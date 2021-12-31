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Новости Экономика
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Газ (10089) Кабмин (13804)

Украина столкнется с дефицитом и окажется в зависимости от России из-за решения Кабмина регулировать цены на газ, - добывающие компании

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина столкнется с дефицитом и окажется в зависимости от России из-за решения Кабмина регулировать цены на газ, - добывающие компании

Принудительное изъятие Кабмином до 20% природного газа частных компаний по "операционной себестоимости" приведет к падению добычи, дефициту газа и усилению зависимости от России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ассоциации газодобывающих компаний, к которым принадлежит государственный "Нафтогаз Украины".

"Остановка инвестиционной деятельности вполне логично приведет к ежегодному падению газодобычи, уменьшению налогов в государственный и местный бюджеты, сокращению рабочих мест в секторе и смежным отраслям. Кроме того, учитывая вероятный запуск Северного потока – 2 и риск сокращения или полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, это существенно ослабит энергетическую безопасность нашей страны", - заявили в асоциации.

Решение правительства обязать все компании продавать 20% своего газа на частной бирже по определенной цене в ассоциации считается срывом реформы, отказом от европейской интеграции.

Читайте также: ТЭС должны покупать газ по цене 35 грн/м3. С "Нафтогаза" переносят нагрузку на "Укрэнерго", - Хабатюк

"Государственное регулирование цены на добываемый газ – это абсолютно нерыночный механизм, через который, без преувеличения, мы можем потерять собственную газодобычу. Если мы создали рынок газа в Украине, то нужно работать по правилам, ведь ключевым аспектом работы любого инвестора является доверие к государству. Преодолевать энергетический кризис нужно опираясь на опыт европейских стран, а не за счет ограничений или принудительных действий, направленных на деятельность частных газодобытчиков", - приводятся в заявлении слова исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

Напомним, 30 декабря правительство решило обязать все газодобывающие компании продавать 20% своего газа на частной "Украинской энергетической бирже". Цена не должна превышать "операционную себестоимость" добычи.
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Топ комментарии
+28
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31.12.2021 20:20
+19
Ну а я про що - собівартість видобутку в десятки раз нижче за ціну продажу - трошки порізали надприбутки, а вони вже почали нити..
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31.12.2021 20:40
+18
Нужно национализировать все компании эксплуатирющие природные ресурсы.
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31.12.2021 20:30
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31.12.2021 20:20 Ответить
Что Вы наводите тень на плетень !
В Украине не мерянно месторождений нефти и газа ..
В июне 2021 года под Чугуевым, Харьковской области открыли еще одно месторождение газа на 5 млд. М3.
Почему Граждане должны платить не мерянные суммы - людям с Ориона за газ , которыйне добывает ни Швейцария , ни Словакия.
Оруэл 1984 о т д ы х а е т
!Месторождения нефти: 1 - Старосамборское, 2 - Бориславское, 3 - Долинское, 4 - Прилукское, 5 - Ниновское, 6 - Бургуватовское, 7 - Козиевское, 8 - Решетняковское, 9 - Восточно-Саратское;
Месторождения газа: 10 - Залужанское, 11 - Гриневское, 12 - Косовское, 13 - Солотвинское, 14 - Абазовское, 15 - Семенцовское, 16 - Руденковское, 17 - Перещепинское, 18 - Ефремовское, 19 - Шебелинское, 20 - Приазовское, 21 - Стрелковое, 22 - Джанкойское, 23 - Задорненское, 24 - Глебовское, 25 - Голицынское, 26 - Штормовое.
"" як же нам потрібен свій Піночет в ю б к е ""

https://hromadske.ua/ru/posts/v-harkovskoj-oblasti-otkryli-novoe-mestorozhdenie-gaza-s-perspektivnymi-resursami-ukrgazdobycha


На Харьковщине открыли газовое месторождение с возможными запасами до 5 млрд "кубов"

В Харьковской области открыли месторождение с перспективными ресурсами до 5 млрд. куб. м газа !

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31.12.2021 22:36 Ответить
Как говаривал Менделеев - топить можно и ассигнациями. Если население Украны упадёт до 20 - 25 млн., то лес станет возобновляемым энергетическим ресурсом, а газ и нефть можно будет исользовать только на более насущные нужды.
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01.01.2022 09:17 Ответить
Решением КМ Украины от 23.12.21 года за спиленное сухое дерево надо заплатить штраф аж 14 тысч. грн.
за сорванный в лесу цветочек - 32 грн. , о жука Богомола - 22 грн.
Пойманный карась в пруду обойдется 45 грн. ,
а за срезанный в лесу гриб - аж 75 грн. ... и т . д.

Фантазии обреченных !
Безумству храбрых -поем мы песню!
Скотный Двор - Оруэла.
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01.01.2022 14:03 Ответить
номер постанови?
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01.01.2022 16:09 Ответить
Голова Фонду "правової ініціативи" Віталій Шведов заявив, що уряд прийняв постанову
"Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд". 23.12.2021 года.
https://prm.ua/v-ukraini-zbilshyly-shtrafy-za-brakonierstvo-detali/

А заповедным фондом объявят всю проданную Украинскую Землю.


незаконні рубки, пошкодження дерев та рослин (від 227 до 18.3 тис. грн);
зниження чи пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців (від 182 тис. до 273 тис. грн);
зниження чи пошкодження газонів та квітників (від 192 до 320 грн за кв. м);
самовільну заготівлю сіна (від 11.4 тис. до 50 тис. грн за Га.) або випасання худоби (від 251 до 754 грн);
незаконне добування чи знищення об'єктів тваринного світу, пошкодження їх житла, місць перебування і розмноження;
незаконний збір або знищення дикорослих трав'янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід;
проїзд транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів;
самовільне зайняття земельних ділянок, забруднення територій тощо.

Також Шведов підкреслив, що підвищили штрафи за браконьєрство:

один гриб, зрізаний без дозволу, коштуватиме 75 гривень;
збір лікувальних трав - 30 гривень за квітку;
збір ягід - 378 гривень за кілограм;
збір горіхів - 1154 гривень за кілограм.

За несанкціоноване полювання такси серйозніші:

олень європейський коштуватиме браконьєру майже 45, 6 тисяч грн;
кабан - 30,4 тисячі грн;
бобер - близько 8 тисяч грн;
лисиця - 7,2 тисячі грн і т.д.
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01.01.2022 20:03 Ответить
Так про ці штрафи вже не перший раз волають. Тільки завжди забувають про природно-заповідний фонд написати
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02.01.2022 06:22 Ответить
Евангелие от Марка 4 стих 22 - То есть , Украинцы будут рабами (не имеющими прав) на с в о е й Земле, и платить за к а ж д ы й , сорванный цветочек.Фарисеи...

Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. ... Правильно !

Только распроданные западным н у в о р и ш а м Украинские Земли
они объявят из 100 000 тысяч гектаров половину заповедниками и
будут собирать штрафы у Граждан Украины ,
из этого не объявленного на 29 страницах ефрейского перечня.
Это приложение к также не объявленному постановлению км Украины
от 24 липня 2013 р. N 541



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 липня 2013 р.

№ 541

Київ

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02.01.2022 12:25 Ответить
29 страниц постановы!


https://drive.google.com/file/d/1Qj8YdCeVad1bo2Cegdoquoo5ukYESZ58/view
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01.01.2022 20:38 Ответить
Працювати по правилам?) круто по правилам продавати газ в десятки раз вище за собівартість видобутку)
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31.12.2021 20:22 Ответить
Молдавія купує по 450S, а це В Україні -"ТОВ "ЕРУ Трейдінг" перемогло в 7 тендерах АТ "Укртрансгаз" на поставку 141,6 млн кубометрів газу за цінами 32 030 - 32 054 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ). Джерело: https://biz.censor.net/n3307956
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31.12.2021 20:35 Ответить
Ну а я про що - собівартість видобутку в десятки раз нижче за ціну продажу - трошки порізали надприбутки, а вони вже почали нити..
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31.12.2021 20:40 Ответить
Рішення уряду зобов'язати всі компанії продавати 20% свого газу на приватній біржі за визначеною ціною в асоціації вважають зривом реформи, відмовою від європейської інтеграції.
====================
газові бариги напевно вважають європейською інтеграцією здирницькі ціни для бідного населення України?
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31.12.2021 21:05 Ответить
цены ниже от этого не станут. просто разницу заплатят налогоплательщики. которые могут и вовсе не потреблять газа. внезапно.
евроинтеграция - это когда каждый платит за себя по рыночной цене.
а совок - это когда на деньги налогоплательщиков платят за бездельников, не желающих заработать на баллон газа.
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31.12.2021 21:09 Ответить
Это религия новая? Свидетели свободного рынка, или как это там называется.
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31.12.2021 21:52 Ответить
поэтому 73% бездельников и голосуют против евроинтеграции. потому что там нужно работать и никто ничего не даст на халяву. а остальные находятся в заложниках у этой кучки вонючего совка или уезжают отсюда подальше.
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31.12.2021 21:12 Ответить
На сьогодні ми маємо олігархів Бєню, Фірташа, Ахметова на енергетичному ринку, а не ринкові відносини на кшталт Євросоюзу.
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31.12.2021 22:17 Ответить
Так что тебе мешает? Вали.
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01.01.2022 17:08 Ответить
До чого тут "газові бариги", тут один барига Членограй, що гроші у на закупку влітку газу у Нафтогазу забрав на Велике крадівництво, а тепер вирішив приватників нагнути за власні гріхи.
"газові бариги" потім іще суди виграють, і з держбюджету повертати будемо
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31.12.2021 22:19 Ответить
подарок для рашки на новый год.. цены на газ в Европе за 2 недели упали почти в 3 раз
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31.12.2021 20:57 Ответить
а у нас уже никогда не упадут) будем "регулировать", чтобы не дай бог не упали) потому что это шикарная кормушка
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31.12.2021 21:12 Ответить
Хе-хе. Ну, якщо у нас ціни "впадуть" до рівня європейських бірж, то буде 23,6 грн/куб. метр
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31.12.2021 22:24 Ответить
Та укладіть ви, виродки, прямий контракт з Росією на постачання газі. І досить вже знущатись над людьми, змушуючи їх платити втридорога.
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31.12.2021 20:26 Ответить
А нахрєна з росією? Як вони наш український нам продають за ціною "ринковою",притрушуючи лошарам на вуха про "реверс"!
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31.12.2021 20:33 Ответить
Нахрена? У нас собственная добыча - 20 млрд. кубов. Поляки предлагали через них получать американский СПГ, который сейчас дешевле рашенского говногаза. Нужно было просто включать мозги и не воровать.
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31.12.2021 20:51 Ответить
Коли це СПГ був дешевший за 300 баксів за тисячу кубів?
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31.12.2021 21:06 Ответить
А сколько сейчас рашенский газ в Европе?
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31.12.2021 21:14 Ответить
Вчора був 1027 баксів.
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31.12.2021 21:25 Ответить
А в США - 126 баксов. И это он подорожал за последнее время после переориентации газовозов на европейский рынок.
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31.12.2021 21:35 Ответить
Для Германии цена газа 329 долларов. Германия продает газ больше 1000 долларов. Украине.
Цена газа из США после доставки и прокачки, а так же накрутки будет те же 1000 баксов. Или думаешь, что американцы будут продавать газ себе в убыток?
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01.01.2022 09:08 Ответить
і ще Сеня ховорив Хазарову , що все що вище 90 баксів ...- то е надприбуткова маржа )))( відносно того газу , що повинен використовуватись у іменованій " комуналці" )
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31.12.2021 21:50 Ответить
Нужно национализировать все компании эксплуатирющие природные ресурсы.
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31.12.2021 20:30 Ответить
-- отнять и поделить между всеми бедными чиновниками...
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31.12.2021 20:32 Ответить
Как в раше?
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31.12.2021 20:39 Ответить
Ні. Не як в ********** де ресурсів просто "неміряно". У нас ресурси дуже обмежені і мають підлягати жорсткому державному контролю і перерозподілу в національних інтересах з метою підвищення конкурентноздатності вітчизняних виробників товарів та послуг в сфері ЖКХ, а не збагачення десятка корумпованих офшорних гівнюків.
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31.12.2021 22:26 Ответить
Вистачить олігархів розвішати на шибеницях перед йолкою! У 2013 не догнали справу довести до фіналу, з трактора злізли.
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31.12.2021 20:36 Ответить
Для кого? Не проще ли принять законы (работающие)?
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31.12.2021 21:51 Ответить
Не поможет, вы что, не заметили? Нужна прямая диктатура большинства над меньшинством, иначе алчность меньшинства возобладает. Неизбежность этого доказал ещё Маркс. Не согласны? Садитесь писать свой вариант "Капитала", откройте глаза человечеству.
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31.12.2021 22:04 Ответить
Та мне диктатура большинсва не уперлась! Вы же варвары, черти, СТАДО! Моя алчность говорит мне - работай честно...но твоя говорит - ***** ближнего своего
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31.12.2021 22:21 Ответить
"Капітал" це як Біблія для олігофрена - можна знайти цитату на будь яку тему і притягнути "за вуха" до будь чого якусь "дічь". Єдина фраза яка варта цитування у Маркса сьогодні така: "Найбільше багатство суспільства це вільний від виробництва час витрачений на вільний розвиток особистості". Все інше що написано цим соціопатом не варте уваги.
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31.12.2021 22:32 Ответить
Да хоть убейтесьапстену кроме вас самого больше никто вас читать не будет - стаду грфоманов от этого ни холодно, ни жарко.
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31.12.2021 22:57 Ответить
Чудеса бывали, только при СССР...
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31.12.2021 20:31 Ответить
Какая разница!!!
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31.12.2021 20:34 Ответить
Поки у влади не корені жителі України, доти таке буде робитися.Треба як в Ізраїлю, щоб ніяка нечисть, окрім ізраїльтян у владі не сиділа. Українці свою землю продавати не будуть та й цапам не дадуть правити Україною.
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31.12.2021 20:35 Ответить
С генетической точки зрения, или по факту проживания на территории в течении нескольких поколений?
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31.12.2021 21:17 Ответить
Судетські німці жили в Австрії понад 300 (триста) років і почали верещати як різані "Гітлєр, ввєді войска". І вже за 6 років з рюкзачками за спинами були зігнані в колони ганьби, позбавлені всього нажитого майна, були ****** помиями та обпльовані та інтерновані з Австрії в Німеччину. Те ж саме відбулося в Чехії, Моравії, Угорщині та Польщі. І саме це чекає на ********** в Україні скільки б років та поколінь ці тварюки тут не знаходились.

З Новим Роком українців! а ********** на гілляку!
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31.12.2021 23:34 Ответить
Это не ответ на мой вопрос, а если ты хочешь искать "чистокровных", то я разочарую, не найдешь. И с меньностью то же, она может у каждого поменяться под воздействием некоторых факторов (лично наблюдал несколько случаев превращение дикого ватана в человека, готового за Украину порвать)
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01.01.2022 15:03 Ответить
Україна має бути для патріотів України і керувати нею мають патріоти України, незалежно від національності. Зараз в окопах воюють не тільки етнічні українці і не тільки за зарплату, а і за нас з вами. Тому голосуйте за ПРАВИХ, а не за Клоуна, Хряка чи Юлю.
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31.12.2021 22:24 Ответить
Щось я не бачу ніяких підстав стверджувати що національність в України сьогодні не має значення. У нас 80% населення етнічні українці. Я скоріше відріжу собі руку ніж проголосую нею за жида, вірменина або кацапа.
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31.12.2021 22:36 Ответить
Чесно кажучи, я теж не знаю достойних представників цих етнічних груп на вищі посади в Україні. А за зеленського, яценюка, гройсмана, бабу юлю ... теж не проголосую ні за які гроші.
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01.01.2022 09:35 Ответить
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31.12.2021 20:45 Ответить
100%
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31.12.2021 20:53 Ответить
Принудительное изъятие Кабмином до 20% природного газа частных компаний по "операционной себестоимости" приведет к падению добычи, дефициту газа Источник: https://censor.net/ru/n3308102


В таком случае нужно национализировать скважины. В целях национальной энергетической безопасности.
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31.12.2021 21:10 Ответить
У нас куди не глянь все можна націоналізувати, бо всі корисні копалини належать клептократам. Що треба точно і в першу чергу зробити, це прийняти закон, що для топ корупціонерів нема строку давності злочину. Щоб не було як з Мотор Січ, приватизація незаконна за рішенням суду, але клопотання відхилено за термінами давності, у нас суди найгуманніші у світі, коли можна отримати відкат.
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31.12.2021 21:49 Ответить
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31.12.2021 21:13 Ответить
Мать Тереза никому не помогала материально и к смерти накопила многомиллионное состояние.
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01.01.2022 09:24 Ответить
это одна из основных задач, которые стоят перед коллаборационистской властью. подписать новый кабальный договор с грязьпромом
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31.12.2021 21:14 Ответить
Тобто ти хочеш сказати, що Тимошенко каллаборантка? То чому її не судять зараз?
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31.12.2021 21:44 Ответить
Ничего не путаешь? Газпром уже отказался подписывать ЛЮБЫЕ контракты с Украиной. Если к февралю проблему с газом не решить, начнут вставать предприятия. Это для населения цена на газ пока держится, а для заводов умножь на десять.
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01.01.2022 09:13 Ответить
враньё
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01.01.2022 11:53 Ответить
Реверс по новой цене будет ржака
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31.12.2021 21:15 Ответить
Если будет саботаж, а не поддержка государства, то долой частный бизнес в энергогенерирующей и угле-газодобывающей отрослях.
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31.12.2021 21:19 Ответить
коли з простий людей деруть три шкури "експерти " мовчать , тільки в якогось олігарха намагаються взяти гривню , вилазять мамини розумники і всім пояснюють , що це шкідливо для економіки ! шкідливо жерти народні ресурси в одну пику !
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31.12.2021 21:42 Ответить
З такою кількістю експертів як в Україні, дуже дивно що Запоріжжя не виглядає як Дубай.
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31.12.2021 21:42 Ответить
сейчас «бедные» мультимиллионеры хозяева дырок поднимут душераздирающий вой! недолет 20% от сверхприбыли - это же такой стресс на грани жизни и смерти!
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31.12.2021 21:51 Ответить
Это не стресс. Они не понимают, почему должны отдавать часть своего результата работы частного бизнеса нерадивому хозяину, который "лето красное пропела". По недомыслию или намеренно 3 млрд долларов забрали у Нафтогаза и пустили на дороги, с которых львиную долю разворовали. На эти деньги можно было купить столько газа, что не только себе хватило бы, а еще и продавали бы. Это очень похоже на раскулачивание - пьянь и лодыри орали: "Долой куркулей, все забрать и поделить". И что получилось..
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01.01.2022 01:45 Ответить
Слитые в карман деньги «Нафтогаза» и намученные в свое время скважины, приближенными к корыту - разные ситуации.
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01.01.2022 01:57 Ответить
Ну да, деньги Нафтогаз мог пустить на Укргазвидобування, хватило бы газа и всей Украине и на экспорт
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01.01.2022 02:22 Ответить
Ніякого експорту газу з України бути не може. Скільки б за нього не давали. Це стратегічна сировина і у нас її в порівнянні з іншими країнами мало.
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01.01.2022 04:15 Ответить
По такой цене можно было бы и продать и вложить в разработку. Специалисты считают, что не мало "Нельзя сказать, что газовые месторождения полностью разработали - потенциал Украины в газодобыче даже сегодня колоссальный."
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02.01.2022 02:28 Ответить
Україна має розвіданих і підтверджених запасів газу на 600 років за умови нинішнього рівня споживання. В той же час ми маємо системний саботаж запуску нових свердловин організований Газпромом **********. Доки в Україні не будемо жорстко карати прокацаплене совкодрочерне падло за саботаж ситуація не зміниться.
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02.01.2022 03:14 Ответить
Ну так хлебайте газ из Шебелинского месторождения, рачительные частники.
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01.01.2022 09:29 Ответить
Добыча ГПУ «Шебелинкагаздобыча» в 2020 году составил 7,552 млрд м³ газа.
«Шебелинкагаздобыча» - структура Укргазвидобування.
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02.01.2022 02:31 Ответить
тільки пацани почали мріяти і замовляти майбахи і екскорти в Абу-Дабі, а тут віддай наше, чесно зароблене. І до цього часу мрійники так і повідомлять баланс споживання. Тільки тільки лохи повірили, що газ в Європі по 1000 баксів, і вже Бубі подарували новий бубен, а тут віддавай. ЦУе неподобство. Свертання ракхформ. Ну який дебіл в Європі купує газ по 1000 баків. Це лаптеногі тільки пропонують, а саме Європа зрозуміла.що перед ними простий шантажист.
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31.12.2021 21:55 Ответить
Раньше продавали по $200 и не жаловались. Теперь хотят продавать по $2000, но только попросили поделиться сразу ой как завыли. Паскуды!
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31.12.2021 22:28 Ответить
Вместо вкладывания денег в развитие собственной газодобычи зеленый мудак миллиарды закатал в дороги...
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31.12.2021 22:29 Ответить
тебе нормальные дороги в Украине жить не дают? газ добывают ЧАСТНЫЕ компании!
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31.12.2021 22:43 Ответить
Где они, нормальные дороги? На эти деньги можно было вдоль и поперек все заасфальтировать. Зато "слуги" и их хозяева - ОП пухнут не по детски. А Укргазвидобування - не слышали о такой компании Нафтогаза? Котрая могла бы обеспечить газом всю Украину и на экспорт работать, если бы у Зеленского не было цели поставить Украину в энергозависимость от РФ.
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01.01.2022 01:54 Ответить
блин, шо ж петя не строил и не добывал, а щас вместе с порохоботами громче всех визжит????
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01.01.2022 13:08 Ответить
Странные вы люди, жизнь ухудшается, а Вам все Петя виноват.

Собственная добыча газа в Украине:
2014 год - 20,5 млрд куб.м
2015 год - 19,9 млрд куб. м.
2016 год - 20,1 млрд куб. м.
2017 год - 20,5 млрд куб.м.
2018 год - 21,0 млрд куб. м.
2019 год - 20,7 млрд куб. м.
2020 год - 20,2 млрд куб. м.
Январь июнь 2021 - года 9,75 млрд.куб.м., на 4% меньше 2020 года (в т.ч. Укргазвидобування - 7,9 млрд м3, на 5,2% меньше за январь-июль)
Объем добычи газа частными компаниями с 2,7 до 4,9 млрд куб. м в год.
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02.01.2022 02:24 Ответить
Добывают из наших ОБЩИХ недр и еще сказки рассказывают. А что еще мы должны добывающим ?
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31.12.2021 22:30 Ответить
хватит печатать хотелки всевозможных присосок тридцать лет грабящих Украину!!!!
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31.12.2021 22:41 Ответить
Украина не может терпеть шантаж государства.Ввод временных администраций в компании-саботажники поможет решить проблемы добывающих компаний.отъем лицензий СНБО в помощь!.
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31.12.2021 23:44 Ответить
Должен быть, как в других странах например в Норвегии прогрессивный налог на ископаемое топливо, чем выше цена на рынках тем выше налог для добывающих компаний, оставляя им рентабельность и +30% от рыночной цены, все что выше должно получать государство чьи недра они разрабатывают, не нравиться на#уй с пляжа, на такие условия инвесторов будет дофига.
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01.01.2022 00:50 Ответить
Эти ворюги качали наш украинский газ вместе с кацапским, и никто не догадывался куда девается наш добываемый газ. И теперь,когда прекратится транзит кацапского газа ,то у них упадёт сбыт. И вскроется эта опухоль#.
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01.01.2022 03:00 Ответить
Знову сиротку Ахметова ображають.
Усі на захист ахякого інвестора.
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01.01.2022 07:45 Ответить
другим урядом Зеленського вже прийнято десяток рішень які суперечать ринковій економіці йде розбалансування ринку та інші негативні речі від запровадження ручного управління,надалі нас очікує падіння ВВП.
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01.01.2022 10:54 Ответить
а не час вже заткнути пельку цім приватним видобувним компаніям, ясна річ вигідніше гнати український газ до європи за 1500 долл ,чим продавати державі за 300 долл, накласти мараторій на продаж давно пора, а державі займатися збільшенням власного видобутку і не загравати з приватниками
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01.01.2022 11:57 Ответить
 
 