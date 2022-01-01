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12 человек погибли на пожарах 31 декабря, спасатели призывают соблюдать правила безопасности

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

12 человек погибли на пожарах 31 декабря, спасатели призывают соблюдать правила безопасности

С 31 декабря по 4 января Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч сотрудников и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

"В целом за прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмировались еще 4 человека. Поэтому, спасатели обращаются к украинцам не терять бдительности во время праздничных выходных и не пренебрегать правилами пожарной безопасности!", – говорится в сообщении.

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Гребаные салютики? Поубивать мало тех кто их запускает. Бездомные животные не знают куда прятаться. У многих атошников и переселенцев нервный тики начинают думать что 14 год. Кому то падает во дворы если не успевает догореть или возвышение салюта низкое.
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01.01.2022 11:31 Ответить
Прибить нужно тех кто их продает.
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01.01.2022 11:39 Ответить
А до психіатра звернутись не пробували?
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01.01.2022 11:40 Ответить
а помогает от пожаров??
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01.01.2022 12:46 Ответить
Еще раз. Напомните - в чем практический смысл запуска салюта?
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01.01.2022 13:12 Ответить
Якщо у Вас нетримання калу від звуків рострілу феєрверка то це медична проблема. А коли пожежа то це порушення правил безпеки. Все.
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01.01.2022 13:57 Ответить
И это весь ответ? Я тебе говорю что мне сегодня во двор прилетало в 0.15 выпущенное за 300 метров из ресторана. А ты говоришь, что тебе насрать на всех потому что любишь хлопушки. Ну так же получается. Тоесть ты редкое эгоистичное мудило.
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01.01.2022 19:30 Ответить
Та да. Війна скінчилась. Всі вдома і над кожним містом салют. Цікаво було б подивитись на радісних салютуючих якби біля них гахнув 122 снаряд.
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01.01.2022 11:50 Ответить
А краще 152мм!)
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01.01.2022 11:54 Ответить
Честно, вы преувеличиваете. У нас в Мариуполе салюты запускают даже те, кто пережил обстрелы. И звук обстрела отличается от звука салютов. Это даже для нас, населения. А уж военные точно слышат разницу.
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01.01.2022 13:48 Ответить
у меня коты сутками прячутся гдето в дровах если я их не успел забрать в дом. Девушка пережила оккупацию и для нее это очень больная тема. А сегодня вообще начало прилетать во двор чуть не создав пожар. Плюс это по понятным причинам запрещено законом.
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01.01.2022 19:43 Ответить
не розумію, проведіть аналогії та введіть: 40км у нас. пунктах, цілодобове дальнє світло, повторні штрафи за 40000грн... Після цього ж, статистика смертності на дорозі стала позитивною??? Ні, але використання імпортованого пального- збільшилось, що й було подано як боротьбу за життя жиддям....
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01.01.2022 12:42 Ответить
Обнаружил удивительную закрномерность,кто не служил срочную очень ********* оружие и фейверки
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01.01.2022 19:56 Ответить
 
 