В Чехии за год родилось более 1,2 тыс. граждан Украины, - посол Перебийнис

Посольство Украины в Чехии в этом году зарегистрировало 1258 новорожденных граждан Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.

"В 2021 году я подписал документы о приобретении гражданства Украины 1258 детишками, которые родились на территории Чехии (в 2020 г. - 1094). Из них 644 мальчика и 614 девочек", - проинформировал посол.

По словам дипломата, среди мальчиков было, в частности, 47 Давидов, 40 Даниэлей, 38 Марков, 34 Доминика, 30 Максимов, 21 Адам, 11 Матвеев, 10 Владиславов, 4 Теодора, 2 Захара, 2 Якуба и 2 Роберта.

Среди новых гражданочек Украины – 51 София, 32 Эмилии, 17 Анн, 15 Злат, 9 Эмм, 8 Арин, 7 Адель, 5 Камил, 5 Моник, 5 Полин, 4 Соломии, 3 Оливии, 3 Денисы, 2 Элеоноры.

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