Выпуск книг в Украине упал на 21,3% по сравнению с катастрофическим для отрасли 2020 годом, – гендиректор "Фолио" Красовицкий. ИНФОГРАФИКА

По сравнению с 2020 годом, катастрофическим для книжной отрасли, в 2021 году выпуск книг в Украине упал на 21,3%.

Об этом написал в Фейсбук генеральный директор крупнейшего украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Падение выпуска книг к катастрофическому 2020 году. На 21,3%. Да, ещё пройдёт пару месяцев и дойдут отчеты. Да, немного больше будет, чем 19 млн тиража. Но, задумайтесь, друзья, 19 млн книг, включая госзаказ на учебники, на 40-миллионную страну", – утверждает эксперт.

Он отмечает, что в ближайшие три месяца программа "єПідтримка" поможет отрасли.

" Очевидно, это будет успехом тех, кто придумал и внедрил программу. А нам, коллеги, предстоит, использовав время и деньги от программы на перегруппировку сил и перестройку рынка, добиться реальной борьбы с контрафактом и всеми прочими видами пиратства, добиться принятия зависшего в ВР закона по налогу на прибыль, зависшей на КМпрограммы по поддержке чтения и дождаться закона о книжном ребейте для розницы", - добавляет он.

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По мнению Красовицкого, это реальный шанс получить через 3-4 года насыщенный товаром настоящий книжный рынок

"А параллельно – единая цена, правила проведения акций в рознице, регулирование ввоза книг из России, освобождение ввоза бумаги от ограничений, библиотечная реформа…", - резюмировал он.