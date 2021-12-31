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Новости Война
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В вопросах санкций против РФ Запад должен действовать более жестко. Наиболее чувствительным стало бы предоставление Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко

В вопросах санкций против РФ Запад должен действовать более жестко. Наиболее чувствительным стало бы предоставление Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко

Западные союзники Украины должны быть более эффективны в вопросе усиления санкций против России.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью главному редактору влиятельного польского издания "Газета виборча", общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

В преддверии проанонсированных переговоров между руководством США и России, а также заседания Комиссии НАТО-Россия Порошенко призывает западных партнеров Украины повысить цену дальнейшей агрессии для Путина настолько, чтобы она стала неприемлемой.

"США и Европа должны действовать быстрее и эффективнее в вопросах энергетических санкций, а также финансовых санкций. Путин должен осознавать, что в случае агрессии через час против России будут применены санкции, которые разрушат ее экономику. И только тогда он станет взвешивать, стоит ли ему идти против Украины", – утверждает Порошенко.

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"Поляк, латыш, литовец, эстонец, швед и фин должны понимать, что общими и согласованными действиями они не помогают Украине, а защищают собственную безопасность. Лозунг "За вашу и нашу свободу" сегодня очень актуален", – убежден он.

На вопрос Адама Михника, какая санкция для России будет наиболее чувствительной, Порошенко ответил: "Предоставление Украине "Плана действий по членству в НАТО" ("Membership of Action Plan") уже в июне 2022 года, на Мадридском саммите. И в конце концов Украине нужно предоставить летальное оружие для повышения цены, которую Путин заплатит в случае полномасштабной агрессии".

Автор: 

НАТО (9968) ПДЧ (137) Порошенко Петр (19594) россия (95418) санкции (11268) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+29
Ну вчера я наслушалась про Зе пока скупалась к Новому году...Поголовная ненависть. Зеботы передайте Подоляку ,что лить болото на Пороха, и угрожать посадить его уже не сработает перед лохторатом. .Напротив, проукраинскую часть страны это разозлит окончательно,а малоросы думают только желудками и содержимым кошелька, им уже плевать на политику . Считая копейки возле кассы ,зелохи гундосят только одно- "выбрали падлу на свою голову!","чтоб он здох " и пр...,это все ,что их волнует. Что касается патриотической части населения ,тут Зе себя так обгадил, что никакие мосты и дороги (кстати, за счет налогоплательщиков),его рейтинг уже не воскресят.
Дебильный клоун снова срубил сук на котором сидит.
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31.12.2021 10:45
+24
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31.12.2021 10:25
+21
Щас у ЗЕботов начнётся оргия
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31.12.2021 10:21
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Щас у ЗЕботов начнётся оргия
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31.12.2021 10:21 Ответить
Ты для начала со швабры то спрыгнуло, чмо недоразвитое, да патеров ***** поклонилось, не ровен час лапти слетят
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31.12.2021 11:40 Ответить
допомагай їх побрехеньки спамити
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31.12.2021 11:35 Ответить
При всем уважении,но какие санкции,если зеленые во всю бизнес имеют с кацапами?Весь день сегодня сватов крутят на Г+Г...
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31.12.2021 10:21 Ответить
а что же молчит "величайший" руководитель всех времен зеленский, его премьер-министр, выгуливающий собачку любовницы министр всех замежных дел кулеба? хотя... зеленский с женой поехали закупать скумбрию по 8 грн за килограмм, шмугаль на Бессарабку - говядину по 20 грн за килограмм, ну а кулеба продолжает выгуливать собачку... предновогодние заботы... как жене хочется поздравления гнусавым с Новым годом...
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31.12.2021 10:24 Ответить
Говнокомандующий боится украинскую армию. Поэтому и мстит как только может.
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31.12.2021 10:47 Ответить
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31.12.2021 10:25 Ответить
Порошенко: "Мы не собираемся идти куда-то, чтобы разозлить Россию" Источник:
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31.12.2021 10:54 Ответить
хто би про ботів казав
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31.12.2021 10:57 Ответить
проходь, годівниця для ботів вже закрилась.
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31.12.2021 11:12 Ответить
а це тобі на закусь до скумбрії

Порошенко против проведения референдума о вступлении Украины в НАТО Источник:
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31.12.2021 11:14 Ответить
«Святое семейство» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. La Sagrada Familia) - картина фламандского живописца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%82 Бернарт ван Орлей
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31.12.2021 11:11 Ответить
Саме так!
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31.12.2021 10:28 Ответить
а наш Гетман уже в Украине, да?
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31.12.2021 10:29 Ответить
Якими пустими виглядають ці заклики до Заходу щодо посилення санкцій на фоні тої "гризні", яку ведуть в Україні "політики", змагаючись за владу! Позорище!
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31.12.2021 10:32 Ответить
Порох звернувся до балтійців,скандинавів і поляків. Символічно.Бо ковбасники і жабоїди --- то креатура кремля.
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31.12.2021 10:40 Ответить
Щоб наша гнила еліта хоча би один місяць на рік думала про Україну , а не як набити кармани , не було б ні Криму ні Донбасу ні орків які зараз на кордоні. Два роки прокурора САП не можуть назначити , вимагають санкції для Росії з якою в України чомусь самий великий товарообіг, постійно ************ . ГАНЬБА ВСІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ЕЛІТІ!!!
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31.12.2021 10:43 Ответить
Так от таких ботов может быть только два варианта о голосовании: 1- не голосовала вообще, 2- голосовала против всех (хотя такой графы нет).
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31.12.2021 10:52 Ответить
Украина напала сама на себя да ,Вера?
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31.12.2021 10:47 Ответить
Ну вчера я наслушалась про Зе пока скупалась к Новому году...Поголовная ненависть. Зеботы передайте Подоляку ,что лить болото на Пороха, и угрожать посадить его уже не сработает перед лохторатом. .Напротив, проукраинскую часть страны это разозлит окончательно,а малоросы думают только желудками и содержимым кошелька, им уже плевать на политику . Считая копейки возле кассы ,зелохи гундосят только одно- "выбрали падлу на свою голову!","чтоб он здох " и пр...,это все ,что их волнует. Что касается патриотической части населения ,тут Зе себя так обгадил, что никакие мосты и дороги (кстати, за счет налогоплательщиков),его рейтинг уже не воскресят.
Дебильный клоун снова срубил сук на котором сидит.
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31.12.2021 10:45 Ответить
Зелю вони вже ненавидять, але знову проголосують за подібного персонажа, якого їм підсуне бєня перед наступними виборами.
Виборців зєлі, бойка і їм подібних, треба дискваліфікувати від участі у виборах, років так на двадцять.
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31.12.2021 10:54 Ответить
это случиться, если заработает закон о гражданстве, как в Латвии,быть гражданином страны,это еще надо заслужить,главное оружие кацапии- ассимиляция ,тогда потеряет свою силу.
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31.12.2021 11:01 Ответить
Кстати латыши ввели самое строгое правило получения гражданства: гражданство давали родственникам тех, кто проживал в Латвии до 1942 года. А остальным понаехам из других республик СССР только статус жителя. Житель был ограничен в голосовании, и даже как мне жаловался мой бывший преподаватель мог выйти на перрон вокзала, а таможня и погранцы вполне могли не пустить обратно.
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31.12.2021 11:13 Ответить
повезло вам услышать "глас населения". А у нас молча тащат набитые товарами тележки на кассу, становясь в "километровые" очереди.
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31.12.2021 11:02 Ответить
Ну у нас в Одессе народ общительный,а главное на 70 % из зебилов, был...
инфа из Одессы и прелегающих окрестностей.
Откровенно говоря я очень бы удивилась ,если кому то понравились пустые обещания ,враки , высокие налоги, и цены , явно не соответствующие зарплатам и пенсиям.
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31.12.2021 11:38 Ответить
"Я наслушалась про Зе.."
В 19 -ом. Я такого про Пэ наслушался.
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31.12.2021 11:11 Ответить
От кого наслушался,от клоуна и его прихлебателей?
Дураки учаться на своих ошибках,умные на чужих.
Представь себе ,что были люди которые задумывались не только что кричат, но и кто кричит.
Что там трепался на стадионе уклонист ,насмехавшийся над Украиной в Юрмале, жена которого сдавала позиции ВСУ, выродок,что радовался сбитым украинским танкам и кривлялся на лабутенах перед ордиловской сепарней,этому могли поверить только люди не имеющие капли логики в голове. Это от клоуна ты наслушался про ПЕ,или с каналов Коломойского?
Есть сходство большое между кацапней и зебилами,они не только не умеют признавать свои ошибки,но еще винят в этом других.
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31.12.2021 11:32 Ответить
Маладец , разжигаешь ненависть умело ! Только не вьійдет рассорить изнутри и похоронить Украину , прапорщик "Лилия". Вас , портянок , запах за версту вьідает !
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31.12.2021 11:50 Ответить
Иванишин, я дома имею ранг повыше чем прапорщик))) А рознь сеете вы ,зелень,преследуя своих политических оппонентов и критиков "власти".
Усе, зелень, никто уже вам не верит,,больше того ,зевласть ненавидят, это реальность,хотите принимайте это, хотите нет.
Ваши проблемы.
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31.12.2021 11:56 Ответить
"Военная" , а как вьі собираетесь воевать с Расеей , если 70% украинцев "малоросьі и зе-срань , думающая желудком"? Готовите Украину к капитуляции ? Не вьійдет у путинских портянок подорвать противника изнутри ! И насчет запаха я не ошибся...
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31.12.2021 12:10 Ответить
Представь-"военная", у меня муж ветеран АТО и брат. Ваши мантры зеле- кацапские мы уже слыхали.Готовит Украину к капитуляции твой Зе, выделяя гроши на армию вовремя войны, разогнав контрразведку (во время войны!),обрушив оборонный заказ(во время войны), урезая армию в топливе , сдавая оккупантам вагнеровцев и Цемаха, ты по старой кацапской привычке пришел обвинить в своих грехах других?
Вы,идиоты ,проголосовали во время войны за уклониста и малороса,вы убиваете Украину,вы зелохи во главе с Зе ,готовы были стать перед путлером на колени, а теперь у вас виноват тот, кто не пошел на поводу у предателя и в одном стаде с зебаранами.
Нет ,неуважаемый ,за свои грехи вам отвечать ,перевести стрелки не получится.
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31.12.2021 12:23 Ответить
"Поляк, латыш, литовец, эстонец, швед и финн должны понимать, что общими и согласованными действиями они не помогают Украине, а защищают собственную безопасность." Они как раз это понимают, а вот для зебилов всё никак не дойдёт.
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31.12.2021 10:50 Ответить
А давайте перед Новым годом наберём мороженой скумбрии по 8 грн. и сала на Бессарабка по 40 и нажрёмся от пуза…. А зеленим гандонам нічого не дамо нехай повиздихають!!! Героям Слава!!
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31.12.2021 10:51 Ответить
если бы не призывал - как бы они могли догадаться! Вот что значит мыслить стратегически!
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31.12.2021 10:52 Ответить
Автомобили Богдан из Тольятти,незаконные инвестиции в липецк,сваты из путинского клана,министр выпускник путинского гэбистского училища имени андропова,карьера кивы в МВД,телефоные обнимашки и целование ручек моковитской моли - все эти преступления остались без наказания.
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31.12.2021 10:54 Ответить
А антимайдавця Татарова куди?
Нехай і далі керує судами та прокуратурою із ОПи преЗедента?
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31.12.2021 10:57 Ответить
Влажные мечты тваво *****
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31.12.2021 11:44 Ответить
Коля , коли повернеться Порох , а це скоро станеться , то тікатиеш ти із зеленою шоблою із Украіни і навіть з днр і лнр !
Валізи спакував вже , лаптєногий ?😡
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31.12.2021 12:27 Ответить


Мразь сбежала из страны ...

ото для подобных мантр подозрение Порошенко и объявили после начала его визита в Польшу, о чем было известно заранее, и для власти также.
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31.12.2021 13:57 Ответить
https://www.5.ua/polityka/poroshenko-pro-vstup-ukrainy-v-nato-my-maiemo-dovesty-putinu-shcho-ne-iomu-vmykaty-chy-vymykaty-zelene-svitlo-264280.html Порошенко про вступ України в НАТО: "Ми маємо довести Путіну, що не йому вмикати чи вимикати зелене світло" П'ятий президент підкреслив: лише народ України і країни-члени Альянсу вирішуватимуть - бути Україні в НАТО, чи ні
Коли Польща вступала до НАТО, керманич Кремля Володимир Путін теж висував вимоги, щоб розширення НАТО не відбулося, а світ відповідав так само - це не є справа Російської Федерації. Про це в етері програми "Дійові особи" на "5 каналі" в інтерв'ю ведучій Ларисі Губіній сказав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
"Путін не вперше демонструє таку поведінку. Коли Польща вступала в НАТО, він теж висував вимоги, щоб розширення НАТО не відбувалося. Спочатку за рахунок країн Варшавського блоку, потім за рахунок країн колишнього Радянського Союзу, також виступали проти членства країн Балтії, проти країн східної Європи. Росія так само висувала ультиматуми і світ відповідав так само: "Це не є справа Росії". РФ є потужним регіональним лідером, який намагається захопити собі права глобального лідера. Як казав мій великий друг і великий друг України Джон Маккейн - "Росія є країна-бензоколонка з ракетами", але економічна потужність Росії дуже низька, економічне зростання РФ останні 8 років - нульове. Єдине, чим може погрожувати Путін - це ракетами", - зауважив Порошенко.
П'ятий президент наголосив: лише народ України і країни-члени Альянсу вирішуватимуть - бути Україні в НАТО чи ні. "Ми маємо довести Путіну, що не йому вмикати чи вимикати зелене світло світлофора, ніхто йому не дав цього права. Якщо Путін погрожуватиме нам вторгненням, то в нього не повинно бути жодного сумніву, що ціна, яку він заплатить за продовження агресії, буде жахливою. Це єдине, що може зупинити Путіна. Україна заплатить велику ціну - у нас тут не має жодних ілюзій, - але тисячі трун підуть звідси в Росію. Буде величезна і потужна дестабілізація, яка буде небезпечна для Росії і для самого Путіна", - вважає Порошенко.
І наголосив: "На початку моєї каденції лише 16% українців підтримувати вступ України в НАТО, а по завершенні моєї каденції - майже 60%".

https://www.youtube.com/watch?v=W9u3htzdu18&list=PL5eQ15vxDEVxqySLKMQCotS3U1oywErmY Дивіться повну версію інтерв'ю на юутуб-каналі 5-го телеканалу
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31.12.2021 10:56 Ответить
Коли Польша вступала в НАТО на її кордоні не стояли більше 100 тис. військ.
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31.12.2021 15:20 Ответить
Так у него не было тогда в таких количествах боеспособных войск, только ЯО было, иначе бы тоже стояли и угрожали бы вторжением. Блеф с ЯО тогда не удался, теперь ***** это исправил и блефует уже обычными вооружениями, во что реальнее поверить.
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31.12.2021 15:36 Ответить
Петру, после минских и медведчуковских подвигов - лучше сопеть молча.
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31.12.2021 11:22 Ответить
А ***** вообще лучше удавиться, и шо?. Н
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31.12.2021 11:45 Ответить
"США і Європа мають діяти швидше та ефективніше в питаннях енергетичних санкцій, а також фінансових санкцій" Петька вже США і Європі вказівки дає. )))
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31.12.2021 11:25 Ответить
Чужими ср....ми легко бити їжаків.
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31.12.2021 11:34 Ответить
Зато твоё ******** на бункере плачет горькими слезами)))
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31.12.2021 11:46 Ответить
Правильно робить , що дає вказівки , так як в краіні при владі одні кроти фсбшні і наркомани , отож як видно , нікому піклуватись про Украіну 😠
крім Президента Порошенка !!
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31.12.2021 12:30 Ответить
Як ми без нього будемо? Петро - це ж месія!
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31.12.2021 13:39 Ответить
Из интервью видно , что Порошенко не нужна деєскалация , чем сейчас занимается Байден. Так и скажи ему открьітьім текстом , он же твой "друг" , сам ведь говорил !
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31.12.2021 11:54 Ответить
Указывай Зе что делать ,раз выбрал его президентом.
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31.12.2021 12:05 Ответить
"Ми маємо довести Путіну, що не йому вмикати чи вимикати зелене світло світлофора, ніхто йому не дав цього права. Якщо Путін погрожуватиме нам вторгненням, то в нього не повинно бути жодного сумніву, що ціна, яку він заплатить за продовження агресії, буде жахливою. Це єдине, що може зупинити Путіна. Україна заплатить велику ціну - у нас тут не має жодних ілюзій, - але тисячі трун підуть звідси в Росію. Буде величезна і потужна дестабілізація, яка буде небезпечна для Росії і для самого Путіна", - вважає Порошенко.

Разуй глаза, ботяра. Где вас на рабсее таких тупых в умные набирают?
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31.12.2021 12:09 Ответить
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31.12.2021 12:13 Ответить
Хитрая политика для плебса. - Назваться ес но к настоящему ЕС не иметь никакого отношения.Призывать к тому,что и так всем понятно и не влияет на исход событий.Совершать нехорошие поступки,прикрываясь патриотизмом.
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31.12.2021 12:30 Ответить
Баранам слова не давали 😠
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31.12.2021 12:32 Ответить
Зебот, увы ,по результатам выборов Украину отдали вам в руки, результат -на лицо.
Вам до Пороха ,как свинье до неба, есть хорошая поговорка, тот кто не может похвастать своими успехами обязательно обгадит чужие.
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31.12.2021 12:45 Ответить
Плебс повелся на снижение тарифов и окончание войны. Плебс сейчас должен стоять в очередях за скумбрией по 8 грн. Торопись влиться в ряды единмышленников. Там первые места учителя уже заняли, за ними медики ковидные доплаты просаживают.
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31.12.2021 13:01 Ответить
Сектантів ще вистачає. Та й просто корисних ідіотів теж.
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31.12.2021 14:26 Ответить
Запад тут же взял под козырёк.
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31.12.2021 13:28 Ответить
НІХТО НІЧОГО РОБИТИ НЕ БУДЕ, ПЕРЕВІРЕНО З 2014 РОКУ
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31.12.2021 13:45 Ответить
При президенті Порошенко це реально. Не тільки ПДЧ,а і повноціне членство.
Поки є зелена проросійська наволоч - моливо тільки ОДКБ.
Кожен рік зермака віддаляє мінімум на 2 роки ПДЧ.
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31.12.2021 13:47 Ответить
Порошенко сказав: "Путін має усвідомлювати, що у випадку агресії через годину проти Росії будуть застосовані санкції, які зруйнують її економіку".
На питання про найдошкульнішу санкцію була відповідь - ПДЧ.

Думаю, що найдошкульнішою санкцією була б якраз та через яку буде зруйнована їх економіка. Але чи можлива така санкція?
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31.12.2021 15:13 Ответить
Изрядно отгульдебасивши в тесном семейном кругу выводка лАндоских патриотов, Пётру Лексеичу не лишнее, про всяк случай, у всемирно известных лондонских портных заказать себе стильный гарнитурчик строгого английского кроя из добротной шотландской шерстяной ткани в широкую горизонтальную черно-белую полоску в комплекте: клифт, шкары, ушанка.
А то мало ли ...
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31.12.2021 15:19 Ответить
Що ти тут робиш ,вражина ? Пішов геть !!!
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31.12.2021 15:40 Ответить
и подарить по приезду - зе тот костюмчик, главное с размером угадать))))
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31.12.2021 21:03 Ответить
Хтось тут сказав, що до кінця каденції Порошенка прибічників вступу в НАТО збільшилось до 60%.
Це вкрай мало, враховуючи те, що на заході прибічників більше 90%, відповідно на південному сході напевно не більше 20%. Ми і близько ще не готові до вступу в НАТО і навіть не готові до того щоб говорити про це, бо навіть розмови небезпечні для державності.
Але ж дехто з політиків на риториці про вступ в НАТО намагаються заробляти голоси в деяких регіонах.
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31.12.2021 15:32 Ответить
Вам з Харківа відповідаю - Я за НАТО ! Не треба цю жвачку жувати про 20% на південному сході ,бо вони нам на шію спочатку Януковоща почепили ,а тепер Піаниста . Треба виконувати Конституцію -ми йдемо у ЄС і в НАТО .Крапка !
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31.12.2021 15:50 Ответить
А В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО ДОШКУЛЬНИЙ !?)
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31.12.2021 18:34 Ответить
 
 