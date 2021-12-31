Россия примет меры, если США и страны НАТО не предоставят "гарантий безопасности", - Лавров
Российская Федерация обещает принять меры, если США и страны НАТО не предоставят ей запрашиваемые "гарантии безопасности" и допустят вступление Украины в Альянс.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
"Если в разумный срок конструктивного ответа не будет и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - указал чиновник.
Лавров пообещал, что его ведомство не позволит проигнорировать "инициативу".
Он подчеркнул, что России очень важно, чтобы в переговорах принимали участие американские военные. По его словам, предложения РФ направлены "на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евроатлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказа от попыток добиться военного превосходства".
"На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по разным вопросам, в частности по контролю над обычными вооружениями", - уверен Лавров.
При этом, отметил российский чиновник, они не будут похожи на "давно устаревший" Договор об обычных вооруженных силах в Европе, даже в адаптированной версии.
По его информации, в Вашингтоне и других западных столицах сейчас изучаются подготовленные Россией проекты и согласовываются сроки переговоров по ним, которые будут проходить "скорее всего" в первой половине января.
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мабуть дзеркальця не має
хтось збирається нападати на голодну паРашу ?
на Киев?
После его применения победителей не будет.
от страны, которая применит ЯО первой, отвернутся все без исключения и никаких оправданий не будет.
коксовса.
А какое дело министру иностранных дел до ситуации в суверенной стране, учредителе ООН?
Война ж типа как гражданская, не?
І кінця краю цьому немає, і ніяк світ це парашне Зло не зупинить!
Собака гавкает-а караван идет. А Рашка- это даже не собака,это шакал позорный и подлый
Как можно восстановить то- чего нет? Россия развяжет ядерную войну? Но у неё и там нет баланса даже близко.