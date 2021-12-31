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Новости Украина - НАТО
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Россия примет меры, если США и страны НАТО не предоставят "гарантий безопасности", - Лавров

Россия примет меры, если США и страны НАТО не предоставят

Российская Федерация обещает принять меры, если США и страны НАТО не предоставят ей запрашиваемые "гарантии безопасности" и допустят вступление Украины в Альянс.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"Если в разумный срок конструктивного ответа не будет и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - указал чиновник.

Лавров пообещал, что его ведомство не позволит проигнорировать "инициативу".

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Он подчеркнул, что России очень важно, чтобы в переговорах принимали участие американские военные. По его словам, предложения РФ направлены "на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евроатлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказа от попыток добиться военного превосходства".

"На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по разным вопросам, в частности по контролю над обычными вооружениями", - уверен Лавров.

При этом, отметил российский чиновник, они не будут похожи на "давно устаревший" Договор об обычных вооруженных силах в Европе, даже в адаптированной версии.

По его информации, в Вашингтоне и других западных столицах сейчас изучаются подготовленные Россией проекты и согласовываются сроки переговоров по ним, которые будут проходить "скорее всего" в первой половине января.

Автор: 

Лавров Сергей (2292) НАТО (9968) россия (95418) США (26511) членство в НАТО (1507)


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Топ комментарии
+37
Если следовать тезисам унылой лошади , то лапти должны уйти из Крыма в первую очередь . Ибо они там пытаются создать группировку контролирующую всё Черное , Азовское и часть Средиземного моря . Вперёд , винторогие ! Нахер с пляжа !
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31.12.2021 12:02
+35
Нахєр ви кому потрібні, дебіли, краще срач у своїй хаті приберіть.
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31.12.2021 12:00
+32
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31.12.2021 12:51
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Правила форума Совет форумчан
Нахєр ви кому потрібні, дебіли, краще срач у своїй хаті приберіть.
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31.12.2021 12:00 Ответить
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31.12.2021 12:49 Ответить
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31.12.2021 12:51 Ответить
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31.12.2021 14:44 Ответить
👏👏👏
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31.12.2021 18:28 Ответить
Маасковія бздить коли сере?
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31.12.2021 12:01 Ответить
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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31.12.2021 12:40 Ответить
предполагаю что Вову вчера "опустили" ниже подвала даже..вот и выпустили перед НГ для своих дебэлов кацапов клоуна пугалкина... дайте ему кокса воно вжэ давно дульнуватое... лавруша той.. кто бы ему подковал бы язык то.. ну да армяшка с кацапским соусом бррр дикая смесь и помесь вышла...
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31.12.2021 12:42 Ответить
причина одна...... ВЫ США НАТО ЕВРОСОЮЗ И АДЕКВАТНЫЕ СТРАНЫ ---МЕШАЕТЕ НАМ РОССИИ САМИМ РАЗРУШИТЬ И УНИЧТОЖИТЬ УКРАИНУ КАК СВОБОДНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМУЮ СТРАНУ.... У НАС КАЦАПОВ МОРДВЫ УГРОВ ФИНОВ ВЕПСОВ И ПРОЧЕЙ НАВОЛОЧИ РУКИ ИЗ ОППЫ РАСТУТ.... У НАС НИЧЕГО БЕЗ КЛЯТЫХ ХОХЛОВ НИЧЕГО НЕ РАСТЕТ НЕ СТРОИТСЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ НЕ ДВИГАЕТСЯ.... (и это факт --который признают все кацапы из кацапстану и есть ПРИЧИНА ТАКОЙ НЕНАВИСТИ И ХОТЕЛОК Х..ЛА И ВСЕЙ ЕГО БАНДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГОПНИКОВ)....
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31.12.2021 12:46 Ответить
Бастарди то є набір всіх негативних якостей, які людини нажила за період свого існування
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31.12.2021 14:09 Ответить
Сена?
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31.12.2021 12:01 Ответить
Сельодки
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31.12.2021 12:31 Ответить
Оселедця з сіном.
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31.12.2021 13:27 Ответить
Если следовать тезисам унылой лошади , то лапти должны уйти из Крыма в первую очередь . Ибо они там пытаются создать группировку контролирующую всё Черное , Азовское и часть Средиземного моря . Вперёд , винторогие ! Нахер с пляжа !
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31.12.2021 12:02 Ответить
Надо им в харю Будапештский меморандум сунуть
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31.12.2021 12:39 Ответить
Жители Воронежа напряглись после этих слов.
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31.12.2021 12:02 Ответить
Разбомбит Воронеж или насрет под дверью НАТО?
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31.12.2021 12:07 Ответить
Насрет в Воронеже
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31.12.2021 12:40 Ответить
не знімаючи штанів
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31.12.2021 19:31 Ответить
Коняка чпокне сбе дудуком
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31.12.2021 12:09 Ответить
Трусливая собака громче лает.
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31.12.2021 12:09 Ответить
держите меня семеро Омску и Воронежу приготовиться
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31.12.2021 12:11 Ответить
Там во дворе вижу большой металлический бак, его можно толкнуть на металл и деньги пропить! Но он цуко большой, резать его нечем.
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31.12.2021 12:58 Ответить
*да климат не тот*...
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31.12.2021 13:15 Ответить
а пАчЕму такая картина репина ....- а пАтамушта " вЯликие" ...
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31.12.2021 21:10 Ответить
Та мы уже поняли, раз 20 уже талдычат одно и то же.
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31.12.2021 12:14 Ответить
страшна конячка залякує
мабуть дзеркальця не має
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31.12.2021 12:17 Ответить
Когда реально ответить нечем, главное - побольше загадочных понтов.
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31.12.2021 12:17 Ответить
Про які гарантіі цей армянський кінь базікає ? Невже
хтось збирається нападати на голодну паРашу ?
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31.12.2021 12:18 Ответить
лошадь грузит по заветам х#йла:"понты - святое дело"(с)
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31.12.2021 12:20 Ответить
Давай ,прими меры )) Посмеемся если шо. - Мог бы - уже принял бы молча.
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31.12.2021 12:21 Ответить
Можно съездить в Хиросиму и Нагасаки и лично убедиться как там живут после ядерной войны. Или хотя бы картинки погуглить. А так Чернобыль был посильнее Хиросимы и Нагасаки вместе взятых по загрязнению радиацией. И как то ниче, живем до сих пор.
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31.12.2021 12:28 Ответить
О да, сравнил 2 13кт бомбы через 75 лет и ****** огромные запасы яо у текущих владельцев, 2 в бомбы против более 12000 гораздо мощный, иногда в сотни раз.
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31.12.2021 12:57 Ответить
и куда по твоему кацапы сбросят в 12000 раз более мощную бомбу?

на Киев?
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31.12.2021 15:24 Ответить
максимум куда то в степь стрельнут тактическим снарядом, в разы меньшим Хиросимы
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31.12.2021 15:25 Ответить
Изначально же была тема про ядерную войну, а не "пару тактических снарядов". А лупить ядеркой по безъядерному государству - это же насколько надо всирать, чтобы использовать последний аргумент?
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31.12.2021 18:11 Ответить
ядерное оружие - не для применения. а для устрашения.
После его применения победителей не будет.
от страны, которая применит ЯО первой, отвернутся все без исключения и никаких оправданий не будет.
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31.12.2021 21:07 Ответить
если не дай Бог когда то начнется - надеюсь что к этому времени прилетят какие то Гуманоиды, и если сами не захватят наш Шарик - то возможно угомонят типа "путиных" ....- иначе при ядерной заворушке уже не останется тех кто будет "отворачиваться" от того кто начал...
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31.12.2021 21:15 Ответить
а какая мера входит в лошадиную носяру?
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31.12.2021 12:24 Ответить
До Лаврова туго доходит, что никаких не будет гарантий безопасности. Наоборот, Байден очень ясно выразился, что будут новые санкции, которые Россия не переживет. Украина находится в значительно лучшем положении, все мобилизованы на ее защиту, все помогают, Украина борется за свою независимость, за свое будущее. У Россиии нет будущего, , новые санкции окончательно разрушат экономику, приведут к распаду последней умирающей империи. Лавров от бессилия и от бежнажености, просто как та собака лает
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31.12.2021 12:25 Ответить
Пересядут с бутылки на швабру, ага
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31.12.2021 12:26 Ответить
Украина в свое время дала супергарантии безопасности (в т.ч. и Раше), отказавшись от третьего в мире арсенала ЯО, в ответ и Раша дала гарантии терр. целостности Украины. Раша свои гарантии нарушила - так пускай теперь встречает ЯО НАТО у себя под боком. Кацы сами виноваты в такой ситуации.
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31.12.2021 12:26 Ответить
Да дайте уже лошади кокс овса.
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31.12.2021 12:27 Ответить
Ага. На обратной стороне Будапештсвого меморандума подпишите етот договор. Ах, да, Рашка же им вытерла жопу и выбросила.
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31.12.2021 12:35 Ответить
если вы не развалите нато - я отрежу себе ***, - завил лавров на пресскоференции
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31.12.2021 12:38 Ответить
реж кабыла армянская
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31.12.2021 15:06 Ответить
И что же ********* еще может сделать уже все сделала что могла. Теперь нашла коса на камень и ********* визжит что на нее хотят напасть и все украденное вернуть назад.
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31.12.2021 12:38 Ответить
А чего это вы боитесь НАТО ??? вы же Сверхдержава .... или нет ?
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31.12.2021 12:49 Ответить
я тоже удивляюсь - ботоксноликий буквально через день бьется в экстазе, что у них появилась очередная аналоговнетовая вундервафля способная уничтожить ненавистную Америку (а на обратном пути еще и НАТО разбомбить) и одновременно требует каких-то гарантий безопасности
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31.12.2021 19:39 Ответить
Уже сейчас нужно вводить военное положение, строить инженерные сооружения , закладывать минные поля , готовить диверсионные группы , призывать резервистов , раздавать оружие самообороне, вривязываться к целям на территорииРоссии, копать рвы....
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31.12.2021 12:49 Ответить
Украина как и украинцы уже готовы принять ,,огонь на себя,, хоты из многими жертвами но противостоят вам мокшанским уродам эти несколько дней пока весь мир на законных основаниях защиты Украины не почнет вас уродов уничтожать до единого копыта.ЯО вам не поможет так как на одну выпущеную ракету альянс НАТО запустит на вас уродов весь арсенал из ядерны стран НАТО Европы.И пока ракеты возможно и долетят до Америки на которую они нацелены ракеты стран альянса уже унистожат вас уродов.
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31.12.2021 12:53 Ответить
Это сказал дятел, который насрал на все межународные договора и прежде всего на Будапештский меморандум.
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31.12.2021 12:58 Ответить
Эммм...
А какое дело министру иностранных дел до ситуации в суверенной стране, учредителе ООН?
Война ж типа как гражданская, не?
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31.12.2021 13:10 Ответить
Шістсот років виповзає із московських боліт Брехня, Зло і Кровожерливість!
І кінця краю цьому немає, і ніяк світ це парашне Зло не зупинить!
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31.12.2021 13:13 Ответить
Нужно понимать , что Россия будет воевать по отработанной схеме - убивать мирное население- бомбить школы, жилые кварталы, магазины и базары, мосты , дамбы. В 14 из за стереотипов-братья, христиане погибло много наших солдат. Россия гораздо хуже , чем Гитлер. Нам нужно привыкнуть, что на войне ,, око за око,,что прийдется быть убийцами , проводить теракты в метро, утопитьМоскву взорвав Химкинское водохранилище, взрывать АС и химзаводы. В противном случае добивать нас будут чеченцы и ,,кизяки,,-мародеры. Они уничтожат нас в пыль, сотрут наши города....Может кто то знает альтернативу?
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31.12.2021 13:20 Ответить
эти дебилы отхватывают территории, превращают целый полуостров в военную базу, устраивают провокации в Черном море, полностью отжали Азовское, оккупировали Беларусь полностью грозятся отхватить ещё пол Украины а то и всю и при этом, им не нравится "агрессивная риторика" НАТО и им нужны гарантии безопасности, что НАТО не придетс ссать им в подъезды? Я всё правильно понял? Да они ****.... в край
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31.12.2021 13:30 Ответить
То что они хотят это чтобы запад закрыл глаза на их беспредел. Хватит переговоров. Пора отрывать яйца.
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31.12.2021 13:42 Ответить
НАТО и США даже рассматривать не будут эти ультиматумы - бредни РФ под названием "Проект соглашений с США и странами НАТО об обеспечении безопасности России".
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31.12.2021 13:45 Ответить
Лошадиная голова начала пускать газы
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31.12.2021 13:50 Ответить
Так он давно сдох. Только притворяется живым.
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02.03.2022 03:30 Ответить
а читать этот спич следует так: "не мешайте нам продолжать попытки сожрать Украину, а то..."
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31.12.2021 13:58 Ответить
Путлер со своей камарильей пошёл ва банк и выставил непомерные условия Западу которые западным миром неприемлемы и противоречат самому духу западной демократии и ценностям западного мира. Не знаю почему его советники не отговорили его от этого заранее зная что такие требования Западом не будут приняты. Сейчас я так понимаю - путлер очень нервничает понимая что запугивания не действуют (вчерашний разговор с Байденом наверное подтвердил это), в Кремле бесконечные совещания с одним вопросом как раше сберечь лицо сильного игрока и что предпринять далее. Отсюда и нервы и у Лаврова и у Жирика и у спикера госдумы и у Шойгу и у Пескова, видно путлер на них кричит и топает ногами. Жалко только что наша страна как громоотвод , Украина у путлера заноза в жопе.
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31.12.2021 14:04 Ответить
и что вы можете? пукать в лужу?
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31.12.2021 14:26 Ответить
Тапк вробе бы вчера разговаривали - таки не договрились?
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31.12.2021 14:37 Ответить
пропозиції РФ спрямовані "на створення та юридичне оформлення нової системи домовленостей, заснованої на схваленому одноголосно лідерами всіх держав Євроатлантики в 1990-ті роки принципі неподільності безпеки та відмови від спроб добитися військової переваги". тварини рашистські .так для чого скотиняки Ви нарушили в односторонньому порядку принципи неподільності безпеки ,та не відмовилися від спроб добитися військової переваги ,а реально продемонстрували всьому світові свою військову перевагу.використавши армію для окупації Грузії і України?
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31.12.2021 16:23 Ответить
УКРАИНА ВЫБИРАЕТ ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !) КТО ПРОТИВ - ЗДОХНЕТ С ГОЛОДУ !!! И КАДЫРОВ ПДР ТОЖЕ )))
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31.12.2021 17:26 Ответить
Отримаєте пи#ди кацапи й будете верещати "срасітє ат голада " .... вже було, ні хутлера тупих кацапов не вчить!
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31.12.2021 18:37 Ответить
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31.12.2021 18:48 Ответить
Какие меры Лавров?!Ну вот какие меры!!!???Без Украины,нет у вас ни мер ни полумер.Выбей себе на лбу лузер
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31.12.2021 19:24 Ответить
Да пусть Рашка начинает уже бомбить свой Воронеж-пока США не пойдут на уступки.
Собака гавкает-а караван идет. А Рашка- это даже не собака,это шакал позорный и подлый
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31.12.2021 19:47 Ответить
Вжуйте свои экскременты твари поганые
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31.12.2021 19:48 Ответить
А как насчет обязательств и гарантий, данных т.н. рф в Будапештском меморандуме? Забыл о них, унылая лошадь?
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31.12.2021 20:31 Ответить
Вместо того что бы подать пример благоразумия, мокшанская шваль, только тем и занимается, что подтверждает то, что про нее говорят. Зачем миру эта грязь?
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31.12.2021 21:01 Ответить
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31.12.2021 22:15 Ответить
Где-то здесь, прозвучал вопрос " Почему россияне такие кровожадные".... Видите-ли, рефлекс человека в беде это бежать к ближайшему соседу, группу соседей. Даже не к родственнику. Он может оказаться далеко от вас и сможет поддержать вас разве-что словом. Они собираются в кучу и занимают круговую,, Откуда знать Россиянам, которые такие рефлексы привыкла предотвращать на корню, Ну, как вы знаете стуча в органы по делу и без на соседей.Забивать лагеря ими. расстреливать. Всячески уничтожать их... С Новым Вас. Берегите себя
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31.12.2021 23:21 Ответить
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31.12.2021 23:31 Ответить
Швабру тебе в ЖОПУ, КРЕМЛЕВСКАЯ ЛОШАДЬ - вот и все ГАРАНТИИ.
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01.01.2022 11:21 Ответить
"Россия примет меры по восстанолвленидю баланса"

Как можно восстановить то- чего нет? Россия развяжет ядерную войну? Но у неё и там нет баланса даже близко.
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09.03.2022 08:18 Ответить
 
 