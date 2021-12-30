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Новости Агрессия России против Украины Война
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Концентрация российских войск у границ Украины и в Крыму продолжается, - Conflict Intelligence Team

Концентрация российских войск у границ Украины и в Крыму продолжается, - Conflict Intelligence Team

Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) пришли к выводу, что в течение декабря концентрация российских войск вблизи границ Украины и в оккупированном Россией Крыму продолжалась, а общая численность военной техники в этих районах "скорее всего превысила апрельские показатели".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В открытых источниках мы можем наблюдать, как увеличиваются уже обнаруженные лагеря, возникают новые, а состав перебрасываемой техники расширяется: к танкам и самоходным установкам добавились зенитные ракетные комплексы. Кроме того, усилилось противодействие сбору информации о перебрасывании частей", - указывают аналитики

В то же время, они считают, что "подготовка к операции (т.е. вторжение российских войск на контролируемую правительством часть территории Украины – ред.) не завершена, а если она начнется, то будет не столь масштабной, как предполагают некоторые аналитики и публицисты".

Такие выводы эксперты CIT связывают со сравнительно небольшим количеством десантных частей ("В апреле перебрасывание десантных элементов было намного более массовым. Можно предположить, что десантники должны играть важную роль в масштабном наступлении в глубину территории Украины").

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"Во-вторых, если верить оценкам Украины, то численность российских войск в пограничной полосе (в последние дни назывались цифры в районе 100–120 тысяч бойцов) даже с учетом "вооруженных сил" "ЛНР" и "ДНР" (составляющих до 35 тысяч лиц) несколько меньше общей численности Сухопутных войск Украины мирного состава (до 169 тысяч человек) и Национальной гвардии Украины (50 тысяч по состоянию на 2017 год). При этом следует учитывать, что в оценочное количество российских военных, наверное, входят призывники несущие срочную службу близ украинских границ, но вряд ли могут быть задействованы в операции на территории Украины", – говорится в предновогоднем анализе.

Кроме того, аналитики пока не видят признаков массовой мобилизации на территории России.

Автор: 

армия РФ (19115) граница (5260)


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Топ комментарии
+11
ВОНО воює з Порохом і нічого іншого не бачить.
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30.12.2021 23:34
+5
Врагу не сдаётся наш гордый квартал. В Испании места хватает.
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30.12.2021 23:43
+4
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31.12.2021 01:34
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А РНБО (ака Зеленский) - ничего НЕ ВИДЯТ!
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30.12.2021 23:22 Ответить
ВОНО воює з Порохом і нічого іншого не бачить.
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30.12.2021 23:34 Ответить
Как воюет? Порошенко же уехал из Украины.
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31.12.2021 01:45 Ответить
Уєхал, а штани зебілів все рівно в лайні. А ктоже ето дєлаєт то?)))
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31.12.2021 08:31 Ответить
Спокойно, товарищи, все по местам. Последний парад наступает.
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30.12.2021 23:28 Ответить
для "товарищей" - 100%
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30.12.2021 23:41 Ответить
Врагу не сдаётся наш гордый квартал. В Испании места хватает.
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30.12.2021 23:43 Ответить
Пусть катаются, чем больше прокатают, тем лучше😁😁
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30.12.2021 23:49 Ответить
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31.12.2021 01:34 Ответить
Пусть мерзнут в лагерях русише зольдатен.Засрали всю округу!
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31.12.2021 08:00 Ответить
От мені цікаво, як воно в наметах, на морозі, їм там живеться? Це ж антисанітарія. Я служив в совковій армії з привозною водою, то через місяців півтора завелися воші, а там же десятки тисяч! Крім того від бездіяльності зриває дах і скоро по навколишніх селах почнуть красти курей, якщо вже не крадуть, та й традиційний російський алкоголізм ніхто не скасовував.
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31.12.2021 13:55 Ответить
 
 