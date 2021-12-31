Венецианская комиссия осуждает ликвидацию центра "Мемориал" в РФ: Это нарушение международных стандартов
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) осудила решение Верховного суда РФ по ликвидации международного общества "Мемориал", внесенного в стране в реестр "иноагентов".
Об этом говорится в заявлении комиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
В заявлении комиссии говорится, что решение российского суда является нарушением международных стандартов. В частности, Венецианская комиссия считает "неточным и слишком широким" законодательство об "иностранных агентах", в нарушении которого власти РФ обвинили организацию.
"Любое наказание должно быть пропорционально правонарушению, а ликвидация организации должна быть возможна только как крайняя мера в случаях серьезных нарушений, представляющих угрозу демократии", - отмечает комиссия.
В заявлении также подчеркивается, что даже повторяемость админнарушений не может служить основанием для ликвидации неправительственной организации.
Венецианская комиссия также указывает на то, что власти РФ не учли рекомендации к законодательству об "иноагентах".
Напомним, Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".
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в "стране" где гордятся тем что "погибло 7 млн.", "ой, 27", "ой, 47", "а наср., можымъ пафтарить"(не Мерседес повторят, не Роллс-Ройс, не Форд), не, готовы повторить - то-ли 7, то ли - так дальше трупов, не вкурив - какая это гора будет жертв Сралина(да-да, Польшу делил именно он и положить был гоов "за дидовПортугалии" именно он, гораздо больше(подумаешь, еще с десяток(не взвод - десятки общевойсковых армий))), каво не бывать, ой, эка невидаль.
вот именно что плесень, но даже это тупо сравнивать - плесень хотя бы себе лучшее место ищет, а не засерает вновь приобретенное... наверное?