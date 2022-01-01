"Гарантии безопасности" от Кремля противоречат порядку в Европе, - президент Финляндии Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что "гарантии безопасности" России противоречат порядку Европы. Он также призвал уважать суверенное равенство всех стран.

Об этом Ниинисте заявил в новогодней речи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Конфликт на границах Украины находится на грани углубления. Напряженность нарастает и в отношении европейской безопасности. Смена была быстрой. Еще прошлым летом, после поездки президента Байдена в Европу, главной причиной беспокойства был Китай", - отметил президент Финляндии.

По словам Ниинисте, ранее предполагалось, что США и Россия будут налаживать коммуникационные линии. Впрочем, недавние "гарантии безопасности" от Кремля начали беспокоить Европу, поскольку они противоречат порядку ее безопасности.

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