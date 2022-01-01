С сегодняшнего дня военные при заключении первого контракта с ВСУ будут получать более 19 тыс. грн единовременной помощи

С 1 января 2022 повысилась единовременная денежная помощь военнослужащим после заключения ими первого контракта с Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Этот показатель пересматривается раз в год в зависимости от показателя прожиточного минимума в стране на 1 января.

Выплаты являются разными в зависимости от военного ранга, с 1 января 2022 года они составляют:

- для лиц рядового состава - восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, 19 144 грн (было 18 160 грн);

- лицам сержантского и старшинского состава - девять размеров прожиточного минимума, 21 537 грн (было 20 430 грн);

- лицам офицерского состава - десять размеров прожиточного минимума, 23 930 грн (было 22 700 грн).

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Чтобы получить деньги, военнослужащий должен написать рапорт на имя командира после вступления в силу первого контракта и после того, как приступил к исполнению обязанностей по должности на основании соответствующего приказа.

Как напоминает АрмияInform, на такую выплату могут рассчитывать:

- лица, которых принимают на должности рядового состава сроком на 3 года;

- лица, которых принимают на должности сержантского и старшинского состава сроком на 3 года и более;

- лица, которых принимают на воинскую службу по контракту лиц офицерского состава сроком на 1 год и более;

- лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, из числа военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений заведений высшего образования (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

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