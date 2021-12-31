В Украине за сутки от COVID-19 умерли 209 человек, зафиксировано 7029 новых случаев заражения, 8609 человек выздоровели

За прошедшие сутки, 30 декабря, в Украине зафиксировано 7 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 404, медработников – 185).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 1578 человек;

летальных исходов - 209;

выздоровело - 8609 человек.

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Кроме того, сообщается, что за все время пандемии в Украине: