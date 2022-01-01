"Омикрон" меньше поражает легкие по сравнению с другими штаммами коронавируса, - исследование
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Штамм коронавируса "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса. Это показывают новые исследования, проведённые на животных.
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Исследования на мышах и хомяках показали, что "Омикрон" вызывает менее опасные инфекции в легких, вместо этого ограничиваясь носом, горлом и трахеей.
Испытания показали, что предыдущие варианты коронавируса вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания. "Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее.
Ученые заразили животных штаммом "Омикрон" и выяснили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем "Омикрон" достаточно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.
Исследователи из Гонконга изучали образцы тканей людей и также обнаружили, что "Омикрон" размножается медленно в легких.
Ученые отмечают, что оболочка легочных клеток содержит белок TMPRSS2. Он помогает вирусам проникать внутрь легких. В случае с "Омикроном" этот белок взаимодействует слабее, чем, например, со штаммом "Дельта".
Эти исследования показывают, что таким образом происходит эволюция коронавируса. Она направлена на то, что, размножаясь в верхних дыхательных путях, у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем, однако течение заболевания будет происходить менее опасно для его носителей.
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Я, філолог, мала сотні зразків текстів для дисертації. Щоб висновки були релевантними і похибка - припустимою.
А тут, великі "вчоні", які розпатякують свої "результати" та "рекомендації" і називають цю порнографію "дослідженнями".
Особливо - вночі.
Но число "прививок" будет удвоено.
Як казала одна італійка у свої 85 років:-«я постійно курю цигарки, щоб на ковід не захворіти». Десь почула, що ковід боіться тютюнового диму та гине від нього.