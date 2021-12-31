Зеленский подтвердил предстоящий разговор с Байденом 2 января: "Как мы и договорились – ничего об Украине без Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в воскресенье 2 января у него состоится телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье (провести. – Ред.) очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", - написал он.

Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – 🇺🇸, нічого про 🇺🇦 без 🇺🇦. Запланували в неділю чергові перемовини з @POTUS, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2021

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