31 декабря более 52 тыс. человек вакцинировано от коронавируса в Украине, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине вакцинировано от коронавируса 52 166 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что первую дозу получили 15077 человек, вторую дозу - 36354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу - 552 человека.
"С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общем проведено 28 457 565 прививок", - отчитываются в Минздраве.
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+10 Володимир Ярощук f72292f9
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Интересно Бидон тоже?
Звичайно, що повернув США у воозку і відновив фінансування.
"Бореться" так, що аж гай шумить. Правда, федеральний суд блокував розпорядження "великого демократа" щодо примусової уколізації.
І як народ у Штатах пише: при Трампі проституто-газетки ( - не дивина, в Україні - аналогічно) все виставляли так, що це - саме його вина. А при "козачку" і його "боротьби", ніхто ні смерті, ні к-ть випадків не пов'язує зі "св.джо".
Д- "демократія"
С - "свобода слова"
І О - "об'єктивність" та П - "правдивість".
в Європі середній показник вакцинації складає 64%, а в Африці всього 10%. Чому вирішили почати примушувати людей пройти природній відбір саме з Європи, а не третього світу?
І де йде природній відбір - так то якраз в Африці.
Даже Зелю не послушал.
Похмелялися ?
Неужели дуракам не дошло, когда стали рассказывать, что потребуется дополнительная доза. 12 месяцев,разделить на 3, в аккурат через четыре месяца пожизненно теперь нужно ширяться.
COVID-19: Boris Johnson says 'up to 90%' in intensive care have not had a booster and urges people to get jabbed
https://news.sky.com/story/covid-19-boris-johnson-says-up-to-90-in-intensive-care-have-not-had-a-booster-and-urges-people-to-get-jabbed-12505590