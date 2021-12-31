Президент Финляндии: Наша страна сама будет решать, вступать ли ей в НАТО
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Сложившаяся между США и Россией ситуация не приведет к закрытию дверей НАТО для Финляндии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает национальное телерадиовещание Yle.
"Это решение (об отношениях с Альянсом - ред.), конечно, полностью в наших собственных руках. Наше пространство для действий не ограничено", - сказал Ниинистё, комментируя отношения между США и Россией.
Он напомнил, что разговаривал с Путиным по телефону в середине декабря. Тогда говорили и о требованиях России о не расширении НАТО. По словам Ниинистё, он сказал Путину, что Финляндия уважает свой суверенитет и не собирается отказывается от возможности подать заявку на вступление в военный альянс, если это будет актуально.
Президент Финляндии не считает, что сейчас, в ходе переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, что-то изменилось: "Я думаю, что для Финляндии это очень понятная ситуация. И я, конечно, не верю, что на переговорах (России - ред.) с Соединенными Штатами или НАТО произойдет какое-либо закрытие дверей".
Затронула эту тему в своем новогоднем обращении и премьер-министр Финляндии Санна Марин. "Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Мы должны оценить эту свободу выбора, так как это касается права государства решать вопрос о своей безопасности. Это одна из основ европейской безопасности, закрепленная в Принципах ОБСЕ. Мы показали, что извлекаем уроки из прошлого. Мы сохраняем пространство для маневра", - подчеркнула Марин.
Ранее в декабре правительство Финляндии объявило, что страна закупит у США 64 многофункциональных истребителей F-35. Новые истребители - самое дорогое оружие в истории Финляндии. Один F-35 стоит не менее 120 млн долларов.
Напомним, президент США Джо Байден 30 декабря в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предупредил о введении масштабных санкций экономического, финансового и политического плана в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее на этой неделе Государственный департамент США подтвердил проведение в течение 10-13 января серии переговоров с российской стороной по ситуации вокруг Украины. В частности, запланированы обсуждения как в двустороннем формате в рамках диалога США-Россия по стратегической стабильности, так и в многостороннем – в Совете Россия-НАТО, а также в Постоянном совете ОБСЕ.
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"Интер": всі фільми язиком окупантів:
"12 мєсяцев", "Морозко", "Карнавальная ночь", "Вечера на хуторє", "Бріліантовая рука", "Іван Васільєвіч мєняєт.."
1+1:
Весь день колабораціоністські "Сваты" і Квартал.
ICTV: Дизель (язиком агресорів, склад наполовину з важкощелепних заробітчан)
СТБ:
Москваязичні серіали, совєцькі "Дєвчата", "Опєрація Ы", "Іван Васільєвіч мєняєт..", "Бріліантовая рука"
Ентер-фільм:
совєцька 1953 року "Застава в горах"
НТН:
"Любімая женщіна мєханіка Гаврілова", "Формула любві". Все язиком окупантів.
І скрізь привітання з Н.р. від криворізького совка-чінаріка.
А ми точно в Україні, а не в УРСР 1960-х років?
Потім вони нажеруться і мордою в Олів'є - класика
Не звертай уваги, скоро вони закінчаться..
PS И нет, я не пью каждый год одно и то же шампанское, так что даже тут аналогия неточна. В мире слишком много разных сортов и видов, чтобы упереться в пойло с черно-белой этикеткой и пить его до самой смерти.
"Я Пастернака не читала, но он хуже чем свинья!"
Потрібна якась реакція з боку адекватних українців.
Вот почему Финляндия хочет в НАТО, ведь опыт уже есть.
Что ЛИГА наций -- что ООН - пустое корыто, одна говорильня
и кормушка дипломатов.
...рекомендую почитать... -- там и про Украину есть, и про украинцев... -- ещё до отмены крепостного права.
Классный Писатель! -- жалко, шо охоту до него, в средней советской школе отбили...*)
Я не стара людина, але мене обурює коли "малолетки" насміхаються над старими людьми. Таке враження, що вони не збираються старіти, а збираються померти молодими.
один рашкованский бот палится на незнании украинского языка, а другой его отмазывает.
коли надіятися, а коли сподіватися?
Збігаються у значенні "очікувати на щось позитивне, радісне й бути впевненим у можливості його здійснення". І в контексті, який зумовлює вживання лексеми саме в такому розумінні, можна поставити кожне з цих дієслів. Тому деякі мовці вважають їх синонімічними і використовують паралельно. Оскільки другі значення в них різні (надіятися - "покладатися на когось, щось", сподіватися - "передбачати", "підозрювати", "чекати з побоюванням гіршого"), виникають стилістичні труднощі. По-перше, не варто вживати надіятися, коли йдеться про негативне, наприклад: "Хворий не надіявся, що опиниться в інвалідному візку", "Батьки не надіялися, що син завалить екзамени". У обох прикладах замість надіятися слід поставити сподіватися. По-друге, не можна використовувати слово сподіватися в значенні "покладатися на когось, щось". Приміром, у реченні "Автор сподівався на літредактора і не подбав про стилістичне оформлення статті" доречним було б дієслово надіятися, а не сподіватися.
Хто БРЕХУН і недоумок?
рассказать какая власть тогда была? оттуда и коверкание украинский слов. так что не нужно ля ля
А придиратись до людини, чи ні - мені вирішувати.
І я НАДІЮСЬ - ти не будеш заперечувать що черкащанин Тарас Шевченко писав УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ? Бо в його поезіях пишеться як про "сподівання" так і про "надію"
Взагалі - у цьому ви помиляєтесь. Північніше Ладозького озера фінни пройшли значно східніше своїх кордонів 1939 року. Те, що вони нібито спинилися скрізь на кордоні - це міф.
Фіни показали до чого вони прагнуть.
А вот в глаз - то, что доктор прописал.
А финляндизировать Украину не удастся.