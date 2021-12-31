CNN подвел итоги вчерашнего разговора Байдена и Путина: Россия заплатит высокую цену, если не пойдет на деэскалацию в отношении Украины

Джо Байден призвал своего российского коллегу Владимира Путина в четверг принять меры для ослабления непрекращающегося кризиса на границе России с Украиной, снова предупреждая о серьезных экономических последствиях, если Путин продолжит вторжение.

Об этом пишет CNN, подводя итоги вчерашнего телефонного разговора двух лидеров, информирует Цензор.НЕТ.

"50-минутный телефонный разговор не принес никаких серьезных прорывов, как заявили впоследствии американские и российские чиновники, но все же определил тенденцию будущих личных дипломатических переговоров между двумя сторонами. На этой неделе Путин попросил о телефонном звонке и Байден, который считает, что ничто не может заменить прямые разговоры между главами государств, согласился. В последний раз Байден и Путин разговаривали 7 декабря на видеоконференции, которая завершилась обещанием возобновить дипломатические дискуссии, но нет никаких признаков того, что Россия готовится к деэскалации", - отмечает канал.

Путин снова немного поделился относительно своих намерений, заявили чиновники после завершения разговора. Американский чиновник назвал вчерашние переговоры "серьезной и предметной" дискуссией, во время которой Байден изложил Путину два подхода США по отношению к России, поскольку Путин продолжает стягивать российские войска к границе с Украиной: первый – дипломатический путь к деэскалации, а другой сосредотачивался на сдерживании с помощью экономических санкций, усилении присутствия американских войск на восточном фланге НАТО и увеличении помощи Украине.

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Какой путь будет избран, "зависит от действий России в ближайший период", сказал чиновник, добавив, что будут "серьезные издержки и последствия", если Россия продолжит свою региональную агрессию.

Путин ответил предупреждением, утверждает его ассистент. Он сказал Байдену, что введение нового раунда санкций против России будет "колоссальной ошибкой", которая может привести к полному разрыву отношений между двумя странами.

"За последние 30 лет было сделано много таких ошибок, – добавляет помощник президента России Юрий Ушаков, – и желательно больше не совершать таких ошибок".

Байден также сказал Путину, что США не намерены размещать в Украине ударное наступательное вооружение, утверждает Ушаков.

Путин "отметил, что это один из ключевых пунктов, включенных в проект по гарантии безопасности, к которым стремится Россия", - добавил Ушаков.

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