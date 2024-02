Байден позвонит Зеленскому 2 января: обсудят наращивание Россией войск на границе Украины, - СМИ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут телефонный разговор в воскресенье, 2 января. В частности, они обсудят наращивание Россией войск на границе Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналиста Associated Press в Twitter, а также агентство Reuters, которое в свою очередь ссылается на представителя Белого дома.

"В воскресенье Байден проведет беседу с лидером Украины, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание Россией военной мощи на границах Украины и проанализировать подготовку к будущим дипломатическим контактам, чтобы содействовать деэскалации региональной напряженности", – написал журналист AP.

WH says Biden will speak w Ukraine’s leader on Sunday to reaffirm US support for Ukraine’s sovereignty/territorial integrity, discuss Russia’s military build-up on Ukraine’s borders, and review preparations for upcoming diplomatic engagements to help de-escalate regional tension.