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Новости Политика Украины
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ВР (28204) СМИ (3680) цензура (1290) канал (153) Кондратюк_Елена (71)

Мы переходим к огосударствлению некоторых медиа. Государство навязывает инструменты влияния, близкие к цензуре, – вице-спикер Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы переходим к огосударствлению некоторых медиа. Государство навязывает инструменты влияния, близкие к цензуре, – вице-спикер Кондратюк

Власти перешли к огосударствлению некоторых СМИ, навязывая свои инструменты влияния, близкие к цензуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк в интервью изданию "Детектор Медиа".

"К примеру, вы видите, что мы от разгосударствления переходим к огосударствлению некоторых медиа. И выходит, что государство не только должно заботиться о своей безопасности, но и навязывает инструменты влияния. И эти инструменты влияния близки к цензуре", - заявила вице-спикер.

Контратюк критически оценила "переформатирование" парламентского телеканала "Рада".

Также читайте: Канал "Рада" заявил, что не имеет отношения к промо роликам новых ведущих, которые начали работать в эфире с 15 декабря

"Сейчас появляется много предостережений у руководства разных фракций и особенно меньшинства относительно того, как сейчас действует канал "Рада". Появилось очень много критики со стороны оппозиционных сил. Идет тестовое вещание, но уже не было брифингов некоторых депутатов, мы не видим полное освещение работы комитетов Рады. Мне кажется, что это тоже может влиять на доверие к парламенту. Поэтому мы должны вынести на рассмотрение Верховной Рады, что дальше делать с этим каналом", - подчеркнула Кондратюк.

Вице-спикер также заверила, что не будет голосовать за превращение канала "Дом" в канал с вещанием на всю территорию Украины.

"Считаю, что превращение канала иновещания в канал для оккупированных территорий "Дом" было ошибкой", - отметила Контратюк.

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Топ комментарии
+17
Чомусь у нас висять борди з рекламою каналу ДОМ.
Хіба він не призначений для окупованих територій. Навіщо нам кацапомовний ДОМ ??
Бо там цілодобово йде рекламування зеленського ?
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31.12.2021 13:18
+10
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31.12.2021 13:48
+8
Ага, этот вариант намного лучше

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31.12.2021 13:50
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Кондратюк предлагает окончательно отдать СМИ олигархам, иное в ее высказываниях исключается.
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31.12.2021 13:12 Ответить
Не дофантазовуйте. Нічого подібного вона не пропонує.
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31.12.2021 13:34 Ответить
Не пытайтесь пудрить нам мозги по примеру власти, ибо никто, кроме олигархов, не будет в состоянии обладать СМИ в интерпретации Кондратюк.
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31.12.2021 13:48 Ответить
Ага, этот вариант намного лучше

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31.12.2021 13:50 Ответить
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31.12.2021 14:39 Ответить
Вопрос риторический.
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31.12.2021 15:02 Ответить
ОСТАЛОСЬ ИДИОТАМ ЕВРЕМ ЗАХВАТИВШИМ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ НАЧАТЬ ИЗДАВАТЬ
ПРАВДА ЕВРЕСКИХ ПРИДУРКОВ....
МОЛОДОЙ ЕВРЕЙ ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!
ВЕСТНИК СИНАГОГИ- КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ХАЙП
МУРЗИЛКА МАМЫ РЫМЫ
КРОКОДИЛ ПАПЫ САШИ
ЮНЫЙ ДОНОСЧИК СЛУЖИВЫХ
ЖУРНАЛ ОЛИГАРХИИ И ЭКОНОМИКИ
ВЕСТНИК ГЕБЕШНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
ВЕСТНИК ОФИСА МОД ВЕНЕДИКТОВНЫ
ВЕСТНИК РАДЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ПОЗ И ПОЛОЖЕНИЙ
ВЕСТНИК СВАТОВ КУМОВЬЕМ И ГОГИШВИЛИ С ТАКИМ Е"@блом
АНФАС И ПРОФИЛЬ КЛОУНА И ШУТА
ГЫ НА ГЫ РАВНО ТВ ПРОЖЕКТОР ПЕРЕСТРЕЛКИ
ВЕСТНИК ВРАГОВ ЗЕЛЕНСКОГО
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31.12.2021 14:38 Ответить
Кончилась методичка?
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31.12.2021 17:09 Ответить
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31.12.2021 13:48 Ответить
Чомусь у нас висять борди з рекламою каналу ДОМ.
Хіба він не призначений для окупованих територій. Навіщо нам кацапомовний ДОМ ??
Бо там цілодобово йде рекламування зеленського ?
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31.12.2021 13:18 Ответить
это они готовятся

по этому каналу в случае оккупации Украины будут передавать распоряжения путина и оккупационных администраций без акцента

А потом его переименуют в Малоросия1
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31.12.2021 13:23 Ответить
Таке "одержавлення" де вільно несуть антидержавну пропаганду такі медіамагнати як Медведчук та Мураєв?
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31.12.2021 13:21 Ответить
А Зелін агітпроп кращий ?
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31.12.2021 17:07 Ответить
Важко сказати. Местами кращий, местами гірший...
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31.12.2021 17:16 Ответить
Только зря все это, ничего не получится, суета сует, и томление Духа. Вся эта оторванная от реальности шобла, что наша, что запоребриковая, никак не второпает, что люди способные идти с фанерными щитами на автоматы, когда придет время, и если потребуется, раздавят кого угодно...
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31.12.2021 13:28 Ответить
Зеленському захотілося стати українським Путіним
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31.12.2021 13:33 Ответить
Обидва *****, тільки одне з нафтою, а друге без.
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31.12.2021 14:05 Ответить
Отакі-то справи,хлопці і дівчата,а все тому,що революційні зміни треба доводити до логічного кінця.Наразі час втрачено і доведеться починати з глибочезного мінуса...
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31.12.2021 13:41 Ответить
Але ж телепомийка - явно не є ЗМІ . Телепомийки потрібно знищувати "вогнем і мечем" , власників садити , підневільних - штрафувати . А ЗМІ треба розвивати і всіляко їм сприяти . Все просто . Називаємо речі своїми іменами .
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31.12.2021 13:44 Ответить
Стопами паРаші. Скоро з'явиться поняття "іностранний агєнт" і "нєжелатєльная організация".
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31.12.2021 14:04 Ответить
В Україні змінилися правила для водіїв , тепер водій повинен сідіти з рулем зправа
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31.12.2021 14:16 Ответить
Держава лише тоді чого-небудь варта, коли вона вміє (і може) захищатися!!! Це аксіома!
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31.12.2021 14:26 Ответить
І ця пані про владу, як про щось відсторонене... Так і хочеться сказати: злізь з того крісла, йди крути колесо індустрії і критикуй владу.
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31.12.2021 14:31 Ответить
Розумнику ,а ти згадай Кошулинського за часів Яника, в нього що була влада ?
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31.12.2021 17:10 Ответить
І що Кошулинський? Що він зробив? Що придбала Україна від його діяльності? (Він же працював на Україну? не на себе?)
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31.12.2021 18:02 Ответить
Есть ещё лапти которые смотрят укр телевидение?
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31.12.2021 14:31 Ответить
Не во всех есть интернет. Да и в интернете ботофермы очень досаждают. Олигархи стараются везде свои щупальца запустить.
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01.01.2022 06:12 Ответить
Жаль что цензура, зЕлоху (читай бене) мозгов не вставить...
Наверное места там нет.
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31.12.2021 14:47 Ответить
 
 