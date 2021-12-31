РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5087 посетителей онлайн
Новости За рубежом
11 606 92
НАТО (8958) Финляндия (776)

Президент Финляндии: Наша страна сама будет решать, вступать ли ей в НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Финляндии: Наша страна сама будет решать, вступать ли ей в НАТО

Сложившаяся между США и Россией ситуация не приведет к закрытию дверей НАТО для Финляндии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает национальное телерадиовещание Yle.

"Это решение (об отношениях с Альянсом - ред.), конечно, полностью в наших собственных руках. Наше пространство для действий не ограничено", - сказал Ниинистё, комментируя отношения между США и Россией.

Он напомнил, что разговаривал с Путиным по телефону в середине декабря. Тогда говорили и о требованиях России о не расширении НАТО. По словам Ниинистё, он сказал Путину, что Финляндия уважает свой суверенитет и не собирается отказывается от возможности подать заявку на вступление в военный альянс, если это будет актуально.

Читайте также: Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте ситуацию на украинской границе

Президент Финляндии не считает, что сейчас, в ходе переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, что-то изменилось: "Я думаю, что для Финляндии это очень понятная ситуация. И я, конечно, не верю, что на переговорах (России - ред.) с Соединенными Штатами или НАТО произойдет какое-либо закрытие дверей".

Затронула эту тему в своем новогоднем обращении и премьер-министр Финляндии Санна Марин. "Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Мы должны оценить эту свободу выбора, так как это касается права государства решать вопрос о своей безопасности. Это одна из основ европейской безопасности, закрепленная в Принципах ОБСЕ. Мы показали, что извлекаем уроки из прошлого. Мы сохраняем пространство для маневра", - подчеркнула Марин.

Ранее в декабре правительство Финляндии объявило, что страна закупит у США 64 многофункциональных истребителей F-35. Новые истребители - самое дорогое оружие в истории Финляндии. Один F-35 стоит не менее 120 млн долларов.

Напомним, президент США Джо Байден 30 декабря в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предупредил о введении масштабных санкций экономического, финансового и политического плана в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее на этой неделе Государственный департамент США подтвердил проведение в течение 10-13 января серии переговоров с российской стороной по ситуации вокруг Украины. В частности, запланированы обсуждения как в двустороннем формате в рамках диалога США-Россия по стратегической стабильности, так и в многостороннем – в Совете Россия-НАТО, а также в Постоянном совете ОБСЕ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Новий рік, 2021:
"Интер": всі фільми язиком окупантів:
"12 мєсяцев", "Морозко", "Карнавальная ночь", "Вечера на хуторє", "Бріліантовая рука", "Іван Васільєвіч мєняєт.."
1+1:
Весь день колабораціоністські "Сваты" і Квартал.
ICTV: Дизель (язиком агресорів, склад наполовину з важкощелепних заробітчан)
СТБ:
Москваязичні серіали, совєцькі "Дєвчата", "Опєрація Ы", "Іван Васільєвіч мєняєт..", "Бріліантовая рука"
Ентер-фільм:
совєцька 1953 року "Застава в горах"
НТН:
"Любімая женщіна мєханіка Гаврілова", "Формула любві". Все язиком окупантів.
І скрізь привітання з Н.р. від криворізького совка-чінаріка.
А ми точно в Україні, а не в УРСР 1960-х років?
показать весь комментарий
31.12.2021 19:06
+25
Финны тонко намекают, что тоже могут повторить. Деды воевали, великий Маннергейм и все такое.
показать весь комментарий
31.12.2021 19:03
+14
Гитлер начал с Австрии , а СССР с Финляндии.
Вот почему Финляндия хочет в НАТО, ведь опыт уже есть.
Что ЛИГА наций -- что ООН - пустое корыто, одна говорильня
и кормушка дипломатов.
показать весь комментарий
31.12.2021 19:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Финны тонко намекают, что тоже могут повторить. Деды воевали, великий Маннергейм и все такое.
показать весь комментарий
31.12.2021 19:03 Ответить
тебе, кацап, откуда знать что надо Суоми?
показать весь комментарий
31.12.2021 19:10 Ответить
Улюблена справа москалів на чорне казати біле.
показать весь комментарий
31.12.2021 19:14 Ответить
Кажуть, що фіни незабаром виставлять рахунок москалям за довгострокову оренду Карелії.
показать весь комментарий
31.12.2021 19:18 Ответить
И Масквы-реки с прилегающими болотами и залежами торфа...
показать весь комментарий
31.12.2021 20:26 Ответить
При збереженні влади у РФ - навряд чи. Нема сенсу.
показать весь комментарий
31.12.2021 20:45 Ответить
Новий рік, 2021:
"Интер": всі фільми язиком окупантів:
"12 мєсяцев", "Морозко", "Карнавальная ночь", "Вечера на хуторє", "Бріліантовая рука", "Іван Васільєвіч мєняєт.."
1+1:
Весь день колабораціоністські "Сваты" і Квартал.
ICTV: Дизель (язиком агресорів, склад наполовину з важкощелепних заробітчан)
СТБ:
Москваязичні серіали, совєцькі "Дєвчата", "Опєрація Ы", "Іван Васільєвіч мєняєт..", "Бріліантовая рука"
Ентер-фільм:
совєцька 1953 року "Застава в горах"
НТН:
"Любімая женщіна мєханіка Гаврілова", "Формула любві". Все язиком окупантів.
І скрізь привітання з Н.р. від криворізького совка-чінаріка.
А ми точно в Україні, а не в УРСР 1960-х років?
показать весь комментарий
31.12.2021 19:06 Ответить
Це для малоросьні показують та совкодрочерів - хворих людей
Потім вони нажеруться і мордою в Олів'є - класика

Не звертай уваги, скоро вони закінчаться..
показать весь комментарий
31.12.2021 19:19 Ответить
чудові фільми.. жодної політики.. із задоволенням перегляну
показать весь комментарий
31.12.2021 19:36 Ответить
Про Олів'є не забудь
показать весь комментарий
31.12.2021 19:38 Ответить
И бутылку самой дерьмовой водки. Можно взять паленку. Как смотреть эти фильмы без водки?
показать весь комментарий
01.01.2022 06:33 Ответить
Малоросєц?
показать весь комментарий
31.12.2021 19:47 Ответить
Членососэц)))
показать весь комментарий
31.12.2021 19:54 Ответить
Есть что-то плохое в старых комедийных советских фильмах?Особено в таких эпохальных , которые напоминают о юности и детстве. Можно посоветовать тебе не смотреть эти каналы, или переключить на современный музыкальный канал и посмотреть на голые жопы и сиси, в чем проблема? Выбор есть всегда.
показать весь комментарий
31.12.2021 19:40 Ответить
Плохое в них то, что их каждый год показывают, до тошноты, до рвоты. Хоть "Иронию судьбы" перестали показывать, а то сначала всех ей достали. Ты реально готов смотреть "Иван Васильевич меняет профессию" в пятидесятый раз? Похоже, у тебя деменция, и тебе всё равно, который раз смотреть фильм, всё равно ты уже ничего не помнишь с прошлого раза.
показать весь комментарий
01.01.2022 06:38 Ответить
Не говори ерунды. Есть такое понятие, как традиция. Тебя не тошнит КАЖДЫЙ новый год пить одно и то же шампанское?
показать весь комментарий
01.01.2022 12:30 Ответить
Ну какая нафиг "традиция". Что "традиционного" в просмотре унылых советских фильмов, контекст которых потерялся вместе с развалом совка?

PS И нет, я не пью каждый год одно и то же шампанское, так что даже тут аналогия неточна. В мире слишком много разных сортов и видов, чтобы упереться в пойло с черно-белой этикеткой и пить его до самой смерти.
показать весь комментарий
01.01.2022 19:25 Ответить
Видишь ли, контекст их вовсе не потерялся для людей, живших при совке. И вообще, какое ТЕБЕ дело до чужих традиций?
показать весь комментарий
02.01.2022 10:06 Ответить
Я жил при совке, так что не надо всех в одну корзину класть. И мне дело не до чужих традиций, а я бы не хотел, чтобы другим, тем, которые при совке не жили ни дня, срали в голову совковой пропагандой. Я то телевизор в любом случае не смотрю.
показать весь комментарий
02.01.2022 14:48 Ответить
Ага, уловил.
"Я Пастернака не читала, но он хуже чем свинья!"
показать весь комментарий
03.01.2022 11:22 Ответить
Шо там, зрада?
показать весь комментарий
31.12.2021 19:57 Ответить
а ви багато знаєте ******** українських комедій, вартих для перегляду? Або просто спокійних, хороших новорічних фільмів?
показать весь комментарий
31.12.2021 20:03 Ответить
І по іншому сприймається в цьому році фраза -С НАСТУПАЮЩИМ.Як погроза.
показать весь комментарий
31.12.2021 20:38 Ответить
уже в совке. с добрым утром
показать весь комментарий
31.12.2021 21:24 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2021 23:13 Ответить
...таварищьчь, а кудой ты дарагой "Иронию..." Жени Лукшина дел? Мы, требуем продолжения банкета... все в сауну, потом в еропорт Борисполь и айда в Ленноннград, смотреть Биг Бен! Во-как!
показать весь комментарий
01.01.2022 05:24 Ответить
Вот так. І бомбити нас не треба.
Потрібна якась реакція з боку адекватних українців.
показать весь комментарий
01.01.2022 12:05 Ответить
Гитлер начал с Австрии , а СССР с Финляндии.
Вот почему Финляндия хочет в НАТО, ведь опыт уже есть.
Что ЛИГА наций -- что ООН - пустое корыто, одна говорильня
и кормушка дипломатов.
показать весь комментарий
31.12.2021 19:08 Ответить
ООН это и есть дипломатическая организация, занимающаяся правом, безопасностью и тд на правовом и юридическом уровне, а НАТО военный союз. Так что пустое корыто это неправда, каждый занимается тем для чего создан.
показать весь комментарий
31.12.2021 20:12 Ответить
З Ліги Націй СРСР таки виключили свого часу.
показать весь комментарий
31.12.2021 21:02 Ответить
Финляндия не Украине, и у них нет войны.
показать весь комментарий
31.12.2021 19:13 Ответить
Значить буде якщо не вступлять
показать весь комментарий
31.12.2021 21:28 Ответить
У Герцена: "Былое и думы" -- начало-середина 19 века. Там у него фины, возле Урала живут!
...рекомендую почитать... -- там и про Украину есть, и про украинцев... -- ещё до отмены крепостного права.
Классный Писатель! -- жалко, шо охоту до него, в средней советской школе отбили...*)
показать весь комментарий
31.12.2021 19:16 Ответить
Ціна на газ у Європі знижується сім днів поспіль, що є найтривалішим періодом зменшення вартості протягом 2021 року. Цьому сприяє тепла погода та збільшення вантажів із газом зі Сполучених Штатів Америки.
показать весь комментарий
31.12.2021 19:30 Ответить
батько мій у 19 років совєтами призваний завойовувати територію фінів , розрповідав мені школярці, як руцкі гівном кафель та дзеркала розмальовували у підземних туалетах... А він з розкуркулених на Полтавщині був та каже мені - так йУкраїну засрали! Я ушколі в творі про це написла -ото було нам усім
показать весь комментарий
31.12.2021 19:35 Ответить
Вам лет 70-80?) Просто вопрос, без всяких насмешек.
показать весь комментарий
31.12.2021 20:00 Ответить
"Какаяразніца"? Ти що, шукаєш можливість виїхати в США на ПМЖ за допомогою шлюбу? Сиди й не рипайся)
показать весь комментарий
31.12.2021 20:20 Ответить
Чому така різка реакція ? Питання слушне. Не так багато пенсів 75-80 років користуються тернетом.
показать весь комментарий
31.12.2021 20:49 Ответить
Реакція така, тому що він пише "без всяких насмешек", але чомусь смайлік поставив.
Я не стара людина, але мене обурює коли "малолетки" насміхаються над старими людьми. Таке враження, що вони не збираються старіти, а збираються померти молодими.
показать весь комментарий
31.12.2021 22:26 Ответить
в молодости многие думают что они вечно останутся молодыми...
показать весь комментарий
01.01.2022 03:45 Ответить
Не меньше, представляю ее за клавиатурой, прожившая всю , можно сказать, в СССР так болеть за Украину.
показать весь комментарий
31.12.2021 21:02 Ответить
Мой тесть, когда ему было 87, с моей подачи, не скрою, вот прям здесь на цензоре воевал с кацапами, задолго до того, как это стало модным. Во времена Яныка. И банили его здесь неоднократно, за "разжигание". Тогда ещё на цензоре можно было создавать собственный аккаунт и не надо было подвязываться к соцсетям. А однажды кому-то стукнуло в голову, что это не стильно, модно и молодежно, эту фичу убрали и он перестал сюда заходить, кажется, долго сидел на Корреспонденте, пока его и оттуда не погнали, потому что и там поменялась редакционная политика. После этого он уже только читал, не комментил, до самой своей смерти.
показать весь комментарий
01.01.2022 06:49 Ответить
"Країна сама вирішуватиме" - надіюсь що мається на увазі проведення референдуму.
показать весь комментарий
31.12.2021 19:32 Ответить
Не "надіюсь", а "сподіваюсь". Це перше. Друге: Ти якого боку до Фінляндії та її вирішення питання до вступу в НАТО? Як захочуть, так й зроблять.
показать весь комментарий
31.12.2021 20:18 Ответить
Обидва слова - "синоніми" і мають одне й те саме значення Так що не придирайся до людини!
показать весь комментарий
31.12.2021 20:24 Ответить
враньё.
один рашкованский бот палится на незнании украинского языка, а другой его отмазывает.
показать весь комментарий
31.12.2021 21:25 Ответить
НАДІЯТИСЯ , СПОДІВАТИСЯ
коли надіятися, а коли сподіватися?
Збігаються у значенні "очікувати на щось позитивне, радісне й бути впевненим у можливості його здійснення". І в контексті, який зумовлює вживання лексеми саме в такому розумінні, можна поставити кожне з цих дієслів. Тому деякі мовці вважають їх синонімічними і використовують паралельно. Оскільки другі значення в них різні (надіятися - "покладатися на когось, щось", сподіватися - "передбачати", "підозрювати", "чекати з побоюванням гіршого"), виникають стилістичні труднощі. По-перше, не варто вживати надіятися, коли йдеться про негативне, наприклад: "Хворий не надіявся, що опиниться в інвалідному візку", "Батьки не надіялися, що син завалить екзамени". У обох прикладах замість надіятися слід поставити сподіватися. По-друге, не можна використовувати слово сподіватися в значенні "покладатися на когось, щось". Приміром, у реченні "Автор сподівався на літредактора і не подбав про стилістичне оформлення статті" доречним було б дієслово надіятися, а не сподіватися.

Хто БРЕХУН і недоумок?
показать весь комментарий
31.12.2021 21:40 Ответить
Словник української мови: в 11 томах. - Том 5, 1974. - Стор. 70.

рассказать какая власть тогда была? оттуда и коверкание украинский слов. так что не нужно ля ля
показать весь комментарий
31.12.2021 21:50 Ответить
Чуєш гнида провокаторська! Я тобі цитату привів з українського ресурсу "Словопедія"! Хоч-би вже не смердів тут "знавець української мови"!!
показать весь комментарий
31.12.2021 22:07 Ответить
"Надіюсь" якось слух ріже. "Я маю надію" - так звучить слушно.
А придиратись до людини, чи ні - мені вирішувати.
показать весь комментарий
31.12.2021 22:21 Ответить
Я тебе поправив - у відповідності з українським правописом Він визнає як "брацлавський" варіант - "сподіваюсь" так і "подніпровський" - "надіюсь"
І я НАДІЮСЬ - ти не будеш заперечувать що черкащанин Тарас Шевченко писав УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ? Бо в його поезіях пишеться як про "сподівання" так і про "надію"
показать весь комментарий
31.12.2021 22:28 Ответить
Добре, я не знавець української мови, тому що народився в інший країні та не ходив в українську школу. На мою суб'єктивну думку "надіюсь" звучить якось не так. Коли я спілкуюсь, або пишу використовую "сподіваюсь". Якщо ти кажешь, що "надіюсь" вірно, то хай так і буде.
показать весь комментарий
31.12.2021 22:47 Ответить
Ты такой умный? Тогда скажи - когда "зацікавлені" а когда "заінтересовані" ?
показать весь комментарий
01.01.2022 12:33 Ответить
https://kak-pravilno.net/nadiyus-chi-spodivayus-yak-pravilno/
показать весь комментарий
31.12.2021 20:28 Ответить
ага. рашкованский ресурс, правда. но то такое.
показать весь комментарий
31.12.2021 21:49 Ответить
А давай для начала проведем референдум на Цензоре,такую,маленькую тренировочку.Бить дальше ежедневно тебя по макитре или простить ********?😂🌷×××
показать весь комментарий
31.12.2021 21:39 Ответить
А стосовно вступу у НАТО Фінляндії, Россія мовчить, наче щось такого у рота набрала...
показать весь комментарий
31.12.2021 19:32 Ответить
А що їм казати, якщо там вже прибалти і поляки ?
показать весь комментарий
31.12.2021 20:54 Ответить
У Финляндии есть хороший сосед Норвегия которая сразу им поможет если полезет восточный плохой сосед.
показать весь комментарий
31.12.2021 19:52 Ответить
І Швеція. Мабуть ...
показать весь комментарий
31.12.2021 20:55 Ответить
Шведы нейтральны с 18.. богом забытого года
показать весь комментарий
31.12.2021 21:25 Ответить
Ага! З тих пір як корпус Буксгевдена (через століття після укладення Ніштадтського мирного договору) окупував у часи Наполеона територію Фінляндії (що входила в склад королівства Швеція кілька століть)
показать весь комментарий
31.12.2021 22:19 Ответить
может белофинские захватчики опять хотят злодейски напасть на рассию, поломать все скрепы,отрицать победу,самый вкусный пломбир и газводу за 3 копейки ?
показать весь комментарий
31.12.2021 19:55 Ответить
Чуєш "мериканець внутріМКАДівський"! А з яких це пір фіни стали "прислужниками Гітлера"? Це Гітлер у 1940-му фінів забрав Виборг і Петсамо з нікелевими рудниками? Ні один фінський снаряд чи бомба не впали на Ленінград за всю війну (що не скажеш про Хельсінкі і радянські бомби і снаряди) Фінни з початку війни Німеччини проти СРСР не пройшли далі своїх кордонів а лише повернули собі окуповані СРСР у 1940-му році території Ти вже якщо брешеш - хоч спльовуй!
показать весь комментарий
31.12.2021 20:32 Ответить
Абсолютно верно! Именно финны маскву положили в лесах Суоми.
показать весь комментарий
31.12.2021 21:11 Ответить
Ти звідки таку "бредятину" викопав "кацапеня"?!!! Я бачу - ти вже скоро Жиріновського переплюнеш!
показать весь комментарий
31.12.2021 22:21 Ответить
Баран! Візьми карти часів другої світової і подивися лінію фронту яку тримала фінська армія! Лише вздовж свого кордону!
показать весь комментарий
31.12.2021 22:11 Ответить
"Фінни з початку війни Німеччини проти СРСР не пройшли далі своїх кордонів а лише повернули собі окуповані СРСР у 1940-му році території"

Взагалі - у цьому ви помиляєтесь. Північніше Ладозького озера фінни пройшли значно східніше своїх кордонів 1939 року. Те, що вони нібито спинилися скрізь на кордоні - це міф.
показать весь комментарий
01.01.2022 02:05 Ответить
Але їх важко за це засуждувати, згадуючи те, що зробив СРСР перед тим.
показать весь комментарий
01.01.2022 02:06 Ответить
Та й за це "засуджувать" - сумнівно: є така штука - оперативна майстерність І у тому "захопленні" був стратегічний сенс - недопущення створення плацдарму для наступу на північно-західних берегах Ладоги і спроба перерізать залізничну "рокаду" що з"єднувала Мурманськ з материковою частиною СРСР
показать весь комментарий
01.01.2022 09:20 Ответить
Раніше в грудні уряд Фінляндії оголосив, що країна закупить у США 64 багатофункціональних винищувачів F-35.

Фіни показали до чого вони прагнуть.
показать весь комментарий
31.12.2021 20:44 Ответить
Воны прагнуть до самостоятельности и ни какого стремления в Нато. Да они могут и не просятся, как некоторые. Читайте повнимательней.
показать весь комментарий
31.12.2021 21:05 Ответить
Плевать!Когда валят медведя,даже шило в жопу имеет значение
показать весь комментарий
31.12.2021 21:51 Ответить
Два шила в два глаза намного эффективнее.
показать весь комментарий
31.12.2021 21:54 Ответить
Речь не идёт об эффективности.Вон Пуйло Байдену это шило каждый раз в бок ставит.
показать весь комментарий
31.12.2021 22:01 Ответить
Ну что медведю шило в бок.
А вот в глаз - то, что доктор прописал.
показать весь комментарий
31.12.2021 22:25 Ответить
Финляндия будет украинизирована (в смысле контактов с НАТО).
А финляндизировать Украину не удастся.
показать весь комментарий
31.12.2021 21:53 Ответить
Брат служил в 80х возле Выборга,так там пацаны малолетки солдат обзывали и говорили,что они не люди. Видно гены там до сих пор живут.
показать весь комментарий
01.01.2022 04:31 Ответить
... та, страна, еще вроде с Испании началась. Тогда "интернационалисты-отпускники" и появились.
показать весь комментарий
01.01.2022 05:26 Ответить
Нет, для Украины они появились в 1918 когда под видом украинских красных козаков ударом из россии захватили Харьков и пошли дальше... А в 1919 ноябре устроили "референдум на штыках" на севере Черниговской губернии- в Стародубщине. Присоединили ее к рашке и уничтожили там все украинское- людей, памятники, церкви, названия улиц, все...
показать весь комментарий
01.01.2022 06:11 Ответить
Ну да, сейчас у москалей нет ресурса украинских солдат которых можно кинуть в гимнастерках на финские морозы десятками тысяч. Финны могут расслабиться
показать весь комментарий
01.01.2022 06:07 Ответить
Так, але ... Якщо сконцентруються, то стільки не треба. Зараз інші часи.
показать весь комментарий
01.01.2022 12:09 Ответить
 
 