РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17052 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Обмен пленными
1 147 14
омбудсмен (577) пленные (1852) ОРДЛО (246)

Оккупанты на Донбассе за год незаконно арестовали 70 украинских граждан, - представитель омбудсмена Черников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты на Донбассе за год незаконно арестовали 70 украинских граждан, - представитель омбудсмена Черников

В плену российских наемников на Донбассе - три сотни украинских граждан. 70 человек незаконно арестовали за последний год.

Об этом Суспильному рассказал представитель уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Константин Черников, сообщает Цензор.НЕТ.

"223 человека находятся в так называемой "ДНР", 77 человек - в так называемой "ЛНР". Из них 257 - это гражданские лица и 44 военнослужащих. Людей подводят под так называемые их приговоры прокуроры Российской Федерации. И специально находят людей, чтобы содержать их в плену и добавлять заложников. Там очень критическое состояние. И то, что им пытаются передать общественные организации, международные, большинство помощи пленным, заключенным, не доходит", - сообщил Черников.

Читайте также: Денисова призвала ОБСЕ и "Красный Крест" помочь воину 53-й ОМБр Корсуну, которого удерживают оккупанты в Луганской области
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чтобы освободить ОРЛДО--- НАДО из этих пленных составить Раду КМУ и Президента и никакие лозунги не нужны будут..... месть будет в любом холодном и горячем виде и круглые сутки.... пока последняя тварь предатель не издохнет в ОРЛДО....
показать весь комментарий
01.01.2022 12:41 Ответить
А что сделал през за рік, чтобы освободить пленных?
Или ему некогда было? Надо же прибарахляться в турборежиме, справлять все дни рождения своей свиты, отдыхать несколько раз в году от непосильного труда

Спросите, пленные, у тех 75% , которые его выбрали
показать весь комментарий
01.01.2022 12:58 Ответить
Діду на рівному місці 2% домалювал.
показать весь комментарий
01.01.2022 14:24 Ответить
Звиняйте. Тоді я вам інший рейтинг покажу за 27.12.2021

За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?

«Слуга народа» - 355 (11.22%)

«Европейская солидарность» - 889 (28.09%)

«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 742 (23.44%)

«ВО «Батькивщина» - 224 (7.08%)

«Сила и честь» - 337 (10.65%)

https://vesti-ua.net/
показать весь комментарий
01.01.2022 14:46 Ответить
Давно надо было этих самопальных судей и прокуроров лугандонских в международный розыск объявлять как похитителей людей.
показать весь комментарий
01.01.2022 13:05 Ответить
"Окупанти на Донбасі за рік незаконно"...
Російські окупанти на Донбасі вже за визначенням не можуть робити нічого законного.
показать весь комментарий
01.01.2022 13:13 Ответить
Ну там же как минимум половина только числится украинскими гражданами. На самом деле-лугандонцы,звавшие расеюшку в 2014м. А потом у кого-то из них бизнес отжали и на подвал забросили, кто-то извращенец и убийца..люмпены...Короче,будни "навасосии")
показать весь комментарий
01.01.2022 13:20 Ответить
Поздоровляю українців з днем народження патріота України Степана Андрійовича Бандери
Батько Степана о.Андрій 22квітня 1941 р.був заарештований НКВД за звинуваченням про переховування члена ОУНСтефанишина.
Разом із доньками Володимирою та Оксаноюбув вивезений до Києва.
Розстріляний у Києві 8липня 1941р.

В сім"ї було семеро дітей.Мати хворіла, померла у 21 році. Дітей піднімав та виховував батько.
Сестру Марту без суду і слідства відправили етапом до Сибіру
Брат Олександр з 22липня перебуваву концтаборі Освенцім
Сестру Володимиру разом з чоловіком заарештували, а їхніх дітей відправилиу дитбудинок.
Від неї та сестер Марти і Оксани на допитах у Лефортово домогалися осудудіяльності їхнього брата Степана. Жодна з них не погодидася
показать весь комментарий
01.01.2022 13:24 Ответить
Незважаючи на випробування, отець Андрій Бандера дав дітям добре виховання та освіту. Винаймав для них вчительку.
Родина Бандер організувала у себе вдома хор, одна з сестер акомпанувала на фортепіано
показать весь комментарий
01.01.2022 13:45 Ответить
Брат Василь був заарештований Гестапо, вбитий.

Уночі з 22на 23травня 1941 НКВД провів обшук у помешканні батька , де проживали сестри Оксана та Володимира, були заарештовані і вислані з України

Про брата Богдана найбільше поширена версія, що його розстрілялиу 1943 році в Херсоні німецькі окупанти
показать весь комментарий
01.01.2022 13:35 Ответить
Русские скоты, простой вопрос.
почему в прошлый обмен 2/3 ваших, мразь, не захотели возвращаться в Недоноссию, предпочтя ней... украинские тюрьмы?
показать весь комментарий
01.01.2022 16:30 Ответить
Какие там тюрьмы, их всех отпустили и даже те которые уехали в ордло, потом свободно возвращаются в Украину
показать весь комментарий
02.01.2022 07:27 Ответить
Живущие на окупированой територии хоть юридически и являются гражданами Украины,по факту есть добровольные колоборанты.И это в самой мягкой формулировке.Учитывая что насильно их там никто не держит то они все являются изменниками.Исходя из этого,какое нам дело,что там одни предатели делают с другими предателями.
показать весь комментарий
02.01.2022 12:10 Ответить
 
 