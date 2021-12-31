В вопросах санкций против РФ Запад должен действовать более жестко. Наиболее чувствительным стало бы предоставление Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко

Западные союзники Украины должны быть более эффективны в вопросе усиления санкций против России.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью главному редактору влиятельного польского издания "Газета виборча", общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

В преддверии проанонсированных переговоров между руководством США и России, а также заседания Комиссии НАТО-Россия Порошенко призывает западных партнеров Украины повысить цену дальнейшей агрессии для Путина настолько, чтобы она стала неприемлемой.

"США и Европа должны действовать быстрее и эффективнее в вопросах энергетических санкций, а также финансовых санкций. Путин должен осознавать, что в случае агрессии через час против России будут применены санкции, которые разрушат ее экономику. И только тогда он станет взвешивать, стоит ли ему идти против Украины", – утверждает Порошенко.

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"Поляк, латыш, литовец, эстонец, швед и фин должны понимать, что общими и согласованными действиями они не помогают Украине, а защищают собственную безопасность. Лозунг "За вашу и нашу свободу" сегодня очень актуален", – убежден он.

На вопрос Адама Михника, какая санкция для России будет наиболее чувствительной, Порошенко ответил: "Предоставление Украине "Плана действий по членству в НАТО" ("Membership of Action Plan") уже в июне 2022 года, на Мадридском саммите. И в конце концов Украине нужно предоставить летальное оружие для повышения цены, которую Путин заплатит в случае полномасштабной агрессии".