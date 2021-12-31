Коктейль Молотова в генконсульство России во Львове бросил мужчина из оккупированной Горловки. Мотивы личные, - Данилов

Мужчина, бросивший бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства России во Львове, не имеет отношения к каким-либо общественным движениям.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Во Львове произошло определенное событие, когда смесь бросали в сторону учреждения, имеющего отношение к РФ. Наши все службы очень быстро отработали этот вопрос. Человек, который это делал, не имеет никакого отношения ни к какому движению, это человек с оккупированных территорий, непосредственно – из города Горловки. Он задержан, с ним отрабатывают. Такие вещи периодически случаются, но МВД, СБУ, контрразведка эти вопросы отрабатывают", - отметил он.

Секретарь СНБО намекнул, что человек руководствовался личными мотивами. Он подчеркнул, что все силовые службы страны сейчас отрабатывают предотвращение дестабилизации ситуации в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, бросивший "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове, задержан, - МВД

В Национальной полиции УП уточнили, что предполагаемого злоумышленника задержали полицейские Львовщины в результате оперативно-розыскных мер. Он поставлен в известность о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.