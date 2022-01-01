За прошедшие сутки погиб воин в результате российского обстрела. Войска РФ трижды открывали огонь, - ООС
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За прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что в Донецкой области, неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки русские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя.
Также сообщается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются прежними.
По данным штаба, по состоянию на 7 часов утра, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Так, в направлении н.п. Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новолуганского русские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
Отмечается также, что в сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.
С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в штабе ООС.
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Орки першими відкрили цей сумний для нас рахунок, і що бубачка візьме на контроль фронтові події ?
Вічна память полеглому герою, а ЗЕлюкам вічні пекельні муки.
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход"
П.С. Получается, Борька и зеленая банда наживаются на войне.
Співчуття його рідним та побратимам.
Горіть у пеклі russische schweine!
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
Смерть рашинським окупантам !!
Цю публікацію подивилось чотири тисячи відвідувачив сайту,а новину про Францію з Макроном десять
будь проклятий ЗЕленский с дьЕрмаком за своє "пєреміріє" !