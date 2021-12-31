ТЭС должны покупать газ по цене 35 грн/м3. С "Нафтогаза" переносят нагрузку на "Укрэнерго", - Хабатюк

Доплата за электроэнергию растет до 8,4 грн/кВт*ч для угольных ТЭС и 3,3 грн/кВт*ч для газовых ТЭЦ.

Об этом пишет в Фейсбук экс-замдиректора департамента энергоэффективности НАК Нафтогаз Украины Алексей Хабатюк, передает Цензор.НЕТ.

"Электроэнергия из газа. Теперь доплата за электроэнергию растет до 8,4 грн/кВт*ч для угольных ТЭС, и 3,3 грн/кВт*ч для газовых ТЭЦ. Если считать от цены базы РСВ в декабре, то общая цена электроэнергии угольной ТЭС теперь получится более 11 грн/кВт*час.

Чтобы выйти на такую цену, ТЭС должны покупать газ по цене около 35 грн/м3 (без НДС). С "Нафтогаза" переносят нагрузку на "Укрэнерго". Но платят всегда потребители и налогоплательщики", - отмечает он.

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