Поданные на рассмотрение ВР законопроекты о коллаборантах недоработаны, по этому вопросу нет консенсуса, - Верещук

Зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты о коллаборантах нуждаются в доработке.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос об ее отношении к законопроектам о коллаборантах Верещук сказала: "Нам нужна стратегия в этом случае. У нас есть стратегия переходного правосудия, есть соответствующий законопроект. Он содержит нормы, относящиеся к теме, которую мы сейчас обсуждаем. На сегодняшний день нет разработанного законопроекта (о коллаборантах), который был бы единым, нет консенсуса. Мы сейчас говорим о ряде законопроектов, в частности, которые будут включать и эти вопросы. Когда мы говорим о коллаборантах, то выделяем только одну часть людей. Украина должна определиться, что такое коллаборация, кто будет считаться коллаборантами, какая категория людей никогда не будет подвергнута амнистии. Мы сейчас это тоже обсуждаем в рабочих группах, которые я инициирую. Мы можем обсудить это с Советом Европы, с другими партнерами, которые помогают нам. Что такое амнистия? Нам четко нужно сделать первый шаг. Он должен быть следующим: общество в Украине должно четко знать, кто никогда не будет попадать под амнистию, какие люди будут нести ответственность за то, что они взяли в руки оружие против Украины; кто и как будет нести ответственность после деоккупации. Тогда появятся ответы на то, кто такой коллаборант или коллаборантка".

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По убеждению Верещук, "нужно накопить опыт и затем в форме законопроекта представить. На сегодняшний день эти депутатские законопроекты (говорю искренне о своих коллегах) не доработаны - надо дорабатывать".

Напомним, в начале 2021 года в Верховной Раде Украины было зарегистрировано три законопроекта об установлении уголовной ответственности за "коллаборационизм": №5135 от 23.02.2021 (авторы законопроекта – Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Артур Герасимов и другие народные депутаты от политических фракций "Европейская Солидарность", "Голос", "Слуга народа"; всего 37 человек), №5143 от 24.02.2021 (авторы законопроекта – Егор Чернев, Никита Потураев, Елизавета Ясько и другие народные депутаты, преимущественно от фракции "Слуга народа"; всего 37 человек) и №5144 от 24.02.2021 (авторы законопроекта – Егор Чернев, Евгения Кравчук, Никита Потураев и другие народные депутаты, преимущественно от фракции "Слуга народа"; всего 37 человек). Еще раньше, в ІХ созыве парламента, был зарегистрирован законопроект №2549 от 06.12.2019 (вторник законопроекта – Оксана Савчук, внефракционная).