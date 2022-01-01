Состояние Саакашвили тяжелое. Он практически не может принимать пищу, курс лечения не завершен, - адвокат Тутберидзе
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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили до сих пор не может принимать пищу.
Об этом "Грузия онлайн" рассказал его адвокат Шота Тутберидзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, политик еще не закончил реабилитационный курс после голодовки, поэтому его самочувствие не улучшилось. Его вес сейчас меньше, чем был после того, когда он прекратил голодовку. Саакашвили до сих пор не может принимать еду.
"Состояние здоровья, конечно, в этих условиях не улучшится и остается по-прежнему тяжелым. Он практически не может принимать пищу, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах", - заявил Тутберидзе.
Также он отметил, что бывшему президенту ограничили коммуникацию и адвокатам не разрешают обмениваться с ним письмами, что является ограничением прав осужденного.
Также к Саакашвили не пускают его личного врача, но адвокат требует допустить в тюрьму консилиум врачей.
Тутберидзе подчеркнул, что Саакашвили готов бороться дальше.
"Между тем, пусть никто не создает себе иллюзий, чтобы представить Саакашвили ослабленным, человеком, сложившим оружие, несмотря на эти очень большие травмы и пытки, которым он поддался и подвергается, он сохраняет боеспособность, поддерживает коммуникацию со своими соратниками и, конечно, намерен бороться до тех пор, пока грузинский народ не победит в этой борьбе, и напрямую не преодолеет Российскую Федерацию", - заявил адвокат.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.
15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.
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Что-то напоминает, связаное с ****** и рассеей, не?
А цей гризлюк вже відпрацьований матеріал, як і барига. І їхнім кукловодам пофіг на цих "табакі".
Інша справа Саакашвілі ..
что он сделал тебе лично?
тот тоже, при обсерах "Пороха" тактично молчит, а при достижениях - стратегически кричит.
я о том говорю шо правило каменного века - "не сделай се идола" - вернО.
вот даже за Невзорова пишут шо мол продажный и т.д. но он сам говорил - не верьте никому, и мне.
а в Миху я и не "верил" особо. обосрался, сдал часть страны - как так мол освобождать шо Буш не знал, или не хотел знать?
да и "учения" были рашкинские впору
Якась дурня.
а что за Пономаренко? что, тоже плевать?
более того - байденовцы украденное им и не думают возвращать то
Давай, иди, забери, даже себе возьми, как говорит Кравчучка - кто найдет хатынку - бери себе, перепишу
Согласно Конституции Грузии, гражданин Грузии не может быть в то же время быть гражданином другой страны. Согласно закону, когда гражданин Грузии получает гражданство другой страны, это является основанием для утери гражданства Грузии.
"Ты, что, МУДАК, фильм "Операция ТРЕСТ" не смотрел?
Как можно было на такую дешевую уловку попасться?".
Жінка закінчила російську академію театрального мистецтва. У 2004-2006 роках виконувала роль Джульєтти у російському мюзиклі "Ромео та Джульєтта", а у 2005 стала учасницею конкурсу "Нова Хвиля", де представляла Росію.
разбросал детей по всему миру 😠
неужели кратковременный успех неукраинского, тупорылого, продажного наркомана-аниматора у 73%ного размечтавшегося жлоба так его вдохновил?.. - ну так на него тут уже большинство срать хотели, только не все в этом пока что готовы сознаться.. - дебилы - народ самоуверенный до конца...(
- skoljko kg.
Питання. Озвуч хоча б одну реформу, окрім **********, яка принесла позитивні зміни та покращення життя громадян України. Шоблу ***** яка там харчується в приклад не приводити. Для них є покращення!
- Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
Интересно, сколько соевых будет растоптано под ногами других соевых в процессе?