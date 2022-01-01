Оккупанты на Донбассе за год незаконно арестовали 70 украинских граждан, - представитель омбудсмена Черников

В плену российских наемников на Донбассе - три сотни украинских граждан. 70 человек незаконно арестовали за последний год.

Об этом Суспильному рассказал представитель уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Константин Черников, сообщает Цензор.НЕТ.

"223 человека находятся в так называемой "ДНР", 77 человек - в так называемой "ЛНР". Из них 257 - это гражданские лица и 44 военнослужащих. Людей подводят под так называемые их приговоры прокуроры Российской Федерации. И специально находят людей, чтобы содержать их в плену и добавлять заложников. Там очень критическое состояние. И то, что им пытаются передать общественные организации, международные, большинство помощи пленным, заключенным, не доходит", - сообщил Черников.

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