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Во время празднования в новогоднюю ночь львовянин убил мужчину, арендовавшего у него жилье, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Во время празднования в новогоднюю ночь львовянин убил мужчину, арендовавшего у него жилье, - полиция

Во время празднования Нового года между мужчинами – владельцем квартиры и арендатором – возник конфликт. Первый ударил второго ножом в сердце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

"1 января около двух часов ночи на оперативную линию 102 поступило сообщение от врача скорой помощи о теле 50-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти, обнаруженное в квартире одного из домов на улице Лемика во Львове. По словам медиков, причиной смерти стало колото-резаная рана в области сердца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте полицейские установили: во время празднования Нового года между 39-летним владельцем дома и жителем Черкасской области, который снимал у него жилье, возник конфликт. Хозяин ударил квартиранта ножом в грудь, от чего тот скончался.

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"Правоохранители задержали злоумышленника, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет", - указывается в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.
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Топ комментарии
+7
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01.01.2022 16:00
+4
Потрібні деталі злочину. Може, не все так однозначно?
У порядку припущення: наприклад, квартирозйомник міг почати штовхати воза в стилі "шоб в новом году всех биндер перевешать! шоб сюда наши русские наконец зашли! и шоб в 2023 мы уже слушали проздравление нашего путина из нашего русского кремля! ну, желаю, чтобы все! абырвалг!" От власник квартири і не витримав таке борошно - слухати кацапську оральну діарею...
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01.01.2022 16:24
+3
Это естественный отбор, его горилка проводит….
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01.01.2022 16:06
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01.01.2022 16:00 Ответить
старался поговорить за зону, но мешканець не согласился поддерживать пьяный базар и был убит.
прикольно если нож сразу не вынимать - там просто чувствуется биения мол - .. .. . . и так до ноля.(ударивший тоже чувствует время до приезда мусоров)
ну да, судьба такая.
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01.01.2022 16:01 Ответить
Это естественный отбор, его горилка проводит….
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01.01.2022 16:06 Ответить
сотни историй есть про "судьбу", так шо "потерпевшему" было одно, а ударившему - зона.
и ведь реально - спорить готов шо севшему перед этим снилось чето и даже может ворожка чет такое высрала
судьбу то не изменить.. вот бы докопаться то. до сути то
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01.01.2022 16:16 Ответить
Мене здивувала твоя обізнаність з ножем у серці :,, прикольно ,
если нож сразу не вынимать - там просто чувствуется биения мол - .. .. . . и так до ноля.(ударивший тоже чувствует время до приезда мусоров)
Юрію , ти що вбивав , що знаєш про такі тонкощі з ножем , чи просто книг начитався ?
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01.01.2022 20:42 Ответить
б*же, Док, ролик мона глянуть, таких по крайней мере несколько есть с ножами то.
даже есть с иглами - пацаны прокололи и игла прикольно болтается в такт пульсу.
а людей не убивал(хотелось бы сказать "кроме коммунистов и кацапов", но нет)(проверяет сияние "нимба", звонит аллаху поздравить Его с днем второго января)
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02.01.2022 08:38 Ответить
Ок , проїхали 🙁
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02.01.2022 08:54 Ответить
та г*споди, будь-яка собака може будь-який ролик подивитись та поділитись.
напиши там на сайті - чо Ізраїль вичитує за марш на честь Бандери і чо "Порох" матюкається до водія та чому спілкується у побуті як і Путін.
Одразу накинуться типу: "Дока падмєнілі" "Ето Док ли вообще?"
У вас секта просто. Особливо смішний "Кроп", котрий висрав - "вадінтурпабідіт"(весною) 2019 - навіть Антиколорадос сказав шо пабідіт, але в другому турі.(Кроп із києва ще й до того(!!))
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02.01.2022 09:49 Ответить
Не платив оренду?
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01.01.2022 16:23 Ответить
Потрібні деталі злочину. Може, не все так однозначно?
У порядку припущення: наприклад, квартирозйомник міг почати штовхати воза в стилі "шоб в новом году всех биндер перевешать! шоб сюда наши русские наконец зашли! и шоб в 2023 мы уже слушали проздравление нашего путина из нашего русского кремля! ну, желаю, чтобы все! абырвалг!" От власник квартири і не витримав таке борошно - слухати кацапську оральну діарею...
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01.01.2022 16:24 Ответить
Похмелися піди краще, хамло!
(ти диви, на людей кидається... співпляшника посадили, чи що?)
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01.01.2022 19:31 Ответить
Твої речі на твої ж плечі. Конкретно на плечі - бо голови в тебе ніт

(запитання до начальника тюрми: хто в дідька провів інтернет у штрафний ізолятор?)
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01.01.2022 19:45 Ответить
квасить с подчинёнными чы просто зависимыми всегда некошерно...
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01.01.2022 16:30 Ответить
даже сожительнице наливайте через раз...лучше через три...
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01.01.2022 16:33 Ответить
Хозяин был русскагаварящий ватник, до бабки не ходи 😁
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01.01.2022 16:35 Ответить
Это трудно, тут если почитать комменты, то все ватники, и я в том числе, патамушта русскагаварящий))))))
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01.01.2022 21:37 Ответить
С чего бы, чел с Черкащины а не с Донбасса или Крыма. Снимал жилье во Львове. Вероятность того что описываешь крайне мала хотя бы с тем что чел с Черкащины просто отказывался платить вовремя))
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01.01.2022 23:33 Ответить
скорее ватник упокойньій за коммуналку висел много
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01.01.2022 16:40 Ответить
А может кто нибудь из юристов( знающих людей) обьяснить ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Почитал и не понял - там речь идет о затриманні - то есть его раньше просто задержали по этой статье и не обязательно что осудили? Заранее благодарен.
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01.01.2022 17:07 Ответить
Если убрать середину предложения, то получится, что его задержали сейчас, а судим он был раньше:

Правоохоронці затримали зловмисника ... в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
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01.01.2022 17:32 Ответить
Да нет - из текста я сужу так, что он раньше привлекался по ст 208. Лично я так понял поэтому и спросил.
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01.01.2022 17:39 Ответить
Там просто по-тупому речення написане! Ятак розумію що "писарчук" писав зі слів "поліцаїв" - а у них "******* мова" (мова службових документів) Я так розумію що господар раніше вже був засуджений , а зараз його було затримано у відповідності з вимогами ст 208 КПК яка надає право посадовим особам поліції затримувать людей що підозрюються у вчиненні злочину і обумовлює порядок її затримання
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01.01.2022 19:04 Ответить
Дякую. З таким тлумаченням згоден. Бо дійсно, якось по тупому було написано, тому і поставило в ступор. Бо як я зрозумів по 208 ст притягти до відповідальності не можна. Ця стаття лише про затримання.
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01.01.2022 19:12 Ответить
 
 