За прошедшие сутки войска РФ совершили три обстрела из запрещенного вооружения. В сторону Причепиловки били из 122-мм артиллерии, - ООС
За прошедшие сутки, 30 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что в сторону Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.
Вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.
По данным штаба, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Кроме того, сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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