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"Омикрон" меньше поражает легкие по сравнению с другими штаммами коронавируса, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Штамм коронавируса "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса. Это показывают новые исследования, проведённые на животных.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Исследования на мышах и хомяках показали, что "Омикрон" вызывает менее опасные инфекции в легких, вместо этого ограничиваясь носом, горлом и трахеей.

Испытания показали, что предыдущие варианты коронавируса вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания. "Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее.

Ученые заразили животных штаммом "Омикрон" и выяснили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем "Омикрон" достаточно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.

Исследователи из Гонконга изучали образцы тканей людей и также обнаружили, что "Омикрон" размножается медленно в легких.

Ученые отмечают, что оболочка легочных клеток содержит белок TMPRSS2. Он помогает вирусам проникать внутрь легких. В случае с "Омикроном" этот белок взаимодействует слабее, чем, например, со штаммом "Дельта".

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Эти исследования показывают, что таким образом происходит эволюция коронавируса. Она направлена на то, что, размножаясь в верхних дыхательных путях, у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем, однако течение заболевания будет происходить менее опасно для его носителей.
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Топ комментарии
+4
Следующий штамм будет ещё слабее и незаметнее.
Но число "прививок" будет удвоено.
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01.01.2022 13:24
+3
Ну так еще полтора года назад говорили , что любой вирус всегда мутирует в более легкие формы .Так что все логично.
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01.01.2022 10:39
+2
і ще... цікаво, скільки було піддослідних? 5, 10, 25 чи, капець,цілих 50? як завжди в таких дослідженнях, вибірка - це просто мрія студента 1 курсу, котрий вивчає статистику)))
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01.01.2022 15:10
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Ну дельта не дуже веселий штамм був, від кашлю не міг заснути перший день, надіюсь омікрон буде "людянішім"
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01.01.2022 10:24 Ответить
Говорят при омикроне от горшка далеко не убежать, так что прийдется менять маски на памперсы
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01.01.2022 11:16 Ответить
новина очевидна, бо до цього йшло, а можливо і так було з самого початку. Однак, що вражає в цій новині, так це наукова організація ))): "Про це пише The New York Times..." ))) і без посилання на дослідження )))
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01.01.2022 15:08 Ответить
і ще... цікаво, скільки було піддослідних? 5, 10, 25 чи, капець,цілих 50? як завжди в таких дослідженнях, вибірка - це просто мрія студента 1 курсу, котрий вивчає статистику)))
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01.01.2022 15:10 Ответить
Мене за таке забанили.
Я, філолог, мала сотні зразків текстів для дисертації. Щоб висновки були релевантними і похибка - припустимою.
А тут, великі "вчоні", які розпатякують свої "результати" та "рекомендації" і називають цю порнографію "дослідженнями".
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01.01.2022 23:53 Ответить
Я при звичайному бронхіті душилася від приступів кашлю.
Особливо - вночі.
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01.01.2022 23:56 Ответить
Алілуйя !
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01.01.2022 10:37 Ответить
Ну так еще полтора года назад говорили , что любой вирус всегда мутирует в более легкие формы .Так что все логично.
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01.01.2022 10:39 Ответить
Ага. например, оспа
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01.01.2022 11:34 Ответить
Вирус бешенства имел 100% летальность и 3000 лет до нашей эры и сейчас.
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01.01.2022 12:02 Ответить
Да не хрена подобного , в Украине 73% населения прекрасно с этим вирусом живут.
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01.01.2022 13:03 Ответить
Учитывая то, что уже последних пару лет украинцев достает непонятный время от времени начинающийся и внезапно прекращающийся кашель, то омикроном мы переболели задолго до его официального признания.
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01.01.2022 12:51 Ответить
Следующий штамм будет ещё слабее и незаметнее.
Но число "прививок" будет удвоено.
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01.01.2022 13:24 Ответить
Все буде залежати від імунітету. Задохлик, який від бронхіту задихається , від ковіду точно загнеться.

Як казала одна італійка у свої 85 років:-«я постійно курю цигарки, щоб на ковід не захворіти». Десь почула, що ковід боіться тютюнового диму та гине від нього.
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02.01.2022 00:13 Ответить
 
 