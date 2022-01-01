Оккупанты на Донбассе за год незаконно арестовали 70 украинских граждан, - представитель омбудсмена Черников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В плену российских наемников на Донбассе - три сотни украинских граждан. 70 человек незаконно арестовали за последний год.
Об этом Суспильному рассказал представитель уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Константин Черников, сообщает Цензор.НЕТ.
"223 человека находятся в так называемой "ДНР", 77 человек - в так называемой "ЛНР". Из них 257 - это гражданские лица и 44 военнослужащих. Людей подводят под так называемые их приговоры прокуроры Российской Федерации. И специально находят людей, чтобы содержать их в плену и добавлять заложников. Там очень критическое состояние. И то, что им пытаются передать общественные организации, международные, большинство помощи пленным, заключенным, не доходит", - сообщил Черников.
Пожалуйста, подождите...
Или ему некогда было? Надо же прибарахляться в турборежиме, справлять все дни рождения своей свиты, отдыхать несколько раз в году от непосильного труда
Спросите, пленные, у тех 75% , которые его выбрали
За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?
«Слуга народа» - 355 (11.22%)
«Европейская солидарность» - 889 (28.09%)
«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 742 (23.44%)
«ВО «Батькивщина» - 224 (7.08%)
«Сила и честь» - 337 (10.65%)
https://vesti-ua.net/
Російські окупанти на Донбасі вже за визначенням не можуть робити нічого законного.
Батько Степана о.Андрій 22квітня 1941 р.був заарештований НКВД за звинуваченням про переховування члена ОУНСтефанишина.
Разом із доньками Володимирою та Оксаноюбув вивезений до Києва.
Розстріляний у Києві 8липня 1941р.
В сім"ї було семеро дітей.Мати хворіла, померла у 21 році. Дітей піднімав та виховував батько.
Сестру Марту без суду і слідства відправили етапом до Сибіру
Брат Олександр з 22липня перебуваву концтаборі Освенцім
Сестру Володимиру разом з чоловіком заарештували, а їхніх дітей відправилиу дитбудинок.
Від неї та сестер Марти і Оксани на допитах у Лефортово домогалися осудудіяльності їхнього брата Степана. Жодна з них не погодидася
Родина Бандер організувала у себе вдома хор, одна з сестер акомпанувала на фортепіано
Уночі з 22на 23травня 1941 НКВД провів обшук у помешканні батька , де проживали сестри Оксана та Володимира, були заарештовані і вислані з України
Про брата Богдана найбільше поширена версія, що його розстрілялиу 1943 році в Херсоні німецькі окупанти
почему в прошлый обмен 2/3 ваших, мразь, не захотели возвращаться в Недоноссию, предпочтя ней... украинские тюрьмы?