В Украине за сутки от COVID-19 умерли 190 человек, зафиксировано 5026 новых случаев заражения, 6073 человека выздоровели

За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 262, медработников – 74).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается также, что за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 554 человека;

летальных исходов – 190;

поправилось – 6 073 человека.

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По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

заболело – 3 672 675 человек;

выздоровело – 3 474 931 человек;

летальных исходов – 96 089;

проведено ПЦР-тестирование – 16 809 292.