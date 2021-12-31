Американский самолет-разведчик совершил облет над востоком Украины перед разговором Байдена и Путина, - CNN
Американский самолет-разведчик Е-8С joint STARS совершил полет над восточной Украиной с разведывательной миссией перед телефонными переговорами президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом 30 декабря сообщает CNN со ссылкой на свой источник.
США выполнили разведывательную миссию с использованием совместной радиолокационной системы наблюдения за целями E-8C (JSTARS).
Первый полет состоялся 27 декабря, подтвердил представитель Европейского командования вооруженных сил США Рас Волкфил. О нем ранее сообщали СМИ.
По его словам, США обычно используют самолеты в Черноморском регионе "для поддержки различных американских и коалиционных разведывательных миссий", также эти полеты выполняются в то время, когда США пытаются собрать разведывательную информацию о передвижениях российских войск вдоль границы с Украиной.
Система JSTARS способна отслеживать наземные транспортные средства во время их движения, фотографировать и передавать информацию о передвижении воинских формирований командованию.
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Представитель министерства обороны заявил во вторник, что изменение в расписании USS Harry S. Truman и сопровождающих его пяти американских военных кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе. Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.
Ударная группа Harry S. Truman включает в себя пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы с управляемыми ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также в группе находится фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen. Авианосец Harry S. Truman покинул свою базу в Норфолке, штат Вирджиния, 1 декабря и направлялся в район Персидского залива. 14 декабря он вошел в акваторию Средиземного моря и как теперь стало известно, задержится здесь на определенное время.
че курим, редактор? )
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Головне положення Договору дозволяє здійснювати польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів, а також вести фото- і відеозйомку. Хоча Договір передбачає попереднє повідомлення про перевірку (не менш ніж за 72 години), але цей термін досить малий і, фактично, робить інспекції несподіваними. Таким чином договір дозволяє контролювати виконання домовленостей про роззброєння та відстежувати пересування і концентрацію військ. Це перетворює їх на ефективний інструмент моніторингу взаємних зобов'язань сторін[3].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Договір складається з преамбули, 19 статей і 12 додатків. Відповідно до Статті I Договору:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Цей Договір встановлює режим, який буде відомий як режим відкритого неба, для проведення спостережних польотів Державами-учасниками над територіями інших Держав-учасників і викладає права і обов'язки Держав-учасників стосовно цього режиму.
Ххх
Новояз какой-то. Там правда в романе(Москва 2042 год) леталка бьіла, но сути ето не меняет
Уже не один раз обращали внимание на невнимательность(а молода и неграмотность) редакторов.
Результат нулевой. Значит ресурс сам себя не уважает. О каком тогда уважени читателей(меня на пример) может идти речь?