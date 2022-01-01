Украина в 2022 году получит от США и другую помощь, кроме запланированных $300 млн, - Маркарова

В этом году Украина, кроме запланированных 300 миллионов долларов, ожидает получить от США и другую помощь, детали которой пока раскрывать рано.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в программе "Субботнее интервью" на Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет - на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальное оборонительное оружие, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год, и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в эту часть. Есть вторая часть помощи. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем общие тренинги, вооружение, "Джавелины"... Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить", - сказала Оксана Маркарова.

По ее словам, еще одной частью взаимодействия США и Украины является активизация в сфере военно-технического сотрудничества.

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"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны, и где мы можем делать общие проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И он уже был использован (во время визита в прошлом году было показано, как это может быть быстро), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете", - отметила Маркарова.

Напомним, в конце прошлого года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США (NDAA) на 2022 финансовый год, который, в частности, предусматривает выделение 300 миллионов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины по поддержке Вооруженных сил.