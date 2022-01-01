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Байден о разговоре с Путиным: Дал понять, что Россия не может "двигаться по Украине" (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Байден о разговоре с Путиным: Дал понять, что Россия не может

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 30 декабря Джо Байден предостерег его от дальнейшей военной агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во время разговора с Путиным Байден дал понять главе Кремля, что Россия не может "двигаться по Украине".

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"Я дал понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то шаги, если он пойдет в Украину, у нас будут жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и придется заплатить большую цену", цитирует Байдена издание.

Отвечая на вопрос, угрожают ли Москве санкции, если она будет держать войска на границе, Байден сказал: "Я не собираюсь вести здесь публичные переговоры, но мы дали понять, что он не может - подчеркиваем, не может - двигаться на Украину", - сказал президент США.
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Топ комментарии
+23
Кацапы, напоминаю вам, что 1 января день рождения Степана Бандеры!! Не забудьте тварюки за него поднять бокалы
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31.12.2021 23:27
+12
Штурм Грозного. Минута в минуту @novosyolov

В разгромленной колонне прапорщик Кириченко собирает пятерых раненых, отвозит их за мост и возвращается за оставшимися:

- Вернувшись к мосту, не поверил глазам: полка нет! Не сосчитать, сколько горит танков, БМП, БТР. Трупы на мостовой, раненые ползут, стонут…
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31.12.2021 23:49
+11
тот шо с трубкой єто долбойоб, не обращайте вніманія.
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31.12.2021 23:00
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Та,Україна,з удавкю на шиї. А вони,в слова граються
.
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31.12.2021 22:54 Ответить
Ядерну війну ні США ні Європа розв'язувати не будуть. Я давно казав- воювати за Україну замість України ніхто не буде. Навіть ;заклятий ворог Кремля; і ;крутий пацан зі сталевими яйцями; Трамп.
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31.12.2021 23:27 Ответить
Єдине,нащо здатні,нащадки,невибитих:-ховати голову в земю,й підставляти зад...
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01.01.2022 00:32 Ответить
Не скигли, повоюємо.
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01.01.2022 03:27 Ответить
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01.01.2022 15:14 Ответить
ой, да хватит панику нагнетать) самое страшное уже позади.
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01.01.2022 00:25 Ответить
Ті,що з ним,зустрічалися,згинули,й пам'ятіп пособі нелишили
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01.01.2022 00:34 Ответить
А кацапи бидломасі своїй сцаря так висвітлюють

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31.12.2021 22:54 Ответить
круто! а на картинко справа вверху кто-то нюхает кокс ? кто це ?
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31.12.2021 22:59 Ответить
То не кокс, то он зеленую шмарклю из носа отшморгивает
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31.12.2021 23:07 Ответить
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31.12.2021 23:10 Ответить
Та х його знає, кацап якийсь
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31.12.2021 23:09 Ответить
тот шо с трубкой єто долбойоб, не обращайте вніманія.
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31.12.2021 23:00 Ответить
Він сцарь-хуйло
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31.12.2021 23:07 Ответить
Кожний царь мордора - ху@ло та ще кожен був з вавкою в голові. Навіть рідних дітей вбивав.
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01.01.2022 08:11 Ответить
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31.12.2021 23:33 Ответить
терораша по Україні має рухатися тільки зверху вниз на два метри вглиб
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31.12.2021 23:10 Ответить
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31.12.2021 23:19 Ответить
Фу, шо це ***?! От сосну л іголочьок?! В оп?!
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31.12.2021 23:42 Ответить
Це кадр з Die Hard
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01.01.2022 11:27 Ответить
Ну те що розмова почалась 23:25 (в Вашингтоні було 15:25) , вже каже яке до нього ставлення в Білому Домі ,До речі ті хто ****** що то США вимагали розмови невже якщо ти сторона яку вмовляють , вибереш для розмови незручний для себе час ? Думаю відповідь очевидна.
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31.12.2021 23:21 Ответить
Самі кацапи заявляють що дзвонив саме кремлівський недофюрер.
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31.12.2021 23:28 Ответить
Кацапы, напоминаю вам, что 1 января день рождения Степана Бандеры!! Не забудьте тварюки за него поднять бокалы
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31.12.2021 23:27 Ответить
Из самих бы кто поднял со ссанины.
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31.12.2021 23:30 Ответить
Собственно, только благодаря США ещё нет глобальной войны. Согласитесь, если бы не США, Московия уже кромсала бы Европу, по полной кромсала, и ехали бы Чехи, к примеру, в сибирские концлагеря.
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31.12.2021 23:30 Ответить
Так само й було б, як би не УКРАЇНА!
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31.12.2021 23:36 Ответить
Таки да. Украина понад все. Защищает весь цивилизованный мир от московитов
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31.12.2021 23:43 Ответить
Штурм Грозного. Минута в минуту @novosyolov

В разгромленной колонне прапорщик Кириченко собирает пятерых раненых, отвозит их за мост и возвращается за оставшимися:

- Вернувшись к мосту, не поверил глазам: полка нет! Не сосчитать, сколько горит танков, БМП, БТР. Трупы на мостовой, раненые ползут, стонут…
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31.12.2021 23:49 Ответить
Сверхдержава, это Вам не х*й свиной
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01.01.2022 03:00 Ответить
та шо тут удивляццо. соцопросы показывают, шо уже и на востоке Украины больше 50% за НАТО. ***** традиционно обосралось по этому поводу. Непонятно только, чем ***** ната так страшна (ибо ******** его за несколько минут одним нажатием кнопки
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01.01.2022 02:58 Ответить
А Путин копку нажать не сможет?
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01.01.2022 09:39 Ответить
копку ***** сможет нажать, звичайно
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01.01.2022 13:29 Ответить
Мозгами,вылетевшими после удара табакеркой
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02.01.2022 00:21 Ответить
У них все вы***ки там,в ,,бездуховности,, западной. Это все для вас,совкового охлоса лапша
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02.01.2022 00:31 Ответить
Или у кого то из западных лидеров семьи,любовницы,счета и недвижимость в Витебске или Воронеже?
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02.01.2022 00:34 Ответить
Байден дав зрозуміти голові Кремля, що Росія не може "рухатися по Україні"Джерело: https://censor.net/ua/n3308113

Судячи по цій фразі, у них з "відосіком" один постачальник зілля.
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01.01.2022 07:04 Ответить
Байден дав зрозуміти голові Кремля, що Росія не може "рухатися по Україні" https://www.youtube.com/watch?v=GKGjcQrOyts
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01.01.2022 14:30 Ответить
Байден - справжній бандерівець! Звичайно, що він не дозволить ху#лу знищити Україну, у цьому ми можемо навіть не сумніватися, але ж і починати Третю світову він не буде, як би про це не мріяли трампісти.
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01.01.2022 15:42 Ответить
Двигаться по Украине им можно и нужно - в направлении восточной государственной границы и дальше к Ростову и Воронежу.

- Скажите, как правильно говорить - в Украину или на Украину?
- Правильно - из Украины!
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01.01.2022 17:43 Ответить
 
 