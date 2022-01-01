Во время празднования в новогоднюю ночь львовянин убил мужчину, арендовавшего у него жилье, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Во время празднования Нового года между мужчинами – владельцем квартиры и арендатором – возник конфликт. Первый ударил второго ножом в сердце.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.
"1 января около двух часов ночи на оперативную линию 102 поступило сообщение от врача скорой помощи о теле 50-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти, обнаруженное в квартире одного из домов на улице Лемика во Львове. По словам медиков, причиной смерти стало колото-резаная рана в области сердца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте полицейские установили: во время празднования Нового года между 39-летним владельцем дома и жителем Черкасской области, который снимал у него жилье, возник конфликт. Хозяин ударил квартиранта ножом в грудь, от чего тот скончался.
"Правоохранители задержали злоумышленника, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет", - указывается в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
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прикольно если нож сразу не вынимать - там просто чувствуется биения мол - .. .. . . и так до ноля.(ударивший тоже чувствует время до приезда мусоров)
ну да, судьба такая.
и ведь реально - спорить готов шо севшему перед этим снилось чето и даже может ворожка чет такое высрала
судьбу то не изменить.. вот бы докопаться то. до сути то
если нож сразу не вынимать - там просто чувствуется биения мол - .. .. . . и так до ноля.(ударивший тоже чувствует время до приезда мусоров)
Юрію , ти що вбивав , що знаєш про такі тонкощі з ножем , чи просто книг начитався ?
даже есть с иглами - пацаны прокололи и игла прикольно болтается в такт пульсу.
а людей не убивал(хотелось бы сказать "кроме коммунистов и кацапов", но нет)(проверяет сияние "нимба", звонит аллаху поздравить Его с днем второго января)
напиши там на сайті - чо Ізраїль вичитує за марш на честь Бандери і чо "Порох" матюкається до водія та чому спілкується у побуті як і Путін.
Одразу накинуться типу: "Дока падмєнілі" "Ето Док ли вообще?"
У вас секта просто. Особливо смішний "Кроп", котрий висрав - "вадінтурпабідіт"(весною) 2019 - навіть Антиколорадос сказав шо пабідіт, але в другому турі.(Кроп із києва ще й до того(!!))
У порядку припущення: наприклад, квартирозйомник міг почати штовхати воза в стилі "шоб в новом году всех биндер перевешать! шоб сюда наши русские наконец зашли! и шоб в 2023 мы уже слушали проздравление нашего путина из нашего русского кремля! ну, желаю, чтобы все! абырвалг!" От власник квартири і не витримав таке борошно - слухати кацапську оральну діарею...
(ти диви, на людей кидається... співпляшника посадили, чи що?)
(запитання до начальника тюрми: хто в дідька провів інтернет у штрафний ізолятор?)
Правоохоронці затримали зловмисника ... в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.