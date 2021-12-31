Американский самолет-разведчик совершил облет над востоком Украины перед разговором Байдена и Путина, - CNN

Американский самолет-разведчик Е-8С joint STARS совершил полет над восточной Украиной с разведывательной миссией перед телефонными переговорами президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом 30 декабря сообщает CNN со ссылкой на свой источник.

США выполнили разведывательную миссию с использованием совместной радиолокационной системы наблюдения за целями E-8C (JSTARS).



Первый полет состоялся 27 декабря, подтвердил представитель Европейского командования вооруженных сил США Рас Волкфил. О нем ранее сообщали СМИ.



По его словам, США обычно используют самолеты в Черноморском регионе "для поддержки различных американских и коалиционных разведывательных миссий", также эти полеты выполняются в то время, когда США пытаются собрать разведывательную информацию о передвижениях российских войск вдоль границы с Украиной.



Система JSTARS способна отслеживать наземные транспортные средства во время их движения, фотографировать и передавать информацию о передвижении воинских формирований командованию.





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