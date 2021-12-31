В вопросах санкций против РФ Запад должен действовать более жестко. Наиболее чувствительным стало бы предоставление Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко
Западные союзники Украины должны быть более эффективны в вопросе усиления санкций против России.
Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью главному редактору влиятельного польского издания "Газета виборча", общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
В преддверии проанонсированных переговоров между руководством США и России, а также заседания Комиссии НАТО-Россия Порошенко призывает западных партнеров Украины повысить цену дальнейшей агрессии для Путина настолько, чтобы она стала неприемлемой.
"США и Европа должны действовать быстрее и эффективнее в вопросах энергетических санкций, а также финансовых санкций. Путин должен осознавать, что в случае агрессии через час против России будут применены санкции, которые разрушат ее экономику. И только тогда он станет взвешивать, стоит ли ему идти против Украины", – утверждает Порошенко.
"Поляк, латыш, литовец, эстонец, швед и фин должны понимать, что общими и согласованными действиями они не помогают Украине, а защищают собственную безопасность. Лозунг "За вашу и нашу свободу" сегодня очень актуален", – убежден он.
На вопрос Адама Михника, какая санкция для России будет наиболее чувствительной, Порошенко ответил: "Предоставление Украине "Плана действий по членству в НАТО" ("Membership of Action Plan") уже в июне 2022 года, на Мадридском саммите. И в конце концов Украине нужно предоставить летальное оружие для повышения цены, которую Путин заплатит в случае полномасштабной агрессии".
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Порошенко против проведения референдума о вступлении Украины в НАТО Источник:
Дебильный клоун снова срубил сук на котором сидит.
Виборців зєлі, бойка і їм подібних, треба дискваліфікувати від участі у виборах, років так на двадцять.
инфа из Одессы и прелегающих окрестностей.
Откровенно говоря я очень бы удивилась ,если кому то понравились пустые обещания ,враки , высокие налоги, и цены , явно не соответствующие зарплатам и пенсиям.
В 19 -ом. Я такого про Пэ наслушался.
Дураки учаться на своих ошибках,умные на чужих.
Представь себе ,что были люди которые задумывались не только что кричат, но и кто кричит.
Что там трепался на стадионе уклонист ,насмехавшийся над Украиной в Юрмале, жена которого сдавала позиции ВСУ, выродок,что радовался сбитым украинским танкам и кривлялся на лабутенах перед ордиловской сепарней,этому могли поверить только люди не имеющие капли логики в голове. Это от клоуна ты наслушался про ПЕ,или с каналов Коломойского?
Есть сходство большое между кацапней и зебилами,они не только не умеют признавать свои ошибки,но еще винят в этом других.
Усе, зелень, никто уже вам не верит,,больше того ,зевласть ненавидят, это реальность,хотите принимайте это, хотите нет.
Ваши проблемы.
Вы,идиоты ,проголосовали во время войны за уклониста и малороса,вы убиваете Украину,вы зелохи во главе с Зе ,готовы были стать перед путлером на колени, а теперь у вас виноват тот, кто не пошел на поводу у предателя и в одном стаде с зебаранами.
Нет ,неуважаемый ,за свои грехи вам отвечать ,перевести стрелки не получится.
Нехай і далі керує судами та прокуратурою із ОПи преЗедента?
Валізи спакував вже , лаптєногий ?😡
Мразь сбежала из страны ...
ото для подобных мантр подозрение Порошенко и объявили после начала его визита в Польшу, о чем было известно заранее, и для власти также.
Коли Польща вступала до НАТО, керманич Кремля Володимир Путін теж висував вимоги, щоб розширення НАТО не відбулося, а світ відповідав так само - це не є справа Російської Федерації. Про це в етері програми "Дійові особи" на "5 каналі" в інтерв'ю ведучій Ларисі Губіній сказав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
"Путін не вперше демонструє таку поведінку. Коли Польща вступала в НАТО, він теж висував вимоги, щоб розширення НАТО не відбувалося. Спочатку за рахунок країн Варшавського блоку, потім за рахунок країн колишнього Радянського Союзу, також виступали проти членства країн Балтії, проти країн східної Європи. Росія так само висувала ультиматуми і світ відповідав так само: "Це не є справа Росії". РФ є потужним регіональним лідером, який намагається захопити собі права глобального лідера. Як казав мій великий друг і великий друг України Джон Маккейн - "Росія є країна-бензоколонка з ракетами", але економічна потужність Росії дуже низька, економічне зростання РФ останні 8 років - нульове. Єдине, чим може погрожувати Путін - це ракетами", - зауважив Порошенко.
П'ятий президент наголосив: лише народ України і країни-члени Альянсу вирішуватимуть - бути Україні в НАТО чи ні. "Ми маємо довести Путіну, що не йому вмикати чи вимикати зелене світло світлофора, ніхто йому не дав цього права. Якщо Путін погрожуватиме нам вторгненням, то в нього не повинно бути жодного сумніву, що ціна, яку він заплатить за продовження агресії, буде жахливою. Це єдине, що може зупинити Путіна. Україна заплатить велику ціну - у нас тут не має жодних ілюзій, - але тисячі трун підуть звідси в Росію. Буде величезна і потужна дестабілізація, яка буде небезпечна для Росії і для самого Путіна", - вважає Порошенко.
І наголосив: "На початку моєї каденції лише 16% українців підтримувати вступ України в НАТО, а по завершенні моєї каденції - майже 60%".
https://www.youtube.com/watch?v=W9u3htzdu18&list=PL5eQ15vxDEVxqySLKMQCotS3U1oywErmY Дивіться повну версію інтерв'ю на юутуб-каналі 5-го телеканалу
крім Президента Порошенка !!
Разуй глаза, ботяра. Где вас на рабсее таких тупых в умные набирают?
Вам до Пороха ,как свинье до неба, есть хорошая поговорка, тот кто не может похвастать своими успехами обязательно обгадит чужие.
Поки є зелена проросійська наволоч - моливо тільки ОДКБ.
Кожен рік зермака віддаляє мінімум на 2 роки ПДЧ.
На питання про найдошкульнішу санкцію була відповідь - ПДЧ.
Думаю, що найдошкульнішою санкцією була б якраз та через яку буде зруйнована їх економіка. Але чи можлива така санкція?
А то мало ли ...
Це вкрай мало, враховуючи те, що на заході прибічників більше 90%, відповідно на південному сході напевно не більше 20%. Ми і близько ще не готові до вступу в НАТО і навіть не готові до того щоб говорити про це, бо навіть розмови небезпечні для державності.
Але ж дехто з політиків на риториці про вступ в НАТО намагаються заробляти голоси в деяких регіонах.