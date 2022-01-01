РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17187 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 086 21
евроинтеграция (2115) Зеленский (16621) Франция (3083) Макрон (948)

Зеленский поздравил Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС: Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поздравил Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС: Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с началом председательства Франции в Совете Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Поздравляю Эмманюэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины и Европейского Союза, в частности в сфере безопасности", - написал Зеленский.

Читайте также: Франция начинает председательство в Совете ЕС

Зеленский поздравил Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС: Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
01.01.2022 15:34
+4
показать весь комментарий
01.01.2022 15:37
+4
Один моральный урод поздравил другого морального урода.
показать весь комментарий
01.01.2022 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До чего же приятные ребята... правда когда спят.
....
и не раскрывают свои вонПВЛНЛВНЛензеодзве блин!
показать весь комментарий
01.01.2022 15:16 Ответить
Наш президент - лучший!
показать весь комментарий
01.01.2022 15:47 Ответить
та Пусин вам - как елака тараканам - радуйтесь но не лезьте сюда твари совковые
показать весь комментарий
01.01.2022 16:02 Ответить
А наш - дебил малоросский!
показать весь комментарий
01.01.2022 16:16 Ответить
Если бы Украину приняли в ЕС , то и украинский вопрос отношений с кацапским агрессором был бы снят , об сегодня **** хочет подмять Украину под себя , потому что Украина между ЕС И РАШЕЙ.
показать весь комментарий
01.01.2022 15:25 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с началом председательства Франции в Совете Европы. Макрон тоже клоун?
показать весь комментарий
01.01.2022 15:26 Ответить
Це не Макрона, а ху#ла треба вітати. Зараз він буде головувати у Раді ЄС через цього герантофіла.
показать весь комментарий
01.01.2022 15:26 Ответить
показать весь комментарий
01.01.2022 15:34 Ответить
Приєднуюся обома середніми пальчиками!
показать весь комментарий
01.01.2022 16:21 Ответить
показать весь комментарий
01.01.2022 15:37 Ответить
по такому случаю его старушке Макаронше можно было скумбрию подарить,пару кг. по 8 гр.
а то истощала бабаёжка на одних лягушках.
показать весь комментарий
01.01.2022 15:47 Ответить
Это аж 16 гр. получается! Наш жлоб за пол шекеля удавиться, а вы за пару кг скумбрии размечтались.
показать весь комментарий
01.01.2022 15:52 Ответить
Один моральный урод поздравил другого морального урода.
показать весь комментарий
01.01.2022 15:50 Ответить
Наркоман и геронтофил... Кросивое...
показать весь комментарий
01.01.2022 16:26 Ответить
Маруся , вас Соловьев еще не приглашал на РТ ? Они там такую же фуйню гонят для ватников, слово в слово !
показать весь комментарий
01.01.2022 16:50 Ответить
Та не тошо приглашал на ото РТ, а щє й казав, шо я красіва! Шо мені дадудь ******** долларів, якщо я визнаю, що наш наркоша є -такі приЗЕдєнт! А я не погодилась! Отаке я нєправільне за, мля... І ніде тепер скумбрію по 8 грн купити
показать весь комментарий
01.01.2022 18:01 Ответить
Маруся , тьі с Лавриненко ухо держи востро , тоже в соловьиньій помет вступить наровит . Конкурент , или вьі из одной шарашкии?
показать весь комментарий
01.01.2022 20:47 Ответить
Ну это политика. Зеленый поздравил голубого. Франция и Германия злейшие и последовательные враги евроинтеграции Украины.
показать весь комментарий
01.01.2022 16:41 Ответить
Еще один вьіполз ! Про евроинтеграцию с Гейропой расскажешь ?
показать весь комментарий
01.01.2022 16:52 Ответить
Дак не о чем рассказывать то....
показать весь комментарий
01.01.2022 16:54 Ответить
 
 