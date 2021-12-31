Вопрос смены названия "Слуга народа" никогда не обсуждался ни в одном из форматов, - пресс-секретарь политсилы Палийчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вопрос изменения названия партии "Слуга народа" никогда не обсуждался ни в одном из существующих форматов - ни на съезде, ни на Политсовете партии, ни на Национальном совете общин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сообщила спикер фракции "СН" в парламенте Юлия Палийчук.
Отвечая на вопрос об информации, что якобы президент хочет переименовать партию "Слуга народа" ближе к парламентским выборам, она отметила: "У нас есть партия, которая получила самый высокий результат на выборах и образовала самую большую фракцию парламента. Вопрос об изменении ее названия никогда не обсуждался ни в одном из существующих форматов - ни на съезде, ни на Политсовете, ни на Национальном совете общин. Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию про нас и нашу команду. Если бы мы каждый раз это комментировали, то наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи лишь опровергали бы очередные "инсайты".
В то же время источник в партии сообщил УНИАН, что разговоры о возможном переименовании партии ведутся, однако сейчас это все происходит действительно только на уровне разговоров.
Решение о переименовании партии принимается на ее съезде.
Источник в партии не исключил, что после теоретического переименования в названии партии может появиться фамилия президента.
Пожалуйста, подождите...
Але це на підставі вигадок відомих фейкометі гузви-крюкової; хоча інколи вони щось таки та й знають.
Існує тільки поняття депутат від "слуги народу", що значить тупенький, хамовитий, бридкий, неадекватний тіпок чи сосна, які влаштувались по знайомству і давлять кнопки за кеш. По фаміліям вас ніхто не знав і не знає.
В своё оправдание он также добавил, что в последнее время болел, поэтому не мог ни работать, ни заполнить должным образом декларацию за 2020 год. По словам депутата, именно плохое самочувствие не позволило ему сообщить о своём имуществе и доходах.
Як так сталось ?
А президентша каже, не заглядайте на сьомгу та лосось - осьо вам скумбрія по 8 грн
Чьи холопы? Ишака?
Там на повному серйозі вважають, що перейменування врятує політичну сил від падіння рейтингу. 😃
Як тепер називатимуть партію Зеленського?
Свати народу? Великі крадівники? ,, Скоти "
⁉️А які ваші варіанти?
вроде вы атеист, но есть же даже не верунское: Не сотвори се вождика.
вот у вас на сайте - тупо секта. я то читаю, но вот не пренадлежа к "ботам", смешно. Реально - вы блин еще наезжаете на немцев в 3-ем Райхе и даже на красножопых - так кто тогда вы то? То же самое - на, это вождик - обожай его(кто не верит - я того "баном" банил)
ты тупо тут человека обозвал, а может он настолько же любит "эту страну" как и вы.
м?
так секта у вас или нет? любая нападка, нет, любой вопрос супротив ПАП-а = "лаптеногий"?
как вы сбоку то выглядите.... "загляденье".
и да, как я говорю - проклинайте побольше "зелебобов" и приглашайте/заставляйте голосовать за ПАП-а. угу, за прокленами люди и глядишь, потянутся
Скумбрия накушавшаяся митболов?
Балабол? ой, Арахамия прости.те.
Вот вбросили как назвать мол хотят - а мы бумаем, аж за Тартарова забыли, за гонщиков, за Гогу - обсуждаем зашкварчики.... а не специально ли это "вбрасывается"?
Ведь мне то например важней - а что там с Гогилашвили, а не то шо дурочка, ой, Первая Зеледи обосралась с ценами, как и Котлета, ой, Митмяс. м?
Да и избирателям СН и ЗЕ не помешало бы, чтобы не дай Бог их кто-то на работу к себе не взял.
Хоч лусніть - але це факт.