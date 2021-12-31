Коктейль Молотова в генконсульство России во Львове бросил мужчина из оккупированной Горловки. Мотивы личные, - Данилов
Мужчина, бросивший бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства России во Львове, не имеет отношения к каким-либо общественным движениям.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Во Львове произошло определенное событие, когда смесь бросали в сторону учреждения, имеющего отношение к РФ. Наши все службы очень быстро отработали этот вопрос. Человек, который это делал, не имеет никакого отношения ни к какому движению, это человек с оккупированных территорий, непосредственно – из города Горловки. Он задержан, с ним отрабатывают. Такие вещи периодически случаются, но МВД, СБУ, контрразведка эти вопросы отрабатывают", - отметил он.
Секретарь СНБО намекнул, что человек руководствовался личными мотивами. Он подчеркнул, что все силовые службы страны сейчас отрабатывают предотвращение дестабилизации ситуации в Украине.
В Национальной полиции УП уточнили, что предполагаемого злоумышленника задержали полицейские Львовщины в результате оперативно-розыскных мер. Он поставлен в известность о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
79017, Львивська обл., мисто Львив, Личакивський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 95
4. Действия, .... совершены с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Да здравствует самый гуманный суд в мире!!!
Мабуть чоловік має претензію до голови ОСББ по внесках
Кацап завжди дурить
Діда у Львові питають: "Как лучше папасть в расійскоє консульства?"
Дід, після невеличкої паузи:" Мабуть, з гранатомета".
Дебіли київські не можуть навести порядок з цим ОСББ
Компания ОСББ "АННА" зарегистрирована 29.11.1996 по юридическому адресу 79017, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 95. Руководителем организации является КОРДА ГЕОРГІЙ АРТУРОВИЧ. На момент последнего обновления данных 30.12.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.