РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9959 посетителей онлайн
Новости
6 950 37

Американский самолет-разведчик совершил облет над востоком Украины перед разговором Байдена и Путина, - CNN

Американский самолет-разведчик совершил облет над востоком Украины перед разговором Байдена и Путина, - CNN

Американский самолет-разведчик Е-8С joint STARS совершил полет над восточной Украиной с разведывательной миссией перед телефонными переговорами президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом 30 декабря сообщает CNN со ссылкой на свой источник.

США выполнили разведывательную миссию с использованием совместной радиолокационной системы наблюдения за целями E-8C (JSTARS).

Первый полет состоялся 27 декабря, подтвердил представитель Европейского командования вооруженных сил США Рас Волкфил. О нем ранее сообщали СМИ.

По его словам, США обычно используют самолеты в Черноморском регионе "для поддержки различных американских и коалиционных разведывательных миссий", также эти полеты выполняются в то время, когда США пытаются собрать разведывательную информацию о передвижениях российских войск вдоль границы с Украиной.

Система JSTARS способна отслеживать наземные транспортные средства во время их движения, фотографировать и передавать информацию о передвижении воинских формирований командованию.

Также читайте: Разведывательный самолет ВВС США E-8C впервые мониторил ситуацию на востоке Украины

Автор: 

разведка (4171) самолет (3589) США (26506)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
показать весь комментарий
31.12.2021 01:03
+9
Не помиляються тільки ті люди , які нічого не роблять 🙁
показать весь комментарий
31.12.2021 01:10
+7
Дві помилки в заголовку - це, як то кажуть, дніще. Мегабезграмотний сайт! Під яким парканом Бутусов редакторів набирав?
показать весь комментарий
31.12.2021 02:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Літка-розвідник?)
показать весь комментарий
31.12.2021 01:01 Ответить
Не помиляються тільки ті люди , які нічого не роблять 🙁
показать весь комментарий
31.12.2021 01:10 Ответить
Дві помилки в заголовку - це, як то кажуть, дніще. Мегабезграмотний сайт! Під яким парканом Бутусов редакторів набирав?
показать весь комментарий
31.12.2021 02:03 Ответить
та заспокойтесь, Новий рік же... вони теж люди
показать весь комментарий
31.12.2021 02:10 Ответить
Новий рік завтра))
показать весь комментарий
31.12.2021 02:14 Ответить
Постійно помиляються тільки кретини.Це діагноз якщо шо!?
показать весь комментарий
31.12.2021 08:15 Ответить
В гранит золотыми буквами.
показать весь комментарий
31.12.2021 01:21 Ответить
Ти диви, коментарі повидаляли. Краще б помилку в заголовку виправили, вразливі наші
показать весь комментарий
31.12.2021 01:24 Ответить
ще краще - запровадили би функцію виділення помилки в тексті з наступним сповіщенням редакції через Ctrl+Enter
показать весь комментарий
31.12.2021 02:07 Ответить
Хотіли написати літаюча тарілка- розвідник але три класи початкової школи таки далися в знаки.
показать весь комментарий
31.12.2021 08:14 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2021 01:03 Ответить
Готові і вже 8 років поспіль вбиваємо на своїй землі 😡
показать весь комментарий
31.12.2021 01:08 Ответить
Ну да, талибы уже давно христиане.
показать весь комментарий
31.12.2021 01:28 Ответить
Тонко
показать весь комментарий
31.12.2021 11:22 Ответить
Министр обороны США Ллойд Остин приказал ударной группе авианосцев ВМС остаться в регионе Средиземного моря, а не двигаться дальше на Ближний Восток. Этот приказ обусловлен обострением ситуации на границе Украины с РФ.

Представитель министерства обороны заявил во вторник, что изменение в расписании USS Harry S. Truman и сопровождающих его пяти американских военных кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе. Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.

Ударная группа Harry S. Truman включает в себя пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы с управляемыми ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также в группе находится фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen. Авианосец Harry S. Truman покинул свою базу в Норфолке, штат Вирджиния, 1 декабря и направлялся в район Персидского залива. 14 декабря он вошел в акваторию Средиземного моря и как теперь стало известно, задержится здесь на определенное время.
показать весь комментарий
31.12.2021 01:11 Ответить
поговорили: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/30/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-bidens-phone-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/
показать весь комментарий
31.12.2021 01:26 Ответить
Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Президент Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, начиная с начала следующего года с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Байден подтвердил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в обстановке деэскалации, а не эскалации.
показать весь комментарий
31.12.2021 01:32 Ответить
Не думаю, що цей обліт пов'язаний з рандеву ***** з дядьком Джо. Просто: плановий обліт.
показать весь комментарий
31.12.2021 02:04 Ответить
"літка-розвідник здійснив обліт на сходом України "
че курим, редактор? )
показать весь комментарий
31.12.2021 02:13 Ответить
Какой смысл этой новости?! Эти Самолёты-разведчики летают уже не первый год. И не только на Донбассе но и над Чёрным Морем... их даже на флайтрадаре можноувидеть чуть ли не каждый день.
показать весь комментарий
31.12.2021 06:01 Ответить
США вийшли з договору про відкрите небо , а Україна без суверенітету ні. От і літають всі під ряд за одно і розпилюють що їм заманеться.
показать весь комментарий
31.12.2021 08:18 Ответить
Рано отмечать начали, к вечеру можете увидеть не только Деда Мороза.... «Открытое небо» к военным самолетам-разведчикам никакого отношения не имеет
показать весь комментарий
31.12.2021 08:25 Ответить
Почитай договір , а потім прекажеш зміст!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Головне положення Договору дозволяє здійснювати польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів, а також вести фото- і відеозйомку. Хоча Договір передбачає попереднє повідомлення про перевірку (не менш ніж за 72 години), але цей термін досить малий і, фактично, робить інспекції несподіваними. Таким чином договір дозволяє контролювати виконання домовленостей про роззброєння та відстежувати пересування і концентрацію військ. Це перетворює їх на ефективний інструмент моніторингу взаємних зобов'язань сторін[3].

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Договір складається з преамбули, 19 статей і 12 додатків. Відповідно до Статті I Договору:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Цей Договір встановлює режим, який буде відомий як режим відкритого неба, для проведення спостережних польотів Державами-учасниками над територіями інших Держав-учасників і викладає права і обов'язки Держав-учасників стосовно цього режиму.
показать весь комментарий
31.12.2021 08:40 Ответить
Американський літка-розвідник

Ххх

Новояз какой-то. Там правда в романе(Москва 2042 год) леталка бьіла, но сути ето не меняет
показать весь комментарий
31.12.2021 06:31 Ответить
Ну местами две буквы поменялись, стоит ли капризничать?
показать весь комментарий
31.12.2021 15:01 Ответить
Первьій раз - случайность. Второй раз - тенденция. Постоянно - закономерность.
Уже не один раз обращали внимание на невнимательность(а молода и неграмотность) редакторов.
Результат нулевой. Значит ресурс сам себя не уважает. О каком тогда уважени читателей(меня на пример) может идти речь?
показать весь комментарий
31.12.2021 15:25 Ответить
Молода = иногда
показать весь комментарий
31.12.2021 15:26 Ответить
Літка на сходом,
показать весь комментарий
31.12.2021 07:10 Ответить
Хтось трохи під мухою заголовки пише
показать весь комментарий
31.12.2021 08:06 Ответить
Перекладали з російської.
показать весь комментарий
31.12.2021 10:47 Ответить
При оккупации Крыма в 2014 году эсминцы США в Черном море мониторили ситуацию. Чтобы все было тихо-мирно.
показать весь комментарий
31.12.2021 09:25 Ответить
а от на російські тут пишуть без помилок,випадковість?-Не думаю! І коменти дуже гарно видаляються,цензор перетворюється в багнюку!
показать весь комментарий
31.12.2021 09:59 Ответить
Коментарі видаляють учасники форуму , а не редактор Цензору !
показать весь комментарий
31.12.2021 11:15 Ответить
виходить,якщо на форум заходить один скловатник,він може видалити всі коментарі,які йому не подобаються? Інтересно,інтересно,але чомусь завше видаляються коментарі що проти пороха,турчинова,бутусова, багнюка тай годі!
показать весь комментарий
31.12.2021 11:29 Ответить
 
 