Необходимо сохранить мораторий на экспорт леса-кругляка и усилить борьбу с его контрабандой, – эколог
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Украина должна не только сохранить, но и усилить мораторий на экспорт леса-кругляка.
Об этом заявил вице-президент профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
- "Не только сохранить, а усилить мораторий, и в части не только кругляка. Ведь там между определением кругляка как такового силами Гослесагентства и лесных генералов вводятся очень серьезные манипуляции, которые позволяют вывозить практически все. Допустим, лес-кругляк – это 3 метра, а два по 1,5 – это уже не лес-кругляк. Для тарной дощечки, для паркета распиленная на 1,5- или 2-метровки бревно трехметровое или четырехметровое – и уже можно. Так это манипуляции", — рассказал Щербина.
Он также подчеркнул, что в результате незаконного вывоза леса Украина теряет не только экоресурс, но и финансовый, ведь средства от вывоза древесины не поступают в бюджет. Поэтому, по его мнению, следует усилить борьбу с контрабандой леса, а также работу с международными партнерами Украины, чтобы они не покупали незаконно вывезенную древесину.
"Польша, Венгрия, Румыния, сохраняя собственные леса, покупают в Украине древесину, часть которой заведомо ворована, в том числе из Чернобыльской зоны отчуждения, перерабатывают и даже экспортируют ее дальше", – сказал Щербина.
Эколог отметил: если мы не пересмотрим государственную политику по сохранению лесов, у нас будет серьезная экологическая проблема.
По его словам, в пределах восстановительной способности экосистемы за один год можно выбрать какое-то количество древесины, которая ежегодно прирастает. Если же эту норму хронически превышать, следствием станут разрушение экосистемы и невыполнение ею важных для жизни человека экосистемных функций — климаторегулирующих, водозащитных, противоэрозионных, рекреационных и многих других, всего до 80 таких функций можно насчитать, кроме сырьевой.
"Грубо говоря, в год прирастает в квартале определенное количество метров кубических – их можно использовать, больше брать нельзя. Тогда лесные ресурсы у нас от экосистемных услуг поступают в экономику стало и непрерывно. Если превышать эти нормативы, тогда, конечно, мы истощаем, и экосистема перестает самовосстанавливаться", — объяснил Щербина.
Раньше народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк заявил, что вырубка лесов в Украине приобрела угрожающие масштабы, поэтому нам нужна четкая государственная политика в сфере их охраны, иначе они будут потеряны.
Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако позже в парламенте был зарегистрирован проект №4197-д о рынке древесины, в котором есть пункт о снятии моратория на экспорт. Не в последнюю очередь – из-за давления ЕС, которое требует сырья из Украины.
В свою очередь, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Евросоюз подчас действует эгоистично, защищая собственный рынок – ведь, например, они облесяют собственные территории, но требуют от Украины снять мораторий на экспорт. Поэтому украинские власти должны найти баланс между этими инициативами и развитием экономики, и в первую очередь защищать собственный рынок.
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окращуючи відносини з Росією, Німеччина ігнорує занепокоєння з боку країн Центральної та Східної Європи, пише Financial Times.
Відносини Німеччини з Росією глибоко обтяжені історією. У червні цього року виповниться 80-та річниця вторгнення армії Гітлера до Радянського Союзу, після чого сталися запеклі бої та військові злочини, які досі впливають на імідж Німеччини та її офіційне ставлення до Росії.
Але нічого з того не має слугувати виправданням для заяв, які зробив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр минулого тижня про німецько-російські відносини, зазначає оглядач FT Тоні Барбер.
В інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post Штайнмаєр захищав проєкт "Північний Потік-2", назвавши його "одним із останніх мостів між Росією та Європою" на тлі погіршення дипломатичних відносин та ситуації в галузі безпеки.
По сегодняшнему реалу -- как Германия скажет -- так всем и будет!
Войны не будет, короче.
По крайней мере из-за Украины -- бо она уже и так, почти российская.
Смыслу нет. (с)
Та немає вже народу в Україні, для цоьго...
Закарпатська файта (бальйон) в АТО.
14.09.14, 19:35
РЕПОСТ
Нехай пробачить автор, текст з ФБ, автора не знайшла,
До питання про Пудкарпадську Русь і про те , чи правдоподібнми є твердження про те що руські і русскіе один народ. )))
ОТОЖ ЖОРСТОКИЙ ДОПИТ ПО - ЗАКАРПАТСЬКИ
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)…
Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які буде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны."
Боже, храни Франца, императора,
Нашего доброго императора Франца!
Долго живи, Франц, император,
В ярчайшем блеске счастья!
Пусть цветущие побеги лавра будут ему, куда бы он ни пошел, венцом чести.