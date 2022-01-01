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С сегодняшнего дня в Украине вводят в действие закон "Об основах национального сопротивления"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С сегодняшнего дня в Украине вводят в действие закон

С сегодняшнего дня, 1 января, в Украине вводят в действие закон "Об основах национального сопротивления", принятый Верховной Радой в июле 2021 года.

Согласно закону, национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мер по максимально широкому вовлечению граждан Украины в обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживание и отпор агрессии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс" -Украина".

В то же время, общее руководство национальным сопротивлением осуществляет Верховный главнокомандующий вооруженными силами - президент Украины.

Составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет Главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.

Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций (ССО), а руководство движением сопротивления будет осуществлять командующий ССО.

Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования – 1 августа 2021 года и вводится в действие с 1 января 2022 года.

Читайте также: Зеленский назначил Галушкина командующим Силами территориальной обороны ВСУ. ФОТО
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Топ комментарии
+49
Батько наш Бандера, Україна мати
Ми за Україну будЕмо воювати.

З Новим роком, панове!
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01.01.2022 11:46
+31
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01.01.2022 11:58
+30
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01.01.2022 11:59
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не стовідсотково, але цілком можливо. Досить згадатти штепу нелю і що їй потім за таке нічого не було.
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01.01.2022 16:27 Ответить
Где розданные Гражданам Украины АКм с б/п и
амм уницией,
Как в кантонах Швейцарии ?
https://fishki.net/20749-armija-shvejcarii-strana-cveta-haki-45-foto.html

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01.01.2022 13:49 Ответить
Швейцарец с домашним " Джавелином " Железный кулак ".
Хранится дома , под замком хозяина.
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01.01.2022 13:52 Ответить
Всі ці "ати-бати" не більше аніж примітивна партизанщина рівня 1941 року. В реальності від неї ніякої користі.
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01.01.2022 14:11 Ответить
Краткая история ,,примитивной,, партизанщины в Афганистане
С 1979 по 1989 год партизаны из исламистского движения Талибан воевали с ссср . На тот момент самой огромной и вооруженной тоталитарной империей Мира. В итоге ссср вынужден был оттуда уйти а через несколько лет развалился вовсе
С 2001 года по 2021 год все те же исламисты из Талибан вели партизанские действия против США -самой богатой , сильной и технологически развитой страны мира . Результат -в 2021 году Талибан захватил власть в Афганистане вновь разогнав союзника США армию Афганистана и вынудив самих американцев покинуть эту страну
Есть еще примеры Ирака и Чечни . А также Вьетнама , Франции , Финляндии , стран Балтии , когда партизанское движение либо делало невозможным оккупацию страны , либо заставляло агрессора нести серьезные людские и экономические потери
И да Украина является тоже хорошим примером удачных действий партизан как в войне против немецких нацистов так и в борьбе против сталинско -большевистского ссср
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01.01.2022 14:52 Ответить
Все вірно, але до вторження в Афганістан СРСР, цю країну трічи захоплювала неймовірно могуча на тий час, Британська імперія і трічи уходила з Афганістану.
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01.01.2022 15:42 Ответить
я б не став порівнювати Україну з Афганістаном. Там всі прийшлі - чужі місцевим. А у нас половина родичів, знайомих десь в росії. І невідомо, як місцевий поведеться на прихід окупантів.
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01.01.2022 16:32 Ответить
Відомо буде тоді, коли кацапи попруться нас визоляти - зрадників перевішати, окупантів в полон не брати. Підчас патизанщини можливості годувати окупанта не буде, так і з зрадниками не буде можливості вести виховні бесіди.
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01.01.2022 17:25 Ответить
так він **** заявиить на мене окупантам раніше ніж я до нього доберусь. а саме головне, що я не знаю точно, хто ж то буде: чи сусіда, чи свояк, чи бувший однокласник., чи колега по бізнесу. Може виникнути така ситуація, що вони один момент побіжать закладати всі четверо.
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01.01.2022 18:17 Ответить
Из 200000 численности
80000 -- это контракт ники
120000 -- срочная служба 1,5 года
Остальное по два месяца раз в 5 лет переподготовка
Так мы в кратчайший срок сможем развернуть армию до миллиона
Представьте все 200000 контракт ники
При военных действиях и потерях /это неизбежно /
Будем призывать пушечное мясо /недержавшее оружие в руках /
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01.01.2022 14:16 Ответить
Пора принимать Закон:
"Об основах национального сопротивления Верховной Раде"
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01.01.2022 15:47 Ответить
Лучше " Об основах национального сопртивления тарифам"
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01.01.2022 17:34 Ответить
Закон НИКАКОЙ.
Разработчики, открыто, признают что, после прохождения КМУ, закон выхолостили до пустоты. И теперь, это просто лозунг.
Гуано.
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01.01.2022 16:01 Ответить
у вОнюшек сегодня будет знатный выброс метана.))

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01.01.2022 16:21 Ответить
>общее руководство национальным сопротивлением осуществляет Верховный главнокомандующий вооруженными силами - президент Украины
если так то он прикажет не стрелять
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01.01.2022 19:13 Ответить
В кожному селі України потрібно створити козачу сотню.
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01.01.2022 19:45 Ответить
правильно.
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02.01.2022 05:45 Ответить
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