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Новости Коронавирус и карантин
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Пока не планируется продлевать каникулы в школах Киева из-за распространения штамма "Омикрон", - Рубан

Пока не планируется продлевать каникулы в школах Киева из-за распространения штамма

В Киеве не планируют продлевать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Учащиеся вернутся за парты согласно запланированному времени.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", - рассказал Рубан.

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Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) школа (3012) Рубан Олег (124) коронавирус (17042)


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ТАЖ КАНІКУЛИ! ЯКИЙ КАРАНТИН ПРИТРУШЕНІ
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31.12.2021 11:11 Ответить
Слушать и думать!

https://www.youtube.com/watch?v=eM78r7NsYGk
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31.12.2021 11:20 Ответить
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31.12.2021 11:24 Ответить
Карантин та всі обмеження не залежать від так званої ,,єпідемії,,а від єкономічної потребності влади.Вони можуть ввести обмеження а можуть їх скасувати незалежно від захворюванності.Наглядний примір що на Новорічні праздники ніхто із України не залишився в ,,Червоній зоні,, а відразу після них пів України будуть ,,смертельно заражені,, та перейдуть в уже більше чим в чарвону зону.А влада із новими зусиллями буде із вже бюджета на 2022-рік боротися із сраним КОВІДОМ відміняючи ,,зелені,, сертифікати в ,,ДіЇ,,
Я не Ностардамус,але свсі хто одержав на рахунок 1000 гривень вони їм обійдуться ,,боком,,
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31.12.2021 11:43 Ответить
А почему?Хотя должны были. Да потому что главное взрослым сделать уколы зонтиком.
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31.12.2021 11:51 Ответить
 
 