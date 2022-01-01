В январе газодобывающие компании продадут на бирже около 80 млн куб. м газа, - Минэкономики

Частные газодобывающие компании продадут в январе на бирже около 80 млн куб. м газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Правительство ввело временные ограничения в связи с необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке газа. Уже в январе компании, осуществляющие добычу, должны продать через биржу около 80 миллионов кубометров газа. Соответствующая норма будет действовать в течение четырех месяцев. Основными покупателями будут конечные потребители - производители социальных сортов хлеба, муки, молока, масла, яиц, курятины", - сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Основными покупателями будут конечные потребители-производители социальных сортов хлеба, муки, молока, растительного масла, яиц, курятины, добавила она.

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