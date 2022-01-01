Офис Президента попытается сорвать конкурс на директора НАБУ, как уже больше года препятствует избранию руководителя САП, - Шабунин

Команда президента Владимира Зеленского попытается затянуть или нейтрализовать конкурс на избрание нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Ничего хорошего не стоит ждать и от конкурса нового директора НАБУ. … Мы уже сейчас ждем атак Банковой на этот конкурс. Векторы таких атак будут варьироваться от услужливого ОАСК до усилий конвертного, извините - парламентского большинства", - отмечает эксперт.

Полномочия действующего руководителя НАБУ Артема Сытника всплывают в апреле, соответственно процесс отбора кандидатов на должность должен начаться уже в феврале.

Читайте также: Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя на должность руководителя САП новым решением ОАСК, - Шабунин

И хотя в этом случае определяющий голос будет принадлежать независимым экспертам, делегированным нашими международными партнерами, команда Зеленского попытается сорвать его.

"Если же кадровую независимость САП и НАБУ удастся сохранить, то команда Зеленского попытается нейтрализовать угрозу от них другим способом. Например, законодательно наделить генерального прокурора правом на собственное усмотрение передавать дела НАБУ/САП другим органам", - прогнозирует Шабунин.

Напомним, по итогам конкурса на нового директора Специальной антикоррупционной прокуратуры детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Победителя не могут назвать с 21 декабря 2021, когда конкурс приблизился к завершению.

Читайте также: США призывают членов комиссии по избранию главы САП вернуться к работе, - посольство

По словам Клименко, Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на должность – при том, что все необходимые проверки они уже прошли.