12 человек погибли на пожарах 31 декабря, спасатели призывают соблюдать правила безопасности

С 31 декабря по 4 января Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч сотрудников и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

"В целом за прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмировались еще 4 человека. Поэтому, спасатели обращаются к украинцам не терять бдительности во время праздничных выходных и не пренебрегать правилами пожарной безопасности!", – говорится в сообщении.

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