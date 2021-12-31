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CNN подвел итоги вчерашнего разговора Байдена и Путина: Россия заплатит высокую цену, если не пойдет на деэскалацию в отношении Украины

CNN подвел итоги вчерашнего разговора Байдена и Путина: Россия заплатит высокую цену, если не пойдет на деэскалацию в отношении Украины

Джо Байден призвал своего российского коллегу Владимира Путина в четверг принять меры для ослабления непрекращающегося кризиса на границе России с Украиной, снова предупреждая о серьезных экономических последствиях, если Путин продолжит вторжение.

Об этом пишет CNN, подводя итоги вчерашнего телефонного разговора двух лидеров, информирует Цензор.НЕТ.

"50-минутный телефонный разговор не принес никаких серьезных прорывов, как заявили впоследствии американские и российские чиновники, но все же определил тенденцию будущих личных дипломатических переговоров между двумя сторонами. На этой неделе Путин попросил о телефонном звонке и Байден, который считает, что ничто не может заменить прямые разговоры между главами государств, согласился. В последний раз Байден и Путин разговаривали 7 декабря на видеоконференции, которая завершилась обещанием возобновить дипломатические дискуссии, но нет никаких признаков того, что Россия готовится к деэскалации", - отмечает канал.

Путин снова немного поделился относительно своих намерений, заявили чиновники после завершения разговора. Американский чиновник назвал вчерашние переговоры "серьезной и предметной" дискуссией, во время которой Байден изложил Путину два подхода США по отношению к России, поскольку Путин продолжает стягивать российские войска к границе с Украиной: первый – дипломатический путь к деэскалации, а другой сосредотачивался на сдерживании с помощью экономических санкций, усилении присутствия американских войск на восточном фланге НАТО и увеличении помощи Украине.

Также читайте: Байден предупредил о всесторонних санкциях в случае эскалации, - помощник Путина

Какой путь будет избран, "зависит от действий России в ближайший период", сказал чиновник, добавив, что будут "серьезные издержки и последствия", если Россия продолжит свою региональную агрессию.

Путин ответил предупреждением, утверждает его ассистент. Он сказал Байдену, что введение нового раунда санкций против России будет "колоссальной ошибкой", которая может привести к полному разрыву отношений между двумя странами.

"За последние 30 лет было сделано много таких ошибок, – добавляет помощник президента России Юрий Ушаков, – и желательно больше не совершать таких ошибок".

Байден также сказал Путину, что США не намерены размещать в Украине ударное наступательное вооружение, утверждает Ушаков.

Путин "отметил, что это один из ключевых пунктов, включенных в проект по гарантии безопасности, к которым стремится Россия", - добавил Ушаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден призвал Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины, - Белый дом

Автор: 

Байден Джо (2785) переговоры (4922) путин владимир (31225) россия (95418) США (26511)


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Топ комментарии
+29
Не путайте "не мають наміру розміщувати" и продажу такого вооружения Украине . Размещение - это обслуживание силами американских ВС . Продажа - передача вооружения ВСУ . Ну и , если подумать , нападать мы разве собираемся ? Вернуть своё - да . Завоевать чужое - мы же не Лаптестан .
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31.12.2021 10:54
+26
Всі гроші пішли на велике крадівництво, тому і Вільхи і Громів з Нептунами нема і не буде. 73% не дадуть збрехати.
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31.12.2021 11:10
+24
Даруйте за москальску , бо рiдною ще не так вправно можу . Ото одоробло , которое верховный в своей голове войну ещё в 2019 закончило , думаю Вы помните . Это раз. Второе - страной , казной , внешней политикой рулит совершенно не игрун херомпороялю , Вы же понимаете . Бородатая бабушка , Гудок , Фирташ и ещё с десяток персонажей рассматривают страну исключительно как финансовый ресурс . По каждому конкретно своя ситуация , но , в целом , они стремятся украть как можно больше и как можно скорее , пока внешняя поддержка держит страну на плаву . Ведь в случае аннексии всей Украины ( а это уже вышло из области фантастики ) у персонажей таких возможностей не будет . Поэтому Ни Громы , ни что-то другое не в приоритете.
У меня нет возможности более подробно и с фактами Вам всё расписать , но , надеюсь , общую мысль Вы уловили .
С наступающим ! Слава Украине !
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31.12.2021 11:20
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***** спешит успеть выторговать себе наилучшие условия, пока у нас при владе ЗЕчмо и его шобла.
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31.12.2021 22:00 Ответить
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01.01.2022 03:00 Ответить
У кацапов 40% природных ресурсов земли, а живут как нищиброды. Поэтому могут платить сколько угодно. Поэтому нужны другие методы.
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01.01.2022 08:37 Ответить
"Он сказал Байдену, что введение нового раунда санкций против России будет "колоссальной ошибкой", которая может привести к полному разрыву отношений между двумя странами."

Путин показал, что боится именно этого. И это именно то, что нужно использовать против него.
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01.01.2022 09:52 Ответить
Я вот тут подумал, что даже простая база НАТО (типа с медикаментами, продуктами или обмундированием, без всяких вооружений) в Сумах или Запорожье отобьет желание орды оккупировать Украину.
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01.01.2022 09:58 Ответить
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