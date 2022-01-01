С сегодняшнего дня военные при заключении первого контракта с ВСУ будут получать более 19 тыс. грн единовременной помощи
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С 1 января 2022 повысилась единовременная денежная помощь военнослужащим после заключения ими первого контракта с Вооруженными силами Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Этот показатель пересматривается раз в год в зависимости от показателя прожиточного минимума в стране на 1 января.
Выплаты являются разными в зависимости от военного ранга, с 1 января 2022 года они составляют:
- для лиц рядового состава - восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, 19 144 грн (было 18 160 грн);
- лицам сержантского и старшинского состава - девять размеров прожиточного минимума, 21 537 грн (было 20 430 грн);
- лицам офицерского состава - десять размеров прожиточного минимума, 23 930 грн (было 22 700 грн).
Чтобы получить деньги, военнослужащий должен написать рапорт на имя командира после вступления в силу первого контракта и после того, как приступил к исполнению обязанностей по должности на основании соответствующего приказа.
Как напоминает АрмияInform, на такую выплату могут рассчитывать:
- лица, которых принимают на должности рядового состава сроком на 3 года;
- лица, которых принимают на должности сержантского и старшинского состава сроком на 3 года и более;
- лица, которых принимают на воинскую службу по контракту лиц офицерского состава сроком на 1 год и более;
- лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, из числа военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений заведений высшего образования (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.
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А где можно так заработать?
Він тільки й робить що обіцяє.
Ну шото у них нихрена не получилось.
Правительство предусмотрело рост окладов для всех категорий работников в органах государственной власти.
самый высокий оклад предусмотрен для руководителей Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета нацбезопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора, Нацсовета по телевидению и радиовещанию - 41 300 грн.
Главам министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом запланирован рост оклада с 33 600 до 36 700 грн.
Стоит отметить, что указаны только оклады, а возможны еще и надбавки.
Так, правительство запланировано повышение окладов для чиновников всех госструктур. Постановление вступает в силу с момента его публикации и применяется с 1 января 2022 года.
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Батько Степана о.Андрій 22квітня 1941 р.був заарештований НКВД за звинуваченням про переховування члена ОУНСтефанишина.
Разом із доньками Володимирою та Оксаноюбув вивезений до Києва.
Розстріляний у Києві 8липня 1941р.
В сім"ї було семеро дітей.Мати хворіла, померла у 21 році. Дітей піднімав та виховував батько.
Незважаючи на випробування, отець Андрій Бандера дав дітям добре виховання та освіту. Винаймав для них вчительку.
Родина Бандер організувала у себе вдома хор, одна з сестер акомпанувала на фортепіано.У сім»ї була велика бібліотека
Степан добре закінчив гімназію.Володів польскою німецькою та руською мовами
Сестру Марту без суду і слідства відправили етапом до Сибіру
Брат Олександр з 22липня перебуваву концтаборі Освенцім
Сестру Володимиру разом з чоловіком заарештували, а їхніх дітей відправилиу дитбудинок.
Від неї та сестер Марти і Оксани на допитах у Лефортово домогалися осуду діяльності їхнього брата Степана. Жодна з них не погодилася
Брат Василь був заарештований Гестапо, вбитий.
Про брата Богдана найбільше поширена версія, що його розстрілялиу 1943 році в Херсоні німецькі окупанти
У роки Другої світової за виступи проти нацизму Одд Нансен карався у гітлерівських таборах. У концтаборі Заксенхаузен він був у спеціальному бараці Целленбау (Zellenbau)
Степан Бандера провів у "камяному мішку" без права прогулянок три роки - аж до вересня 1944 року.
Вікна камер-одиночок Одда Нансена та Степана Бандери були поряд і в'язні налагодили спілкування. З часом вони потоваришували: невеликий (159 см) 33-річний в'язень, який дуже відповідав своєму псевдо «Сірий», та двометровий красень-велетень Одд Нансен, на вісім років старший за Бандеру.
Одд Нансен опікувався зі Степаном Бандерою - отримував посилки з харчами з дому та через Червоний хрест і ділився продуктами з українцем.
Нансен малював портрети в'язнів Заксенхаузена
У 1947 р. вийшли спогади Одда Нансена про цей концтабір: розповіді про роки ув'язнення, портрети відомих в'язнів.
Одд Нансен вважається одним із засновників ЮНІСЕФ.
голобородько уклонист от армии, и его шестерки, такие же пройдохи - получают сотни тысяч, а воину, рискующему всем - подачка..
сколько контрактник в США получает в качестве первого пособия? Та не, лучше не буду!
Та він би вже з таким окладом квартиру купив, але чомусь грошей немає.
январь-сентябрь 2022 - 163€;
октябрь-декабрь 2022 - 168€.
Для сравнения минимальная зарплата (нетто, то есть без налогов) беднейших стран Европы и соседей рядом:
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В СТРАНАХ ЕС*
Беднейшие страны Западной Европы
Соседи рядом
Албания
217€
Беларусь
110€
Босния и Герцеговина
276€
Российская Федерация
124€
Северная Македония
247€
Румыния (ЕС)
285€
Черногория
250€
Венгрия (ЕС)
311€
Болгария (ЕС)
257€
Польша (ЕС)
454€
Хорватия
448€
Чехия (ЕС)
517€
Греция
637
Словакия (ЕС)
508€
* данные Википедии.
Получается, что Украина по уровню минимальной зарплаты опережает только Беларусь и Россию и недотягивает по уровню даже ни к одной западной стране Европы.
Щось бздить зеля. Військові нині зовсім мало отримують - як продавці в сільпо.