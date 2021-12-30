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На обустройство границы с Россией и Беларусью за 5 лет планируют потратить 36,3 млрд грн

На обустройство границы с Россией и Беларусью за 5 лет планируют потратить 36,3 млрд грн

Кабинет Министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью. Финансирование программы составит около 36 млрд гривен.

Об этом говорится в ответе Администрации Государственной пограничной службы на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Предыдущая программа обустройства границы (проект "Стена") действовала с мая 2015 года и завершается 1 января 2022 года. Вместо нее будет действовать новая программа до 2024 года.

Кабмин утвердил ее 15 декабря, но вступила в силу и была опубликована она только 29 декабря. Ориентировочный объем финансирования из госбюджета для его выполнения 36,3 млрд гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дадут Украине $20 млн на усиление границы с Россией и Беларусью, - Госпогранслужба

Отмечено, что в 2022 году планируется обустроить 1676 км границы с Россией и 1084 км – с Беларусью. До 2024 года будет защищена граница с Молдовой и со странами ЕС.

Отмечается, что обустройство рубежей приведет к уменьшению расходов госбюджета от контрабанды на 100-150 млрд гривен в год.

Выполнять программу будет Госпогранслужба, Министерство инфраструктуры и обладминистрации.

Автор: 

Госпогранслужба (6390) граница (5260) Кабмин (14025)


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Топ комментарии
+4
то была плохая стена. теперь будет хорошая
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30.12.2021 22:50
+2
зараз ботва розкаже стару як світ байку про "колючий дріт не зупинить танки, літаки та ракети" ...
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31.12.2021 10:17
+1
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30.12.2021 22:53
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то была плохая стена. теперь будет хорошая
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30.12.2021 22:50 Ответить
До 2024 року буде захищений кордон з країнами ЄС. Джерело:
Кабмин вообще сдурел ? Кордон с ЕС давно сделан . Только КП И ДОРОГИ В УКРАИНЕ ОКОЛО ГРАНИЦ С ЕС ПОЗОРНЫЕ

а вот Беларусь , Приднестровье, раша- голое поле с контрабандистами
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30.12.2021 22:53 Ответить
По високогір'ю Карпат кордон з Румунією відсутній.
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30.12.2021 23:06 Ответить
😀😀😀прямо румыны попрутся через горные перевалы 😀😀😀
А то , что 100 000 орды с севера и востокастоит на голом поле вместо границы - это можно не учитывать ?

кабмин - придурки
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30.12.2021 23:16 Ответить
зараз ботва розкаже стару як світ байку про "колючий дріт не зупинить танки, літаки та ракети" ...
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31.12.2021 10:17 Ответить
Потому ИЗ-ЗА АГЕНТОВ СТРАНЫ ОККУПАНТА в Украине до сих пор не закрыта граница
и визы даже не вводят , ЗАСРАНЦЫ Зелёные
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31.12.2021 15:31 Ответить
Румуни не попруться, а наші з клумаками цигарок пруться в Румунію в дощ і сніг і ніхто їх зупинити не може.
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31.12.2021 16:56 Ответить
Пусть сначала остановят контрабанду из раши , лугандона и Беларуси . , где вообще намёков на границу нет . И визы с рашей введут
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31.12.2021 20:40 Ответить
Я теж обома руками за припинення торгівлі з кацапами і їх союзниками, за введення візового режиму з біометричною ідентифікацією для всіх з снд. Але до зміни нинішньої влади цього не буде, на жаль.
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31.12.2021 21:52 Ответить
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30.12.2021 22:53 Ответить
Стоп! 17 млрд на облаштування кордону з БРСР (за словами чинуш), а решта 19,3 на кордон з московією? Ну тут або "стіна Яценюка" таки є, або десь знову ная... брешуть....
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30.12.2021 22:56 Ответить
юридически граница с рашкой отсутствует
договор о демаркации границы не подписан
куда пойдут деньги?
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30.12.2021 23:04 Ответить
Гроші підуть на колючий дріт і мінні поля.
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30.12.2021 23:08 Ответить
Какие минные поля)) ты стебешься?
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30.12.2021 23:22 Ответить
Мрію.
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31.12.2021 16:51 Ответить
Сеняяяяяя!!!!!!!!!!!
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30.12.2021 23:04 Ответить
*******
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30.12.2021 23:08 Ответить
Пиляти-не перепиляти!
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30.12.2021 23:09 Ответить
Ключевое слово "потратят"
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30.12.2021 23:18 Ответить
На стіну Яценюк вимагав 1 мільярд,слуги хочуть 36.
35 - вкрадуть?!
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30.12.2021 23:22 Ответить
Кролик то стену построил ОГОГО.. настолько современную, что она невидима..новейшие технологии..зеленым гнидам понравилась идея попилить деннжку)))
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30.12.2021 23:25 Ответить
Краще ці гроші направити на відновлення ядерного потенціалу України
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30.12.2021 23:40 Ответить
Лише наївні дурники можуть вважати, що Україні хтось дозволить мати власну ядерну зброю.
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31.12.2021 06:17 Ответить
Значить не потрібно питати дозволу. Ізраїль в когось питав дозволу?
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31.12.2021 06:51 Ответить
у Ізраїля свої люди всюди - в США, Європі, навіть на расіє та безумовно у нас.
Їм дозвіл і не потрібен.
А ви тільки подумаєте щоб це зробити - вже всі знати будуть
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31.12.2021 10:19 Ответить
Вместо того, что бы попытаться хоть что то сделать полезное и нужное, только воровство!
Зеленые дегенераты постоянно скулят, что все нам должны оружие предоставить!
Так купите это оружие, твари проклятые!
Это же цена 28 самолетов F-16!
А докинуть еще столько же и будет стоимость 3 батареи ЗРК Patriot!
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30.12.2021 23:46 Ответить
що дадуть 3 батареї?
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31.12.2021 10:20 Ответить
Между дадут и продадут, есть разница
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31.12.2021 13:53 Ответить
Краще скажіть яка різниця буде між тим що в нас є ці 3 батареї чи нема взагалі
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02.01.2022 19:15 Ответить
Велике крадівництво триває.
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31.12.2021 06:12 Ответить
 
 