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За прошедшие сутки погиб воин в результате российского обстрела. Войска РФ трижды открывали огонь, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки погиб воин в результате российского обстрела. Войска РФ трижды открывали огонь, - ООС

За прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в Донецкой области, неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки русские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя.

Также сообщается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются прежними.

Читайте также: Войска РФ открывали огонь из гранатометов недалеко от Травневого, - пресс-центр ОС

По данным штаба, по состоянию на 7 часов утра, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, в направлении н.п. Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новолуганского русские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается также, что в сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.

С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в штабе ООС.

За прошедшие сутки погиб воин в результате российского обстрела. Войска РФ трижды открывали огонь, - ООС 01
За прошедшие сутки погиб воин в результате российского обстрела. Войска РФ трижды открывали огонь, - ООС 02
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Топ комментарии
+44
А ,,уставшие ат вайни,, жруть олів'е, дивляться сватів,слухають вітання обдовбаного...Царство небесне воїну!
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01.01.2022 08:26
+40
Виявляється що воно таке "всеохоплююче , рішуче" перемиря і припинення вогню, про котрі недавно так зухвало брехав дєрьмак.
Орки першими відкрили цей сумний для нас рахунок, і що бубачка візьме на контроль фронтові події ?
Вічна память полеглому герою, а ЗЕлюкам вічні пекельні муки.
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01.01.2022 08:26
+27
Царствие Небесное герою.... Будьте прокляты и горите в Аду, шизанутая кремлёвская крыса и прокремлёвская нечисть....Зеленский, заканчивай войну - хватит зарабатывать на смертях наших воинов, на обстрелах наших территорий....Как торговля с кремлём "Сватами" идёт успешно? Деньги в офшорах складируются?
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01.01.2022 08:40
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Свинособаки по ісконному обичаю накатілі за дідов на Новий Рік і за для настрою трохи постріляли в людей.
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01.01.2022 08:18 Ответить
Виявляється що воно таке "всеохоплююче , рішуче" перемиря і припинення вогню, про котрі недавно так зухвало брехав дєрьмак.
Орки першими відкрили цей сумний для нас рахунок, і що бубачка візьме на контроль фронтові події ?
Вічна память полеглому герою, а ЗЕлюкам вічні пекельні муки.
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01.01.2022 08:26 Ответить
А ,,уставшие ат вайни,, жруть олів'е, дивляться сватів,слухають вітання обдовбаного...Царство небесне воїну!
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01.01.2022 08:26 Ответить
Варіанти?
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01.01.2022 08:35 Ответить
Імпічмент, путч, переворот, дострокові вибори до ВР, ........., ......., ?
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01.01.2022 08:40 Ответить
Ну це остаточно призведе до розколу країни,цього і чекае *****
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01.01.2022 08:43 Ответить
Ну это мы еще посмотрим! Беня со своей воровской шоблой убьют страну гораздо раньше и надежнее, чем пыня!
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01.01.2022 09:41 Ответить
Так оно и есть. Беня с помощью Зели хочет сдать Украину рабссее в обмен не неподсудность американскому суду.
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01.01.2022 16:13 Ответить
Царствие Небесное герою.... Будьте прокляты и горите в Аду, шизанутая кремлёвская крыса и прокремлёвская нечисть....Зеленский, заканчивай войну - хватит зарабатывать на смертях наших воинов, на обстрелах наших территорий....Как торговля с кремлём "Сватами" идёт успешно? Деньги в офшорах складируются?
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01.01.2022 08:40 Ответить
Бориска Шефир:
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход"
П.С. Получается, Борька и зеленая банда наживаются на войне.
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01.01.2022 09:11 Ответить
Виродки знову вбили українця... "Нужна проста пєрєстать стрєлять №2" в дії...
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01.01.2022 09:12 Ответить
оратор с "линией разграничения" в башке вякнет что нибудь пот теме?
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01.01.2022 09:43 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблому Воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.
Горіть у пеклі russische schweine!
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01.01.2022 09:47 Ответить
А скільки мишебратов заспокоїли?
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01.01.2022 09:55 Ответить
Нэскильки. У нас "перемирие"
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01.01.2022 10:17 Ответить
от сволочи, поздравили! ну и вводите "пекельнi" санкции! это шо, 1000лет так будет продолжаться? или по телефону базарить с ****** выгодней?
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01.01.2022 10:24 Ответить
Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для когось людини, а щирі слова підтримки і співчуття допоможуть перенести родині і побратимам горе непоправне...

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01.01.2022 10:34 Ответить
Нестерпно боляче втрачати своїх рідних бійців , завдяки яким , ми маємо мирне небо над головою !
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашинським окупантам !!
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01.01.2022 11:21 Ответить
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01.01.2022 11:22 Ответить
Герою слава! Смерть ворогам!
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01.01.2022 12:34 Ответить
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01.01.2022 13:09 Ответить
Царство небесне і вічна пам'ять герою.
Цю публікацію подивилось чотири тисячи відвідувачив сайту,а новину про Францію з Макроном десять
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01.01.2022 13:28 Ответить
Svitla Pam'yat' ...
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01.01.2022 13:59 Ответить
Герою Слава !

будь проклятий ЗЕленский с дьЕрмаком за своє "пєреміріє" !
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01.01.2022 14:45 Ответить
НЕТ СЛОВ У МЕНЯ ЧТОБ ПЕРЕДАТЬ БОЛЬ И СКОРБЬ ТОЙ СЕМЬИ КОТОРАЯ ГОТОВИЛАСЬ К НОВОМУ ГОДУ И ПОЛУЧИЛА ПОХОРОНКУ!! НАШИ ВЛАСТИ АКТИВНО ГОВОРЯТ ПРО ВОЙСКА ПУТЛЕРА У НАШИХ ГРАНИЦ, НО ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ О СВОЛОЧАХ УБИВАЮЩИХ УКРАИНСКИХ РЕБЯТ НА ДОНБАССЕ!! ЧЕГО МЫ НЕ РОЕМ ОКОПЫ?? ГДЕ ЛИНИИ ОБОРОНЫ? ЧЕГО СМЕЕМСЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ ВОИНАМИ В СЕТЯХ??? УВАЖАЕМЫЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ!!! ТРЕБУЙТЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЖЕНСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ СПИСКА ПРОФЕССИЙ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЗАЩИТИТЬ РОДНОЙ КРАЙ!!! ЕСЛИ ОНА НЕ ИМЕЕТ ДИПЛОМА И ОНА К ПРИМЕРУ РАБОТНИЦА СЕЛА ТО ЕЙ ДВЕРЬ В ВОЕНКОМАТ ЗАКРЫТА???!! ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ ВЫЗЫВАТЬ В ВОЕНКОМАТЫ ГРЕХ!! И СОКРАТИТЬ ВОЗРАСТ ДО 45 ЛЕТ! ОТ 18 ДО 45 ЛЕТ ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВСЕХ ПРОФЕССИЙ УКРАИНЫ ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ!! СЛАВА УКРАИНЕ!! НОВЫХ ПОБЕД!!! МИРА УКРАИНЕ!!
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01.01.2022 15:32 Ответить
Герої не вмирають!
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01.01.2022 15:46 Ответить
Боляче...дуже боляче...
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01.01.2022 16:10 Ответить
Герої не вмирають
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01.01.2022 16:57 Ответить
Ермак, Зеленский? Сколько убито врагов???????????
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01.01.2022 17:28 Ответить
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01.01.2022 21:43 Ответить
Гірка і болюча правда в цих рядках 😪😪😪
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02.01.2022 01:08 Ответить
Світла пам'ять про Героя має жити, поки живий український народ. Треба лиш нагадати, що ще задовго до відходу у Вічність наш великий Л.Г.Лук'яненко визначив стратегію боротьби проти цього сатанинського агресивного виродка, Московщини. Його побратим, С.І.Хмара, і зараз слушно доповнює цю стратегію. Залишилось її... здійснювати. Тому позаріз необхідно відправити на спочинок нинішній Верховний совєт та чергового презика-невдаху... Бо неможливо дивитись на те, як Москва безкарно вбиває наших синів і дочок.
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01.01.2022 21:52 Ответить
 
 