Уволенный Гарбарук прокомментировал скандал с откровенным платьем Тишкун: "Нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что и как ей надевать"
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Уволенный недавно заместитель министра образования Игорь Гарбарук подробно прокомментировал скандал, возникший из-за откровенных нарядов Кристины Тишкун во время встречи в городском совете Львова.
Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии ТСН он сообщил, что Тишкун никогда не была его помощницей и сотрудницей Минобразования, а на рабочей встрече во львовской мэрии она присутствовала как эксперт, которая работала над одним из проектов Министерства.
"Она была привлечена к подготовке концепции и организации одного из образовательных проектов. Слово "помощница" — неуместно. Это была обычная рабочая встреча, никакая не официальная. Почему это так все раздули? Мы должны были пообщаться по поводу развития профессионально-технического образования Львова", – рассказал Гарбарук.
Эксчиновник также добавил, что платье коллеги, которое увидел еще перед встречей, его не смутило.
"Нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что и как ей надевать, потому что на самом деле это противоречит европейским принципам. Это дискриминация и это можно отнести к вопросу сексизма. Как человек себя выражает – это его личное", — подчеркнул Гарбарук.
По его словам, поскольку встреча проводилась 24 декабря, накануне Рождества, у женщины якобы были планы на вечер.
"Она в этот день, насколько мне известно, собиралась встречаться со своими коллегами после обеда. В праздник каждый одевается так, как он считает нужным", — отметил Гарбарук.
Комментируя уровень отношений с Тишкун, он подчеркнул, что они - чисто рабочие.
"Между людьми могут быть нормальные человеческие дружеские отношения. Прежде всего, она – профессиональный юрист. Во-вторых, она – профессиональный менеджер, то есть она – организатор. Для меня не главное, как человек выглядит. И не может никто себе позволить давать оценку", это недопустимо, это дискриминация", — сказал он.
Сама Тишкун прокомментировала этот скандал в интервью программе Завтрак с 1+1, опубликованном 31 декабря.
"Хочу сразу расставить точки над "і". Я не работница Министерства образования, я не госслужащая. Во Львов я ехала не на официальный визит и никогда не была помощницей замминистра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был главным идеологом этого проекта и куратором. Я была связана с этим проектом со стороны медийности и коммуникации, а не как его помощник", – заявила женщина.
По словам Тишкун, в горсовет Львова ее привело любопытство и желание лично познакомиться с мэром Андреем Садовым.
"Я сама со Львова и в канун католического Рождества я хотела провести время с друзьями. Я не участвовала ни в каких переговорах. Скажу честно, хотела посмотреть на Андрея Ивановича, он мне всегда импонировал, он мне интересен как личность, как профессионал своего дела. Хотела познакомиться и сделала фото", – рассказала она.
Женщина назвала свой профиль в соцсетях провокативным, в то же время она считает, что из-за откровенного платья на нее несправедливо навешивали клеймо.
"В принципе мой аккаунт в Instagram несет провокационный подтекст. Я понимаю это. Но… Это запрещено? Это провокация – вызвать реакцию. Правда, я не ожидала такой. Я хочу бороться с тем, с чем сейчас борется весь мир и от чего страдают женщины "Я называю свое платье протестом. Меня затрагивает с точки зрения гендерного неравенства и проявлений сексизма, с которыми я сталкиваюсь постоянно. Меня оценивают по моему внешнему виду. По моему внешнему виду оценили мой интеллект, навесили мне клеймо", - сказала Тишкун.
Напомним, ранее возник настоящий скандал вокруг Гарбарука. Как выяснилось, заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук является директором общественной организации "Национальный интерес Украины", занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.
Отметим также, что в украинских соцсетях обсуждают фото, на котором чиновники, в частности, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовый, в кабинете последнего стоят рядом с молодой женщиной в откровенном платье.
Ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун, представившаяся помощницей Гарбарука. А еще она – директор компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.
Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.
Пожалуйста, подождите...
Гарбарук. шльондра. Садовий працюють над якимсь проктом пов"язаним з ПТУ-освiтою Львова. усi троє - самостiйнi фiгури цiєi роботи. шльондра нe є помiчницeю Гарбарука як на початку писали- вона одна iз сторiн роботи над проeктом (у нei своя будiвeльна фiрма). тому Гарбарук нe має права вказувати iй як одягатися як що б цe була зустрчi нe на дeржaвному рiвнi. а вона була самe на дeржавному рiвнi бо самe чиновники притягли в прокт ii фiрму для дeржавного прoeкту з ПТУ. Тому Гарбарук мав повн право захищати свою рeпутацiю вiд шалави. алe вiн тупий як i шалава.
https://www.unian.ua/society/hristina-tishkun-upershe-prokomentuvala-svoyu-poyavu-u-vidvertiy-sukni-v-meriji-lvova-novini-ukrajini-11659783.html
ТОВ "БК ЗАБУДОВА" / 42655283
Україна, 03179, місто Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 22, офіс 21
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
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Вот на кольцевой она и насосала себе теплое место в 27 лет
Точные цитаты из различных частей Талмуда.
1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."
3. Sanhedrin 59a: "Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью."
4. Libbre David 37: "Сообщать гоям что нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев,
так как если бы они узнали чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто."
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот,кто когда либо нарушит этот закон будет умервщлён."
6. ********* 11b: "Сексуальные сношения с девочкой разрешены если девочке есть 3 года."
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
10. Choschen Hamm 388,15: "Если может быть доказано, что некто отдал деньги Израильтян гоям, должен быть найден способ после благоразумного возмещения убытков стереть его с лица земли."
11. Choschen Hamm 266,1: "Еврей может иметь всё что он найдёт если это принадлежит Акуму (гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям) грешит против Закона, увеличивая силу правонарушителей. Однако заслуживает похвалы, если утеряная собственность возвращается во славу имени Бога, то есть когда христиане будут хвалить евреев и смотреть на них как на честных людей."
12. Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: "Еврей может и должен клясться во лжи когда гои спрашивают о том есть ли в наших книгах что либо против них."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
15. Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью."
16. Aboda Sarah 37a: "Девочки гоев с 3-летнего возраста могут подвергаться насилию."
17. Gad. Shas. 22: "Еврей может иметь нееврейскую девочку но не может жениться на ней."
18. Tosefta Aboda Zara B5: "Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности."
19. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Разрешается убивать обличителей евреев везде. Разрешается убивать их даже до того как они начали обличать."
20. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность других наций принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения."
21. Tosefta Aboda Zara VIII, 5: "Как определить слово грабёж? Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея. Но еврею не запрещено делать всё это по отношению к гою."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций."
23. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 156: "Если еврею задолжал гой, другой еврей может пойти к гою и пообещав ему денег, обмануть его. Таким образом гой разорится и первый еврей завладеет его собственностью по закону.
24. ********* Aruch, Johre Deah, 122: "Еврею запрещено пить вино из бокала к которому прикасался гой, потому что его прикосновение могло сделать вино нечистым."
25. Nedarim 23b: "Тот, кто хочет чтобы все его обещания, данные за год стали недействительными, пусть вста