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Новости Политика Украины
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Байден (2381) Зеленский (16612) переговоры (4648)

Байден позвонит Зеленскому 2 января: обсудят наращивание Россией войск на границе Украины, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Байден позвонит Зеленскому 2 января: обсудят наращивание Россией войск на границе Украины, - СМИ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут телефонный разговор в воскресенье, 2 января. В частности, они обсудят наращивание Россией войск на границе Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналиста Associated Press в Twitter, а также агентство Reuters, которое в свою очередь ссылается на представителя Белого дома.

"В воскресенье Байден проведет беседу с лидером Украины, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание Россией военной мощи на границах Украины и проанализировать подготовку к будущим дипломатическим контактам, чтобы содействовать деэскалации региональной напряженности", – написал журналист AP.

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Топ комментарии
+9
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31.12.2021 21:20
+6
Та ніхто нічого з ним обговорювати не буде. Просто дідо Байден розповість бубочці, про що він домовлявся спочатку з ******, а потім з НАТО та ЄС. І то не про все.
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31.12.2021 21:17
+6
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України

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31.12.2021 23:33
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Та ніхто нічого з ним обговорювати не буде. Просто дідо Байден розповість бубочці, про що він домовлявся спочатку з ******, а потім з НАТО та ЄС. І то не про все.
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31.12.2021 21:17 Ответить
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31.12.2021 21:20 Ответить
гарна робота у Вуйка Байдена )))
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31.12.2021 21:21 Ответить
ЗЕлошара.
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31.12.2021 21:29 Ответить
н̶е̶ЛОХ
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31.12.2021 21:30 Ответить
Во Вовочка напугал Рассею, теперь Байден будет уговаривать Вовочку снять напругу, пообещав , что больше не будем просится в Нато.
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31.12.2021 21:32 Ответить
Головне, що б Вава відійшов від святкування до 2 січня
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31.12.2021 21:46 Ответить
Не забудьте комаровского на дежурство поставить: к моменту разговора ЗЕпуасу нужно будет провести полную детоксикацию. Иначе это добром не кончится
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31.12.2021 21:48 Ответить
Та шо там с ЗЕ обговаривать? Говнокомандующий будет с бодуна после Новогоднего праздника. Целых 2 дня нюхать дорожки и запивать шампанским - это вам не просто так. Головушка у ЗЕ и так не здорова, а после такого вобще крыша улетит
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31.12.2021 21:49 Ответить
Чуваки в чём кипиш?Не пойму,кому карты раздать так,щоб бошки не полетели
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31.12.2021 22:08 Ответить
Без тебя проходят дни
Что со мною, я не знаю
Умоляю, позвони!
Позвони мне, заклинаю!
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31.12.2021 22:08 Ответить
Дотянись издалека.
Пусть над этой звездной бездной
Вдруг раздастся гром небесный,
Вдруг раздастся гром небесный,
Телефонного звонка.
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01.01.2022 10:35 Ответить
Звідки вірши *********** й навіщо тут вони?
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01.01.2022 22:54 Ответить
Та оно нанюханное будет под скумбрией по 8! Тьхю....
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31.12.2021 22:26 Ответить
Не пропустить Новорічне привітання Президента України Петра Порошенко

О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
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31.12.2021 22:29 Ответить
а если царь будут спать????????????????????
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31.12.2021 23:16 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
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31.12.2021 23:33 Ответить
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України

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31.12.2021 23:33 Ответить
Нужно добавить офшоры, не декларирование доходлв от овгз еще. Обмен террористов которые организовали взрыв в Харькове против мирных людей. Это очень серьезно по сути и по факту. Обмен Цемаха. Назначение своих без опыта работы и конкурсов с рос. Гражданством....
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01.01.2022 07:47 Ответить
І це не повний ще перелік-про мільярди дерев і 4 штуки баксів вчителям вже навіть не згадується...
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01.01.2022 09:14 Ответить
Янелох будет просить Байдена об отсрочке, как в военкомате. Ведь и сейчас ***** ждёт от него,чтобы не пришел по повестке в НАТО.
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01.01.2022 02:46 Ответить
Дедушка Джо, поставь условие о досрочных перевыборах. Оно же тебе с САП обмануло. Надо наказать жестко. Если не накажешь то будет майдан или лягут под рашу
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01.01.2022 07:55 Ответить
...зарано, він ще не відійде. І хто зна, може десь на корпоративчику вишиває...а тут на тобі, якийсь Байден дзвонить.
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01.01.2022 09:10 Ответить
Уверен старик Байден напомнит ЗЕдегенерату лживому, что он обещал по АКСу, и про Беню тоже! Хотя зеленая гнида будет врать вечно!
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01.01.2022 12:59 Ответить
УВАЖАЕМЫЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ! ВКС РФ СОВЕРШИЛИ НЕДАВНО ТЕРАКТ БОМБЯ БАЗУ ПОВСТАНЦЕВ! ПРОТИВ СИРИЙЦЕВ ИДЁТ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА!! ГЕРОИ СИРИИ КОТОРЫЕ ВОЮЮТ ПРОТИВ БАНД АСАДА И НЁМНИКОВ ПУТЛЕРА НЕ ИМЕЛИ И НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ИГИЛ И ДРУГИМ ИСЛАМСКИМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ГРУППИРОВКАМ!! ЭТО ГЕРОИ СИРИИ И ОНИ ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ КТО В ТЯЖЕЛЕЙШИХ БОЯХ ВОЕВАЛ С ИГИЛОВЦАМИ!! ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ХРАБРЫХ МУЖЧИН ДРЕВНЕЙ СИРИИ И ГОРДЫХ ЖЕНЩИН ЭТОГО ВЕЛИКОГО НАРОДА В ВОЙНЕ ПРОТИВ ШАЙКИ КРЕМЛЕВСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ ИНФОРМАЦИЕЙ О ВРАГЕ!! ПРОШУ РАЗВИВАТЬ И УГЛУБЛЯТЬ НАШИ ОТНОШЕНИЯ С ВОИНАМИ ВОСТОКА!! ВСПОМНИМ 2015 ГОД КОГДА ИМЕННО ГЕРОИ СИРИИ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ КАДЫРОВСКОГО ИГИЛСТАНА И РАЗБИЛИ ЕГО ВМЕСТЕ С КУРДАМИ И ИРАКЦАМИ!! СЛАВА КУРДАМ И АРАБАМ!! СЛАВА ЧЕЧЕНСКИМ ПАТРИОТАМ ВЫСТУПИВШИМ НА ЗАЩИТУ УКРАИНЫ В 2014 ГОДУ!! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ!!
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01.01.2022 15:43 Ответить
ПАТРИОТЫ УКРАИЫ! ВСЕХ ВАС С ПРАЗДНИКОМ! ЗДОРОВЬЯ ВАМ И УДАЧИ! ЛЮБВИ И БОЛЬШИХ СЕМЕЙ! СПИСОК ПРОФЕССИЙ ПО КОТОРЫМ ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ МОГУТ СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦАМИ НА ФРОНТЕ И РАБОТНИЦАМИ ТЫЛА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНЫМ И ИМЕТЬ ПОЧТИ ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ! ЕСЛИ ПРОСТАЯ ДЕВУШКА НЕ ИМЕЮЩАЯ ДИПЛОМА ЖЕЛАЮТ ЗАЩИТИТЬ РОДНОЙ КРАЙ??? НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫВАТЬ ЖЕНЩИНАМ ДОРОГУ В ВОЕНКОМАТ! ЧЕГО ТОЛЬКО ДИПЛОМИРОВАННЫЕ ДЕВУШКИ МОГУТ СТАТЬ НА ЗАЩИТУ ГОСУДАРСТВА? УВАЖАЕМЫЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ! МЫ ДОЛЖНЫ БОЛЬШЕ СОЗДАВАТЬ ОКОПОВ И УКРЕПЛЕНИЙ НА РУБЕЖАХ! ПОМНИТЕ ОШИБКИ ЛЮДОЕДА СТАЛИНА??? ОН НЕ УКРЕПЛЯЛ ГРАНИЦЫ!
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01.01.2022 15:48 Ответить
Оно то хоть будет, это вторжение? На католическое Рождество обещала ведь британская разведка...
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01.01.2022 16:12 Ответить
Ніхто нічого не обіцяв. Не бреши як кацап. Висловлювали припущення, обіцяти Ніхто не буде бо що стукне у голову ********** невідома навіть йому - *****.
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01.01.2022 23:00 Ответить
Голобородько как оказалось вообще не знает истории. Когда Молотов и Рибентроп заключили пакт о ненападении, Гитлер был уверен, что имеет дело с порядочным человеком, и когда, видя, что советский союз наращивает военную мощь на границе с Германией и проводит скрытую мобилизацию, на границах с Германией формирует новые дивизии, то Гитлер,как порядочный человек, задал вполне резонный вопрос.ЧТО ПРОИСХОДИТ?, на что в ответ услышал. Да все нормально, братан! Россия самая миролюбивая страна, и никогда, и никому она не угрожала, это просто учения и на своей территории мы можем делать все,что захотим.Не напал бы Гитлер 22 июня на оветский союз, советский союз бы напал через несколько дней на Европу.
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01.01.2022 17:15 Ответить
Байден розуміє, що працювати треба з тим, що є, і не скиглить про те, чого не існує.

Нажаль, більшості українців це важко зрозуміти. Українці все ще чекають на месію, який буде "турбуватися" про них. "Крепкие хозяйственники", "гетьмани", "класні пацани", "працьовиті вони" .... Багато хто ще з'явиться на політичному горизонті.

Совок в головах нікуди не подівся.
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01.01.2022 18:33 Ответить
похоже Х#йло нашел себе новый старый испорченный телефон, который еще и бабло снимает за звонки.
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01.01.2022 22:55 Ответить
Москва/ Вашингтон. Разговор в ночь с 30 на 31 декабря по телефону. (Аппроксимация)

- Здравствуй Джо, с Наступающим тебя!
- Здравствуй Killer, Happy Holidays!
- Джо, я тебя беспокою вот по какому делу. Я выполнил всё, о чём мы договаривались в Женеве, т.е. мою часть сделки - экологические законы России об углеродных квотах успешно приняты и вступили в силу ровно через полгода после Женевы, т.е. сегодня! Видишь, я держу слово. Теперь очередь за тобой. Срочно звони в Киев и требуй срочного выполнения всех пунктов минска!
- Хорошо, я сделаю, Володья!
- Да, но не забудь сказать Зеленскому, что ты сдерживаешь меня из последних сил и сил этих надолго не хватит! Не забудь сказать, что ты готов пойти на "решительные меры" в случае военной агрессии и что будешь защищать Украину невиданными доселе санкциями и усиленными военными контингентами во Франции и Германии!
- Всё скажу, Володья! Мои помощники записали весь твой текст. Но скажи, когда Россия реально выйдет на рынок углеродных единиц?
- Не раньше, чем Киев выполнит минск и НАТО официально откажет Украине во вступлении, Джо. Поторопись, Джо, я не хочу, чтобы наша сделка переросла в болтовню!

- Хорошо, я понял, Володья, будем работать!
...

Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа пройдет в воскресенье, 2 января 2022 года, сообщает Reuters.

Беседу Байден проведет, чтобы подтвердить поддержку суверенитета Украины со стороны США, уточняет Reuters. Также президенты собираются обсудить "наращивание военных России на границе с Украиной и то, как они могут дипломатическими методами разрешить ситуацию в регионе", добавил представитель Белого дома.

Зеленский подтвердил факт предстоящего разговора, по его словам, всё происходит так, как ранее Украина и США договаривались, что не будет "про Украину без Украины".
По словам представителя Белого дома, Байден собирается обсудить с Зеленским следующие темы:

1. подтвердить, что США поддерживают суверенитет Украины;
2. обсудить "наращивание числа военных России на границе с Украиной";
3. понять, как ситуацию в регионе можно решить при помощи дипломатических методов. (выполнение минских договоренностей)



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01.01.2022 23:07 Ответить
Уже 2.01.22 и 00:21 на часах. Байден уже звонил?
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02.01.2022 00:24 Ответить
СМС отправил.
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02.01.2022 08:02 Ответить
 
 