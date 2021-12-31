Выпуск книг в Украине упал на 21,3% по сравнению с катастрофическим для отрасли 2020 годом, – гендиректор "Фолио" Красовицкий. ИНФОГРАФИКА
По сравнению с 2020 годом, катастрофическим для книжной отрасли, в 2021 году выпуск книг в Украине упал на 21,3%.
Об этом написал в Фейсбук генеральный директор крупнейшего украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Падение выпуска книг к катастрофическому 2020 году. На 21,3%. Да, ещё пройдёт пару месяцев и дойдут отчеты. Да, немного больше будет, чем 19 млн тиража. Но, задумайтесь, друзья, 19 млн книг, включая госзаказ на учебники, на 40-миллионную страну", – утверждает эксперт.
Он отмечает, что в ближайшие три месяца программа "єПідтримка" поможет отрасли.
" Очевидно, это будет успехом тех, кто придумал и внедрил программу. А нам, коллеги, предстоит, использовав время и деньги от программы на перегруппировку сил и перестройку рынка, добиться реальной борьбы с контрафактом и всеми прочими видами пиратства, добиться принятия зависшего в ВР закона по налогу на прибыль, зависшей на КМпрограммы по поддержке чтения и дождаться закона о книжном ребейте для розницы", - добавляет он.
По мнению Красовицкого, это реальный шанс получить через 3-4 года насыщенный товаром настоящий книжный рынок
"А параллельно – единая цена, правила проведения акций в рознице, регулирование ввоза книг из России, освобождение ввоза бумаги от ограничений, библиотечная реформа…", - резюмировал он.
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Коли хтось пече хліб, він вкладає свої кошти, які повертає при продажу.
Ви очікуєте, що ваша книжка комусь потрібна?
Якщо "так", сміливо вкладайте свої кошти, якщо "ні", ....
"Тільки якщо вже від книги усі відмовилися, тоді автор може на свій ризик зробити кілька премірникив." (с) Це ваші слова.
Вам відмовили.
Видавництво передбачає ризики й відмовляється від непотребу.
На греткини прогнози пох по-малу,
Нам друкувати треба без перерв,
Історію Великого Кварталу!
Але загалом так: асортимент в наших книгарнях жалюгідний, особливо якщо порівняти з польским наприклад. В книгарні Є 3-4 невеличкі полички з книгами про історію, в польській книгарні разів в 10 мінімум більше
https://testlib.meta.ua/author/149108/
Во первых, стало дорого 300-500 грн +.
Во вторых, я понял что прочитав книгу на украинском языке, через время не могу вспомнить подробностей прочитанного, я русскоговорящий.
Альтернативный вариант книги на русском языке (если это перевод иностранного издания) найти проблематично.