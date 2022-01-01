Ряд экс-послов США призвали Байдена обнародовать меры, подготовленные на случай вторжения РФ в Украину, - Associated Press
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Группа из 24 специалистов по России и бывших сотрудников администрации США по нацбезопасности призвала Вашингтон обнародовать меры, согласованные на случай нападения РФ на Украину.
Об этом пишет Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Издание отмечает, что соответствующее заявление подписали, в частности, бывшие послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу. Также документ подписали несколько экс-послов США в Украине.
Associated Press пишет, что эти люди "в своем заявлении призвали президента Байдена немедленно и публично объявить о том, с какими ограничительными мерами столкнется Россия в случае военных действий (против Украины. – Ред.)".
"Мы считаем, что США в координации с союзниками по НАТО и с Украиной должны немедленно принять меры, которые окажут влияние на расчеты Кремля до того, как там сделают выбор в пользу военной эскалации", - считают авторы заявления.
Они уверены, что о возможных мерах следует предупредить Москву, чтобы у нее было "четкое понимание масштабов экономических мер, с которыми она столкнется".
США и их союзники неоднократно заявляли о готовности вводить жесткие санкции против России в случае нападения на Украину. В то же время в Вашингтоне публично не сообщали о том, какие именно это могут быть меры.
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Запретят въезд в США ещё 20 чиновникам
Ничего поедут их замы
По молодости ходил к девушке
За неё обещали побить
Всегда ходил с кирпичем завёрнутым в газету
Когда подошли трое
Сказал не знаю что будет со мною но что будет с одним из них-- знаю
Простояли повернулись и ушли
Так и Украина должна делать /можно даже атомный заряд /
Так будет сразу понятен уровень следующих санкций, которые будут отличаться от крайней озабоченности.
https://defence-line.org/2022/01/moral-ta-motivaci%d1%97-chastina-1/
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» висловив вдячність Вашингтону та особисто президенту Джо Байдену за тверду позицію підтримки і солідарності з Україною.
«Те, що почув Путін під час телефонної розмови, навряд чи його задовільнило. Тепер, як би не вивертався Кремль, скільки б не намагався російський агресор стати поруч з лідерами Вільного світу, всі навколо бачать прогнилу та трухляву сутність путінського режиму. Все, що може запропонувати світу путінська Росія - це залякування та агресія», - написав Порошенко у Facebook.
П'ятий Президент наголошує: на підступність Кремля завжди знайдеться єдність світу у відповідь. «На погрози силою - консолідована відсіч агресору і сила права. На зухвалість і шантаж Путіна - мудрість, витримка і стратегічне бачення. Тішить, що колективний Захід чітко позначив червоні лінії Кремлю, перетин яких означатиме суворе покарання», - пише Петро Порошенко.
«Водночас турбує, що ця позиція наших друзів формується за млявого, чи геть відсутнього, стратегічного лідерства з боку найвищого керівництва нашої держави. Ще раз наголошуємо: ніхто в світі не захищатиме Україну більше, ніж сама Україна себе захищатиме. Київ має перестати бути найслабшою ланкою у міцному ланцюгу міжнародної єдності і солідарності проти російського агресора», - переконаний Порошенко.
«Хочеться вірити, що прийдешній 2022 рік остаточно відкриє очі Зеленському, що ворог - у Кремлі. Тоді як всі наші друзі та партнери чекають від України не розбрату та репресій, а на внутрішню єдність і стійкість!», - резюмує п'ятий Президент.
Война неизбежна, и для себя нужно решить на чьей стороне вы будете воевать, почему так - потому что если вы не пойдёте в армию Украины Вас без вашего желания заберут в армию золотой орды, а чтобы вы не побежали и были мотивированы воевать -ваша родня будет в заложниках, побежите их расстреляют. Так когда то было и показало свою эффективность и они его снова повторят. Так что делайте выбор и не надейтесь на власть - народ совершил глупость во время войны выбрать президента-пустое место, а управляет страной его окружение - проходимцы, граждане мира а не Украины. Опираться можно на "отцов - командиров" нижнего и среднего звена пока на верху к власти прейдет проУкраинец. Война это война экономик, наша экономика а следовательно и "боезапас" ляжет в течении недели а вот дальше на арену должна выйти экономика стран первого мира, и именно в этом наше спасение. Фактически большая война в Украине нужна всему Западному миру и Китаю, каждый тут решает свои задачи. Польша, Венгрия Чехия страны Прибалтики первыми придут нам на помощь не потому что союзники и добрые люди а потому что если мы падём их падение лишь вопрос времени, всё таки около 10млн. Украинцев мобилизованных в армию мордора это большая сила.
Но самое интересное во всём этом то что всё таки есть вероятность что войны не будет - ***** трус и умный человек одновременно. Когда ***** его начгенштаба будет Герасимов будет докладывать возможна ли победоносная война против Украины он скажет - Украину мы победим если станы Запада не станут её вооружать. И какое он примет решение мы узнаем в ближайшее время.
Что мы сделали /отказались от газа нефти и прочего/
А другим рекомендуем
Чомусь я впевнений, що якби Україна почала розробляти ядерну зброю, то США одними з перших були б проти.
пидопрезидентов всячески показывают свою немощь, и рано или поздно заплатят за это миллионами жизней своих граждан.
2. Старый российский агент Трамп никогда ничего не делал против России и никто фюреру не советует, никогда в СССР и в России ни один генерал не был советчиком диктатора, такие советники никогда не могли попасть даже на порог Кремля, только в казематы. А шас они рисуют только карты и пустословят, оглядываясь за спину-нет ли там занесенного топора. Это видно на примере бывших руководителей МО которые плотно занимались только одним вопросом - когда мы будем делить наши деньги, их доходы были многогранны-даже пиз..... продукты питания.
НІЯКІ ЕКОНОМІЧНІ заходи не зможуть зупинити ФІЗИЧНИЙ наступ військ.
- Здравствуй Джо, с Наступающим тебя!
- Здравствуй Killer, Happy Holidays!
- Джо, я тебя беспокою вот по какому делу. Я выполнил всё, о чём мы договаривались в Женеве, т.е. мою часть сделки - экологические законы России об углеродных квотах успешно приняты и вступили в силу ровно через полгода после Женевы, т.е. сегодня! Видишь, я держу слово. Теперь очередь за тобой. Срочно звони в Киев и требуй срочного выполнения всех пунктов минска!
- Хорошо, я сделаю, Володья!
- Да, но не забудь сказать Зеленскому, что ты сдерживаешь меня из последних сил и сил этих надолго не хватит! Не забудь сказать, что ты готов пойти на "решительные меры" в случае военной агрессии и что будешь защищать Украину невиданными доселе санкциями и усиленными военными контингентами во Франции и Германии!
- Всё скажу, Володья! Мои помощники записали весь твой текст. Но скажи, когда Россия реально выйдет на рынок углеродных единиц?
- Не раньше, чем Киев выполнит минск и НАТО официально откажет Украине во вступлении, Джо. Поторопись, Джо, я не хочу, чтобы наша сделка переросла в болтовню!
- Хорошо, я понял, Володья, будем работать!
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Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа пройдет в воскресенье, 2 января 2022 года, сообщает Reuters.
Беседу Байден проведет, чтобы подтвердить поддержку суверенитета Украины со стороны США, уточняет Reuters. Также президенты собираются обсудить "наращивание военных России на границе с Украиной и то, как они могут дипломатическими методами разрешить ситуацию в регионе", добавил представитель Белого дома.
Зеленский подтвердил факт предстоящего разговора, по его словам, всё происходит так, как ранее Украина и США договаривались, что не будет "про Украину без Украины".
По словам представителя Белого дома, Байден собирается обсудить с Зеленским следующие темы:
1. подтвердить, что США поддерживают суверенитет Украины;
2. обсудить "наращивание числа военных России на границе с Украиной";
3. понять, как ситуацию в регионе можно решить при помощи дипломатических методов. (выполнение минских договоренностей)
Даже "демократы" США не доверяют сепаратным переговорам Байден/Путин
Джо Байден должен обнародовать санкции, которые США введут против России в случае военных действий против Украины. Об этом заявили два бывших посла США в России (Майкл Макфол и Александр Вершбоу), а также еще 22 американских эксперта и бывших дипломата, передает Associated Press.
"В идеале план этих санкций нужно довести сейчас до сведения Москвы, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется, - наивно говорится в их заявлении.
В новогоднем обращении к украинцам Зеленский повторил кремлевские мантры про гражданскую войну в Украине.
Зеленский заявил, что "фронт в Донбассе исчезнет тогда, когда мы уберем линию разграничения в голове", что хотел бы, чтобы соседи приходили "в гости к нам с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука". "И чтобы родственники приезжали. И чтобы приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы - одна семья. И Донбасс, и Крым"
По вопросу Донбасса может быть проведен референдум, Зеленский стал говорть после первого звонка Байдена:
"Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны"
Українці, не проґавте, не грайте з Байденом/Зеленським у наперстки-референдуми !