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Новости Общество
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Минобороны (8273) поздравление (1030) Резников (1165) Наев (332) Залужный (563) Шаптала Сергей (19)

"Мы стали крепче и встречаем год новый с верой в лучшее": Приветствие руководства Минобороны и ВСУ с Новым годом и Рождеством Христовым

Новости Цензор.НЕТ Общество

Руководство Минобороны и ВСУ поздравило украинских защитников и защитниц с Новым годом и Рождеством Христовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

В частности, Министр обороны Украины Алексей Резников в своем поздравлении отметил, что именно благодаря нашим защитникам и защитницам мы имеем возможность встречать новогодне-рождественские праздники в уютном семейном кругу.

"Идет непростой год, но мы смогли с честью пройти нелегкие испытания и выстоять. Мы стали крепче и встречаем год новый с верой в лучшее. Каждый из нас лелеет свои мечты и чаяния.

Но сегодня нас всех объединяет одно: вера в мир, в нашу победу, в необратимое процветание нашей Родины. Пусть в новом году не будет оснований для отчаяния и пессимизма. Верю, что Новый 2022 год принесет нам добро и мир, много радости и любви, сохранит жизнь наших воинов и приумножит круг настоящих друзей.

Пусть сбываются наши мечты, пусть случаются чудеса! Здоровье и мирное небо украинцам и Украине!" - пожелал министр.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины — это сердце украинского народа, которое бьется за его свободу.

"Эти праздники мы традиционно отмечаем в семейном кругу. Поэтому, прежде всего, я обращаюсь к тем из вас, кто сегодня на передовой и не может обнять своих близких в новогоднюю ночь и сочельник. Я благодарю вас за добросовестное исполнение воинского и гражданского долга. Ведь благодаря вам мы имеем возможность встречать Новый год в мирных городах и селах, возвращайтесь домой живыми и невредимыми!

Дорогие украинцы!

Свет всегда побеждает тьму. Мы так же победим зло и тьму, наступающую на нас с востока.

Помните каждого украинского солдата и офицера, защищающих нашу страну, — живых и павших смертью храбрых", - говорится в обращении Залужного.

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в своем приветствии, в частности, отметил, что "прошлый год обогатил нас немалым опытом, сплотил и дал возможность создать все условия для дальнейшего развития".

"Благодарен всем, кто помогал, кто не боялся перемен и двигался вперед.

По случаю праздника желаю всем крепкого здоровья, семейного уюта, воодушевления и оптимизма!

Пусть грядущий год станет благоприятным для воплощения всех добрых дел в пользу укрепления обороноспособности и процветания Украины!

Уверен, что общими усилиями, единением и взаимной поддержкой мы с Вами добьемся новых вершин и настоящих успехов!" - говорится в его приветствии.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала в своем приветствии выразил надежду, что следующий 2022 год станет годом великих свершений Украинского государства!

"2021 год добавил еще одну страницу к истории Независимой Украины. Для украинцев это означает возможность строить успешное будущее, лелеять новые надежды, самостоятельно принимать смелые новогодние решения или исправить ошибки и в следующем году начать все заново. Такие перспективы открываются только свободным гражданам свободного демократического государства.

В значительной степени это все украинцы имеют благодаря Вооруженным Силам. Солдаты и офицеры нашей страны — настоящие герои, оберегающие наши семьи и мирное небо над Украиной. Именно для них сегодня самые теплые новогодние и рождественские поздравления. Счастья, здоровья, удачи и радости вам и вашим семьям. Пусть новогодние праздники согреют ваши сердца любовью, теплом и благословением Божьим. Пусть Господь хранит вас и ваших родных!

Вечная память всем, кто положил свою жизнь за свободу, честь и единство государства", - говорится в его обращении.
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Топ комментарии
+19
Хмельницький. Слава Україні!
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31.12.2021 21:00
+17
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31.12.2021 21:10
+13
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31.12.2021 21:30
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Хмельницький. Слава Україні!
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31.12.2021 21:00 Ответить
Смерть ворогам та кацапофашистам !
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31.12.2021 21:07 Ответить
А остальным фашистам СЛАВА.
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31.12.2021 22:46 Ответить
Батько наш Бандера, Україна мати!
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31.12.2021 21:54 Ответить
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31.12.2021 21:08 Ответить
для Зебидла, від Зебидла та для шанувальників ЗеБидла
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31.12.2021 21:12 Ответить
Не факт,що зелених не буде при владі.
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31.12.2021 21:30 Ответить
вона й туди і зараз гарно відгодована
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31.12.2021 21:45 Ответить
Як не переїсти на свята скумбрії по 8 гривень
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31.12.2021 21:53 Ответить
Через ж........... принимай.
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31.12.2021 22:47 Ответить
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31.12.2021 21:10 Ответить
От уже брехливі покидьки! Зірвали оборонне замовлення, зарплати військовим "на передку" не підняли, армія ***** на кордоні і, як завжди, хуцпа в очі - "всьо харошо прєкрасня маркіза..."! Хоч би вибачились падонкі... Ну нічого... Сподіваюсь хунта їх в Новому році перестріляє...
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31.12.2021 21:18 Ответить
Свято наближається)
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31.12.2021 21:18 Ответить
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31.12.2021 21:27 Ответить
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31.12.2021 21:30 Ответить
добре, Софійку, добре! З наступаючим і пэши ісчо!
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31.12.2021 21:48 Ответить
Міноборони перейменувати в Мінзради...
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31.12.2021 21:43 Ответить
А слуг народу у ворогів народу
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31.12.2021 21:55 Ответить
Нбридло,вже, _идо-комуняцьке біснування! Перетворили країну на Аушвіц,й псиатричну лікарню. Суцільна зона знищення українців
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31.12.2021 22:29 Ответить
В 00.00. слухайте на Прямому привітання справжнього Президента, який відновив нашу Армію!
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31.12.2021 21:56 Ответить
А откуда он вещает? Тоже из-за кордону, как и некоторые из истории?
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31.12.2021 22:50 Ответить
Тебе будут вещать из ОПы
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31.12.2021 23:09 Ответить
Вернее в

О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
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31.12.2021 23:08 Ответить
Ну это понятно, но вещать на каналы будет откуда, да ты и сам не знаешь, главное по ящику, а ты уткнешься и умиление к тебе придет, спаситель наш. На колени упади и помолись. Труха ты. С Новым годом тебя. В Новом году будет все по новому или по старому, а жить надо.
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31.12.2021 23:29 Ответить
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31.12.2021 22:24 Ответить
пнх зелох, со своим наркоманом
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31.12.2021 22:28 Ответить
Чому зарплатню ЗС не бідвищили? Три роки мороз, зухвалі тварюки Зе! А героям шана!
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31.12.2021 23:00 Ответить
 
 