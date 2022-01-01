За прошедшие сутки погиб воин в результате российского обстрела. Войска РФ трижды открывали огонь, - ООС

За прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в Донецкой области, неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки русские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя.

Также сообщается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются прежними.

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По данным штаба, по состоянию на 7 часов утра, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, в направлении н.п. Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новолуганского русские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается также, что в сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.

С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в штабе ООС.



