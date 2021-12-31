Украина столкнется с дефицитом и окажется в зависимости от России из-за решения Кабмина регулировать цены на газ, - добывающие компании
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Принудительное изъятие Кабмином до 20% природного газа частных компаний по "операционной себестоимости" приведет к падению добычи, дефициту газа и усилению зависимости от России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ассоциации газодобывающих компаний, к которым принадлежит государственный "Нафтогаз Украины".
"Остановка инвестиционной деятельности вполне логично приведет к ежегодному падению газодобычи, уменьшению налогов в государственный и местный бюджеты, сокращению рабочих мест в секторе и смежным отраслям. Кроме того, учитывая вероятный запуск Северного потока – 2 и риск сокращения или полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, это существенно ослабит энергетическую безопасность нашей страны", - заявили в асоциации.
Решение правительства обязать все компании продавать 20% своего газа на частной бирже по определенной цене в ассоциации считается срывом реформы, отказом от европейской интеграции.
"Государственное регулирование цены на добываемый газ – это абсолютно нерыночный механизм, через который, без преувеличения, мы можем потерять собственную газодобычу. Если мы создали рынок газа в Украине, то нужно работать по правилам, ведь ключевым аспектом работы любого инвестора является доверие к государству. Преодолевать энергетический кризис нужно опираясь на опыт европейских стран, а не за счет ограничений или принудительных действий, направленных на деятельность частных газодобытчиков", - приводятся в заявлении слова исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.
Напомним, 30 декабря правительство решило обязать все газодобывающие компании продавать 20% своего газа на частной "Украинской энергетической бирже". Цена не должна превышать "операционную себестоимость" добычи.
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В Украине не мерянно месторождений нефти и газа ..
В июне 2021 года под Чугуевым, Харьковской области открыли еще одно месторождение газа на 5 млд. М3.
Почему Граждане должны платить не мерянные суммы - людям с Ориона за газ , которыйне добывает ни Швейцария , ни Словакия.
Оруэл 1984 о т д ы х а е т
!Месторождения нефти: 1 - Старосамборское, 2 - Бориславское, 3 - Долинское, 4 - Прилукское, 5 - Ниновское, 6 - Бургуватовское, 7 - Козиевское, 8 - Решетняковское, 9 - Восточно-Саратское;
Месторождения газа: 10 - Залужанское, 11 - Гриневское, 12 - Косовское, 13 - Солотвинское, 14 - Абазовское, 15 - Семенцовское, 16 - Руденковское, 17 - Перещепинское, 18 - Ефремовское, 19 - Шебелинское, 20 - Приазовское, 21 - Стрелковое, 22 - Джанкойское, 23 - Задорненское, 24 - Глебовское, 25 - Голицынское, 26 - Штормовое.
"" як же нам потрібен свій Піночет в ю б к е ""
https://hromadske.ua/ru/posts/v-harkovskoj-oblasti-otkryli-novoe-mestorozhdenie-gaza-s-perspektivnymi-resursami-ukrgazdobycha
На Харьковщине открыли газовое месторождение с возможными запасами до 5 млрд "кубов"
В Харьковской области открыли месторождение с перспективными ресурсами до 5 млрд. куб. м газа !
за сорванный в лесу цветочек - 32 грн. , о жука Богомола - 22 грн.
Пойманный карась в пруду обойдется 45 грн. ,
а за срезанный в лесу гриб - аж 75 грн. ... и т . д.
Фантазии обреченных !
Безумству храбрых -поем мы песню!
Скотный Двор - Оруэла.
"Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд". 23.12.2021 года.
https://prm.ua/v-ukraini-zbilshyly-shtrafy-za-brakonierstvo-detali/
А заповедным фондом объявят всю проданную Украинскую Землю.
незаконні рубки, пошкодження дерев та рослин (від 227 до 18.3 тис. грн);
зниження чи пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців (від 182 тис. до 273 тис. грн);
зниження чи пошкодження газонів та квітників (від 192 до 320 грн за кв. м);
самовільну заготівлю сіна (від 11.4 тис. до 50 тис. грн за Га.) або випасання худоби (від 251 до 754 грн);
незаконне добування чи знищення об'єктів тваринного світу, пошкодження їх житла, місць перебування і розмноження;
незаконний збір або знищення дикорослих трав'янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід;
проїзд транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів;
самовільне зайняття земельних ділянок, забруднення територій тощо.
Також Шведов підкреслив, що підвищили штрафи за браконьєрство:
один гриб, зрізаний без дозволу, коштуватиме 75 гривень;
збір лікувальних трав - 30 гривень за квітку;
збір ягід - 378 гривень за кілограм;
збір горіхів - 1154 гривень за кілограм.
За несанкціоноване полювання такси серйозніші:
олень європейський коштуватиме браконьєру майже 45, 6 тисяч грн;
кабан - 30,4 тисячі грн;
бобер - близько 8 тисяч грн;
лисиця - 7,2 тисячі грн і т.д.
Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. ... Правильно !
Только распроданные западным н у в о р и ш а м Украинские Земли
они объявят из 100 000 тысяч гектаров половину заповедниками и
будут собирать штрафы у Граждан Украины ,
из этого не объявленного на 29 страницах ефрейского перечня.
Это приложение к также не объявленному постановлению км Украины
от 24 липня 2013 р. N 541
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 липня 2013 р.
№ 541
Київ
https://drive.google.com/file/d/1Qj8YdCeVad1bo2Cegdoquoo5ukYESZ58/view
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газові бариги напевно вважають європейською інтеграцією здирницькі ціни для бідного населення України?
евроинтеграция - это когда каждый платит за себя по рыночной цене.
а совок - это когда на деньги налогоплательщиков платят за бездельников, не желающих заработать на баллон газа.
"газові бариги" потім іще суди виграють, і з держбюджету повертати будемо
Цена газа из США после доставки и прокачки, а так же накрутки будет те же 1000 баксов. Или думаешь, что американцы будут продавать газ себе в убыток?
З Новим Роком українців! а ********** на гілляку!
В таком случае нужно национализировать скважины. В целях национальной энергетической безопасности.
мультимиллионерыхозяева дырок поднимут душераздирающий вой! недолет 20% от сверхприбыли - это же такой стресс на грани жизни и смерти!
«Шебелинкагаздобыча» - структура Укргазвидобування.
Собственная добыча газа в Украине:
2014 год - 20,5 млрд куб.м
2015 год - 19,9 млрд куб. м.
2016 год - 20,1 млрд куб. м.
2017 год - 20,5 млрд куб.м.
2018 год - 21,0 млрд куб. м.
2019 год - 20,7 млрд куб. м.
2020 год - 20,2 млрд куб. м.
Январь июнь 2021 - года 9,75 млрд.куб.м., на 4% меньше 2020 года (в т.ч. Укргазвидобування - 7,9 млрд м3, на 5,2% меньше за январь-июль)
Объем добычи газа частными компаниями с 2,7 до 4,9 млрд куб. м в год.
Усі на захист ахякого інвестора.