрофессионализма на всех уровнях и сферах, деградации образования и медицины, сомнительной экологии и отсутствия какой-либо безопасности вообще. Поэтому осуждать их за это просто глупо и судя по именам, родители совершенно не хотят возвращения их домой. У них теперь новая Родина и это серьёзный вызов для Украины и наших недо-политиков, хотя судя по делам, им глубоко пох, главное самим дербануть и смыться
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30.12.2021 22:44
+6
Судя по первой тройке имён мальчиков и девочек, речь идёт не о Чехии, а об Израиле.
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30.12.2021 22:33
+5
И хер они вернутся в Украину
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30.12.2021 21:59
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И хер они вернутся в Украину
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30.12.2021 21:59 Ответить
Любителі готового, зробленого кимось, а не працювать в себе вдома і доганять сусідів
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30.12.2021 22:27 Ответить
Люди хотят достойно жить сейчас, а не десятилетиями ждать реформ, копаться в гавне и сражаться с ветряными мельницами в виде тотальной коррупции, непрофессионализма на всех уровнях и сферах, деградации образования и медицины, сомнительной экологии и отсутствия какой-либо безопасности вообще. Поэтому осуждать их за это просто глупо и судя по именам, родители совершенно не хотят возвращения их домой. У них теперь новая Родина и это серьёзный вызов для Украины и наших недо-политиков, хотя судя по делам, им глубоко пох, главное самим дербануть и смыться
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30.12.2021 22:44 Ответить
А як тобі варіант: проголосувати за клоуна і самому у... бати звідси, бо погано стало? Багато й таких.
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30.12.2021 23:14 Ответить
За Петра Порошенко за рубежом проголосовали 53,7% граждан Украины (30 487 человек), за его оппонента Владимира Зеленского - 44,83% (25 451 человек). Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты обработанных 97,02% протоколов, обнародованные на сайте ЦИК.
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31.12.2021 01:45 Ответить
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp314pt001f01=719.html https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp314pt001f01=719.html


польша, чехия, венгрия, словакия - страны с самой большой диаспорой парашемоев проголосовали за клоуна. Так что от фактов никуда не спрячешся
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31.12.2021 10:50 Ответить
Во-первых, "парашемои" работают за границей на тех же работах, что и в Украине.

К твоему сведенью, в Польше учится 35 тысяч студентов из Украины -
они работают по специальности, а не параши моют.
И даже в Польше у людей с головой зарплаты от 1000 евро, не говоря уже об Италии или Германии.
1000 евро, за которые непарашемои в Украине, готовы реально мыть параши.
И ты готов мыть парашу за 1000 евро.
А еще ты врёшь, не говоря всю правду - в Польше проголосовало 7 тысяч, но ты не сказал, что в Польше живёт больше миллиона украинцев. То есть, проголосовало меньше 1%.
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31.12.2021 13:14 Ответить
Саме так і було відсотків на 90.
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31.12.2021 11:38 Ответить
Чтобы достойно жить, эту достойную жизнь надо построить. А строить никто нехочет, ни власть имущие, ни власть не имущие. Все только "рятують себе і своїх діточок".
"им глубоко пох, главное самим дербануть и смыться" -- и чем тут отличается министр, чиновник и простой выезжант? Ничем. Жлобство губит эту страну и народ.
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31.12.2021 09:55 Ответить
Как можно достойно жить моя польские/чешские сортиры или работая грузчиком в бедренке если в той же праге или варшаве, приемлимая квартира стоит минимум 600 евро в месяц, а зарплата у парашемоя 500-700 евро?!
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31.12.2021 10:21 Ответить
в первую очередь нужно что бы хотели раюотать дома властьимущие, а у нас что не властьимущий вор, бандит, взяточник и.тд.... именно эти люди уничтожают страну... правильно люди делают , они хотят нормально, спокойно жить.... и поверьте там тоже много трудностей.... уже даже не ради себя, а ради детей ибо я не вижу в Украине нормального будующего для детей...от слова совсем! в нашей стране есть будующее только для воров, властьимущих, бандитов... других варинтов не вижу.. может вы подскажите?
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30.12.2021 23:03 Ответить
Думали построить страну торгованием и вызжанием? Теперь не видите будущего? Тикайте. Но всегда помните, что это вы уничтожили свою страну.
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31.12.2021 09:58 Ответить
чем же я уничтожил? у менясвое маленькое предприятие, производство, и торговля... произвел продал, услуги предприятиям, населению.. что не так? Никогда не брал кредиті, давал работу другим, платил налоги, на мой взгляд не малые, с учетом что у меня не миллиардный бизнес, офшорами не пользовался .. в ответ от государства, постоянные пресинги, увеличение налогообложения, проверки налоговая, пожарка, встречные проверки крушников ит.д. и как говрят сами проверяющие " у нас такое законодательство, что не нарушить его не возможно, поэтому нам нужно что то найти и выписать вам штраф, может сразу покажите, чтомы долго не искали".... .. в ответ на мою работу тариф электроэнергия 6 грн квт,газ по 60... ну вообщем все плюшки которые уничтожабт в принципе.. и так все 30 лет моей работы... т.е. я в принципе созидал , а властьимущие уничтожали , грабили, воровали, если огдлянуться назад! так в чем же моя вина?
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31.12.2021 18:04 Ответить
Я имел в виду широкие массы, которые наибольшие усилия в своей жизни прикладывали к упомянутым вещам.

Вы тут столько намешали и похоже из очень разных времен, лишь бы краски сгустить.

А електричество по 6 и газ по 60 для бизнеса, потому что для населения по 1.6 и 8, чтобы "зубожіле населення" не плакало. А у него все равно "тарифный геноцид", жизни нет и все уедем.
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31.12.2021 18:31 Ответить
а что люди.. люди все время выживали, да купи продай, бартер - это был единственный выход прокормить семью в 90х... вто время когда люди выживали, властьимущие бывшие и новые наживались, скупая за копейки (наворованныен копейки) ваучеры , предприятия, в принципе как и сейчас, ничего не изменилось... поднять экономику возможно только исключительно действиями властьимущих, их верными законами, решениями, политической волей.. за 30 лет, никто , ни единый властьимущий не заложил фундамент экономики, все жили по принципу после меня хоть потоп, продалжают так делать, а процветающая страна не стоится за год, два, это десятилетия, падать гораздо быстрее ,чем подниматься, но я не вижу никаких преспектив т.к. отсутствует идея, фундамент, стратегия.. каждая власть метет по своему, руша все предыдущее, это бег по кругу... след., нет будующего у наших детей , экономического, финансового благополучия.. вывод - лучше покинуть это место жительства, чем бороться с ветряными мельницами.. жизнь одна и она коротка!
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31.12.2021 19:02 Ответить
Игорек, а ты не любишь готовое? Признайся честно -- ты просто никуда выехать не в состоянии, потому что у тебя нет профессии и ты не в состоянии выучить язык. Поэтому ты сидишь на форуме и корчишь из себя патриота-пусечку.

Это как старушки на скамейке, которые никому не интересны, поэтому молодые девушки и них все "проститутки". Вот такой и ты. Типичное чмо.
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31.12.2021 08:23 Ответить
Я за 9 років роботи без вихідних, свят, і моря у свої 34 роки заробив на 1 га землі і 1850 кв.м виробничих приміщень.
Мене готове не цікавить
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31.12.2021 12:53 Ответить
А то якась проблема поїхати в Чехію чи Польщу на роботу, щоб "хер они вернутся в Украину"?))
Появилась б тут хоч якась перспектива вернулись б за день
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30.12.2021 23:48 Ответить
Не вернулись бы.
От появления перспективы до её реализации - многие года.
Этого времени нет - жизнь одна.
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31.12.2021 01:47 Ответить
То вже не громадяни України!
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30.12.2021 22:00 Ответить
как раз таки Украины. чехи не дают гражданство по праву рождения
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30.12.2021 22:17 Ответить
и правильно делают
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30.12.2021 22:28 Ответить
не брешіть,дають. при досягненні 18 років у народжених в Чехії буде можливість вибирати.
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30.12.2021 22:42 Ответить
не лайся тут. по праву рождения они гражданство не получают
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30.12.2021 22:51 Ответить
судя по именам мальчиков, там большинство громадян кавказской национальности..
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30.12.2021 22:06 Ответить
Уявляю що в Польщі робиться , якщо в маленькій Чехії стільки українських сімей чекають на легалізацію . Жах .
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30.12.2021 22:25 Ответить
зачем врать? кто вам сказал, что все они там работают нелегально?
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30.12.2021 22:28 Ответить
Ви неадекватно сприймаєте інфу і пишете якісь свої фантазії . Читайте уважно і не істеріть.
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30.12.2021 22:57 Ответить
Судя по первой тройке имён мальчиков и девочек, речь идёт не о Чехии, а об Израиле.
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30.12.2021 22:33 Ответить
они уже чехи, для этого и рожают за бугром из за гражданства
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30.12.2021 22:35 Ответить
нет. они получат второе гражданство только по достижении 18ти лет и только при условии, что 12 лет проживут в Чехии
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30.12.2021 22:36 Ответить
куда они из Чехии денуться ? Тем более до 12 лет .
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30.12.2021 23:46 Ответить
родителей с работы... и до свидания домой
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30.12.2021 23:49 Ответить
То вже стовідсотково не громадяни України.
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30.12.2021 22:35 Ответить
новые граждане евросоюза...
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30.12.2021 22:42 Ответить
Когда им будет 18 евросоюза уже не будет
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31.12.2021 10:34 Ответить
І навіть я 56 річний чоловік виїхав три роки назад з Неньки в Чехію. Забрав сюди трьох дітей. Троє онучат, народжених в Чехіїї гріють мені душу.Я можу сміливо сказати, я врятував своїх нащядків.
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30.12.2021 22:46 Ответить
а за могилами предків хто доглядає ?
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30.12.2021 22:52 Ответить
Сложно приехать?Скумбрия по 8 мозг сьела?)
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30.12.2021 23:02 Ответить
не тебе узколобому вопрос задавали . У тебя всё что в голову влезло , это новость про скумбрию , которая и за восемь гривен тебе не по карману .
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30.12.2021 23:09 Ответить
Треба думати за дітей . За живих треба дбати найперше . В могилах предків немає , самі лиш рештки . Предки в іншому світі живуть , хто в Бога заслужив .
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30.12.2021 23:06 Ответить
Чого тоді відсвічувати на цьому сайті? Чим чеські не вгодили - родіна вже ж там?
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30.12.2021 23:07 Ответить
у мене Батьківщина там де жили всі ті , хто дав життя нам теперішнім . А їхати на чужбину за кращою долею , це ...
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30.12.2021 23:14 Ответить
Може якийсь ваш далекий предок колись жив у Чехії чи Португалії . Звідки ви знаєте ? Отже - час пакувати валізи . Люди не дерева , їм властиво пересуватися . Інакше всю землю би не освоїли .
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30.12.2021 23:22 Ответить
може й так
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30.12.2021 23:25 Ответить
30 років тіко торгували й виїжджали, а тепер рятують своїх нащадків з того, що самі зробили.
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31.12.2021 09:42 Ответить
А здесь делать нечего,когда 73% безнадежные дебилы
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30.12.2021 23:01 Ответить
Правильний зробили вибір! Тут робити нічого: олігархи-політикани та їх раби!
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30.12.2021 23:05 Ответить
Хоч діти будуть Різдво Христове разом з усім світом , з усіма людьми святкувати , по людськи . А не з гундяєвим та його проходимцями . Предки навіть на це були не здатні .
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30.12.2021 23:11 Ответить
З якої країни пишете?
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30.12.2021 23:14 Ответить
З України пишу .
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30.12.2021 23:24 Ответить
Так подобається гундяєв?
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30.12.2021 23:26 Ответить
Моя сім'я 24 грудня вечеряє . Зараз багато молодих греко- католицьких і православних сімей переходять самостійно на наш рідний календар , за яким ми народились і живемо . І святкують 25 грудня , як весь світ . Поки "блаженнійші" шевчуки та єпіфанії озираються на московію - ми створюємо нормальність довкола себе . А ненормальність - знищуємо .
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30.12.2021 23:36 Ответить
Ваші дописи протирічать одне одному. У верхньому ви написали, що діти можуть свяяткувати правильно лише там, а тут лишились лише неспроможні, що ********** гундяєва.
Тепер пишете інше.
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30.12.2021 23:42 Ответить
Ніяких протиріч немає . У верхньому пості я говорю про основну (90%) частину суспільства , про людей без думки але зі страхом самостійно приймати рішення . Про людей , не здатних на вчинки і самостійні кроки . Але є ті 10% , що думають і діють самостійно . Вони (ми) створюємо довкола себе свій світ і здатні на вчинки і прийняття рішень самостійно .
Просто приємніше і легше жити серед хоча б 30 чи 60% людей , ніж серед 10%.
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31.12.2021 06:13 Ответить
На учет в военкомат ставить будут? Или это"граждане" за пенсией по возрасту примчатся после 60_ти?
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31.12.2021 00:39 Ответить
Народженим сьогодні , ми з вами пенсії платити точно не будемо . Якщо хтось і буде платити (що навряд) то швидше за все якісь азіати чи африканці , до того ж які ще не народилися .
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31.12.2021 06:35 Ответить
Ось таким бачать майбутнє своєї країни виїжджанти.
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31.12.2021 09:50 Ответить
Країна живе декілька тисяч років , людина - лише 100 . Країна може ще 300 років тупцювати на місці , отруюючи життя цілих поколінь . Людина , на жаль , так багато часу не має . Тож мусить рухатись дуже швидко до кращого . Якщо Країна не встигатиме в розвитку - не варто на неї чекати . Якщо встигатиме - варто в ній залишитись . Все просто .
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31.12.2021 13:36 Ответить
Тобто найвища цінність і досягнення в житті -- встигнути добігти до більшого корита?
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31.12.2021 17:32 Ответить
Так , бо діти матимуть кращий старт . Світ жорстокий . Хто не хоче розвиватись , той гине . На цьому базується еволюція . І нема на то ради . Просто нінада бути дібілами , то й діти не втікатимуть в нормальний світ . Якщо ми самі будемо нормальні .
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01.01.2022 01:49 Ответить
Украинская пенсия -- это один раз сходить в супермаркет. Интересует она только нищих типа тебя. А твой "учет в военкомат" -- отрыжка совка. Из которого ты родом. Холопом родился, холопом и остаешься.
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31.12.2021 08:19 Ответить
Забавно читать комменты совков, которых как воспитали рабами, каковым не положено никуда уезжать, так они ими и остались.
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31.12.2021 08:20 Ответить
Противно читать коменты жлобов, которым плевать на свою страну, на свой народ и друг на друга. Только Я и мое корыто. Совков хотя бы строить свою страну учили. А жлобы создали здесь друг-другу такие невыносимые условия, что разбегаются по всему миру теперь.
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31.12.2021 09:48 Ответить
А в это время в Британии родилось 5000 чешских детей, в Германии - 7000.
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31.12.2021 11:49 Ответить
 
 