С сегодняшнего дня в Украине вводят в действие закон "Об основах национального сопротивления"

С сегодняшнего дня, 1 января, в Украине вводят в действие закон "Об основах национального сопротивления", принятый Верховной Радой в июле 2021 года.

Согласно закону, национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мер по максимально широкому вовлечению граждан Украины в обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживание и отпор агрессии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс" -Украина".

В то же время, общее руководство национальным сопротивлением осуществляет Верховный главнокомандующий вооруженными силами - президент Украины.

Составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет Главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.

Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций (ССО), а руководство движением сопротивления будет осуществлять командующий ССО.

Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования – 1 августа 2021 года и вводится в действие с 1 января 2022 года.

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