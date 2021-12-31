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Выпуск книг в Украине упал на 21,3% по сравнению с катастрофическим для отрасли 2020 годом, – гендиректор "Фолио" Красовицкий. ИНФОГРАФИКА

Выпуск книг в Украине упал на 21,3% по сравнению с катастрофическим для отрасли 2020 годом, – гендиректор

По сравнению с 2020 годом, катастрофическим для книжной отрасли, в 2021 году выпуск книг в Украине упал на 21,3%.

Об этом написал в Фейсбук генеральный директор крупнейшего украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Падение выпуска книг к катастрофическому 2020 году. На 21,3%. Да, ещё пройдёт пару месяцев и дойдут отчеты. Да, немного больше будет, чем 19 млн тиража. Но, задумайтесь, друзья, 19 млн книг, включая госзаказ на учебники, на 40-миллионную страну", – утверждает эксперт.

Он отмечает, что в ближайшие три месяца программа "єПідтримка" поможет отрасли.

" Очевидно, это будет успехом тех, кто придумал и внедрил программу. А нам, коллеги, предстоит, использовав время и деньги от программы на перегруппировку сил и перестройку рынка, добиться реальной борьбы с контрафактом и всеми прочими видами пиратства, добиться принятия зависшего в ВР закона по налогу на прибыль, зависшей на КМпрограммы по поддержке чтения и дождаться закона о книжном ребейте для розницы", - добавляет он.

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По мнению Красовицкого, это реальный шанс получить через 3-4 года насыщенный товаром настоящий книжный рынок

"А параллельно – единая цена, правила проведения акций в рознице, регулирование ввоза книг из России, освобождение ввоза бумаги от ограничений, библиотечная реформа…", - резюмировал он.

Выпуск книг в Украине упал на 21,3% по сравнению с катастрофическим для отрасли 2020 годом, – гендиректор Фолио Красовицкий 01

Выпуск книг в Украине упал на 21,3% по сравнению с катастрофическим для отрасли 2020 годом, – гендиректор Фолио Красовицкий 02

Автор: 

книги (630) Красовицкий Александр (8)


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Топ комментарии
+5
А за чий кошт ви хочете видати свою книжку?
Коли хтось пече хліб, він вкладає свої кошти, які повертає при продажу.
Ви очікуєте, що ваша книжка комусь потрібна?
Якщо "так", сміливо вкладайте свої кошти, якщо "ні", ....
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31.12.2021 09:36
+5
А зачем?????? Скотам показывают "Скотов". Им достаточно.
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31.12.2021 09:48
+5
скотов!
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31.12.2021 09:53
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Правила форума Совет форумчан
А що ви хотіли? Коли я шукала можливість видати книжку, у всіх видавництвах бачила тільки "видати за кошт автора"! То ви думаєте, що автори - а їх у нас немало! - будуть видаватися у нашій жлобській галузі?! А надії свої, що "тисяча Зеленського" принесе їм прибуток, нехай залишить, тому що я переглянула книжки у інтернет-магазинах - це жах. Просто дно і все. Можна подумати, окрім Гаррі Потера нічого вже і купити! Взагалі вибору немає, та й книжки щонайменше 350-500 гривень коштують. Це ж грабіж серед білого дня.
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31.12.2021 09:30 Ответить
А за чий кошт ви хочете видати свою книжку?
Коли хтось пече хліб, він вкладає свої кошти, які повертає при продажу.
Ви очікуєте, що ваша книжка комусь потрібна?
Якщо "так", сміливо вкладайте свої кошти, якщо "ні", ....
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31.12.2021 09:36 Ответить
Для вас може бути великим відкриттям і сюрпризом, але у світі видають книги саме Видавництва. А не автори. Тільки якщо вже від книги усі відмовилися, тоді автор може на свій ризик зробити кілька премірникив.
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31.12.2021 09:41 Ответить
Так а я за що?
"Тільки якщо вже від книги усі відмовилися, тоді автор може на свій ризик зробити кілька премірникив." (с) Це ваші слова.
Вам відмовили.
Видавництво передбачає ризики й відмовляється від непотребу.
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31.12.2021 09:45 Ответить
думаю, шанс на друк в папері зараз мало корелює з талантом автора. єдиний шлях, мабуть, вивішувати свої твори в інтернеті для безкоштовного доступу, набирати круг шанувальників, і вже потім, маючи більш-менш відоме ім'я, пробувати в друк. що під час цього процесу їсти і за що платити комунальні, історія замовчує.
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31.12.2021 09:52 Ответить
Само собою інтернет - магазини книжок для мене вже не новина, я там вже чотири роки, але ж мрію хоч одну книжку побачити виданою. Звісно там прибуток не такий, як в онлайн магазинах, але кожен автор про це мріє ніби дитина про подарунок на Новий рік. Тож для мене було неприємним сюрпризом те, що всі видавництва наші великими буквами на своїх сайтах понаписували, що видати книжку ви можете лише за свій рахунок. Це схоже за підлістю на "Вовину тисячу".
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31.12.2021 12:00 Ответить
Не мені відмовили! Я не мала грошей для такого варіанту видавництва за власний кошт!
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31.12.2021 11:56 Ответить
Не зовсім так, видавництва видають за власний кошт, тільки коли бачуть, що є перспектива продажу. Якщо це відомий автор і серія книг, то взагали можуть профінансувати наперед. Якщо ні, тоді вам скажуть те ж саме - "За власний кошт"
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31.12.2021 09:49 Ответить
Тоді чому тут дивуватись, що в нашій країні практично вмерла ця галузь? Ні в кого нічого не вкладають, ні гривні, ні цента! А автори ж загалом звичайні люди з такими ж мізерними статками, що і всі інші українці, тож видати свою книжку за власний кошт це щонайменше треба спродати все майно.
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31.12.2021 11:54 Ответить
Зелебобам книжки не нужны им нужны зрелища, им даже аудио книжки не нужны...
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31.12.2021 09:33 Ответить
Ну почему?! Книжки с большими картинками и минимальным количеством букв, им тоже интересны (а-ля комиксы). НО обязательно что бы на шару! Это не обговаривается!!!
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31.12.2021 09:59 Ответить
Во все мире падает. Технология устаревшая. Вот если б странички были помягче
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31.12.2021 09:43 Ответить
В нас куди не глянь - катастрофа.
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31.12.2021 09:44 Ответить
Ну так мудрый нарит хотел поржать 2.5 года назад. Теперь пусть ржет, если нет мозгов
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31.12.2021 10:58 Ответить
при всій повазі до людей, що зайняті в цій галузі - з кожним роком ваша робота буде все менш потрібною. коли і підручники замістяться компактними і практичними е-інк "читалками", ваші професії назавжди займуть своє місце в історії, поруч з виробниками ресорних карет, наладчиками оргАнів, кочегарів паровозів і т.д.( нтр, безсердечна ти ****...
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31.12.2021 09:45 Ответить
Видавництво, не тільки тупо передає у друк, а займаеться версткою: редагування помилок автора, додавання ілюстрацій, .... Як бі смішно вам не було, яле ця професія все одно буде потрібна. Зникнуть тільки друкарні і друкарі
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31.12.2021 09:56 Ответить
а з чого ви взяли, що мені смішно? навпаки, я завзятий книголюб, і мені не вистачатиме процесу пошуку книги, запаху паперу, формування власної "ідеальної" бібліотеки. але прогрес не зупинити, і паперові книги з часом відімруть, на жаль. про верстку згоден.
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31.12.2021 10:01 Ответить
А зачем?????? Скотам показывают "Скотов". Им достаточно.
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31.12.2021 09:48 Ответить
Це кого ви скотами назвали?
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31.12.2021 09:51 Ответить
скотов!
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31.12.2021 09:53 Ответить
Якщо перефразувати видатного класика ********** про магазини рошен, то можна сказати так: Випуск книг падає пропорційно до випуску серіалу Свати.
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31.12.2021 09:50 Ответить
может все дело в том что электронные книги на порядок удобнее? Да не, бред какой-то
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31.12.2021 09:51 Ответить
Навіщо ****** саджать дерев?
На греткини прогнози пох по-малу,
Нам друкувати треба без перерв,
Історію Великого Кварталу!
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31.12.2021 09:58 Ответить
Все правильно говорить, але "Фоліо", блін, випускає не дуже якісний продукт. Маю на увазі, наприклад, на якому папері вони деколи друкують.
Але загалом так: асортимент в наших книгарнях жалюгідний, особливо якщо порівняти з польским наприклад. В книгарні Є 3-4 невеличкі полички з книгами про історію, в польській книгарні разів в 10 мінімум більше
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31.12.2021 10:03 Ответить
Основная причина это фактический запрет печати книг на русском языке. По газетам и журналам такая же картина. Те кто читают на русском не хотят покупать литературу на украинском, а те кто читает на украинском просто не хотят или мало читают.
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31.12.2021 10:18 Ответить
та ладно, російське геть за поребрик.
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31.12.2021 16:36 Ответить
Власть в вышиванках убрала челюстных конкурентов. Он сам наверно как красный революционный комиссар рыскал по стране выискивал враждебные конкурентные элементы. Еще жалуется.)
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31.12.2021 10:25 Ответить
Даже по этому якобы жалобному посту чувствуется что у него все хорошо. Руки уже чешутся от будущих барышей.
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31.12.2021 10:26 Ответить
ruSSian asshole, your opinion doesn't interest us
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31.12.2021 10:53 Ответить
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31.12.2021 10:26 Ответить
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31.12.2021 10:29 Ответить
Запрещать конечно намного легче чем поднимать родное книгопечатание.
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31.12.2021 10:33 Ответить
А зачем быдлу 73% читать книги если есть сваты по г+г?
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31.12.2021 10:52 Ответить
А зачем покупать бумажные книги, каждая бумажная книга это убитое дерево: читайте электронные книги:
https://testlib.meta.ua/author/149108/
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31.12.2021 11:43 Ответить
Це неприємна ситуація... Але нажаль, книги наріду не потрібні, їм треба видовище - "Скоти" сезон 7 якраз те що треба
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31.12.2021 11:49 Ответить
Видавці, говорячи про книги, досі мають на увазі пeрeважно папeрові копіі. 95％ того, що я читаю, я читаю в eлeктронному вигляді. Цe стосується і науковоі, і художньоі літeратури. Всe більшe наукових журналів відмовляються від папeрових накладів. Опублікувати монографію можна бeзплатно просто розмістивши pdf на сайті Research Gate.
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31.12.2021 11:52 Ответить
Я перестал покупать книги.
Во первых, стало дорого 300-500 грн +.
Во вторых, я понял что прочитав книгу на украинском языке, через время не могу вспомнить подробностей прочитанного, я русскоговорящий.
Альтернативный вариант книги на русском языке (если это перевод иностранного издания) найти проблематично.
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31.12.2021 14:49 Ответить
Потрібно все російське (книги, програми 1с та bas, авто та інше) давно вимести віником з території неньки України.
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31.12.2021 16:34 Ответить
Ну прям "541* по Фаренгейту".Кошмар!
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31.12.2021 18:24 Ответить
У меня пол гаража совковых книг,которые никогда не читал,как меня не заставляли.И сегодня понимаю,шо хорошо,шо не читал...Даже так,Слава Богу,що не учил совковую историю и не читал книги получившие разрешение КГБ равносильно Совету советских писателей .
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31.12.2021 18:29 Ответить
Последняя книга,що можно считать за книгу Библия.Бо она перевернула Мир и до сих пор актуальна.Всё остальное чтиво
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31.12.2021 18:42 Ответить
 
 