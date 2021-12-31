Россия усиливает присутствие у украинских границ, но внезапного наземного наступления в ближайшее время не будет, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия уменьшила масштабы переброски войск к границе с Украиной, но разворачивает сразу пять российских армий и новых военных баз, что означает усиление угрозы в будущем.
Об этом со ссылкой на новое исследование Conflict Intelligence Team пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Зафиксировано сосредоточение войск и накопление боевой техники 2-й, 6-1, 41-й 58-й и 1-й танковой армий. Россияне развертывают новые военные базы для хранения техники. Характерно, что в некоторых случаях перебрасывается техника воинских частей, а большая часть личного состава остается в собственных пунктах дислокации.
Важно вспомнить, что в апреле 2021-го Россия перебрасывала в наши границы соединения только 41-й и 58-й армий и Воздушно-десантных войск. Пока российские десантники - ударная часть российской армии - остаются на своих базах, они уже отработали развертывание в апреле, и могут быть быстро применены", - уточняет журналист.
Он указывает, что враг отрабатывает развертывание трех новых армий.
Важно отметить, что фактически 1-я танковая армия выступает как стратегический резерв ВС РФ так же, как и десантники.
Таким образом, в течение 2021 года Россия значительно усилила свою группировку на границах с Украиной и отработала развертывание своих мобильных сил повышенной готовности.
Россия усиливает присутствие у украинских границ, уровень угрозы и способность к быстрым наступательным действиям значительно усиливается. Россия усиливает свои возможности для нанесения внезапного ракетного удара обычными видами вооружений.
Вместе с тем, для проведения наземной наступательной операции против Украины России нужно время, передвижения российских войск тщательно отслеживаются разведкой НАТО. Потому внезапного наземного наступления в ближайшее время не будет.
Вместе с тем стоит отметить: ситуация угрожающая, Россия оказывает военное давление, и это давление будет только усиливаться, из-за отказа РФ вывести войска из Донбасса и освободить Крым", - убежден Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Нехай всі ваші світлі прогнози, мрії, побажання та надії збуваються!
Будьте щирими та турботливими з рідними та друзями ... але з ворогами та недругами - тиграми !
- это хорошо что у вас в генштабе РФ свой человек..
А что насчет массовых ракетных ударов с территории РФ? - будут наносить или нет?
А знаєте чим на таку загрозу відповіла наша влада ?
Зміцнила протиповітряну оборону ? Наростила наш ракетний потенціал ?
А от і ні !
Зобов'язала стати на військовий облік всіх жінок аж до 60 років :D
Все ж таки приємно, що тебе вважають моцнішою за ядрьонний потенціал
Дмитро Корчинський
24 грудня о 11:49 ·
Щодо військового обліку жінок.
Це не є помилковим рішенням.
Дехто вважає, що помилкою було надання жінкам виборчого права.
Ми з цим не погоджуємося.
Але всі, хто мають виборче право, повинні мати військовий обов'язок.
Певно і в нас чоловіків обмаль.
Взагалі треба розуміти, що поставити на облік це не те саме, що навчити військовій справі.
Могли би хоча би створити власний кайселіт - це було би ЗНАЧНО ефективніше, тим більше війна то буде в умовах міста.
і це - "кайтселійт" - естонською Kaitseliit..., не "кайселіт"...але це таке...
В Естонії ще набагато менше населення ніж в Ізраелю- і що ... - і воївати потрібно "мізками" та технологіями - а не "живим мясом" ...
Результати роботи по запровадженню цієї моделі в Україні всім відомі...
В реалі маємо спотворене мертвонароджене ДЕЩО, мало придатне до продуктивної роботи.
Вороги, за допомогою "наріда", якому у більшості "акакаяразніца", поховали проєкт...
Куди далі?
Каждый должен делать все что может! Берите пример с чеченцев, вот где народ вызывающий уважение. И женщины там не просто"" красуни""а жены мужей. А у нас ,извините, бабы ( большинство)
_Так фашисты атаку не танковыми клиньями начнут, а ракетами и авиацией. Танки и пехота зайдут после.
В Британии обнародовали новую карту вторжения РФ в Украину и напомнили о ядерном арсенале Кремля
Британский таблоид The Sun обнародовал новую карту возможного масштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Прогнозируется, что российские войска будут заходить на нашу территорию с оккупированных Крыма и Донбасса, со своей территории и с территории Беларуси.
Журналисты также сравнили военные мощности Украины и РФ. Карта под названием "На грани" опубликована на сайте таблоида.
Отмечается, что численность военных в Украине составляет 225 тысяч, а в России - 1 миллион.
В украинских Вооруженных силах числится 2 430 танков, а в российских - 13 000. Самолетов же Украина имеет 285, а РФ - 4 144.
В то же время на вооружении нашей страны есть 25 военных кораблей, а россияне имеют 603 боевых судна. Однако в Украине нет ядерного оружия, а в России ядерных боеголовок насчитывается аж 6 400.
Так, 13 000 танків, але "розмазаних" на 1/7 суши Землі.
Авіації в них і під час нападу на Грузію було майже стільки же, але ж грузіни успішно збівали їх. А в нас всеж таки ППО сільнише.
А навіщо нам флот, миж не у Атлантичному океані з кацапама, як що будемо воювати, а біля Чорноморскої калюжи.
поясню ще "примітивнішше" - гопник із ножем не піде до вуйка , якщо добре знае , що той мае бЄрданку і в разі чого реально шмальне - коли вибору вже не буде ...
А як що противник застосує ядерну зброю першим? А у України були технічні засоби, щоб цій обстріл побачити до того, як їх БГ почнут взриватися на нашої землі? Чи ви це у Академії Генерального штабу не вивчали? А у Доктріні РФ право превентівного ядерного удару. І щоб в нас ядерного залишилось, після того, як РФ нанесла би по нам ядерний удар?
Пагано ви мабуть вчилися.
я повторюсь ще раз - ні в ті часи - ні тим паче в сьогоднішні , коли е вже і більш вразливішші зразки озброення та технічні можливості , зробити навіть перший "запуск" - скажем так ...- поки що , немае такого що би спонукало когось першим це почати - все настільки у світі ГРОШЕЙ взаемозвязано ...- і я вам скажу більше - пУтлер більш врівноважений ніж вам здаеться - нами - вами просто маніпулюють ...
Небуде поки що на цьому ніякої ні "ядерної" так "лобового " прямого відкритого вторгнення - це розуміють всі хто в "темі" - а "стадо" завжди потрібно тримати в тонусі ...- спочатку шок ...- потім сіно ...)))
Так , " пістолет" застосовують і будуть застосовувати... - у світі за останні 100 років ще не було ні ОДНОГО дня , щоби не відбувалися локальні - регіональні военні конфлікти ...- і що ...вас же практично це не цікавило , що у якісь буркіна фаса 10 років їде громадянська чи ще щось ...- от коли із нами , нас звичайно "болить"...
Просто іде черговий перерозподіл всього - від фіз ресурсу , так і всього іншого ...
США, які давали гарантії по Будапештскому меморандуму можуть зліти Україну, та віддати нас РФ.
Ось тільки на Земній кулі є не менш 30 держав, яки це зрозуміють по своєму, та мають технічні і фінансові можливості не просто розробити, а поставити на озброення від ста балестичних ракет з ядерними боеголовками у термін від 2-х місяців (Японія) до полутора років. А це тоді буде зовсім інша геополітична ситуація.
Може Байден цього і не розуміє, але багато республіканців та і демократів добре це розуміють.
А ось те, про що я зараз написав і є НАЙВАЖЛИВИШЕ у цьому конфлікті.
Але і казати що від України ЗОВСІМ нічого не залежить, теж не вірно. Пагано що в нас зараз Зеленський та його квартал, яки ну зовсім ні для цієї ситуації. Алеж крім нього є інши сильні политичні фігури і в них досить широки свої, особісті, зв'язки у цівілізованому світі.
Даже те, що ми, обізнані пишимо тут, на ЦН, це те, що теж може мати вплив, бо ЦН читає багато українців, яки можуть почерпнути гарні ідеї.
Доля военнослужащих по призыву в российской армии составляет в настоящее время где-то треть от общей численности - остальные места укомплектованы контрактниками. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
В прошлом году
Как сообщал в марте 2020 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на пленарном заседании Совета Федерации, количество военнослужащих по призыву за последние семь лет уменьшилось до 225 тысяч, а численность контрактников превысила 405 тысяч человек.
Итого - менее 700 тыс.
При этом:
1. При нынешнем сроке службы в 1 год, в случае настоящего боевого применения, срочники в большинстве своем - просто мясо.
2. Общая протяжённость государственной границы России составляет 60 932 км, в том числе сухопутной (на материке) - 22 125 км
3. Если верить кремлёвским, то вокруг - враги.
Можно ли, при таком-то раскладе, сгонять весь свой "миллион" в одну кучу?
-- Щас задавит!
-- Та не задав.....
-- Я же говорил, что задав.....
Снаружи давят, что бы вы изнутри развалились.
...а у вас:
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Це щоб в солдафонів не з'являлась думка 'кактак мише братья!'
https://www.youtube.com/watch?v=wXiYNcUiDxY
Ганьба,*****,ганьба.
Ідіть у сраку,дебіли,які не знають,що таке Армія.......
Там не місце жінкам..........ІМХО.........
Я там був.Я знаю.
Багато жінок на війні й виконують свою задачу не гірше за чоловіків.