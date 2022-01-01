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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) конкурс (1129) Шабунин (474) САП (1948) Офис Президента (1693)

Офис Президента попытается сорвать конкурс на директора НАБУ, как уже больше года препятствует избранию руководителя САП, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Президента попытается сорвать конкурс на директора НАБУ, как уже больше года препятствует избранию руководителя САП, - Шабунин

Команда президента Владимира Зеленского попытается затянуть или нейтрализовать конкурс на избрание нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Ничего хорошего не стоит ждать и от конкурса нового директора НАБУ. … Мы уже сейчас ждем атак Банковой на этот конкурс. Векторы таких атак будут варьироваться от услужливого ОАСК до усилий конвертного, извините - парламентского большинства", - отмечает эксперт.

Полномочия действующего руководителя НАБУ Артема Сытника всплывают в апреле, соответственно процесс отбора кандидатов на должность должен начаться уже в феврале.

Читайте также: Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя на должность руководителя САП новым решением ОАСК, - Шабунин

И хотя в этом случае определяющий голос будет принадлежать независимым экспертам, делегированным нашими международными партнерами, команда Зеленского попытается сорвать его.

"Если же кадровую независимость САП и НАБУ удастся сохранить, то команда Зеленского попытается нейтрализовать угрозу от них другим способом. Например, законодательно наделить генерального прокурора правом на собственное усмотрение передавать дела НАБУ/САП другим органам", - прогнозирует Шабунин.

Напомним, по итогам конкурса на нового директора Специальной антикоррупционной прокуратуры детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Победителя не могут назвать с 21 декабря 2021, когда конкурс приблизился к завершению.

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По словам Клименко, Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на должность – при том, что все необходимые проверки они уже прошли.
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Топ комментарии
+31
есть, например с 1 января остановились 120 молокозаводов и около 1000 хлебзаводов - или остановятся или поднимут цены на хлеб (в т.ч. и потому что шобла зеленского єкспортировала практически ВЕСЬ урожай зерновых) в 2-3 раза..
А ведь их могло быть в неск.раз больше)
так что достижение зеЛоха - что ВСЕГО_ЛИШЬ 120 и около 1000...
Зато сукмбрия по 8 грн а 1 кг, и говядина по 20 - в магазине для зеленского и тищенка))
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01.01.2022 13:22
+29
Поздравим конвертное большинство в Раде с новым конвертом. А идиотов, проголосовавших за все это, с новыми ценами.
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01.01.2022 13:16
+25
З епохаю дастатку, чувакі!
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01.01.2022 13:22
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Да,Зєїло міцний горішок. Все повинно бути по його, до самого моменту раптової іміграції.
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01.01.2022 13:11 Ответить
Не міцний, а впертий віслюк.
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01.01.2022 13:24 Ответить
А д'єрмак замість моркви попереду на мотузці засіває колумбійською порошковою аджендою, морква у віслюка ззаду, щоб був впертий у заданому напрямку, хоча то не морква per se, а потужний стрижень потужного д'єрмака. Для анальної додаткової стимуляції.
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01.01.2022 13:39 Ответить
Це має назву «масаж простати». Тому актівних п.тарасів називають «масажисти» а пасівних «пацієнти»… це мені лікар проктолог розповідав. Дуже схоже на нашу внутрішню ситуацію.
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01.01.2022 13:50 Ответить
Недопутлер ,недомуссолини
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01.01.2022 14:31 Ответить

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02.01.2022 21:52 Ответить
Вже взнали. Дякуємо, аж підскакуємо.
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02.01.2022 21:54 Ответить
Поздравим конвертное большинство в Раде с новым конвертом. А идиотов, проголосовавших за все это, с новыми ценами.
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01.01.2022 13:16 Ответить
З епохаю дастатку, чувакі!
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01.01.2022 13:22 Ответить
Заодно і Шабунін, який топив за Зєлєнского і чомусь різко про це забув.. Без покаяння перед тими, кого свого часу голосувати за Зєлєнского підговорив Шабунін, теперішні його плачі виглядають якимись не щирими, кон'юктурними.
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01.01.2022 14:47 Ответить
А есть ли какие то успехи Зеленского в 21 году, о которых можно говорить без мата.?
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01.01.2022 13:17 Ответить
есть, например с 1 января остановились 120 молокозаводов и около 1000 хлебзаводов - или остановятся или поднимут цены на хлеб (в т.ч. и потому что шобла зеленского єкспортировала практически ВЕСЬ урожай зерновых) в 2-3 раза..
А ведь их могло быть в неск.раз больше)
так что достижение зеЛоха - что ВСЕГО_ЛИШЬ 120 и около 1000...
Зато сукмбрия по 8 грн а 1 кг, и говядина по 20 - в магазине для зеленского и тищенка))
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01.01.2022 13:22 Ответить
В Госрервах нет ни одного зёрнышка пшеницы,как в 2019-20 украли всё так больше и не восполняли,всё на экспорт. Все твёрдые сорта пшеницы пригодные для производства хлеба были проданы а оставили фуражное зерно+ подняли газ для хлебопекарен и кондитерки до того что выпускать хлебную и кондитерскую продукцию в Украине стало попросту бессмысленно. Кстати урожай в 2021 году был самым рекордным за все 30 лет а хлеб дорожает по прогнозам на 30% но в реальности скорее всего на 70-80% или вдвое. Абсурд но это действительно так,при этой власти даже жизнь в Украине становится абсурдной.
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01.01.2022 14:18 Ответить
"Все твёрдые сорта пшеницы пригодные для производства хлеба"
Зерна твердой пшеницы перемалывают в грубую муку. Из нее делают макаронные изделия и кус-кус.
Обыкновенная или мягкая пшеница - другое ее название - хлебная пшеница... больше питательных веществ, чем в твердой.
Куйовий з тебе агроном, Вітя...
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02.01.2022 13:25 Ответить
Интересно а сколько стоит кассовый аппарат купить для малого бизнеса? У меня знакомая торгует Скумбрией по по 8 грн
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01.01.2022 14:39 Ответить
Їй лєнка скумбрія його безкоштовно надасть
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01.01.2022 16:30 Ответить
Цена аппарата - мелочь по сравнению с абонплатой эквайеру - сайту-прокладке между сайтом налоговой и аппаратом.
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01.01.2022 16:51 Ответить
в - мін збагачуеться на сотні лямів зЄлені , він на перших шпальтах , він Царь... , його всі знають ... - а от наприклад!!!- ботоферма він своїх патронів клачае по клаві зранку до ночі та позмінно за якихось 750- 1000 зЄлені, нафуй нікому не потрібна - невідома ....ну як тут без мата ...
Щиро ( реально !!!) Бажаю Здорового НР та Заробітків
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01.01.2022 13:25 Ответить
Зеленський руйнує державні інституції. Скасовуються конкурси на заміщення посад, чи конкурси проводяться формально, паралізується Конституційний суд, САП. Кабінет міністрів та монобільшість антиконституційно управляється з ОП.
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01.01.2022 13:21 Ответить
У паралічі антикорупційних органів НАБУ та САП зацікавлений у першу чергу Коломойський, ну, і звичайно зелена пліснява, яка за 2,5 роки стільки накрала, що НАБУ та САП їм як кістка в горлі
Так що поки прогноз невтішний, хіба що Захід знайде важелі. Але в цьому разі вони на Байдена можуть знову справу відкрити
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01.01.2022 13:28 Ответить
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01.01.2022 13:33 Ответить
....ХРИПЛОЙ крысой.....
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01.01.2022 14:02 Ответить
Хочу до Бени на День рождение попасть, я ему принесу засоленную скумбрию по 8грн в подарок
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01.01.2022 14:42 Ответить
Жаль,что зеУБЛЮДКАМ ПОКА ЕЩЕ НЕ ПЕРЕКРЫЛИ ВСЕ СХЕМЫ С ОФЩОРАМИ
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01.01.2022 14:36 Ответить
Если назначат, тогда в Раде никого не останется же, всех арестуют или отстранят...
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01.01.2022 13:29 Ответить
Коммунизм вроде бы прошел.
А алкоголизм нехрена не проходит.
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01.01.2022 13:30 Ответить
А наркомания?
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01.01.2022 13:45 Ответить
Я иногда пыхал-ну нехрена не вставляет.
А сосед говорил шо ты увидиш мир по другому.
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01.01.2022 13:49 Ответить
Не то ты пыхал… и мир ты не увидишь пока война идёт.
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01.01.2022 13:54 Ответить
Дерьмак руліТ. Країною
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01.01.2022 13:32 Ответить
Я не знаю действительность сложившейся ситуации. Она противоречива. С одной стороны США вроде как недовольны несостоявшимися назначениями. А им я доверяю больше чем всему правительству Украины. Но с другой стороны,результата нет в работе . Нет посадок. Мелкая рыбешка если. Которую обычные менты могли бы вылавливать. Поэтому поневоле задумаешься в чем причина этих действий.
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01.01.2022 13:32 Ответить
Звісно, про успіхи НАБУ та САП говорять мало, тому і складається таке враження. Мало того, корумповані суди разом з Генпрокуратурою протизаконно виводять потрібних людей з підслідності НАБУ.
Щодо успіхів. У першому півріччі 2021 р. НАБУ та САП розпочали розслідування у 336 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 42 особам, скерували до суду 25 обвинувальних актів стосовно 43 осіб, домоглися відшкодування понад 1,1 млрд грн.

Ну, і іще тут на любий смак https://nabu.gov.ua/tags/rezultaty
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01.01.2022 13:47 Ответить
Тут вже хтось казав "...головне_що_не_Порошенко..." (с) ? Перекажіть, хто бачитиме, це Шабунинові.
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01.01.2022 13:33 Ответить
Нащо? Там клініка.
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01.01.2022 13:35 Ответить
Шо iм ***** 1 января не спится?
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01.01.2022 13:33 Ответить
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01.01.2022 13:34 Ответить
ой, а хто за таке прогАлАсував в 2019-му?
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01.01.2022 13:35 Ответить
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01.01.2022 13:39 Ответить
А где двуглавый бройлер, уже схавал?
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01.01.2022 14:44 Ответить
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01.01.2022 13:39 Ответить
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01.01.2022 13:42 Ответить
Голобородька всех согреет кремлевским дерьмом...Лукашеску уже сказал : спасибо КГбист,СОГРЕЛ дешевым газом и нефтью...,ЖРЕМ по 3 раза в сутки...,а беженцев для ХАОСА всемирного найдем...
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01.01.2022 13:43 Ответить
Та то все порох виноват!
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01.01.2022 13:44 Ответить
Не умеете думать,прочтите лекцию профессора Преображенского...разруха не 73 % баранов в головах...
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01.01.2022 13:47 Ответить
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01.01.2022 13:50 Ответить
А кроме как в очередной раз высраться, можешь ещё, что нибудь?
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01.01.2022 15:18 Ответить
ПШНХЙ
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01.01.2022 16:10 Ответить
це тільки мені здається що ОП більше нагадує штаб розвідки, або ДРГ рф.
по другому їх діяльність пояснити не можливо.
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01.01.2022 13:50 Ответить
Сейчас обязанности прокурора САП исполняет на 200% своя Венедиктова а насколько процентов будет "своим " новый прокурор САП не известно,свой Синюк проиграл "не своему" Клименко и зелёные не смогшие внедрить своего Синюка просто заблокировали процесс голосования,ничего умней это быдло и не могло придумать.
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01.01.2022 13:52 Ответить
Так все иду в запой.
Насрать на Зе,Пэ,РФ,ЕС и ВОЗ.
Когда начнется война разбудите.
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01.01.2022 13:55 Ответить
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01.01.2022 13:56 Ответить
😁
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01.01.2022 14:22 Ответить
Смотрел недавно фильм документальный...почему дохлый Ссср прсрал войну Гитлеру?Версия авторов интересная,основывается на фразе Сралина от 8 мая 1946 года : мы просрали войну,капитализм то остался...
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01.01.2022 13:55 Ответить
Интриги кругом.Конституционный,Верховные и другие суды по прежнему коррумпированы.Набу уже тьму лет никого не посадило из топов.Беспокойно-сонливые органы.
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01.01.2022 14:26 Ответить
Шабунину бы в фильмах про вампиров сниматься.
Внешность позволяет.
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01.01.2022 14:37 Ответить
Коррупционеры все с чесноком ходють, потому их вампиры не трогают
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01.01.2022 14:47 Ответить
А зе-бидломасі пох... їм лішбинєпарашенко.
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01.01.2022 14:40 Ответить
Який прозорливий Шабунін. Не даремно хліб з маслом їсть!
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01.01.2022 14:59 Ответить
зешобла
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01.01.2022 15:43 Ответить
Вот шо кацапсиная ярость делает!
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01.01.2022 17:59 Ответить
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01.01.2022 15:58 Ответить
Правильно сначала Гордон, а потом и эксглава оп богдан говорили, что зеля в своих публичных выступлениях, речах, интервью, заявлениях - играет роль как артист, вчера он играл комические роли писькограя в Квартале, а сегодня роль президента….только украинцам от этого всё хуже и хуже живётся…
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01.01.2022 16:02 Ответить
робиш успіхи, очищаєшся від зебілізму (і свій черепок від Г+Г), я помітив, в кондуїті зазначив...
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01.01.2022 19:12 Ответить
Та мы с тобою по этому поводу уже общались - я никогда не бы ни зебелистом (когда вижу его пику сразу выключаю телек) не порошенковцем и голосовал я за Кошулинского. Остальное тебя вообще не касается.
А роблю я успіхи, чи не роблю, це мені самому вирішувати, а не тобі мурчику (ти тут взагалі не до чого) і кондуїт свій зверни у рулончик і засунь собі у … коротче, сам знаєш куди….
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01.01.2022 22:15 Ответить
Вони зараз всі стали "запереченнями" чи "морозками " 😂😂😂
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02.01.2022 23:20 Ответить








Еспресо


@EspresoTV



Зеленський вітав з Новим роком без гімну та прапору





Отец Солдата


@uspenovka19632

·
1 ч



Капітан,який ,потрохи,лишає судно руля та вітрил.
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01.01.2022 20:30 Ответить
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01.01.2022 22:08 Ответить
Сдается мне, что Зе на теме с руководителем САП ,обделается. Тут я с порохоботами согласен.
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02.01.2022 18:33 Ответить
 
 