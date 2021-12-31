ТЭС должны покупать газ по цене 35 грн/м3. С "Нафтогаза" переносят нагрузку на "Укрэнерго", - Хабатюк
Доплата за электроэнергию растет до 8,4 грн/кВт*ч для угольных ТЭС и 3,3 грн/кВт*ч для газовых ТЭЦ.
Об этом пишет в Фейсбук экс-замдиректора департамента энергоэффективности НАК Нафтогаз Украины Алексей Хабатюк, передает Цензор.НЕТ.
"Электроэнергия из газа. Теперь доплата за электроэнергию растет до 8,4 грн/кВт*ч для угольных ТЭС, и 3,3 грн/кВт*ч для газовых ТЭЦ. Если считать от цены базы РСВ в декабре, то общая цена электроэнергии угольной ТЭС теперь получится более 11 грн/кВт*час.
Чтобы выйти на такую цену, ТЭС должны покупать газ по цене около 35 грн/м3 (без НДС). С "Нафтогаза" переносят нагрузку на "Укрэнерго". Но платят всегда потребители и налогоплательщики", - отмечает он.
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Да, только в цене.
Но ведь растет!!
Обещали вам рост - выполнили на 280%.
а варто було укласти прямий договір з Росією і ціна на газ була б 7,5 грн. за куб. І це ціна імпортованого газу. А варто "розбавити" власним газом і ціна для всі була б не більше 3-4 грн. за куб., а то і ще меншою.
От кому і навіщо ми переплачуємо?!
Так давайте организуем флеш-моб по уничтожению нерадивых чиновников и депутатов принимающих генацидные законы для украинцев.Ведь мойва по 8 и хлеб по 80 или 100 гривень не для умов для тех кто принимает ценовую политику для тех кто еще из прожиточного минимума обязан платить налоги.
Да убивать таких мало...