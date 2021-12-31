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Новости Политика УкраиныОбщество
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Необходимо сохранить мораторий на экспорт леса-кругляка и усилить борьбу с его контрабандой, – эколог

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Необходимо сохранить мораторий на экспорт леса-кругляка и усилить борьбу с его контрабандой, – эколог

Украина должна не только сохранить, но и усилить мораторий на экспорт леса-кругляка.

Об этом заявил вице-президент профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Не только сохранить, а усилить мораторий, и в части не только кругляка. Ведь там между определением кругляка как такового силами Гослесагентства и лесных генералов вводятся очень серьезные манипуляции, которые позволяют вывозить практически все. Допустим, лес-кругляк – это 3 метра, а два по 1,5 – это уже не лес-кругляк. Для тарной дощечки, для паркета распиленная на 1,5- или 2-метровки бревно трехметровое или четырехметровое – и уже можно. Так это манипуляции", — рассказал Щербина.

Он также подчеркнул, что в результате незаконного вывоза леса Украина теряет не только экоресурс, но и финансовый, ведь средства от вывоза древесины не поступают в бюджет. Поэтому, по его мнению, следует усилить борьбу с контрабандой леса, а также работу с международными партнерами Украины, чтобы они не покупали незаконно вывезенную древесину.

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"Польша, Венгрия, Румыния, сохраняя собственные леса, покупают в Украине древесину, часть которой заведомо ворована, в том числе из Чернобыльской зоны отчуждения, перерабатывают и даже экспортируют ее дальше", – сказал Щербина.

Эколог отметил: если мы не пересмотрим государственную политику по сохранению лесов, у нас будет серьезная экологическая проблема.

По его словам, в пределах восстановительной способности экосистемы за один год можно выбрать какое-то количество древесины, которая ежегодно прирастает. Если же эту норму хронически превышать, следствием станут разрушение экосистемы и невыполнение ею важных для жизни человека экосистемных функций — климаторегулирующих, водозащитных, противоэрозионных, рекреационных и многих других, всего до 80 таких функций можно насчитать, кроме сырьевой.

Читайте также: Власти должны остановить незаконный экспорт леса из Украины, а не легализовывать его, – эколог

"Грубо говоря, в год прирастает в квартале определенное количество метров кубических – их можно использовать, больше брать нельзя. Тогда лесные ресурсы у нас от экосистемных услуг поступают в экономику стало и непрерывно. Если превышать эти нормативы, тогда, конечно, мы истощаем, и экосистема перестает самовосстанавливаться", — объяснил Щербина.

Раньше народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк заявил, что вырубка лесов в Украине приобрела угрожающие масштабы, поэтому нам нужна четкая государственная политика в сфере их охраны, иначе они будут потеряны.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако позже в парламенте был зарегистрирован проект №4197-д о рынке древесины, в котором есть пункт о снятии моратория на экспорт. Не в последнюю очередь – из-за давления ЕС, которое требует сырья из Украины.

В свою очередь, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Евросоюз подчас действует эгоистично, защищая собственный рынок – ведь, например, они облесяют собственные территории, но требуют от Украины снять мораторий на экспорт. Поэтому украинские власти должны найти баланс между этими инициативами и развитием экономики, и в первую очередь защищать собственный рынок.
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Топ комментарии
+6
Кому вы это объясняете ? Зеленой ненасытной саранче?
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31.12.2021 17:06
+3
це влада проросійська, бо ці ******** від влади це кодло януковича. Зараз влада окремо і народ окремо і чекає коли по річці "попливе труп влади"
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31.12.2021 17:58
+1
невже ще щось залишилось ....- значить допилять та повивозять ...
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31.12.2021 17:08
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Кому вы это объясняете ? Зеленой ненасытной саранче?
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31.12.2021 17:06 Ответить
Довідка : в 2021 році було експортовано меблів з деревини на один мільярд доларів. Зєбуїнів купив ЄС за позику в 600 млн доларів. Вивозь ліс, хрєн з тими *******. 1
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31.12.2021 17:20 Ответить
Уже 20 лет борются, а толку никакого.
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31.12.2021 17:07 Ответить
та як ніякого - всі "борцуни" озолотились ...
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31.12.2021 17:09 Ответить
невже ще щось залишилось ....- значить допилять та повивозять ...
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31.12.2021 17:08 Ответить
Не знаю, как у вас на Воле, а у нас тут на Чужбине -- шо б в собственном саду берёзу заломати, трэба в Горсовете довзвіл отримАть! *)
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31.12.2021 17:09 Ответить
покличте кацапа, він і березу зломає і будинок підірве, і все без якогось там дозволу. І буде вам щастя
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31.12.2021 17:16 Ответить
Пока что, Дойчлянд юбер аллес -- а не Україна понад усе... ...и я надеюсь, что до этого не дойдёт...*)
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31.12.2021 17:25 Ответить
Ніколи не кажи ніколи.

окращуючи відносини з Росією, Німеччина ігнорує занепокоєння з боку країн Центральної та Східної Європи, пише Financial Times.

Відносини Німеччини з Росією глибоко обтяжені історією. У червні цього року виповниться 80-та річниця вторгнення армії Гітлера до Радянського Союзу, після чого сталися запеклі бої та військові злочини, які досі впливають на імідж Німеччини та її офіційне ставлення до Росії.

Але нічого з того не має слугувати виправданням для заяв, які зробив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр минулого тижня про німецько-російські відносини, зазначає оглядач FT Тоні Барбер.

В інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post Штайнмаєр захищав проєкт "Північний Потік-2", назвавши його "одним із останніх мостів між Росією та Європою" на тлі погіршення дипломатичних відносин та ситуації в галузі безпеки.
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31.12.2021 17:40 Ответить
Я тебе скажу изнутри Германии: Германия воевать и поддерживать войну не будет. Притом, что у Германии, одно из самых мощных и современных вооружений на руках. (Я в НАТО кадысь работал... ...и в СА служил, в ЗабВО)
По сегодняшнему реалу -- как Германия скажет -- так всем и будет!
Войны не будет, короче.
По крайней мере из-за Украины -- бо она уже и так, почти российская.
Смыслу нет. (с)
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31.12.2021 17:47 Ответить
це влада проросійська, бо ці ******** від влади це кодло януковича. Зараз влада окремо і народ окремо і чекає коли по річці "попливе труп влади"
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31.12.2021 17:58 Ответить
Що би труп звідкудись впав -- його треба комусь, кудись повісити... -- на Хресті бажано.
Та немає вже народу в Україні, для цоьго...
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31.12.2021 18:08 Ответить


Закарпатська файта (бальйон) в АТО.

14.09.14, 19:35

РЕПОСТ

Нехай пробачить автор, текст з ФБ, автора не знайшла,

До питання про Пудкарпадську Русь і про те , чи правдоподібнми є твердження про те що руські і русскіе один народ. )))

ОТОЖ ЖОРСТОКИЙ ДОПИТ ПО - ЗАКАРПАТСЬКИ


- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)…
Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які буде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны."
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31.12.2021 18:11 Ответить
Дяку маєш за лахетньє...*)
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31.12.2021 18:26 Ответить
Як тя вчеплять, то би-с мене не брав до млина.
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31.12.2021 19:01 Ответить
Як ся маєшь, так ся будеш...*)
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31.12.2021 19:02 Ответить
А чого не перший варіант?

Боже, храни Франца, императора,

Нашего доброго императора Франца!

Долго живи, Франц, император,

В ярчайшем блеске счастья!

Пусть цветущие побеги лавра будут ему, куда бы он ни пошел, венцом чести.
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31.12.2021 17:55 Ответить
Тут тоже. Но тем кому хватает денех, берут за взятки лес в аренду или для рекреационных целей, платят бабло и переводят в другое целевое назначение. Деревья вырубают, строят что надо. В лес потом ездят на шашлыки туда где его еще не вырубили такие же уроды- скоробагатьки
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31.12.2021 17:20 Ответить
У меня в Украине попробуй дерево спилить, возле дома 4 подьезда, штраф такой выпишут мало не покажется, а вот если кусок леса украсть в зелёной зоне так это норм.! Аж укажу свой адрес Вишенка, возле онкологической больницы, и несколько километров дальше, как показали дроном, как это выглядит, трагедия. Город Винница!
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31.12.2021 17:22 Ответить
В Виннице ще Польска не згинела? *)
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31.12.2021 17:31 Ответить
попереду ще міліард дерев...
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31.12.2021 17:14 Ответить
...вже давно позаду...
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31.12.2021 17:33 Ответить
Курва, воно посадили "цілий мильярд" дерев, а ви хочете заборонити їх рубати?
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31.12.2021 17:15 Ответить
Треба збільшити штрафи і люструвати суддівську мафію, по ті закони їм побоку
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31.12.2021 17:17 Ответить
ТРЕБА ТИХ ХТО ЙОГО ПИЛИТЬ НА ОРГАНИ РОЗПИЛЮВАТЬ ТА Й ПРОДАВАТЬ !)
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31.12.2021 17:40 Ответить
Так насадили ж мільярд дерев - куди їх дівать?
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31.12.2021 17:48 Ответить
Місцеві як рубали, так і рубають безконтрольно. На Буковині тарні ящики роблять з бука, для опалювання продають букові і дубові дрова, для будівництва любе можна знайти в оголошеннях, в будівльних магазинах весь асортимент виробів з дерева і звичайно все це не законне. Цього року навіть ялинки для продажу вже були без чіпів. Ніхто не париться зі збереженням лісів, бо місцевим на "мараторії" плювати, більше того це їм вигідно, коли лісгоспи не працюють на продаж.
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31.12.2021 17:49 Ответить
начните с себя лесхоз КабМина уж разогнали ?
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31.12.2021 18:37 Ответить
чувак шо то недопонимает, союзникам це усе надо, шобы противостоять рашкинской агрессии и поддерживать украину
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31.12.2021 19:05 Ответить
Так ху*йня , мы ж ОДИН МИЛЛИАРД засадим.....
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31.12.2021 19:17 Ответить
100% согласен.
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31.12.2021 21:28 Ответить
 
 