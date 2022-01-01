"Омикрон" меньше поражает легкие по сравнению с другими штаммами коронавируса, - исследование

Штамм коронавируса "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса. Это показывают новые исследования, проведённые на животных.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Исследования на мышах и хомяках показали, что "Омикрон" вызывает менее опасные инфекции в легких, вместо этого ограничиваясь носом, горлом и трахеей.

Испытания показали, что предыдущие варианты коронавируса вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания. "Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее.

Ученые заразили животных штаммом "Омикрон" и выяснили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем "Омикрон" достаточно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.

Исследователи из Гонконга изучали образцы тканей людей и также обнаружили, что "Омикрон" размножается медленно в легких.

Ученые отмечают, что оболочка легочных клеток содержит белок TMPRSS2. Он помогает вирусам проникать внутрь легких. В случае с "Омикроном" этот белок взаимодействует слабее, чем, например, со штаммом "Дельта".

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Эти исследования показывают, что таким образом происходит эволюция коронавируса. Она направлена на то, что, размножаясь в верхних дыхательных путях, у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем, однако течение заболевания будет происходить менее опасно для его носителей.