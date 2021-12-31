Столтенберг и Блинкен обсудили российскую тематику после разговора Байдена и Путина

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном связанные с Россией темы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг написал в Twitter в пятницу.

"Поговорил с госсекретарем Блинкеном о важности деэскалации в том, что касается существенной концентрации сил РФ вблизи Украины", – написал он.

"Мы готовы к диалогу в рамках совета Россия-НАТО 12 января", – напомнил Столтенберг.

Spoke to @SecBlinken on the importance of de-escalation of #Russia’s considerable military build-up in & around #Ukraine. #NATO stands united. We are prepared for dialogue in the NATO-Russia Council on Jan 12. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 31, 2021

Отметим, что его разговор с Блинкеном состоялся после разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. 30 декабря в телефонном разговоре с Путиным Байден предупредил о введении масштабных санкций экономического, финансового и политического плана в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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