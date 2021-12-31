РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9892 посетителя онлайн
Новости
14 841 130

Коктейль Молотова в генконсульство России во Львове бросил мужчина из оккупированной Горловки. Мотивы личные, - Данилов

Коктейль Молотова в генконсульство России во Львове бросил мужчина из оккупированной Горловки. Мотивы личные, - Данилов

Мужчина, бросивший бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства России во Львове, не имеет отношения к каким-либо общественным движениям.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Во Львове произошло определенное событие, когда смесь бросали в сторону учреждения, имеющего отношение к РФ. Наши все службы очень быстро отработали этот вопрос. Человек, который это делал, не имеет никакого отношения ни к какому движению, это человек с оккупированных территорий, непосредственно – из города Горловки. Он задержан, с ним отрабатывают. Такие вещи периодически случаются, но МВД, СБУ, контрразведка эти вопросы отрабатывают", - отметил он.

Секретарь СНБО намекнул, что человек руководствовался личными мотивами. Он подчеркнул, что все силовые службы страны сейчас отрабатывают предотвращение дестабилизации ситуации в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, бросивший "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове, задержан, - МВД

В Национальной полиции УП уточнили, что предполагаемого злоумышленника задержали полицейские Львовщины в результате оперативно-розыскных мер. Он поставлен в известность о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) консульство (469) Львов (4582) россия (95413) коктейль Молотова (45)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
В Горловке его бьі сразу пристрелили...
показать весь комментарий
31.12.2021 08:48
+14
Чому ці консульства досі існують, куди дивиться СБУ...
показать весь комментарий
31.12.2021 08:58
+11
Да потому что данилов хрень озвучил. Примерно в тот же день у нас в Ужгороде участники АТО обратились в сбу и полицию по поводу того, что к одному из них через мессенджер обратился какой то кацап с предложением кинуть бутылку с зажигательной смесью в венгерское консульство, и написать на стене смерть венграм.
После выполнения обещали награду в размере $1000.
сбу через день сообщила, что «заказчик» находится в масквачкале, и является действующим сотрудником фсб.
Для оккупированной Горловки косарь зелёных несусветное богатство. И если в Ужгороде кацапы лоханулись с исполнителем, то в Горловке желающих на эти денег валом.
Поэтому я не верю в какие то личные мотивы
показать весь комментарий
31.12.2021 09:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
від 3 до 7 за те що намагався відомстити за те що його позбавили нормального життя, майна, можливо рідних.
показать весь комментарий
31.12.2021 09:22 Ответить
Заплатили, або заставили шантажем "рузьке братья"
показать весь комментарий
31.12.2021 09:42 Ответить
Это агент Госдепа был ,100%
показать весь комментарий
31.12.2021 09:47 Ответить
интересно что в этой ветке беснуются и "одобряют" куча ботов. Не исключено что из раши.... Это еще один косвенный признак, что рф выгодно сейчас раскручивать подобные инцинденты
показать весь комментарий
31.12.2021 09:49 Ответить
О.. Точно, давайте не дразнить страшную эрефию. Бо путин же нападет да?
показать весь комментарий
31.12.2021 10:21 Ответить
дурилка ты, он и так , если захочет, то нападет.... Но всему миру скажет (и покажет в новостях) , что это в ответ на нападение на его консульство....
показать весь комментарий
31.12.2021 10:26 Ответить
Ты дебил. Он напал 20 февраля 2014 года. И ему не нужен повод или предлог. Ему нужно только знать, что Украине не будут помогать и тут не нужны мужики из Горловки, а достаточно зеленой макаки, ермака и шоблы слуг урода. ну и таких идиотов как ты в инетах.
показать весь комментарий
31.12.2021 10:29 Ответить
Я тебе точно не друг. среди моих друзей идиотов нет. А насчет нападения, широкомасштабного или не очень можешь рассказывать и пугать своих диванных друзей - таких же экспертов как ты.
показать весь комментарий
31.12.2021 10:35 Ответить
И чё? Жив ещё, и до сих пор считаешь что прав?
показать весь комментарий
02.05.2022 22:29 Ответить
Забавно это читать в мае 2022.
показать весь комментарий
02.05.2022 22:26 Ответить
Одне, дуже важливе питання, від відповіді на яке дуже багато залежить - він з Горлівки щойно приїхав, чи ще сім років тому, коли фашисти з-за паребрика його дім артою зруйнували?
показать весь комментарий
31.12.2021 09:59 Ответить
Мужик из Горловки молодец. Респект. Отпустить и наградить. Все представительства рфии в Украине закріть и спалить нахер вместе с обитателями, место, где они стояли посыпать щелоком и перепахать.
показать весь комментарий
31.12.2021 10:19 Ответить
Какой хороший человек из Горловки! РНБО, выдайте ему боевые гранаты, пожалуйста и группу прикрытия альфа СБУ! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
31.12.2021 10:41 Ответить
Зачем во Львове этот лепрозорий?
показать весь комментарий
31.12.2021 10:42 Ответить
це ОБЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "АННА"

79017, Львивська обл., мисто Львив, Личакивський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 95
показать весь комментарий
31.12.2021 14:30 Ответить
Шо уже даже сепары сущность текущего момента понимать стали? Шо ж бросал так недалеко и неточно??? Незачёт….
показать весь комментарий
31.12.2021 10:44 Ответить
Статья 296. Хулиганство
4. Действия, .... совершены с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Да здравствует самый гуманный суд в мире!!!
показать весь комментарий
31.12.2021 11:33 Ответить
Кому у Львові потрібне консульство московії??? Як воно може там існувати на 8 році війни? Давно пора його ліквідувати.
показать весь комментарий
31.12.2021 11:36 Ответить
це не консульство, це діюче ОСББ- ОБЄЕДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ АННА

Мабуть чоловік має претензію до голови ОСББ по внесках

Кацап завжди дурить
показать весь комментарий
31.12.2021 14:29 Ответить
Колись був анекдот:
Діда у Львові питають: "Как лучше папасть в расійскоє консульства?"
Дід, після невеличкої паузи:" Мабуть, з гранатомета".
показать весь комментарий
31.12.2021 12:11 Ответить
Мусора с даниловым на защите консульства параши....
показать весь комментарий
31.12.2021 12:47 Ответить
За цією адресою сидять якісь кацапи в будинку де діє ОСББ.

Дебіли київські не можуть навести порядок з цим ОСББ

Компания ОСББ "АННА" зарегистрирована 29.11.1996 по юридическому адресу 79017, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 95. Руководителем организации является КОРДА ГЕОРГІЙ АРТУРОВИЧ. На момент последнего обновления данных 30.12.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.
показать весь комментарий
31.12.2021 14:27 Ответить
Це він так "інтегрується". Віддадуть Верещук для перевиховання.
показать весь комментарий
31.12.2021 14:48 Ответить
людина керувалася особистими мотивами - русофоб ? Если да, то отпустить.
показать весь комментарий
31.12.2021 16:15 Ответить
Мабуть йому Львів ближче. Я б йому на квиток дав до Москви.
показать весь комментарий
31.12.2021 16:49 Ответить
ДАЙТЕ ЗА ГОЛОВУ ЯНУКОВИЧА ХОТЬ МИЛЛИОН И ОН ТРУП !!!
показать весь комментарий
31.12.2021 17:29 Ответить
И никто эти посольства не закрывает, оскорбишь сраный флаг мокшан, и к тебе во Львове придут. Вот такая правда.
показать весь комментарий
31.12.2021 21:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 