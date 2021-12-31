За прошедшие сутки войска РФ совершили три обстрела из запрещенного вооружения. В сторону Причепиловки били из 122-мм артиллерии, - ООС

За прошедшие сутки, 30 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в сторону Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

По данным штаба, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.