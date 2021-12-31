"Мы стали крепче и встречаем год новый с верой в лучшее": Приветствие руководства Минобороны и ВСУ с Новым годом и Рождеством Христовым

Руководство Минобороны и ВСУ поздравило украинских защитников и защитниц с Новым годом и Рождеством Христовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

В частности, Министр обороны Украины Алексей Резников в своем поздравлении отметил, что именно благодаря нашим защитникам и защитницам мы имеем возможность встречать новогодне-рождественские праздники в уютном семейном кругу.

"Идет непростой год, но мы смогли с честью пройти нелегкие испытания и выстоять. Мы стали крепче и встречаем год новый с верой в лучшее. Каждый из нас лелеет свои мечты и чаяния.

Но сегодня нас всех объединяет одно: вера в мир, в нашу победу, в необратимое процветание нашей Родины. Пусть в новом году не будет оснований для отчаяния и пессимизма. Верю, что Новый 2022 год принесет нам добро и мир, много радости и любви, сохранит жизнь наших воинов и приумножит круг настоящих друзей.

Пусть сбываются наши мечты, пусть случаются чудеса! Здоровье и мирное небо украинцам и Украине!" - пожелал министр.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины — это сердце украинского народа, которое бьется за его свободу.

"Эти праздники мы традиционно отмечаем в семейном кругу. Поэтому, прежде всего, я обращаюсь к тем из вас, кто сегодня на передовой и не может обнять своих близких в новогоднюю ночь и сочельник. Я благодарю вас за добросовестное исполнение воинского и гражданского долга. Ведь благодаря вам мы имеем возможность встречать Новый год в мирных городах и селах, возвращайтесь домой живыми и невредимыми!

Дорогие украинцы!

Свет всегда побеждает тьму. Мы так же победим зло и тьму, наступающую на нас с востока.

Помните каждого украинского солдата и офицера, защищающих нашу страну, — живых и павших смертью храбрых", - говорится в обращении Залужного.

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в своем приветствии, в частности, отметил, что "прошлый год обогатил нас немалым опытом, сплотил и дал возможность создать все условия для дальнейшего развития".

"Благодарен всем, кто помогал, кто не боялся перемен и двигался вперед.

По случаю праздника желаю всем крепкого здоровья, семейного уюта, воодушевления и оптимизма!

Пусть грядущий год станет благоприятным для воплощения всех добрых дел в пользу укрепления обороноспособности и процветания Украины!

Уверен, что общими усилиями, единением и взаимной поддержкой мы с Вами добьемся новых вершин и настоящих успехов!" - говорится в его приветствии.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала в своем приветствии выразил надежду, что следующий 2022 год станет годом великих свершений Украинского государства!

"2021 год добавил еще одну страницу к истории Независимой Украины. Для украинцев это означает возможность строить успешное будущее, лелеять новые надежды, самостоятельно принимать смелые новогодние решения или исправить ошибки и в следующем году начать все заново. Такие перспективы открываются только свободным гражданам свободного демократического государства.

В значительной степени это все украинцы имеют благодаря Вооруженным Силам. Солдаты и офицеры нашей страны — настоящие герои, оберегающие наши семьи и мирное небо над Украиной. Именно для них сегодня самые теплые новогодние и рождественские поздравления. Счастья, здоровья, удачи и радости вам и вашим семьям. Пусть новогодние праздники согреют ваши сердца любовью, теплом и благословением Божьим. Пусть Господь хранит вас и ваших родных!

Вечная память всем, кто положил свою жизнь за свободу, честь и единство государства", - говорится в его обращении.