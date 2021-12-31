Пока не планируется продлевать каникулы в школах Киева из-за распространения штамма "Омикрон", - Рубан
В Киеве не планируют продлевать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Учащиеся вернутся за парты согласно запланированному времени.
Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", - рассказал Рубан.
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https://www.youtube.com/watch?v=eM78r7NsYGk
Я не Ностардамус,але свсі хто одержав на рахунок 1000 гривень вони їм обійдуться ,,боком,,