Состояние Саакашвили тяжелое. Он практически не может принимать пищу, курс лечения не завершен, - адвокат Тутберидзе

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили до сих пор не может принимать пищу.

Об этом "Грузия онлайн" рассказал его адвокат Шота Тутберидзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, политик еще не закончил реабилитационный курс после голодовки, поэтому его самочувствие не улучшилось. Его вес сейчас меньше, чем был после того, когда он прекратил голодовку. Саакашвили до сих пор не может принимать еду.

"Состояние здоровья, конечно, в этих условиях не улучшится и остается по-прежнему тяжелым. Он практически не может принимать пищу, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах", - заявил Тутберидзе.

Также он отметил, что бывшему президенту ограничили коммуникацию и адвокатам не разрешают обмениваться с ним письмами, что является ограничением прав осужденного.

Также к Саакашвили не пускают его личного врача, но адвокат требует допустить в тюрьму консилиум врачей.

Тутберидзе подчеркнул, что Саакашвили готов бороться дальше.

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"Между тем, пусть никто не создает себе иллюзий, чтобы представить Саакашвили ослабленным, человеком, сложившим оружие, несмотря на эти очень большие травмы и пытки, которым он поддался и подвергается, он сохраняет боеспособность, поддерживает коммуникацию со своими соратниками и, конечно, намерен бороться до тех пор, пока грузинский народ не победит в этой борьбе, и напрямую не преодолеет Российскую Федерацию", - заявил адвокат.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.