Офис Президента попытается сорвать конкурс на директора НАБУ, как уже больше года препятствует избранию руководителя САП, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Команда президента Владимира Зеленского попытается затянуть или нейтрализовать конкурс на избрание нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Ничего хорошего не стоит ждать и от конкурса нового директора НАБУ. … Мы уже сейчас ждем атак Банковой на этот конкурс. Векторы таких атак будут варьироваться от услужливого ОАСК до усилий конвертного, извините - парламентского большинства", - отмечает эксперт.
Полномочия действующего руководителя НАБУ Артема Сытника всплывают в апреле, соответственно процесс отбора кандидатов на должность должен начаться уже в феврале.
И хотя в этом случае определяющий голос будет принадлежать независимым экспертам, делегированным нашими международными партнерами, команда Зеленского попытается сорвать его.
"Если же кадровую независимость САП и НАБУ удастся сохранить, то команда Зеленского попытается нейтрализовать угрозу от них другим способом. Например, законодательно наделить генерального прокурора правом на собственное усмотрение передавать дела НАБУ/САП другим органам", - прогнозирует Шабунин.
Напомним, по итогам конкурса на нового директора Специальной антикоррупционной прокуратуры детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
Победителя не могут назвать с 21 декабря 2021, когда конкурс приблизился к завершению.
По словам Клименко, Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на должность – при том, что все необходимые проверки они уже прошли.
Пожалуйста, подождите...
анальноїдодаткової стимуляції.
А ведь их могло быть в неск.раз больше)
так что достижение зеЛоха - что ВСЕГО_ЛИШЬ 120 и около 1000...
Зато сукмбрия по 8 грн а 1 кг, и говядина по 20 - в магазине для зеленского и тищенка))
Зерна твердой пшеницы перемалывают в грубую муку. Из нее делают макаронные изделия и кус-кус.
Обыкновенная или мягкая пшеница - другое ее название - хлебная пшеница... больше питательных веществ, чем в твердой.
Куйовий з тебе агроном, Вітя...
Щиро ( реально !!!) Бажаю Здорового НР та Заробітків
Так що поки прогноз невтішний, хіба що Захід знайде важелі. Але в цьому разі вони на Байдена можуть знову справу відкрити
А алкоголизм нехрена не проходит.
А сосед говорил шо ты увидиш мир по другому.
Щодо успіхів. У першому півріччі 2021 р. НАБУ та САП розпочали розслідування у 336 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 42 особам, скерували до суду 25 обвинувальних актів стосовно 43 осіб, домоглися відшкодування понад 1,1 млрд грн.
Ну, і іще тут на любий смак https://nabu.gov.ua/tags/rezultaty
по другому їх діяльність пояснити не можливо.
Насрать на Зе,Пэ,РФ,ЕС и ВОЗ.
Когда начнется война разбудите.
Внешность позволяет.
А роблю я успіхи, чи не роблю, це мені самому вирішувати, а не тобі мурчику (ти тут взагалі не до чого) і кондуїт свій зверни у рулончик і засунь собі у … коротче, сам знаєш куди….
Еспресо
@EspresoTV
Зеленський вітав з Новим роком без гімну та прапору
Отец Солдата
@uspenovka19632
·
1 ч
Капітан,який ,потрохи,лишає судно руля та вітрил.