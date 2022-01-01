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"Гарантии безопасности" от Кремля противоречат порядку в Европе, - президент Финляндии Ниинисте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что "гарантии безопасности" России противоречат порядку Европы. Он также призвал уважать суверенное равенство всех стран.

Об этом Ниинисте заявил в новогодней речи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Конфликт на границах Украины находится на грани углубления. Напряженность нарастает и в отношении европейской безопасности. Смена была быстрой. Еще прошлым летом, после поездки президента Байдена в Европу, главной причиной беспокойства был Китай", - отметил президент Финляндии.

По словам Ниинисте, ранее предполагалось, что США и Россия будут налаживать коммуникационные линии. Впрочем, недавние "гарантии безопасности" от Кремля начали беспокоить Европу, поскольку они противоречат порядку ее безопасности.

Читайте также: Переговоры по гарантиям безопасности: Российскую делегацию возглавит заместитель Лаврова Рябков, американскую - заместитель госсекретаря Шерман
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Топ комментарии
+16
Финнам тоже пора присоединяться к НАТО, вот у ***** бомбанет, брызги до Японии долетят)))
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01.01.2022 16:23
+8
Гарантии идиотов из рашки противоречат здравому смыслу. Да это и я могу продекларировать, а не то шо какой-то там президент Финляндии.
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01.01.2022 16:48
+6
***** вдалося вже й супернейтральну Фінляндію дістати
з новим ворогом, вата!
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01.01.2022 16:35
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https://www.youtube.com/watch?v=A4u7LAPOlZk


ДРОЗДОВ побив горшки з МИХАЛЬЧИШИНОМ. Усі сенсаційні заяви топового журналіста в одному відео

ДІГНОЗ НА СМЕРТЬ ЧИ НА ВИДУЖАННЯ ВІД ДРОЗДОВА ?
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01.01.2022 16:16 Ответить
До Вас , шановний ІГОРЬ МАТВЕЕВ та до тнших
Питання від мене, якщо хто подивився це відео- хто тут ГЕБІСТСЬКИЙ провокатор ДРОЗДОВ чи МИХАЛЬЧИШИН?
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01.01.2022 17:02 Ответить
Финнам тоже пора присоединяться к НАТО, вот у ***** бомбанет, брызги до Японии долетят)))
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01.01.2022 16:23 Ответить
Финны поняли, что РФ и США могут договориться без их участия. Как сейчас они торгуют Украиной.
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01.01.2022 16:33 Ответить
***** вдалося вже й супернейтральну Фінляндію дістати
з новим ворогом, вата!
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01.01.2022 16:35 Ответить
Finlandia, Finlandia,

Фи́нляндия, Фи́нляндия,
Снова у Ивана туда путь,
И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.

Припев.
Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.

Финляндия, Финляндия,
Ответ на линию Маннергейма был резким.
Когда в Карелии начался страшный пожар,
разговор многих Иванов закончился.

Припев.

Финляндия, Финляндия,
её боится непобедимая Красная Армия.
И Молотов сказал, что ты прекрасно выглядишь,
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01.01.2022 16:40 Ответить
https://youtu.be/p8PEMI_xyoI
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01.01.2022 16:45 Ответить
Эти придурки сами нарушили нормы безапасности и нерушимости границ....не раз!! А теперь сопалу просят для себя какие нормы безопасности....
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01.01.2022 16:45 Ответить
Гарантии идиотов из рашки противоречат здравому смыслу. Да это и я могу продекларировать, а не то шо какой-то там президент Финляндии.
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01.01.2022 16:48 Ответить
Новий делікатес із роіські.
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01.01.2022 17:30 Ответить
Njet, Molotoff!
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01.01.2022 18:14 Ответить
які гарантії безпеки варто очікувати від скаженої собаки?Рано чи пізно, ,когось вкусить.Теж саме і рашистська гарантія,котру рашист давав Україні і Грузії,але пес все одно вкусив
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01.01.2022 19:29 Ответить
Не вызывает сомнения то, что за нынешней сдачей Байденом Украины (а перед этим - сдачей Байденом Афганистана, Польши, Британии, Франции, НАТО) последуют новые сдачи Байденом и Украины, и других стран, и самих США, и других ключевых позиций свободного мира - и в ходе предстоящих переговоров с Путиным и помимо них.

В таких условиях Украине потребуются недюжинные смекалка, последовательность, выдержка при разработке и осуществлении принципиально новой стратегии обеспечения безопасности, защиты суверенитета и отстаивания выстраданного украинским народом курса на свободное и независимое развитие страны.
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01.01.2022 23:18 Ответить
 
 