Россия примет меры, если США и страны НАТО не предоставят "гарантий безопасности", - Лавров

Российская Федерация обещает принять меры, если США и страны НАТО не предоставят ей запрашиваемые "гарантии безопасности" и допустят вступление Украины в Альянс.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"Если в разумный срок конструктивного ответа не будет и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - указал чиновник.

Лавров пообещал, что его ведомство не позволит проигнорировать "инициативу".

Также читайте: CNN подвел итоги вчерашнего разговора Байдена и Путина: Россия заплатит высокую цену, если не пойдет на деэскалацию в отношении Украины

Он подчеркнул, что России очень важно, чтобы в переговорах принимали участие американские военные. По его словам, предложения РФ направлены "на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евроатлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказа от попыток добиться военного превосходства".

"На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по разным вопросам, в частности по контролю над обычными вооружениями", - уверен Лавров.

При этом, отметил российский чиновник, они не будут похожи на "давно устаревший" Договор об обычных вооруженных силах в Европе, даже в адаптированной версии.

По его информации, в Вашингтоне и других западных столицах сейчас изучаются подготовленные Россией проекты и согласовываются сроки переговоров по ним, которые будут проходить "скорее всего" в первой половине января.