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Венецианская комиссия осуждает ликвидацию центра "Мемориал" в РФ: Это нарушение международных стандартов

Венецианская комиссия осуждает ликвидацию центра

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) осудила решение Верховного суда РФ по ликвидации международного общества "Мемориал", внесенного в стране в реестр "иноагентов".

Об этом говорится в заявлении комиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В заявлении комиссии говорится, что решение российского суда является нарушением международных стандартов. В частности, Венецианская комиссия считает "неточным и слишком широким" законодательство об "иностранных агентах", в нарушении которого власти РФ обвинили организацию.

"Любое наказание должно быть пропорционально правонарушению, а ликвидация организации должна быть возможна только как крайняя мера в случаях серьезных нарушений, представляющих угрозу демократии", - отмечает комиссия.

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В заявлении также подчеркивается, что даже повторяемость админнарушений не может служить основанием для ликвидации неправительственной организации.

Венецианская комиссия также указывает на то, что власти РФ не учли рекомендации к законодательству об "иноагентах".

Напомним, Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".

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Автор: 

Венецианская комиссия (423) ликвидация (3507) россия (95418) центр Мемориал (34)


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Топ комментарии
+5
відмовте всім кацапо чиновникам васалам путлера у Візах в ЕС - США ...., та їх дітям ....- все одразу зміниться .... озабоченці хренови ...
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31.12.2021 15:56
+2
озабоченность ничего не стоит - ее не жалко
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31.12.2021 16:07
+2
Может я не прав, но нафига нам подобные новости, они в кацапстане мало кого интересуют, там процентов 90 вообще не знает что такое "Мемориал". 😁
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31.12.2021 16:14
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відмовте всім кацапо чиновникам васалам путлера у Візах в ЕС - США ...., та їх дітям ....- все одразу зміниться .... озабоченці хренови ...
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31.12.2021 15:56 Ответить
озабоченность ничего не стоит - ее не жалко
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31.12.2021 16:07 Ответить
100 пудово ...
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31.12.2021 16:09 Ответить
Может я не прав, но нафига нам подобные новости, они в кацапстане мало кого интересуют, там процентов 90 вообще не знает что такое "Мемориал". 😁
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31.12.2021 16:14 Ответить
Якщо би це було так, то не ліквідували.
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31.12.2021 16:44 Ответить
шо попало мeлeш: є група людeй яка "розважається" на свiй лад. чого про нei всi повиннi знати? а коли ця група наступила на партiйного хвоста - ii закрили.
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31.12.2021 16:58 Ответить
Совершенно верно, небольшая группа инакомыслящих, как это было при совке, а 99 процентов горячо поддерживали курс партии, в рашке сейчас именно так и есть)
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31.12.2021 22:12 Ответить
в Украiнi так тeж. стало при Зe.
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01.01.2022 00:33 Ответить
В Украине не совсем небольшая группа, скорее наоборот )))
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01.01.2022 16:43 Ответить
бо в Украiнi свобода слова - лeгшe прочистити нижню пiвкулю узького мозку.
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01.01.2022 16:54 Ответить
Та ще ми не "один народ", як не крути, не терпилоиды и не холопы царя, на это и вся надежда, как сказал Кучма в свое время - Украина не Россия!😁
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01.01.2022 18:04 Ответить
пук у калюжу
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31.12.2021 16:55 Ответить
закономерно
в "стране" где гордятся тем что "погибло 7 млн.", "ой, 27", "ой, 47", "а наср., можымъ пафтарить"(не Мерседес повторят, не Роллс-Ройс, не Форд), не, готовы повторить - то-ли 7, то ли - так дальше трупов, не вкурив - какая это гора будет жертв Сралина(да-да, Польшу делил именно он и положить был гоов "за дидовПортугалии" именно он, гораздо больше(подумаешь, еще с десяток(не взвод - десятки общевойсковых армий))), каво не бывать, ой, эка невидаль.
вот именно что плесень, но даже это тупо сравнивать - плесень хотя бы себе лучшее место ищет, а не засерает вновь приобретенное... наверное?
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31.12.2021 17:06 Ответить
В пуйландії знищують все, що пов'язане з реальною історією. Але тепер і ми маємо в Україні криворогатого дебіла-кловуна, нащадка нквдешніка сємьона, яке ненавидить Україну! Саме цей клован-наркоман притяг *уйловські війська до наших кордонів! Шоб це беніне уйопіщє здохло від передозу найскоріше!

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31.12.2021 17:15 Ответить
А в чому проблема,робіть як в Україні Медведчук.Був ,,Меморіал,, перейменуйте на ,,Память,, ось і все... А від перейменування тема не змінюється та можу вам додати ще з десяток синонімів до слова ,,меморіал,,.А як що ви кацапи дебіли то буду вам додавати синоніми за оплату за кожен в міліон баксів.
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31.12.2021 17:20 Ответить
ЗАКРЫВАЙТЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ ПО ВСЕМУ МИРУ И ВЗРЫВАЙТЕ ИХ ГАЗОПРОВОДЫ И НЕФТЕПРОВОДЫ !!!
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31.12.2021 17:41 Ответить
Ось ти перший і почни підривати нафто і газопроводи
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01.01.2022 08:38 Ответить
я выражаю озабоченность. (на самом деле, когда в Рашке закручивают гайки на шеях простых. как пробка, россиянцах, это хорошо. пусть живут в средневековье со швабрами в анусах)
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31.12.2021 17:51 Ответить
 
 