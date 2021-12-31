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Украина будет защищать свое право на существование и собственное будущее, даже если Запад выберет умиротворение, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина будет защищать свое право на существование и собственное будущее, даже если Запад выберет умиротворение, - Кулеба

Украина продолжит противостоять российской агрессии, даже если западные партнеры предпочтут политику умиротворения.

Об этом в твиттере заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее", - написал глава ведомства.

Читайте также: Россия усиливает присутствие у украинских границ, но внезапного наземного наступления в ближайшее время не будет, - Бутусов
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Топ комментарии
+27
Байден требует только одно -- навести порядок с Беней. Разморозить уголовные дела против него. Говорит про это и при встрече, и через американские СМИ. Бене денег никто давать не будет. Но Бенин шут никогда не пойдет против своего "папика".
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31.12.2021 17:31
+24
Есть в Украине свои Снегурочки и они защищают Украину .

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31.12.2021 18:11
+16
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31.12.2021 17:37
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Кулеба знает что запад это уже сделал.
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31.12.2021 17:25 Ответить
Не факт.
Бабушка (которая дедушка) захотела не вступу в НАТО Финляндии и Швеции, а также возвращения НАТО до состояния 1997 г.
Мне смешно.
А вам?
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31.12.2021 19:56 Ответить
Такі заяви має робити Президент України!

Але ж у нас преЗЕк
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31.12.2021 20:03 Ответить
В 00.00. смотрим на Прямом поздравление настоящего президента
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31.12.2021 21:37 Ответить
Якщо Байден прочавить: треба виконувати мінську капітуляцію, то можно буде його посилати разом з пуйлом.

Україна переможе!
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31.12.2021 17:28 Ответить
Байден требует только одно -- навести порядок с Беней. Разморозить уголовные дела против него. Говорит про это и при встрече, и через американские СМИ. Бене денег никто давать не будет. Но Бенин шут никогда не пойдет против своего "папика".
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31.12.2021 17:31 Ответить
Бєня - то Бєня, а перемовини з пуйлом - то окремо.
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31.12.2021 17:36 Ответить
Переговоры да, а помощь Украине напрямую зависит от этого вопроса.
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31.12.2021 17:45 Ответить
у вас что? какой то беня правит всем?
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31.12.2021 18:38 Ответить
у нас олігархат нео- феодальний із своїми васалами ( чиновники _ лже мантійці- силовики - митарі та вся інша шЄлупень....) ....- столуються по- черзі, а в проміжок часу один у одного активи відбирають ....- піплу вішають кОшЄрне гівно ....але народ народ виживае - хто як в міру своїх можливостей....- це так , щоб коротко ...
а так все нормально - не краще не гірше ніж в іншій половині 3-го світу ...
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31.12.2021 18:54 Ответить
Это даже не олигархат,
Это бенякрат и откровенный грабеж страны.
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31.12.2021 20:00 Ответить
то давайте завтра їм даем кіздюлей - бЄрем за пЄйси ...і викидаем із України ...)))
так і я про "откровенний грабеж" ...))
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31.12.2021 20:39 Ответить
Карикатура из американского журнала 2019 говорит обо всем.

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31.12.2021 20:05 Ответить
Про мафію що небудь чув?Так от,саме вона (олігархічний кримінал) насправді править в Україні,а т.з. "влада" його обслуговує.І це продовжується з самого початку Незалежності. Так, на словах ми "незалежні",але не від цієї "гідри".
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01.01.2022 10:01 Ответить
А почему это только с беней? А вагнергейт? А конкурс на пост главы сап? А реформа оаск?
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31.12.2021 19:17 Ответить
США елементарно пусть требуют екстрадиции Бени в американский суд
Что им ответит Зеленуха ? 😂
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31.12.2021 19:58 Ответить
Что Конституция Украины запрещает выдавать граждан.
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31.12.2021 20:36 Ответить
В першу чергу Україні треба гнать вашу шоблу-***** брехунів.
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31.12.2021 17:31 Ответить
а кто взамен? петя?
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31.12.2021 17:50 Ответить
Взамен Дмитро нацюцюренков.
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31.12.2021 18:10 Ответить
Якби не Петя ,був би ти вже в якісь ХНРі,чи де ти там!
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31.12.2021 18:11 Ответить
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31.12.2021 17:32 Ответить
Шо знову?
"Товарищ Дєд Мароз з курвочкою-камсамолкой" до нас преться?
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31.12.2021 17:42 Ответить
Дед Моро́з - главный сказочный персонаж на празднике Нового года, русский вариант рождественского дарителя[5].

Известен (как Мороз Иванович) с 1840 года[5], но создание канонического образа Деда Мороза как обязательного персонажа новогоднего, а не рождественского праздника произошло в советское время и относится к концу 1930-х годов, когда после нескольких лет запрета вновь была разрешена ёлка[6]. Прообразами Деда Мороза являются персонаж славянского[7] сказочного фольклора и календарных обрядов, которого называли обобщённым именем Мороз[7], и Святой Николай[8][нет в источнике]. Дед Мороз изображается как старик в цветной - голубой, синей, красной или белой шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках. Ездит на тройке лошадей. Часто приходит в сопровождении внучки Снегурочки, а во времена СССР и Нового Года - мальчика в красной шубе и шапке (на одном из этих предметов одежды часто имелось цифровое обозначение наступающего/наступившего года). Мальчик Новый Год выступал как своеобразный преемник Деда Мороза; наиболее часто он был изображён на новогодних открытках конца 1950-х - середины 1980-х годов, а в одном из мультфильмов даже якобы является внуком Деда Мороза и летает на самолёте, после чего популярность этого персонажа стала падать и к настоящему времени он почти забыт. Также Деда Мороза иногда сопровождают различные лесные звери.
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31.12.2021 17:43 Ответить
Также Деда Мороза иногда сопровождают различные лесные звери - шакалы, гиены...
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31.12.2021 17:49 Ответить
в таежных лесах очень много шакалов и гиен.
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31.12.2021 18:25 Ответить
Вся страна-помойка населена шакалами, гиенами, овцами и свинособаками.
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31.12.2021 19:43 Ответить
Известен (как Мороз Иванович) - сын Ивана Грознава.
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31.12.2021 19:53 Ответить
Здравствуй жопа Дед Мороз !? 😂
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31.12.2021 20:01 Ответить
Только не с вашей дебильной властью.
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31.12.2021 17:32 Ответить
Не зможемо голі й босі. Подивіться антиукраїнське шоу що зараз влвштував Муравйов (Наш) на каналі Ахметова Україна 24. В них гроші і відповідно і сили і правда
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31.12.2021 17:32 Ответить
Мураєв, напевне...
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31.12.2021 17:37 Ответить
на мураєвському телеканалі НАШ "слуги народа" просто прописались. Мураєв їм не ворог.
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31.12.2021 17:41 Ответить
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31.12.2021 17:37 Ответить
молодец!
хорошо сказал - наверное единственный украинец в правительстве манкуртов
Съедят..
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31.12.2021 17:42 Ответить
В нього роль така - Казати правильні речі поки дерьмаки з татаровими роблять реальні речі.
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31.12.2021 17:45 Ответить
возможно и это
хотя нет, - Пионтковский наблюдает за ним все время - говорит, реально бьется аки лев за Украину..
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31.12.2021 17:48 Ответить
серьезная рекомендация. старый сбрендевший рашкованец
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31.12.2021 21:35 Ответить
Кульоба говорящая пластилиновая ворона при Зюзе. Шо ему скажут , то и каркает.
Судить можно только по делам, а Кулеба слуга слуг и не более
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31.12.2021 21:42 Ответить
майя Санду йому в очі сказала - ти ганчірка а не міністр закордонних справ. І права таки. Єхидна не може бути левом.
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31.12.2021 22:03 Ответить
Треба казати- якщо зеленський впаде в обійми фуйлуші.
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31.12.2021 17:43 Ответить
Гадаю, злії українці його врятують від ганьби.
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31.12.2021 18:08 Ответить
гарні слова. так і буде.
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31.12.2021 17:43 Ответить
По делам судите их , а не по словам
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31.12.2021 22:05 Ответить
Дід Трохим! В мене був дід Трохим. Дуже гарний був дід. Слухав голос америки, мені розповідав. Ще не вмерла Україна. З наступаючим і всього самого найкращого!
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31.12.2021 22:12 Ответить
Дякую, вітаю вас також!

Не пропустить Новорічне привітання Президента України Петра Порошенко та Першої леді Марини Порошенко.

О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
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31.12.2021 22:19 Ответить
Пасиб, дід Трохим! )
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31.12.2021 22:47 Ответить
Вже і Байдена путлер умиротворив, послухайте Іларіонова, колишнього радника.
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31.12.2021 17:51 Ответить
Может устроить тренировки Терробороны с освещением процесса в западной прессе ? Чтобы до ЕС дошла критичности ситуации.
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31.12.2021 17:54 Ответить
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31.12.2021 17:56 Ответить
Украина будет влачить жалкое существование с позорными пенсиями и зарплатами до тех пор, пока в страну не зайдут инвестиции.
Абсурд в том, что триллионы долларов инвестиций уже 30!!! лет обходят стороной страну дураков.
Причина одна - нет гарантий безопасности капитала.
Это первоочередное условие, которое должно гарантировать верховенство права в той или иной стране.
Не власть, не идиотские инвестняни, а эффективно работающая НЕЗАВИСИМАЯ судебная систеиа.
Судебная система - это комплекс из правоохранителей, судов и законов.
В принципе задача не такая уж и сложная. Десятки государств прошли эти этапы и сегодня развиваются с ускорением, каждый день увеличивая отрыв от страны дураков и северного неосовка.
Это азы, которые предельно ясны и игнорировать которые могут лишь коррупционеры, мошенники и автократы, целью которых есть искючительно личные шкурные интересы.
Но в перспективе это быдло дорвавшееся до власти и корыта обречено
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31.12.2021 17:54 Ответить
Народ обирає незацікавлену в конкурентах владу, що поробиш...
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31.12.2021 18:09 Ответить
Проблема не в народе, который живёт честно и хочет справедливости по умолчанию.
Проблема в том, что в стране дураков более умными оказываются мошенники и моральные уроды, которые заведомым обманом продираются во власть и к вожделенному корыту.
У народа есть гигантский запрос на честь и на совесть, но пользуются этим запросом уроды разных мастей.
При этом запрос есть и останется пока не будет удовлетворён.
А это произойдёт неминуемо.
Через одно поколение концентрация моральных уродов во власти будет падать естественным путём.
Хотелось бы быстрее, но пока во власти ни мозгов, ни воли, ни чести, ни совести не обнаружено
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31.12.2021 18:39 Ответить
Есть в Украине свои Снегурочки и они защищают Украину .

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31.12.2021 18:11 Ответить
А Зе вкурсе? И разделяет ли такую позицию? Очень в том сомневаюсь!
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31.12.2021 18:11 Ответить
Треба зняти відосік -Зеля з усіма своїми прибічниками заміновують українські АЕС і в кінці ролика стомлено заявляють-МИ БОРОНИТИМЕСЬ УСІМ ЩО МАЄМ ДО ОСТАННЬОГО АЛЕ ЯКЩО СУДИЛОСЬ СВІТУ БУТИ БЕЗ УКРАЇНИ ТО МИ ГАРАНТУЄМ ЩО ТІ ХТО НАС ВИНИЩИТЬ НА НАШІЙ ЗЕМЛІ ХАЗЯЙНУВАТИ НЕ ЗМОЖЕ. Гарантовано зтурбуються і дадуть по 3 джавеліни на кожний кацапський танк.
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31.12.2021 18:14 Ответить
ТАК ВВОДИТЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ !!! СМЕРТНЫЕ ВЫ КОРРУПЦИОНЕРЫ !)
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31.12.2021 18:18 Ответить
беня только об этом и мечтает. ведь часики до смены власти тикают
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31.12.2021 18:27 Ответить
Кулєба ! Скажи торчку хай не заривається з США і всім Заходом через небажання боротися з корупцією , бо якщо погіршете стосунки з Заходом вилетите нахрін з посад !
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31.12.2021 18:26 Ответить
Вони і так вилетять .... Бо цьому зеленому ла#йну вже ніхто не вірить... Тим паче, якщо ще й секретутка керує країною...
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31.12.2021 18:29 Ответить
Кулеба слуга торчка и говорит только то, что ему позволят
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31.12.2021 21:50 Ответить
А "посмотреть в глаза ху#ла" - это противостояние или умиротворение? А заказные уголовные дела против боевых офицеров, волонтеров - это что? А встретимся где-то посредине - это Как??? Кулеба иди ты в ср#ку со своим шутом и его скумбрией ...
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31.12.2021 18:27 Ответить
Кулеба не болтай лишнего. Завтра получишь приказ от Зели капитулировать, и ты самый первый и быстрее всех побежишь выполнять приказ.
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31.12.2021 18:35 Ответить
Это какими же злобными дебилами нужно быть, чтобы превратить в войну даже Новый год?!! Не будет покоя всему миру, не настанет конец войнам, оккупациям, терроризму в Европе, пока эта прОклятая страна продолжит существовать в её нынешних виде и размерах.
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31.12.2021 18:36 Ответить
Все буде Україна! 🇺🇦 😉
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31.12.2021 18:38 Ответить
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31.12.2021 18:38 Ответить
З таким кодлом при владі тільки і захищати своє майбутнє.
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31.12.2021 18:57 Ответить
.....вот вы интересгные! Или Кулеба не догоняет или не вкуряет?
Перед вами ..зеленый. Еще раз перед вами ....маленький зеленый с пятью лицами. Другая форма жизни! Тот, который восстанавливается...он даже туалет возил в Лувр! за собой. Мыслимо, это у французов.
Вся эта цепь событий климат, пожары, ураганы и ....ваш зеленожопый кремлевский урод это все ....звенья одной цепи.
Вопрос стоит не Украина или какая то Россия, вопрос стоит так или мы люди, создающие себя по своему подобию или они, которые восстанавливаются.
Только не говорите, что у вас нет доказательств. Тысячи погребенных городов и руины прошлых цивилизаций. И манускрипт Войнича реальное воплощенное доказательство их причастности......
Так что даже не тешите себя иллюзиями о мощности вашей дипломатии.....
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31.12.2021 19:04 Ответить
Смерть цапам!
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31.12.2021 19:05 Ответить
а як жи бидны сиротки кулебины, коих кулебка бросил на произвол судьбы, сойдясь с молодой агентессой путена?
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31.12.2021 19:08 Ответить
Кулеба сказав те, що ми всі хотіли почути. По іншому не буде. Всіх з Новим роком!
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31.12.2021 19:09 Ответить
Нарешті! Але це вже давно мав сказати президент в більш різької формі.
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31.12.2021 19:32 Ответить
То що, на "животворящого" (с) вже не покладаєтеся ?
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31.12.2021 20:36 Ответить
Украина, чтобы защищаться, для начала хоть бы патронным заводиком обзавелась бы - рано или позднопатроны имеют свойство заканчиваться. А ссать против ветра - результат известен наперёд.
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31.12.2021 20:41 Ответить
Так при свинарчуках и бывшем презе было взорвано 7 (семь) центральных баз - хранилищ стратегического запаса боеприпасов и
2 (ДВА) центральных Арсенала Украины в Балаклее , Харьковской обл.65-й арсенал 65- Центрального ракетно-артиллерийского управления вооружённых сил Украины в/ч 1352,
На арсенале хранилось 2280 ракет ЗРК систем "БУК" Куб , Квадрат
и
48 Арсенал в пос. Калиновка, Винниц.

На арсенале хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня «Смерч», ...

ДЕНЕХ В МО не было для финансирования охраны стратегических объектов "!
Всех бы этих лампасников под суд Военного трибунала, за диверсию во время войны.
Рукописи не горят, файлы исчезают..

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31.12.2021 22:19 Ответить
Оце правильно!
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31.12.2021 21:38 Ответить
Кулєба, марш на передову, "захисник"
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01.01.2022 00:18 Ответить
А.Марчук - якщо ти такий крутий, то заміни Кулебу. Чому еврейки в Ізраілі можуть перебувати в війську, а українки-ні? Ц мене є знайомі що краще чоловіків вбивали свинособак! Треба вимагати у влади зброї офіцерам та прапорщикам, які служии в війську. Автомат- в кожну оселю! І не один КУЙЛО не прийде до нас. А якщо прийде- пошкодує!
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01.01.2022 07:15 Ответить
Скоро всем будет не до умиротворения, в Китае случилось давно ожидаемое событие: наконец то "накрылась медным тазом" всемирно знаменитая компания Evergrande. Проблема в том, что таких компаний "evergrande" в Китае много...

"Китайская компания Evergrande прекращает торговлю акциями после того, как компания получилa приказ снести многоквартирные дома.
Акции китайского застройщика упали после сообщений местных СМИ о том, что China Evergrande Group получила приказ снести многоквартирные дома в жилом комплексе в провинции Хайнань. Evergrande прекратила торги своими акциями."
"China's Evergrande halts trading after ordered to tear down apartments
Chinese developer shares tumbled following local media reports that China Evergrande Group has been ordered to tear down apartment blocks in a development in Hainan province. Evergrande halted trading in its shares." - the Age
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03.01.2022 08:41 Ответить
 
 