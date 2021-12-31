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Канада (1896) Блинкен (750)

Блинкен и глава МИД Канады Жоли обсудили "решительный и единый" ответ в случае дальнейшей агрессии России против Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блинкен и глава МИД Канады Жоли обсудили

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли возможный ответ в случае дальнейшей агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Блинкен и Жоли обсудили общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что главы дипломатических ведомств обсудили готовность союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные расходы для России в случае нападения на Украину.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Вот читаю, читаю и задаю вопрос, а куда дальше?
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31.12.2021 22:14 Ответить
Ты в норме?
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01.01.2022 13:39 Ответить
Что куда дальше? Скажи спасибо , что после всего что сделал предатель осел оманский они продолжают хотя бы говорить так с кацапами.
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21.01.2022 12:48 Ответить
пуйло их этих озабочек купил или имеет компромат . они там в в основном гомосеки и извращенцы
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31.12.2021 22:49 Ответить
Щоь,суцільні,заклинання замість,дружнього плеча. Пляски з бубно,й бурмотіння шаману. Двоноге стадо,таке шизоїдне...
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31.12.2021 22:51 Ответить
Океан Ельзи - На небі (official video) https://youtu.be/hLPe_jGmxq0

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31.12.2021 22:55 Ответить
Мы короче перекурили,и решили спалить в ядерном огне.Бо нахер кому нужны трупы?
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31.12.2021 23:16 Ответить
Всех с наступающим новым годом. Счастья, мира, добра и здоровья.
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31.12.2021 23:20 Ответить
"Стурбованість" і "глибоку стурбованість" ми вже чули, на черзі "рішуча і єдина відповідь"
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01.01.2022 09:33 Ответить
 
 