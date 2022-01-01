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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 190 человек, зафиксировано 5026 новых случаев заражения, 6073 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 190 человек, зафиксировано 5026 новых случаев заражения, 6073 человека выздоровели

За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 262, медработников – 74).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается также, что за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 554 человека;

летальных исходов – 190;

поправилось – 6 073 человека.

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По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

заболело – 3 672 675 человек;

выздоровело – 3 474 931 человек;

летальных исходов – 96 089;

проведено ПЦР-тестирование – 16 809 292.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 190 человек, зафиксировано 5026 новых случаев заражения, 6073 человека выздоровели 01
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Тут так хреново,і без ковіда померти можна😂
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01.01.2022 08:33 Ответить
Да не скиглiть, бо на каазлабаде, в такий кшталт( я насчет безкомпромисной программы труда десятков - радости для миллионов) идет естественный отбор по выявлению лишнехромосомных. Кацапо-генетики такому состоянию( в процессе) дали название, мол, "побывать у горлышка".
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01.01.2022 09:18 Ответить
Кто не верит, забейте в поисковик - У великага бутылочного горлышка
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01.01.2022 09:25 Ответить
теперь все на ковид списываются. совковые очковтиратели
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01.01.2022 11:01 Ответить
кстати да - в совке и катастроф то не было.... подумаешь, рванул газ и целых два поезва превратились в гриль с совками... по телеку же не сказали?
и всякое говно еще свистит на немцев шо били совков... нате, выкуси.те(россиянцы и наши, уроды шо голосовали за Януща и наверное часть шо за Зелеща)
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01.01.2022 11:27 Ответить
если бы не шведы, мы бы и про Чернобыль никогда не узнали
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01.01.2022 11:29 Ответить
Именно. было бы на уровне сплетен. но там не только шведы бы кричали, вон в Рашке авария была - засекли, и ракета путинская упала, тоже засекли, а чернобыль то было в сто раз больше выбросов, так что "партия" не могла не объявить.... Парадопервомай - Заражай.те.сь, радиацию подано.
этих тварей реально надо было стрелять. хуже чем красносракие - нет и не было в истории
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01.01.2022 11:43 Ответить
Поки українці не порозумнішають і не оберуть українця на президента, то до того часу нас за біомасу триматимуть. Коїм того, ще й потрібно не просто за українця, а за захисника прав. Зараз вже такі яскраво засвітилися. Нагадаю, що останній етнічний, який правив Україною, був Петро Шелест. І того не народ обирав, а Микита Хрущов призначив і дуже вдало! То чи зможемо обрати?.. Питання з питань..
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01.01.2022 11:38 Ответить
У нас пишут летальних випадків а сколько из них после прививки где правда о вакцинах об их эффективности
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01.01.2022 12:49 Ответить
 
 