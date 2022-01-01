С сегодняшнего дня в Украине вводят в действие закон "Об основах национального сопротивления"
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С сегодняшнего дня, 1 января, в Украине вводят в действие закон "Об основах национального сопротивления", принятый Верховной Радой в июле 2021 года.
Согласно закону, национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мер по максимально широкому вовлечению граждан Украины в обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживание и отпор агрессии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс" -Украина".
В то же время, общее руководство национальным сопротивлением осуществляет Верховный главнокомандующий вооруженными силами - президент Украины.
Составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет Главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.
Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.
Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций (ССО), а руководство движением сопротивления будет осуществлять командующий ССО.
Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования – 1 августа 2021 года и вводится в действие с 1 января 2022 года.
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амм уницией,
Как в кантонах Швейцарии ?
https://fishki.net/20749-armija-shvejcarii-strana-cveta-haki-45-foto.html
Хранится дома , под замком хозяина.
С 1979 по 1989 год партизаны из исламистского движения Талибан воевали с ссср . На тот момент самой огромной и вооруженной тоталитарной империей Мира. В итоге ссср вынужден был оттуда уйти а через несколько лет развалился вовсе
С 2001 года по 2021 год все те же исламисты из Талибан вели партизанские действия против США -самой богатой , сильной и технологически развитой страны мира . Результат -в 2021 году Талибан захватил власть в Афганистане вновь разогнав союзника США армию Афганистана и вынудив самих американцев покинуть эту страну
Есть еще примеры Ирака и Чечни . А также Вьетнама , Франции , Финляндии , стран Балтии , когда партизанское движение либо делало невозможным оккупацию страны , либо заставляло агрессора нести серьезные людские и экономические потери
И да Украина является тоже хорошим примером удачных действий партизан как в войне против немецких нацистов так и в борьбе против сталинско -большевистского ссср
80000 -- это контракт ники
120000 -- срочная служба 1,5 года
Остальное по два месяца раз в 5 лет переподготовка
Так мы в кратчайший срок сможем развернуть армию до миллиона
Представьте все 200000 контракт ники
При военных действиях и потерях /это неизбежно /
Будем призывать пушечное мясо /недержавшее оружие в руках /
"Об основах национального сопротивления Верховной Раде"
Разработчики, открыто, признают что, после прохождения КМУ, закон выхолостили до пустоты. И теперь, это просто лозунг.
Гуано.
если так то он прикажет не стрелять