Байден о разговоре с Путиным: Дал понять, что Россия не может "двигаться по Украине" (обновлено)
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Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 30 декабря Джо Байден предостерег его от дальнейшей военной агрессии против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Во время разговора с Путиным Байден дал понять главе Кремля, что Россия не может "двигаться по Украине".
"Я дал понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то шаги, если он пойдет в Украину, у нас будут жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и придется заплатить большую цену", цитирует Байдена издание.
Отвечая на вопрос, угрожают ли Москве санкции, если она будет держать войска на границе, Байден сказал: "Я не собираюсь вести здесь публичные переговоры, но мы дали понять, что он не может - подчеркиваем, не может - двигаться на Украину", - сказал президент США.
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В разгромленной колонне прапорщик Кириченко собирает пятерых раненых, отвозит их за мост и возвращается за оставшимися:
- Вернувшись к мосту, не поверил глазам: полка нет! Не сосчитать, сколько горит танков, БМП, БТР. Трупы на мостовой, раненые ползут, стонут…
Судячи по цій фразі, у них з "відосіком" один постачальник зілля.
- Скажите, как правильно говорить - в Украину или на Украину?
- Правильно - из Украины!