Уволенный Гарбарук прокомментировал скандал с откровенным платьем Тишкун: "Нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что и как ей надевать"

Уволенный недавно заместитель министра образования Игорь Гарбарук подробно прокомментировал скандал, возникший из-за откровенных нарядов Кристины Тишкун во время встречи в городском совете Львова.

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии ТСН он сообщил, что Тишкун никогда не была его помощницей и сотрудницей Минобразования, а на рабочей встрече во львовской мэрии она присутствовала как эксперт, которая работала над одним из проектов Министерства.

"Она была привлечена к подготовке концепции и организации одного из образовательных проектов. Слово "помощница" — неуместно. Это была обычная рабочая встреча, никакая не официальная. Почему это так все раздули? Мы должны были пообщаться по поводу развития профессионально-технического образования Львова", – рассказал Гарбарук.

Эксчиновник также добавил, что платье коллеги, которое увидел еще перед встречей, его не смутило.

"Нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что и как ей надевать, потому что на самом деле это противоречит европейским принципам. Это дискриминация и это можно отнести к вопросу сексизма. Как человек себя выражает – это его личное", — подчеркнул Гарбарук.

По его словам, поскольку встреча проводилась 24 декабря, накануне Рождества, у женщины якобы были планы на вечер.

"Она в этот день, насколько мне известно, собиралась встречаться со своими коллегами после обеда. В праздник каждый одевается так, как он считает нужным", — отметил Гарбарук.

Комментируя уровень отношений с Тишкун, он подчеркнул, что они - чисто рабочие.

"Между людьми могут быть нормальные человеческие дружеские отношения. Прежде всего, она – профессиональный юрист. Во-вторых, она – профессиональный менеджер, то есть она – организатор. Для меня не главное, как человек выглядит. И не может никто себе позволить давать оценку", это недопустимо, это дискриминация", — сказал он.

Сама Тишкун прокомментировала этот скандал в интервью программе Завтрак с 1+1, опубликованном 31 декабря.

"Хочу сразу расставить точки над "і". Я не работница Министерства образования, я не госслужащая. Во Львов я ехала не на официальный визит и никогда не была помощницей замминистра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был главным идеологом этого проекта и куратором. Я была связана с этим проектом со стороны медийности и коммуникации, а не как его помощник", – заявила женщина.

По словам Тишкун, в горсовет Львова ее привело любопытство и желание лично познакомиться с мэром Андреем Садовым.

"Я сама со Львова и в канун католического Рождества я хотела провести время с друзьями. Я не участвовала ни в каких переговорах. Скажу честно, хотела посмотреть на Андрея Ивановича, он мне всегда импонировал, он мне интересен как личность, как профессионал своего дела. Хотела познакомиться и сделала фото", – рассказала она.

Женщина назвала свой профиль в соцсетях провокативным, в то же время она считает, что из-за откровенного платья на нее несправедливо навешивали клеймо.

"В принципе мой аккаунт в Instagram несет провокационный подтекст. Я понимаю это. Но… Это запрещено? Это провокация – вызвать реакцию. Правда, я не ожидала такой. Я хочу бороться с тем, с чем сейчас борется весь мир и от чего страдают женщины "Я называю свое платье протестом. Меня затрагивает с точки зрения гендерного неравенства и проявлений сексизма, с которыми я сталкиваюсь постоянно. Меня оценивают по моему внешнему виду. По моему внешнему виду оценили мой интеллект, навесили мне клеймо", - сказала Тишкун.

Напомним, ранее возник настоящий скандал вокруг Гарбарука. Как выяснилось, заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук является директором общественной организации "Национальный интерес Украины", занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.

Отметим также, что в украинских соцсетях обсуждают фото, на котором чиновники, в частности, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовый, в кабинете последнего стоят рядом с молодой женщиной в откровенном платье.

Ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун, представившаяся помощницей Гарбарука. А еще она – директор компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.

Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.