На обустройство границы с Россией и Беларусью за 5 лет планируют потратить 36,3 млрд грн

Кабинет Министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью. Финансирование программы составит около 36 млрд гривен.

Об этом говорится в ответе Администрации Государственной пограничной службы на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Предыдущая программа обустройства границы (проект "Стена") действовала с мая 2015 года и завершается 1 января 2022 года. Вместо нее будет действовать новая программа до 2024 года.

Кабмин утвердил ее 15 декабря, но вступила в силу и была опубликована она только 29 декабря. Ориентировочный объем финансирования из госбюджета для его выполнения 36,3 млрд гривен.

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Отмечено, что в 2022 году планируется обустроить 1676 км границы с Россией и 1084 км – с Беларусью. До 2024 года будет защищена граница с Молдовой и со странами ЕС.

Отмечается, что обустройство рубежей приведет к уменьшению расходов госбюджета от контрабанды на 100-150 млрд гривен в год.

Выполнять программу будет Госпогранслужба, Министерство инфраструктуры и обладминистрации.