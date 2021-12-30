В 2021 году было зафиксировано 197 случаев нарушения свободы слова, - Институт массовой информации

В Украине эксперты Института массовой информации (ИМИ) в текущем году зафиксировали 197 случаев нарушений свободы слова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт массовой информации.

"197 случаев нарушений свободы слова зафиксировали эксперты ИМИ в Украине в 2021 году (по состоянию на 30 декабря). Из них 145 случаев касались физической агрессии против журналистов. Для сравнения: в 2020 году ИМИ зафиксировал 229 случаев нарушений свободы слова, из них 171 случай физической агрессии", - говорится в сообщении

Основными категориями нарушений свободы слова в Украине в 2021 году были:

Препятствование законной журналистской деятельности – 99 случаев (для сравнения: в 2020 году было 125 случаев, в 2019 – также 99 случаев);

Избиения и нападения, сопровождавшиеся причинением телесных повреждений, – 24 случая (в 2021 – 20 случаев, в 2019 – 23);

Ограничение доступа к публичной информации для журналистов – 18 случаев (в прошлом году – 22 случая, в 2019 – 21);

Киберпреступления в отношении медиа и журналистов – 16 случаев. В 2020 году в этой категории было зафиксировано 11 случаев, в 2019 – 15 случаев.

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Главными трендами года были:

Самым распространенным типом нарушения свободы слова в Украине остается физическая агрессия в отношении журналистов. В 2021 году, как и в 2020-м, на нее пришлось 74% всех зафиксированных ИМИ нарушений свободы слова в Украине. Основными причинами такой ситуации являются карантинные ограничения, коррупция и агрессивное отношение к ее разоблачению, закрытость власти всех уровней и высокий уровень безнаказанности за нападения на журналистов. По состоянию на декабрь 2021 года суды вынесли только 10 приговоров по "журналистским" статьям.

Рост случаев цензуры в Украине по сравнению с 2020 годом. По словам медиаэкспертки Екатерины Дячук, в 2020 году ИМИ зафиксировал только два публично известных случая цензуры, а в 2021 году – восемь. Тренд к усилению цензуры зафиксирован как со стороны представителей власти, так и со стороны медиавладельцев.

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Уменьшение количества препятствий в 2021 году было связано с более спокойной политической ситуацией (в 2020 году в Украине происходили местные выборы), а также с тем, что журналисты больше работали онлайн, чем офлайн.

Чаще право журналистов на профессию нарушали частные лица, местные власти, судебные власти, Офис президента и правоохранители.

В целом, нарушение свободы слова в 2021 году зафиксировано во всех 23 регионах страны. По количеству нарушений традиционно лидирует Киев с областью (74 случая). Второе место заняли Запорожье и Одесская (по 12 случаев), третье – Харьковщина и Полтавщина (по 10).

Ущемления своих прав подверглись 72 журналиста и 56 журналисток.