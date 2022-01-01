31 декабря более 52 тыс. человек вакцинировано от коронавируса в Украине, - Минздрав

За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине вакцинировано от коронавируса 52 166 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что первую дозу получили 15077 человек, вторую дозу - 36354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу - 552 человека.

"С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общем проведено 28 457 565 прививок", - отчитываются в Минздраве.

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