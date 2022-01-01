Ряд экс-послов США призвали Байдена обнародовать меры, подготовленные на случай вторжения РФ в Украину, - Associated Press

Группа из 24 специалистов по России и бывших сотрудников администрации США по нацбезопасности призвала Вашингтон обнародовать меры, согласованные на случай нападения РФ на Украину.

Об этом пишет Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Издание отмечает, что соответствующее заявление подписали, в частности, бывшие послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу. Также документ подписали несколько экс-послов США в Украине.

Associated Press пишет, что эти люди "в своем заявлении призвали президента Байдена немедленно и публично объявить о том, с какими ограничительными мерами столкнется Россия в случае военных действий (против Украины. – Ред.)".

"Мы считаем, что США в координации с союзниками по НАТО и с Украиной должны немедленно принять меры, которые окажут влияние на расчеты Кремля до того, как там сделают выбор в пользу военной эскалации", - считают авторы заявления.

Они уверены, что о возможных мерах следует предупредить Москву, чтобы у нее было "четкое понимание масштабов экономических мер, с которыми она столкнется".

США и их союзники неоднократно заявляли о готовности вводить жесткие санкции против России в случае нападения на Украину. В то же время в Вашингтоне публично не сообщали о том, какие именно это могут быть меры.

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