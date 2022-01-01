В Украине за сутки от COVID-19 умерли 190 человек, зафиксировано 5026 новых случаев заражения, 6073 человека выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 262, медработников – 74).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается также, что за минувшие сутки:
госпитализированы – 1 554 человека;
летальных исходов – 190;
поправилось – 6 073 человека.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
заболело – 3 672 675 человек;
выздоровело – 3 474 931 человек;
летальных исходов – 96 089;
проведено ПЦР-тестирование – 16 809 292.
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и всякое говно еще свистит на немцев шо били совков... нате, выкуси.те(россиянцы и наши, уроды шо голосовали за Януща и наверное часть шо за Зелеща)
этих тварей реально надо было стрелять. хуже чем красносракие - нет и не было в истории