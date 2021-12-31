Россия усиливает присутствие у украинских границ, но внезапного наземного наступления в ближайшее время не будет, - Бутусов

Россия уменьшила масштабы переброски войск к границе с Украиной, но разворачивает сразу пять российских армий и новых военных баз, что означает усиление угрозы в будущем.

Об этом со ссылкой на новое исследование Conflict Intelligence Team пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Зафиксировано сосредоточение войск и накопление боевой техники 2-й, 6-1, 41-й 58-й и 1-й танковой армий. Россияне развертывают новые военные базы для хранения техники. Характерно, что в некоторых случаях перебрасывается техника воинских частей, а большая часть личного состава остается в собственных пунктах дислокации.

Важно вспомнить, что в апреле 2021-го Россия перебрасывала в наши границы соединения только 41-й и 58-й армий и Воздушно-десантных войск. Пока российские десантники - ударная часть российской армии - остаются на своих базах, они уже отработали развертывание в апреле, и могут быть быстро применены", - уточняет журналист.

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Он указывает, что враг отрабатывает развертывание трех новых армий.

Важно отметить, что фактически 1-я танковая армия выступает как стратегический резерв ВС РФ так же, как и десантники.

Таким образом, в течение 2021 года Россия значительно усилила свою группировку на границах с Украиной и отработала развертывание своих мобильных сил повышенной готовности.

Россия усиливает присутствие у украинских границ, уровень угрозы и способность к быстрым наступательным действиям значительно усиливается. Россия усиливает свои возможности для нанесения внезапного ракетного удара обычными видами вооружений.

Вместе с тем, для проведения наземной наступательной операции против Украины России нужно время, передвижения российских войск тщательно отслеживаются разведкой НАТО. Потому внезапного наземного наступления в ближайшее время не будет.

Вместе с тем стоит отметить: ситуация угрожающая, Россия оказывает военное давление, и это давление будет только усиливаться, из-за отказа РФ вывести войска из Донбасса и освободить Крым", - убежден Бутусов.