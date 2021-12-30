В Чехии за год родилось более 1,2 тыс. граждан Украины, - посол Перебийнис
Посольство Украины в Чехии в этом году зарегистрировало 1258 новорожденных граждан Украины.
Об этом сообщил в фейсбуке посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.
"В 2021 году я подписал документы о приобретении гражданства Украины 1258 детишками, которые родились на территории Чехии (в 2020 г. - 1094). Из них 644 мальчика и 614 девочек", - проинформировал посол.
По словам дипломата, среди мальчиков было, в частности, 47 Давидов, 40 Даниэлей, 38 Марков, 34 Доминика, 30 Максимов, 21 Адам, 11 Матвеев, 10 Владиславов, 4 Теодора, 2 Захара, 2 Якуба и 2 Роберта.
Среди новых гражданочек Украины – 51 София, 32 Эмилии, 17 Анн, 15 Злат, 9 Эмм, 8 Арин, 7 Адель, 5 Камил, 5 Моник, 5 Полин, 4 Соломии, 3 Оливии, 3 Денисы, 2 Элеоноры.
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польша, чехия, венгрия, словакия - страны с самой большой диаспорой парашемоев проголосовали за клоуна. Так что от фактов никуда не спрячешся
К твоему сведенью, в Польше учится 35 тысяч студентов из Украины -
они работают по специальности, а не параши моют.
И даже в Польше у людей с головой зарплаты от 1000 евро, не говоря уже об Италии или Германии.
1000 евро, за которые непарашемои в Украине, готовы реально мыть параши.
И ты готов мыть парашу за 1000 евро.
А еще ты врёшь, не говоря всю правду - в Польше проголосовало 7 тысяч, но ты не сказал, что в Польше живёт больше миллиона украинцев. То есть, проголосовало меньше 1%.
"им глубоко пох, главное самим дербануть и смыться" -- и чем тут отличается министр, чиновник и простой выезжант? Ничем. Жлобство губит эту страну и народ.
Вы тут столько намешали и похоже из очень разных времен, лишь бы краски сгустить.
А електричество по 6 и газ по 60 для бизнеса, потому что для населения по 1.6 и 8, чтобы "зубожіле населення" не плакало. А у него все равно "тарифный геноцид", жизни нет и все уедем.
Это как старушки на скамейке, которые никому не интересны, поэтому молодые девушки и них все "проститутки". Вот такой и ты. Типичное чмо.
Мене готове не цікавить
Появилась б тут хоч якась перспектива вернулись б за день
От появления перспективы до её реализации - многие года.
Этого времени нет - жизнь одна.
Тепер пишете інше.
Просто приємніше і легше жити серед хоча б 30 чи 60% людей , ніж серед 10%.