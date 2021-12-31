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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 209 человек, зафиксировано 7029 новых случаев заражения, 8609 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 209 человек, зафиксировано 7029 новых случаев заражения, 8609 человек выздоровели

За прошедшие сутки, 30 декабря, в Украине зафиксировано 7 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 404, медработников – 185).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 1578 человек;
  • летальных исходов - 209;
  • выздоровело - 8609 человек.

Читайте: Значительное распространение штамма "омикрон" в Украине прогнозируется на февраль 2022 года, - Данилов

Кроме того, сообщается, что за все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3667649 человек;
  • выздоровело - 3468858 человек;
  • летальных исхода – 95899;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 786 785.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 209 человек, зафиксировано 7029 новых случаев заражения, 8609 человек выздоровели 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
От других болезней умирает раза в 2 больше и никого это не волновало и не волнует.
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31.12.2021 08:36
+6
Здоров'я і життя людини взагалі нікого не цікавить в Україні. Більше того, уряд орієнтує людей на пришвидшену втрату здоров'я. Це видно хоча б з продажу цигарок. Наприклад, в тю моїй вулиці на Печерську, на якій стріть всього 10 п'ятиповерхових будинки, встановлено три кіоски з продажу цигарок. За часів СРСР в вулиці замість цих кіосківбуло місце продажу свіжого молока на розлив та овочевий магазин.
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31.12.2021 08:49
+4
И не говори...барановирусная истерия могла бы быть гораздо меньше...или не быть совсем...
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31.12.2021 08:53
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От других болезней умирает раза в 2 больше и никого это не волновало и не волнует.
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31.12.2021 08:36 Ответить
Жаль что от *********** не умирают....
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31.12.2021 08:38 Ответить
И не говори...барановирусная истерия могла бы быть гораздо меньше...или не быть совсем...
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31.12.2021 08:53 Ответить
Здоров'я і життя людини взагалі нікого не цікавить в Україні. Більше того, уряд орієнтує людей на пришвидшену втрату здоров'я. Це видно хоча б з продажу цигарок. Наприклад, в тю моїй вулиці на Печерську, на якій стріть всього 10 п'ятиповерхових будинки, встановлено три кіоски з продажу цигарок. За часів СРСР в вулиці замість цих кіосківбуло місце продажу свіжого молока на розлив та овочевий магазин.
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31.12.2021 08:49 Ответить
попробуй від куріння запропонувати лазер,красноголовець !

Я В ТЕБЕ ВІРЮ !
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31.12.2021 10:55 Ответить
Дятел!!!! Ти розумієш причину і наслідки???
Інші хвороби не йдуть в порівнянні з ковідом оскільки::
Є вроджені, є набуті але не така швидкоплинність- тобто момент захворювання- смерть малий проміжок часу. Не є таким швидким та масовим захворюванням.
І тобі дятлу пишу: 5 людей особисто моїх знайомих, будучи здоровими, без скарг на здоров'я до моменту захворювання на ковід, --- померли. І вік також різний. 35- 70 років.
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31.12.2021 09:02 Ответить
Я понимаю,что государство ничего не делает для решения других проблем,другие не имеют право на жизнь?Вотето ты пукнул.
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31.12.2021 09:06 Ответить
Держава як по ковіду так і по іншим робить. А саме тільки на папері. А ліки та все інше за власний рахунок. Хоча по ковіду кислородом забезпечують, що сам собі не можеш дозволити. І хто знає як?? Можливо якби вдома було забезпечення кислородом то і смертей було б менше.
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31.12.2021 09:18 Ответить
На жаль, ви праві на 100 відсотків. А чи були Ваші знайомі провакциновані?
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31.12.2021 09:35 Ответить
Вакцинації ще не було
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31.12.2021 09:49 Ответить
у тебя 2000 знакомых ?
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31.12.2021 12:23 Ответить
Іноді краще займатись Ківавництвом аніж задавати дурнуваті питання
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31.12.2021 12:32 Ответить
Не виключено, що ковід - це не інфекція, а хемічне отруєння типу фосгеном чи сумішшю отруйних речовин включно з фторидом берилію. Лікувати хворих не хочуть в Україні - в цьому проблема. Використовують лише фарма-медицину, а її можливості досить обмежені і самі лікарі з цієї системи не є фахівцями з фізіології здорового організму. Є емпірична медицина, вона охоплює різні підходи і здатна швидко відновлювати здоров'я потерпілих та хворих. Наприклад, лазерна терапія може виліковувати грип за 2 дні, а запалення легенів - за 4 дні. Але ніхто її не використовує. Люди і їхнє здоров'я нікого не цікавлять в цій країни. Моя стаття: "Природно-науковий підхід до лікування хворих"
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
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31.12.2021 15:08 Ответить
Ты дейсвителеьно йолоп? Умирали и умирают от разных болезней.
Но теперь ЕЩЕ умирают и от этого вирусяки. Каким долбнем надобыть, чтобы этого не понимать
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31.12.2021 09:48 Ответить
Я сам не понимаю,насколько нужно быть тупым,чтоб не задуматься,почему Украина лидерах по смертности от онко,сердечно-сосудистых,тубика.И это не год и не 2,как с вирусом.И никто не кричал и не кричит.А от ковида взялись лечить,причем так напористо,что немного страшновато)
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31.12.2021 10:36 Ответить
особливо тупим.

ОНКОЛОГІЯ НЕ ЗАРАЗНА.
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31.12.2021 10:56 Ответить
Дятли ніяк не зрозуміють, що навіть туберкульоз не має такого поширення і такої швидкоплинність- як ковід. За два тижні здорова людина помирає!
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31.12.2021 12:30 Ответить
Ну одно цепляет другое.У больного туберкулёзом подхватившим вирус,шансов выжить меньше,чем у того,кто туберкулёзом не болеет.Отталкиваясь от этого,можно смело говорить,що если власть борется с туберкулёзом и прочими болезнями,то уменьшает степень риска летальных исходов от Ковида.Например огромное значение в жизни человека,играет вода.Какие должны быть действия власти?Организовать поставку чистой воды,а не той,которая идёт по трубам сегодня кроша эмаль зубов и рассыпанию зуба как такового.Беззубый чел,это уже 100% проблемы с желудком и пищеварением.Питание тоже несёт свою функцию на укрепление иммунитета.Так,шо если бы Держава занималась вопросами того же тубика ,чистой воды и воздуха,то уверяю вас Ковид бы косил меньше людей.
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31.12.2021 13:06 Ответить
Сдравомыслящих мало людей.Они как собака на команду.Сказали-значит надо выполнять.Виноват ковид и точка.То ,что государство ложит на другие заболевание и осложнения при ковиде косит многго из той категории-их не волнует
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31.12.2021 13:20 Ответить
Держава ложить на ВСІ захворювання без виключення! На ВСІ від слова ЗОВСІМ. І те що вони декларують по різнитьсяборотьбі з ковідом відрізняється від того, що отримує хворий на ковід. Але папір все стерпить на відміну від організму людини
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31.12.2021 13:29 Ответить
Согласен.А какого хрена раздувать такую проблему с ковида?Ответ простой-денежная помощь от других государст на борьбу с ковидом и денег стырить можно.
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31.12.2021 14:06 Ответить
Я зрозумів би цю демагогію якби не одне АЛЕ.
Статистика в інших країнах. Захворюваність зашкалює і це беручи до уваги дисциплінованість населення. Смертність також висока, але там і медицина на рівні і заходи що робить держава також, на відміну від нашої, також різні.
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31.12.2021 13:24 Ответить
Насколько зашкалюет?Циферки пожалуйста в студию.Смертность от ковида и других заболеваний у них зашкаленных)
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31.12.2021 14:08 Ответить
Читай які заходи і в зв'язку з чим вводяться европейськими країнами. А потім знаходиш сайт і там дивишся приріст😉
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31.12.2021 14:18 Ответить
знаєте, крім надлишкових необґрунтованих емоцій я в ваших дописах більше нічого не бачу. нагнітання почуття вини і страху ще можна в них побачити.
Ви серйозно вважаєте, що рідним людини, котра померла від найбільш масової у нас проблеми - серцевих хвороб, важливо, що вона хворіла довго, хоча інфаркт приходить швидко, може в принципі "умовно здоровій" людині відірватися тромб, і все. А допомоги не нададуть через рівень медицини, а це 3-4 години і людини немає.
Тому скажу так: замовкни про те, що від інших хвороб люди вмирають довго (яке прямо щастя для них), а від ковіда швидко (між іншим неправда) - вмирають від наслідків, а не від самого вірусу. але хто таким як ти це скаже, а такі як ти цього все одно не зрозуміють.

І ще, смерть від хвороби - це означає, що медицина не змогла вберегти. Тому немає значення від якої біди пішла людина, а більше за все йдуть від серцевих. і йшли, однак епідемії, чи пандемії серцевих не оголошували і всім світом не боролися, щоб такі хвороби побороти. А чи заразні вони чи ні, цифри смерті своє кажуть. А ж тут раптом всі держави світу (майже) раптом почали різко опікуватися здоров'ям громадян, хоча до того і тютюн, і алкоголь і все інше просто процвітало і вони не то що намагалися, з деякими навіть не намагалися боротися
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31.12.2021 14:27 Ответить
Серцева хвороба передається повітряно- крапельним шляхом???
Приклад: діти ходять до школи, в деяких є сердечні вади. Чи приносять діти з школи рідним ці хвороби??? Ні. А ось ковід приносять. Логічний ланцюг далі вибудуєте чи також потрібно наводити приклад.
Інфаркт це як пов'язано з проблемою масового захворювання??? Лікарі говорять, не зловживати алкоголем, не паліть, не обжирайтесь. Бо це призводить до інфаркта. Наведіть приклад де людина померла від інфаркта але перед цим ще заразила саме інфарктом близьких чи колег по роботі?
Так що не плутайте сердечні хвороби і інфекційні. Де я писав що інші хвороби це пусте??
Пишеться про масовість та швидкість поширення, а також летальність. І якщо раніше запалення легенів це було так собі, тобто смерть рідко коли наступала, то тепер цифри самі бачите.
Я цілковито згоден що немає різниці від якої болячки померла людина. Це завжди трагедія! Але я не можу зрозуміти як до деяких не доходить, що ковід саме тим і загрозливий, що легко РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ! А там вже кому як повезе, або на цвинтар або безсимптомно!
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31.12.2021 15:06 Ответить
я спеціально написав. що не потрібно маніпулювати повітряним розповсюдженням. Поясню чому... Тому, що померлому від серцевих хвороб , яких на порядок більше, чим від ковіда, все одно, як він захворів. Однак пандемії немає.
Отже питання зараження - маніпуляція. Смертей від ковіда менше, а оголошена пандемія. Смертей від серцевих на ПОРЯДОК більше - пандемії немає. все інше - словоблуддя.
Стосовно здорового способу життя. також величезне маніпулювання. Інфаркт чи інсульт може буди у так би мовити - здорової людини. Вона могла дуже потужно перенервувати/отримати стрес і все.

а якщо ще взяти до уваги якість статистики ))), то взагалі багато питань виникає щодо політики оголошення пандемії ковіда і тих організаційних заходів, котрі супроводжують це захворювання.
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31.12.2021 17:38 Ответить
Залишайтесь при своїй думці, а я констатую факт. Нажаль два факти. Людина здорова, місяць серпень 2020 р. Спілкуємось по телефону, прикалуємось з ковіду. Я питаю щось ти в ніс говориш, не захворів?? Відповідь. Жара, кондиціонер, продуло. Через два тижні поховали. Діагностовано ковід, двостороння пневмонія лівої нижньої. Людині 35 років.
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31.12.2021 18:58 Ответить
Краще подумай,чому Омикрон,вышел з Африки таким слабеньким?Дам наводку где шукати.СПИД переработал Ковид,як Тузик грелку.Я не берусь утверждать,но есть вероятность,що таки Ковид из Вектора-Ухани разработан на основе ВИЧ.Бо метаморфоза произошедшая с Ковидом в Африке лидеру по ВИЧ,даёт пищу к размышлению
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31.12.2021 20:01 Ответить
Вірус в порівнянні з людським життям жиє недовго. Мутація. З кожним переходом від однієї форми живлення до іншої він змутує до ступеня 0. Таке чекає і на людство.це називається ДЕГРАДАЦІЯ.Так само загине як іспанка та чума.
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31.12.2021 20:40 Ответить
Чувак,вирус як динозавр.Вот припустимо,качают чуваки нефть.И на определённой глубине,цепляют вирус убивший динозавров....И выкачивают его на верх...Всё пандемия охватывает район...Люди мрут захлёбываясь кровью на второй день..Москали в принципе не жалко...Но ситуация!В район вылетает ЦКЗ,всё под карантином и все под наблюдение.....Копнули нефти да?
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31.12.2021 20:49 Ответить
Чувак! Вірус там знаходиться в сплячому " режимі" як і в льодовиках. Так! Він виходить і починає "жити". Але оскільки життя його коротке то спочатку він градує, тобто злішає, а потім йде деградація.як зорі. Тому тобі і пояснення Дельта і Омікрон. Проміжок між штамами малий але вже сила не та. І він йде на спад.
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31.12.2021 21:26 Ответить
Не ну смотри.Мы с тобой придумали,що вирус завладеет массами и у правительств,не будет за ним контроля-это же кошмар
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31.12.2021 21:33 Ответить
Не переводи тему. Это второй вопрос. Первый - вирус есть и от него массово умирают.
Второй же вопрос - кто его запусти и зачем.
Ответ - вот здесь. Четкий и умный ответ.

https://www.youtube.com/watch?v=eM78r7NsYGk
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31.12.2021 11:19 Ответить
Массово умирают?Почитай об испанке на досуге.У нас умирает большинство по причине неоказания первой помощи вовремя.
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31.12.2021 14:12 Ответить
Яка пєрвая допомога воврємя? Коли те воврємя? Блін, ці гінекологи з інтернету задовбали.
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31.12.2021 14:56 Ответить
Позвони дурашка в больницу и скажи,мол у температура и есть подозрение на ковид,услышешь ответ,лечитесь дома,мест нет,ну разве денюжку предложишь)Заберут,когда будет поражение легких 40-80%.Ты в какой стране живешь?Вангую,что не в Украине,раз такой далек
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31.12.2021 17:04 Ответить
Ось з цим згідний. Сиди вдома а далі як вже буде
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31.12.2021 19:00 Ответить
Может и в Украине,как Ленка скумбрия)
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31.12.2021 17:05 Ответить
Усіх патріотів з Новим Роком Тигра!
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ!
Щоб зникла, з влади, вся холера,
А став новий Степан Бандера!
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
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31.12.2021 09:28 Ответить
Німеччина: 96% останніх пацієнтів Omicron були ПОВНІСТЮ вакциновані - лише 4% не вакциновані

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31.12.2021 09:34 Ответить
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/germany-96-latest-omicron-patients-fully-vaccinated-4-unvaccinated/
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31.12.2021 11:01 Ответить
Проверил первоисточник. Так и есть. Скоро истерия закончится. И на Цензоре перестанут банить здравомыслящих людей. А то создаётся впечатление, что главным редактором работает копчёный эфиоп Гибрейсус.
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31.12.2021 11:54 Ответить
Боюсь Вас разочаровать, но так просто они нас из лап не выпустят. Уж очень хорошо им касса пошла.
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31.12.2021 19:59 Ответить
Не припинять. І не лише банять - деактивовують акаунти людей, які тут були багато років.
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31.12.2021 21:05 Ответить
На сайті https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/denmark/ цікаві дані. В Данії, де майже 80% провакциновано, значний ріст захворюваності, чим більший процент вакцинації, тим більше заражень, це видно з графіку,
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/denmark/
А от померлих дуже мало- за вчора 9 чоловік. Робіть висновки, вакцина не захищає від зараження, але рятує життя.
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31.12.2021 10:04 Ответить
антивакцинатори ПРОДОВЖУЮТЬ не зауважувати цифру 20 відсотків ВЗАГАЛІ НЕ ВАКЦИНОВАНИХ в Данії...
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31.12.2021 10:57 Ответить
По всій Європі, а також в Україні, смертність зросла (за статистикою) саме з того часу, як почали робити примусові щеплення. В Україні за жовтень 2021 р. приріст майже на 26% в порівнянні з попередніми роками. А до вересня 2021 був той самий рівень, як і в усі попередні роки. Ковід не приніс в Україну зростання смертності, а от примусове дослідне щеплення привнесло до 26% додаткових смертей. РНБО мало б зібратися на позачергове засідання з цього приводу, але там керівництво бандити ще з 1990-х років, тому їм все по барабану...
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31.12.2021 15:13 Ответить
Неправду Ви пишете і вже не вперше.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-56260505 У 2020-му показник смертності в Україні став найвищим за останні п'ять років. Торік у країні померло на 35 тисяч більше людей, ніж у 2019 році - 616 тисяч проти 581. Це дані Державного комітету статистики.

А вакцинація почалася лише в лютому 2021 року.
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01.01.2022 00:51 Ответить
Люди мруть в Україні пришвидшеними темпами через політику орієнтовану на смерть народу. Доводять людей до паніки, стресів, а у нас перше місце в світі з серцево-судинних і ракових захворювань. Навіть дозволяють московській так би мовити церкві ставити по всій України поколені хрести (нижня перемичка направлена в землю), а це заклинання на смерть - де держава, як можна дозволяти встановлювати такі символи?? Я слухав розмову з одним директооом похоронного бюро з Великої Британії. Він розказував, що в них щеплювати почали з 5-го січня 2021р., а з 8-го січня в нього втричі побільшало замовлень. І так само в інших знаних йому 65 аналогічних бюро. Так само і в Україні, залякування почалося з жовтня, бо 8 листопада не допуск до роботи. Результат - додаткові 26% смертей! Це все навмисно роблять, винищують український народ. В вакцинах присутні наночастинки гідроксиду графену, а це нано леза, які нівечать судини і сприяють скорій смерті. В ЄС офіційно померло від щеплень понад 31 000 людей, в США дані приховують, хоча офіційно визнають - понад 150 000
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01.01.2022 01:39 Ответить
поклонні хрести
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01.01.2022 01:40 Ответить
Зачем считать ОРЗ?
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31.12.2021 11:21 Ответить
 
 