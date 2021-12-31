Венецианская комиссия осуждает ликвидацию центра "Мемориал" в РФ: Это нарушение международных стандартов

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) осудила решение Верховного суда РФ по ликвидации международного общества "Мемориал", внесенного в стране в реестр "иноагентов".

Об этом говорится в заявлении комиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В заявлении комиссии говорится, что решение российского суда является нарушением международных стандартов. В частности, Венецианская комиссия считает "неточным и слишком широким" законодательство об "иностранных агентах", в нарушении которого власти РФ обвинили организацию.

"Любое наказание должно быть пропорционально правонарушению, а ликвидация организации должна быть возможна только как крайняя мера в случаях серьезных нарушений, представляющих угрозу демократии", - отмечает комиссия.

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В заявлении также подчеркивается, что даже повторяемость админнарушений не может служить основанием для ликвидации неправительственной организации.

Венецианская комиссия также указывает на то, что власти РФ не учли рекомендации к законодательству об "иноагентах".

Напомним, Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".

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