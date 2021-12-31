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Обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя, совершившего смертельное ДТП в Харькове, передан в суд, - Офис генпрокурора

Обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя, совершившего смертельное ДТП в Харькове, передан в суд, - Офис генпрокурора

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя по фактам смертельного ДТП в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей "Шевроле Авео" и Infiniti под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель автомобиля "Шевроле Авео" погиб на месте.

После ДТП 16-летний водитель и три пассажира Infiniti - двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка доставлены в больницу. Находясь в медицинском заведении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

В ходе расследования установлено, что на момент ДТП автомобиль Infiniti находился в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

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Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В настоящее время идет следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины). Также расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч.1, ч. 3 ст. 289 УКУ).

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Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский. В тот же день он признал вину.

Автор: 

ДТП (7671) Харьков (7462) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+5
Там не в слідчій групі справа, не думайте про них добре - вони би із задоволенням взяли бабло та прикрили справу. Просто резонанс + кілька дуже впливових бізнесменів скинулися на адвокатів та тримають справу під контролем.
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31.12.2021 13:22
+3
Эту 16 летнюю обезьяну уже давно надо было живьём закопать под предлогом попытки побега из под стражи, а они ещё какие-то суды над этим маленьким ублюдком устраивают. На таких отморозков юриспруденция не должна распространяться
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31.12.2021 14:08
+1
А по Трухин у?
А... Ну там же никого не убило...
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31.12.2021 13:03
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А по Трухин у?
А... Ну там же никого не убило...
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31.12.2021 13:03 Ответить
Может этой следственной группе передать дело Трухина !?
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31.12.2021 13:14 Ответить
Якого Трухіна,його за кермом не було!
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31.12.2021 13:22 Ответить
Там не в слідчій групі справа, не думайте про них добре - вони би із задоволенням взяли бабло та прикрили справу. Просто резонанс + кілька дуже впливових бізнесменів скинулися на адвокатів та тримають справу під контролем.
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31.12.2021 13:22 Ответить
так треба Ахмєтову потримати на контролі справу Трухіна.
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31.12.2021 13:45 Ответить
Эту 16 летнюю обезьяну уже давно надо было живьём закопать под предлогом попытки побега из под стражи, а они ещё какие-то суды над этим маленьким ублюдком устраивают. На таких отморозков юриспруденция не должна распространяться
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31.12.2021 14:08 Ответить
на малолетке ему будет очень весело. и шикарное совершеннолетие в виде перевода на взрослую зону
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31.12.2021 15:00 Ответить
Согласен, только так нужно было бы с этим ублюдком. Такое животное (извиняюсь перед всеми животинками) никогда уже не изменится, хоть бы каялось ежедневно. Это существо только на утиль.
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31.12.2021 15:04 Ответить
ЦІЙ тварині потрібно дати максимальний термін. А по судді по першому випадку потрібно службове розслідування. полюбе мамака та батяня талановиті. Навіщо потрібен такий суддя, якщо ВИРОДКу котрий влюдному місті виймає зброю та стріляє в УПОР давати УМОВНЕ. Це як? Окрім цього потерпілій навіть не компенсовані витрати на лікування. Навіщо такому недоумку платити шалену зарплату? Цікаво, якби синочку цього судді так само в башню стріляли, що він би сказав?
(ау свідки свинорилого це ваша рехформа ага)
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31.12.2021 14:29 Ответить
в УПОР

палитесь
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31.12.2021 15:01 Ответить
 
 