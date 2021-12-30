На обустройство границы с Россией и Беларусью за 5 лет планируют потратить 36,3 млрд грн
Кабинет Министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью. Финансирование программы составит около 36 млрд гривен.
Об этом говорится в ответе Администрации Государственной пограничной службы на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Предыдущая программа обустройства границы (проект "Стена") действовала с мая 2015 года и завершается 1 января 2022 года. Вместо нее будет действовать новая программа до 2024 года.
Кабмин утвердил ее 15 декабря, но вступила в силу и была опубликована она только 29 декабря. Ориентировочный объем финансирования из госбюджета для его выполнения 36,3 млрд гривен.
Отмечено, что в 2022 году планируется обустроить 1676 км границы с Россией и 1084 км – с Беларусью. До 2024 года будет защищена граница с Молдовой и со странами ЕС.
Отмечается, что обустройство рубежей приведет к уменьшению расходов госбюджета от контрабанды на 100-150 млрд гривен в год.
Выполнять программу будет Госпогранслужба, Министерство инфраструктуры и обладминистрации.
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Кабмин вообще сдурел ? Кордон с ЕС давно сделан . Только КП И ДОРОГИ В УКРАИНЕ ОКОЛО ГРАНИЦ С ЕС ПОЗОРНЫЕ
а вот Беларусь , Приднестровье, раша- голое поле с контрабандистами
А то , что 100 000 орды с севера и востокастоит на голом поле вместо границы - это можно не учитывать ?
кабмин - придурки
и визы даже не вводят , ЗАСРАНЦЫ Зелёные
договор о демаркации границы не подписан
куда пойдут деньги?
35 - вкрадуть?!
Їм дозвіл і не потрібен.
А ви тільки подумаєте щоб це зробити - вже всі знати будуть
Зеленые дегенераты постоянно скулят, что все нам должны оружие предоставить!
Так купите это оружие, твари проклятые!
Это же цена 28 самолетов F-16!
А докинуть еще столько же и будет стоимость 3 батареи ЗРК Patriot!