Зеленский поздравил Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС: Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с началом председательства Франции в Совете Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Поздравляю Эмманюэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины и Европейского Союза, в частности в сфере безопасности", - написал Зеленский.

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