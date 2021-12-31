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Новости Политика Украины
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Зеленский подтвердил предстоящий разговор с Байденом 2 января: "Как мы и договорились – ничего об Украине без Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подтвердил предстоящий разговор с Байденом 2 января:

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в воскресенье 2 января у него состоится телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье (провести. – Ред.) очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", - написал он.

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Топ комментарии
+34
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31.12.2021 21:42
+31
Шут гороховый!
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31.12.2021 21:34
+19
цей зелений наркєт разом з бєнядіктовою всі томи кримінальної справи проти Байдена доїли?
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31.12.2021 21:35
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Никаких переговоров с террористами,мешающие жить и развиваться индивидуму.Если война,то уже нарушены права
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01.01.2022 12:42 Ответить
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