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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (4343) здоровье (1376) Саакашвили (3299)

Состояние Саакашвили тяжелое. Он практически не может принимать пищу, курс лечения не завершен, - адвокат Тутберидзе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Состояние Саакашвили тяжелое. Он практически не может принимать пищу, курс лечения не завершен, - адвокат Тутберидзе

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили до сих пор не может принимать пищу.

 Об этом "Грузия онлайн" рассказал его адвокат Шота Тутберидзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

По его словам, политик еще не закончил реабилитационный курс после голодовки, поэтому его самочувствие не улучшилось. Его вес сейчас меньше, чем был после того, когда он прекратил голодовку. Саакашвили до сих пор не может принимать еду.

"Состояние здоровья, конечно, в этих условиях не улучшится и остается по-прежнему тяжелым. Он практически не может принимать пищу, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах", - заявил Тутберидзе.

Также он отметил, что бывшему президенту ограничили коммуникацию и адвокатам не разрешают обмениваться с ним письмами, что является ограничением прав осужденного.

Также к Саакашвили не пускают его личного врача, но адвокат требует допустить в тюрьму консилиум врачей.

Тутберидзе подчеркнул, что Саакашвили готов бороться дальше.

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"Между тем, пусть никто не создает себе иллюзий, чтобы представить Саакашвили ослабленным, человеком, сложившим оружие, несмотря на эти очень большие травмы и пытки, которым он поддался и подвергается, он сохраняет боеспособность, поддерживает коммуникацию со своими соратниками и, конечно, намерен бороться до тех пор, пока грузинский народ не победит в этой борьбе, и напрямую не преодолеет Российскую Федерацию", - заявил адвокат.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.
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Топ комментарии
+24
Грузин загибается без беганья по крышам и без секса с певицами/моделями/депутатками от слуг народа.
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01.01.2022 10:03
+22
Цей стан ломкою називаеться!
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01.01.2022 10:08
+17
Гадя Сявченко после "голодовки" также плохо себя чувствовала
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01.01.2022 10:23
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Це анорексія.
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01.01.2022 09:57 Ответить
Це понти.
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01.01.2022 10:18 Ответить
Гадя Сявченко после "голодовки" также плохо себя чувствовала
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01.01.2022 10:23 Ответить
плохо когда не знаешь - протиснешься ли в самолет))
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01.01.2022 10:27 Ответить
a kak togda jevo sobirajetsia evakuirovatj, ne uzh to vojenim transportnikom.
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01.01.2022 11:29 Ответить
Лео Таксиль у "Священному вертепі" описав реальний факт: перед виборами чергового Папи не було чіткого визначення між політичними угрупуваннями Тому вирішили вибрать Папу на нетривалий строк і той проміжний термін поки він буде папствувать - якось визначиться Тому вибрали самого немічного - що навіть кашляв через силу Однак після того як закінчилось голосування "немічний" зіскочив з крісла і пустився в танець! І папствував близько десяти років Те ж саме буде коли "Карлсон" вирветься з грузинської тюрми!
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01.01.2022 11:41 Ответить
не треба далеко ходити, Тімашонку з Качанівки випустили, так те саме
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01.01.2022 12:07 Ответить
Он не вырвется, а выйдет. Лет через 12.
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01.01.2022 12:30 Ответить
тут коменти бажано не читати.Тут 99% проплчені мєтателі кала...Помре Саакашвілі, потім тихо помре Грузія, а потім і вся Украйна. А мєтателі кала стануть непотрібні, і також зненацька всі разом десь дінуться....
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01.01.2022 10:43 Ответить
А потім і весь світ...
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01.01.2022 10:57 Ответить
вся надія на тебе Коровушка.... Та й ******, не проти вим'я буде...
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01.01.2022 11:02 Ответить
Ти ж виживеш?
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01.01.2022 11:05 Ответить
і сонце згасне! інфа 10000000% !
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01.01.2022 11:14 Ответить
Єсть Саакашвілі - єсть Грузія! Нєт Саакашвілі - нєт Грузії!

Что-то напоминает, связаное с ****** и рассеей, не?
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01.01.2022 11:16 Ответить
Еще 3-5 месяцев и у нас шушера из ОПы и депутаты монобильшости такое будут кукарекать о найвелычнишой дрысли вселенной, бубе криворогом.
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01.01.2022 11:41 Ответить
Алиса!Мелафон!
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01.01.2022 11:25 Ответить
Палишь все свои аккаунты, макеевское
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01.01.2022 12:37 Ответить
Грузин загибается без беганья по крышам и без секса с певицами/моделями/депутатками от слуг народа.
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01.01.2022 10:03 Ответить
Та відпустіть вже його в Гімалії!
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01.01.2022 10:06 Ответить
Цей стан ломкою називаеться!
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01.01.2022 10:08 Ответить
У нас воин погиб!
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01.01.2022 10:08 Ответить
Якщо помре, Грузія виправдовуватиметься 20 років - На всіх міжнародних майданчиках
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01.01.2022 10:12 Ответить
Та ну нах.... чи мало зеків "завертається".
А цей гризлюк вже відпрацьований матеріал, як і барига. І їхнім кукловодам пофіг на цих "табакі".
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01.01.2022 10:15 Ответить
Якщо ви не в курсі - ми всі помремо. І ніхто ні на яких майданчиках не буде виправдовуватись.
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01.01.2022 10:16 Ответить
Коли ми (ти і я) помремо навіть могила-копателі не знатимуть кого ховають

Інша справа Саакашвілі ..
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01.01.2022 10:28 Ответить
В чому "інша справа"? В нього Що, другі права чи це якась каста яка знаходиться над законом? Такі як ви і робите з них фараонів. Без поганяла і жити не можете.
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01.01.2022 10:52 Ответить
Ну так, це елітний корупціонер, яких багато чого зробив для розшгатування України з середини!
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01.01.2022 11:17 Ответить
а що то таке оте сраакашвіля?
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01.01.2022 12:09 Ответить
Эта гнида, Михуил, и вас переживёт.
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01.01.2022 10:32 Ответить
Добийте цього виродка щоб не мучився...
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01.01.2022 10:13 Ответить
нормально сказал. просто - если зря, то слова твои - вернутся к Зеленскому.
что он сделал тебе лично?
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01.01.2022 10:28 Ответить
да один Михомайдан на бабло бени и курченка вспомни!
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01.01.2022 11:18 Ответить
ну наверное тогда ненавижу всех, даже Антиколорадоса.
тот тоже, при обсерах "Пороха" тактично молчит, а при достижениях - стратегически кричит.
я о том говорю шо правило каменного века - "не сделай се идола" - вернО.
вот даже за Невзорова пишут шо мол продажный и т.д. но он сам говорил - не верьте никому, и мне.
а в Миху я и не "верил" особо. обосрался, сдал часть страны - как так мол освобождать шо Буш не знал, или не хотел знать?
да и "учения" были рашкинские впору
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01.01.2022 11:37 Ответить
Тіки вчора Мишко писав що в нього все добре, дочку показали по грузинському ТВ, а сьогодні адвокат розказує що знову Саакашвілі при смерті, їсти сам не може, годує з ложки Ясько...
Якась дурня.
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01.01.2022 10:14 Ответить
Ясько, то, его с ложки кормит, но видно ДАВАТЬ на тюремном топчане не хочет, вот ПАРЕНЬ и страдает.
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01.01.2022 11:14 Ответить
Я уже раньше писал что вставьте ему в жопу вентилятор,сразу полегчает всем...🙂
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01.01.2022 10:17 Ответить
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01.01.2022 10:18 Ответить
Якшо авдокат -Тутберідзе то суддя повинен бути-ТамДаватзе Причому саме там! Давадзе і на пожиттєво
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01.01.2022 10:20 Ответить
не, судья из Японии - мистер Маловато Навару))
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01.01.2022 10:29 Ответить
И еще местный прокурор-Слющяй Завэдудэлошвыли)
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01.01.2022 10:35 Ответить
Про ребёнка что забацал на стороне.
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01.01.2022 10:31 Ответить

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01.01.2022 10:30 Ответить
Да пусть дадут Карлосуну , пару дорожек кокса нюхнуть , могут у нашего Осла взять , ну или хоть травы пусть покурит , сразу на хавчик и пробьет.
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01.01.2022 10:35 Ответить
ось йому допоможе!

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01.01.2022 10:49 Ответить
О так , скумбрія по 8 грн . йому допоможе 100% 🤣🤣🤣
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01.01.2022 11:00 Ответить
И ведровая клизьма.
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01.01.2022 11:47 Ответить
с патефонными иголками ))
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01.01.2022 13:25 Ответить
Он гражданин Украины. Если государству и гражданам плевать, то это и есть цена нашего паспорта.
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01.01.2022 10:56 Ответить
чего?
а что за Пономаренко? что, тоже плевать?
более того - байденовцы украденное им и не думают возвращать то
Давай, иди, забери, даже себе возьми, как говорит Кравчучка - кто найдет хатынку - бери себе, перепишу
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01.01.2022 11:01 Ответить
Он также гражданин Нидерланд и гражданин Грузии 😠
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01.01.2022 11:02 Ответить
А є його відмова від громадянства Грузії?? Де і коли?? І як , козі в тріщину, громадянин України бере участь в виборах іншої держави! Ви пля зовсім кукухою репнулись???
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01.01.2022 11:05 Ответить
"Указом президента Грузии №378 от 4 декабря 2015 года в связи со вступлением в гражданство другой страны, наряду с другими гражданами Грузии, гражданство Грузии прекращено гражданину Михаилу Саакашвили, рожденному 21 декабря 1967 года"

Согласно Конституции Грузии, гражданин Грузии не может быть в то же время быть гражданином другой страны. Согласно закону, когда гражданин Грузии получает гражданство другой страны, это является основанием для утери гражданства Грузии.
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01.01.2022 13:28 Ответить
Он такой же гражданин Украины как мы граждане Грузии
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01.01.2022 11:08 Ответить
ну привет грузин
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01.01.2022 11:25 Ответить
У нас солдат погиб от рук кацапов. Вот это действительно потеря. Но ,,все,, пекутся о приключениях этого грузинского пи***бола.
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01.01.2022 12:28 Ответить
Пару вопросов к ДУРАЧКУ МИХО:
"Ты, что, МУДАК, фильм "Операция ТРЕСТ" не смотрел?
Как можно было на такую дешевую уловку попасться?".
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01.01.2022 11:08 Ответить
Нехай живе ...)
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01.01.2022 11:12 Ответить
Уколи приймати може? А нюхати? Може? Тоді норм.
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01.01.2022 11:11 Ответить
Софо Ніжарадзе - мама півторарічної дівчинки, відома у Грузії 36-річна співачка та авторка пісень.

Жінка закінчила російську академію театрального мистецтва. У 2004-2006 роках виконувала роль Джульєтти у російському мюзиклі "Ромео та Джульєтта", а у 2005 стала учасницею конкурсу "Нова Хвиля", де представляла Росію.
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01.01.2022 11:11 Ответить
Де він її надибав...одному Богу відомо...
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01.01.2022 11:18 Ответить
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01.01.2022 11:15 Ответить
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01.01.2022 11:18 Ответить
При этом почти ежедневно признается о наличии "очередной жены" и очередного ребенка. Если так дело пойдет то выяснится что у него гарем. Как у моряка , в каждом "порту" по жене.( Украина тому подтверждение) Для ( официальной) жены это вероятно "нежданчик".
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01.01.2022 11:18 Ответить
были сообщения что у него и в Грузии остался сын от его секретарши еще лет 10 назад
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01.01.2022 13:45 Ответить
Так он оказывается хороший бык - производитель 😃
разбросал детей по всему миру 😠
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01.01.2022 14:47 Ответить
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01.01.2022 11:19 Ответить
Взірцевий сім'янин Міхо ...
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01.01.2022 11:21 Ответить
Орган его играния на пианине вообще никого не интересует.
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01.01.2022 11:50 Ответить
ну вот какого зеленского он попёрся в Грузию презЕдентить такой безнадёжно больной?..
неужели кратковременный успех неукраинского, тупорылого, продажного наркомана-аниматора у 73%ного размечтавшегося жлоба так его вдохновил?.. - ну так на него тут уже большинство срать хотели, только не все в этом пока что готовы сознаться.. - дебилы - народ самоуверенный до конца...(
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01.01.2022 11:24 Ответить
а мій допис, вище, але про це ж.... став хрестиком... бо з побажанням зла тому, хто розміщує нам, ці страждання сраки ******* без роботи... сіськи та соски- усім ....швілі.
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01.01.2022 12:32 Ответить
Пускай "мужчину хоть куда, в полном расцвете сил"© Сааку транспортируют в Конотоп на вертолёторемонтный завод "Авиакон". Там Михуилу перешлифуют шейки под подшипники вала несущего винта, отполируют лопасти, в гидросистеме заменят "Хванчкару", в нагнетатели запрессуют "Чурчхелу", под завязку заправят "Чачей" - будет как новенький - своим ходом долетит в Грузию и с высотыКазбек обильно обосрёт.
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01.01.2022 12:12 Ответить
мужественная особа. Знает что делает и что будет. А мог бы сейчас где-то на Бали отвисать.
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01.01.2022 12:36 Ответить
психопат и истерик
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01.01.2022 13:41 Ответить
здоровых нет, есть только не обследованные
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01.01.2022 14:37 Ответить
Состояние Саакашвили тяжелое

- skoljko kg.
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01.01.2022 12:45 Ответить
Дивуюся як масово промиті мозги в усіх цих коментаторів. Бо Саакашвілі видатна людина. В Грузії він зробив фундаментальні реформи. За його президенства в Грузії зникла корупція а бюджет збільшився в 11 разів. Не на 11% як у Порошенка, а на 1000%.
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01.01.2022 12:52 Ответить
брехня!
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01.01.2022 13:40 Ответить
Довбню!!! Створене ціле міністерство реформ під цю видатну особистість.
Питання. Озвуч хоча б одну реформу, окрім **********, яка принесла позитивні зміни та покращення життя громадян України. Шоблу ***** яка там харчується в приклад не приводити. Для них є покращення!
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01.01.2022 22:58 Ответить
сколько яда в коментах. Если бы собрать - годовой запас для фармацевтов на всю страну.

- Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!

Интересно, сколько соевых будет растоптано под ногами других соевых в процессе?
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01.01.2022 12:59 Ответить
Лізааааа! Йди на ***** вмісті з своїм биком! Всім насрати як на тебе так і на твого *******
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01.01.2022 23:00 Ответить
Ставьте йому клізму... побільше...
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01.01.2022 14:03 Ответить
Нахіба йому приймати їжу? Він же голодує.
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01.01.2022 14:35 Ответить
Щось занадто довго у нього ломка, як від важких наркотиків. Але він лише кокаїніст, як і зелений нікчема.
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01.01.2022 17:07 Ответить
подкацапники и подбарыжники радуются.
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02.01.2022 05:31 Ответить
 
 