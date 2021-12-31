Обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя, совершившего смертельное ДТП в Харькове, передан в суд, - Офис генпрокурора

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя по фактам смертельного ДТП в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей "Шевроле Авео" и Infiniti под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель автомобиля "Шевроле Авео" погиб на месте.

После ДТП 16-летний водитель и три пассажира Infiniti - двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка доставлены в больницу. Находясь в медицинском заведении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

В ходе расследования установлено, что на момент ДТП автомобиль Infiniti находился в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

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Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В настоящее время идет следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины). Также расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч.1, ч. 3 ст. 289 УКУ).

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Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский. В тот же день он признал вину.