Украина будет защищать свое право на существование и собственное будущее, даже если Запад выберет умиротворение, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина продолжит противостоять российской агрессии, даже если западные партнеры предпочтут политику умиротворения.
Об этом в твиттере заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее", - написал глава ведомства.
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Бабушка (которая дедушка) захотела не вступу в НАТО Финляндии и Швеции, а также возвращения НАТО до состояния 1997 г.
Мне смешно.
А вам?
Але ж у нас преЗЕк
Україна переможе!
а так все нормально - не краще не гірше ніж в іншій половині 3-го світу ...
Это бенякрат и откровенный грабеж страны.
так і я про "откровенний грабеж" ...))
Что им ответит Зеленуха ? 😂
"Товарищ Дєд Мароз з курвочкою-камсамолкой" до нас преться?
Известен (как Мороз Иванович) с 1840 года[5], но создание канонического образа Деда Мороза как обязательного персонажа новогоднего, а не рождественского праздника произошло в советское время и относится к концу 1930-х годов, когда после нескольких лет запрета вновь была разрешена ёлка[6]. Прообразами Деда Мороза являются персонаж славянского[7] сказочного фольклора и календарных обрядов, которого называли обобщённым именем Мороз[7], и Святой Николай[8][нет в источнике]. Дед Мороз изображается как старик в цветной - голубой, синей, красной или белой шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках. Ездит на тройке лошадей. Часто приходит в сопровождении внучки Снегурочки, а во времена СССР и Нового Года - мальчика в красной шубе и шапке (на одном из этих предметов одежды часто имелось цифровое обозначение наступающего/наступившего года). Мальчик Новый Год выступал как своеобразный преемник Деда Мороза; наиболее часто он был изображён на новогодних открытках конца 1950-х - середины 1980-х годов, а в одном из мультфильмов даже якобы является внуком Деда Мороза и летает на самолёте, после чего популярность этого персонажа стала падать и к настоящему времени он почти забыт. Также Деда Мороза иногда сопровождают различные лесные звери.
хорошо сказал - наверное единственный украинец в правительстве манкуртов
Съедят..
хотя нет, - Пионтковский наблюдает за ним все время - говорит, реально бьется аки лев за Украину..
Судить можно только по делам, а Кулеба слуга слуг и не более
Не пропустить Новорічне привітання Президента України Петра Порошенко та Першої леді Марини Порошенко.
О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
Абсурд в том, что триллионы долларов инвестиций уже 30!!! лет обходят стороной страну дураков.
Причина одна - нет гарантий безопасности капитала.
Это первоочередное условие, которое должно гарантировать верховенство права в той или иной стране.
Не власть, не идиотские инвестняни, а эффективно работающая НЕЗАВИСИМАЯ судебная систеиа.
Судебная система - это комплекс из правоохранителей, судов и законов.
В принципе задача не такая уж и сложная. Десятки государств прошли эти этапы и сегодня развиваются с ускорением, каждый день увеличивая отрыв от страны дураков и северного неосовка.
Это азы, которые предельно ясны и игнорировать которые могут лишь коррупционеры, мошенники и автократы, целью которых есть искючительно личные шкурные интересы.
Но в перспективе это быдло дорвавшееся до власти и корыта обречено
Проблема в том, что в стране дураков более умными оказываются мошенники и моральные уроды, которые заведомым обманом продираются во власть и к вожделенному корыту.
У народа есть гигантский запрос на честь и на совесть, но пользуются этим запросом уроды разных мастей.
При этом запрос есть и останется пока не будет удовлетворён.
А это произойдёт неминуемо.
Через одно поколение концентрация моральных уродов во власти будет падать естественным путём.
Хотелось бы быстрее, но пока во власти ни мозгов, ни воли, ни чести, ни совести не обнаружено
Перед вами ..зеленый. Еще раз перед вами ....маленький зеленый с пятью лицами. Другая форма жизни! Тот, который восстанавливается...он даже туалет возил в Лувр! за собой. Мыслимо, это у французов.
Вся эта цепь событий климат, пожары, ураганы и ....ваш зеленожопый кремлевский урод это все ....звенья одной цепи.
Вопрос стоит не Украина или какая то Россия, вопрос стоит так или мы люди, создающие себя по своему подобию или они, которые восстанавливаются.
Только не говорите, что у вас нет доказательств. Тысячи погребенных городов и руины прошлых цивилизаций. И манускрипт Войнича реальное воплощенное доказательство их причастности......
Так что даже не тешите себя иллюзиями о мощности вашей дипломатии.....
2 (ДВА) центральных Арсенала Украины в Балаклее , Харьковской обл.65-й арсенал 65- Центрального ракетно-артиллерийского управления вооружённых сил Украины в/ч 1352,
На арсенале хранилось 2280 ракет ЗРК систем "БУК" Куб , Квадрат
и
48 Арсенал в пос. Калиновка, Винниц.
На арсенале хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня «Смерч», ...
ДЕНЕХ В МО не было для финансирования охраны стратегических объектов "!
Всех бы этих лампасников под суд Военного трибунала, за диверсию во время войны.
Рукописи не горят, файлы исчезают..
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