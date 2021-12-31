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Новости Война
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За прошедшие сутки войска РФ совершили три обстрела из запрещенного вооружения. В сторону Причепиловки били из 122-мм артиллерии, - ООС

За прошедшие сутки войска РФ совершили три обстрела из запрещенного вооружения. В сторону Причепиловки били из 122-мм артиллерии, - ООС

За прошедшие сутки, 30 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в сторону Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

По данным штаба, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Концентрация российских войск у границ Украины и в Крыму продолжается, - Conflict Intelligence Team

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

За прошедшие сутки войска РФ совершили три обстрела из запрещенного вооружения. В сторону Причепиловки били из 122-мм артиллерии, - ООС 01

Автор: 

обстрел (26982) Донбасс (26955) наемники рф (2076) операция Объединенных сил (6766) ОРДЛО (246)


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122-мм. гаубица Д-30 прицельно стреляет с расстояний 15-20 километров, нанося очень серьезный урон противнику. Использование таких систем действительно запрещено "минскими". И заставить прекратить огонь противника может лишь применение либо аналогичного, либо еще более мощного оружия. Но нет, по словам пресс-службы штаба ООС, заставить врага прекратить гаубичный обстрел нашим воинам удалось исключительно с помощью стрельбы из автоматов и пулеметов, стреляющих на 800 метров или чуть дальше. За кого всех нас держат эти идиоты из пресс-службы?
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31.12.2021 08:19 Ответить
может даже прямой наводкой били - по...уй - у Украины "перемирие"!
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31.12.2021 08:26 Ответить
Вогонь у відповідь не був адекватним. "По данным штаба, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы." - віщаєнпм Генштаб. І чудово знає, що на вогонь із 122 мм артилерії адекватною може бути відповідь з артилерії не меншого калібру, або удару " Байрактарами". Тому стверджувати, що відповідь зі штатної зброї і ПТРК " заставили противника прекратить обстрелы." - це щонайменше наївно.
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31.12.2021 10:37 Ответить
А яке величезне бажання у Українців читати : "При спробі окупаційних війск рф вийти на позицію та вести вогонь по Захистникам України нашими ЗСУ було знищено ворожа арта/мінометний розрахунок/танк/снайпер то що..... .
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31.12.2021 10:41 Ответить
Ні, цього ніяким чином не можна робити, бо тоді бажаний Зеленським мир на Донбасі так і не запанує, не можна буде взагалі сподіватися шось побачити у безумних вочах питіна та й взагалі він може напасти!
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31.12.2021 12:30 Ответить
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31.12.2021 13:24 Ответить
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31.12.2021 17:19 Ответить
 
 