"Гарантии безопасности" от Кремля противоречат порядку в Европе, - президент Финляндии Ниинисте
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Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что "гарантии безопасности" России противоречат порядку Европы. Он также призвал уважать суверенное равенство всех стран.
Об этом Ниинисте заявил в новогодней речи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Конфликт на границах Украины находится на грани углубления. Напряженность нарастает и в отношении европейской безопасности. Смена была быстрой. Еще прошлым летом, после поездки президента Байдена в Европу, главной причиной беспокойства был Китай", - отметил президент Финляндии.
По словам Ниинисте, ранее предполагалось, что США и Россия будут налаживать коммуникационные линии. Впрочем, недавние "гарантии безопасности" от Кремля начали беспокоить Европу, поскольку они противоречат порядку ее безопасности.
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Фи́нляндия, Фи́нляндия,
Снова у Ивана туда путь,
И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.
Припев.
Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.
Финляндия, Финляндия,
Ответ на линию Маннергейма был резким.
Когда в Карелии начался страшный пожар,
разговор многих Иванов закончился.
Припев.
Финляндия, Финляндия,
её боится непобедимая Красная Армия.
И Молотов сказал, что ты прекрасно выглядишь,
В таких условиях Украине потребуются недюжинные смекалка, последовательность, выдержка при разработке и осуществлении принципиально новой стратегии обеспечения безопасности, защиты суверенитета и отстаивания выстраданного украинским народом курса на свободное и независимое развитие страны.