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Зеленский поздравил Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС: Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с началом председательства Франции в Совете Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.
"Поздравляю Эмманюэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины и Европейского Союза, в частности в сфере безопасности", - написал Зеленский.
Топ комментарии
+6 Павло ШОвте
показать весь комментарий01.01.2022 15:34
+4 Павло ШОвте
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+4 Старый зольдат
показать весь комментарий01.01.2022 15:50
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и не раскрывают свои вонПВЛНЛВНЛензеодзве блин!
а то истощала бабаёжка на одних лягушках.