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Поданные на рассмотрение ВР законопроекты о коллаборантах недоработаны, по этому вопросу нет консенсуса, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Поданные на рассмотрение ВР законопроекты о коллаборантах недоработаны, по этому вопросу нет консенсуса, - Верещук

Зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты о коллаборантах нуждаются в доработке.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос об ее отношении к законопроектам о коллаборантах Верещук сказала: "Нам нужна стратегия в этом случае. У нас есть стратегия переходного правосудия, есть соответствующий законопроект. Он содержит нормы, относящиеся к теме, которую мы сейчас обсуждаем. На сегодняшний день нет разработанного законопроекта (о коллаборантах), который был бы единым, нет консенсуса. Мы сейчас говорим о ряде законопроектов, в частности, которые будут включать и эти вопросы. Когда мы говорим о коллаборантах, то выделяем только одну часть людей. Украина должна определиться, что такое коллаборация, кто будет считаться коллаборантами, какая категория людей никогда не будет подвергнута амнистии. Мы сейчас это тоже обсуждаем в рабочих группах, которые я инициирую. Мы можем обсудить это с Советом Европы, с другими партнерами, которые помогают нам. Что такое амнистия? Нам четко нужно сделать первый шаг. Он должен быть следующим: общество в Украине должно четко знать, кто никогда не будет попадать под амнистию, какие люди будут нести ответственность за то, что они взяли в руки оружие против Украины; кто и как будет нести ответственность после деоккупации. Тогда появятся ответы на то, кто такой коллаборант или коллаборантка".

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По убеждению Верещук, "нужно накопить опыт и затем в форме законопроекта представить. На сегодняшний день эти депутатские законопроекты (говорю искренне о своих коллегах) не доработаны - надо дорабатывать".

Напомним, в начале 2021 года в Верховной Раде Украины было зарегистрировано три законопроекта об установлении уголовной ответственности за "коллаборационизм": №5135 от 23.02.2021 (авторы законопроекта – Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Артур Герасимов и другие народные депутаты от политических фракций "Европейская Солидарность", "Голос", "Слуга народа"; всего 37 человек), №5143 от 24.02.2021 (авторы законопроекта – Егор Чернев, Никита Потураев, Елизавета Ясько и другие народные депутаты, преимущественно от фракции "Слуга народа"; всего 37 человек) и №5144 от 24.02.2021 (авторы законопроекта – Егор Чернев, Евгения Кравчук, Никита Потураев и другие народные депутаты, преимущественно от фракции "Слуга народа"; всего 37 человек). Еще раньше, в ІХ созыве парламента, был зарегистрирован законопроект №2549 от 06.12.2019 (вторник законопроекта – Оксана Савчук, внефракционная).
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Топ комментарии
+23
ні, не бичіха, просто коллаборант Верещук. Здається, відсутність розуму та готовність служити пану (чи то Зелі, чи то *****) є ознакою слуг урода
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01.01.2022 16:39
+20
Ця Верещук повністю підходить під характеристику «бичіха». Як на неї і вигадали це слово. Нахабна, неосвітчена і корумпована хабалка, котру делегували у владу контрабандисти.
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01.01.2022 16:32
+17
Та там в тому законі повинно тільки два пункти бути
1 всі хто підтримує окупацію Криму і Донбасу а також за расісю повинні бути вислані на кацапію
2 хто не хоче бути висланий згідно пункту 1 буде депортований згідно пункту 1
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01.01.2022 16:36
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Ога-ога… з тобою все ясно, бичіха.
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01.01.2022 16:30 Ответить
ні, не бичіха, просто коллаборант Верещук. Здається, відсутність розуму та готовність служити пану (чи то Зелі, чи то *****) є ознакою слуг урода
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01.01.2022 16:39 Ответить
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01.01.2022 16:42 Ответить
Підла зрадлива зелена тварина, що працює на москалів. Робіть висновки, панове! Робіть висновки!..
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01.01.2022 22:17 Ответить
Що, на сорок мільйонів українців не знайдуть розумних , мудрих патріотів, вчених, які організували б розробку концепції і прийняття такого закону...?В Україні війна, лютий ворог навис, погрожує знищенням держави, 5 колона гопки скаче , паскудить все патріотично-українське, веде ворожу пропаганду, підривну діяльність, а убогим не хватає розуму організувати супротив, захист, Путіна чекають?Концепції у них нема...?Хай Бог милує...Клепки, честі і совісті у них нема, складається враження , що тільки нажива, одне бабло в голові..*?А хто проти цього закону, хто блокує, хто вражина, чого вони не бояться кари, де ДБР, СБУ, СБУ, САП, ВР,КМ,ОП ...., патріоти, де ж ВИ?!
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01.01.2022 17:47 Ответить
А вам досі потрібен хто-небудь, хто наведе лад у вашій країні замість вас???
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01.01.2022 19:16 Ответить
Ця Верещук повністю підходить під характеристику «бичіха». Як на неї і вигадали це слово. Нахабна, неосвітчена і корумпована хабалка, котру делегували у владу контрабандисти.
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01.01.2022 16:32 Ответить
Та там в тому законі повинно тільки два пункти бути
1 всі хто підтримує окупацію Криму і Донбасу а також за расісю повинні бути вислані на кацапію
2 хто не хоче бути висланий згідно пункту 1 буде депортований згідно пункту 1
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01.01.2022 16:36 Ответить
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01.01.2022 16:56 Ответить
Смелый мужик я помню в харковском универе пацанчик в ******* пришел в 2012 году с надписью партия регионов вот он знатных люлей отгреб!
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01.01.2022 17:03 Ответить
Дополнить пункт 1 в телячих вагонах вместе со всеми родствениками.
И пункт 3 кто маэ лаптеногий паспорт что-бы избежать депортации должен или сдать 30 калаборантов или 10 убить!
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01.01.2022 17:02 Ответить
І бути висланий згідно пункту 1 🙂
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01.01.2022 17:46 Ответить
Ще один пункт
3. хто взяв до рук зброю і воює проти держави України, служить в незаконних терористичних організаціях
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01.01.2022 17:52 Ответить
Нет этих нельзя в Лаптестан отпускать те добровольно едут Припять деактивировать с совковыми лопатами и ведрами радиактивную пыль собирать!
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01.01.2022 18:50 Ответить
шавка медведчукчи...иного и не ожЫдалося....
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01.01.2022 16:36 Ответить
сказала коллаборант Верещук
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01.01.2022 16:37 Ответить
а шо вы хотели от тупой ватницы если сама верховная зелёная мерзость ето упоротый ватник и колоборант
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01.01.2022 16:40 Ответить
Тим більше, що колаборанти - велика частка їхніх виборців.
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01.01.2022 17:40 Ответить
здесь вопросов нет! Как можно собственными руками признавать себя коллаборантами. Это в Украине. А если не сделают 10 шагов к другу фюреру будут считаться изменниками и в России. Подпаливает, однако
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01.01.2022 16:43 Ответить
С новым годом, зебики!

Сегодня вступают в силу изменения к закону об электронных коммуникациях. Украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспортным данным.

Текст закона
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01.01.2022 16:44 Ответить
след в след ступают за жыдоугрофиннобурятией...
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01.01.2022 16:49 Ответить
В Україні з 1 січня зросли тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для 45 водоканалів країни. (c)
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01.01.2022 16:55 Ответить
А что закон про измену Родины и сепаратизм у нас отменили что нужно все наново разрабатывать и принимать? Или у нас как в анекдоте когда Рада приняла закон *не убей не укради* и теперь работает над поправками
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01.01.2022 16:48 Ответить
Краще всіляких слів. Кацапська пропагандонка з верещук і захарченко
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01.01.2022 16:49 Ответить
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01.01.2022 16:50 Ответить
дивує толерантність підпілля сб оун...
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01.01.2022 16:52 Ответить
Ниче. Думаю как начнется заварушка то ни СБУ ни мусора не спасут всех рыговских и проросийских тварей и предателей.
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01.01.2022 16:55 Ответить
зашипят о голокосте...вечный туз в рукаве .
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01.01.2022 17:00 Ответить
А не насрать? Или мало на нас льют помоев хотя мы ничего не делаем? Змея всегда шипит когда ты ее придушишь. Но если отрежешь ей голову сразу настанет тишина. Если же послабишь хватку то она тебя и укусит. В етом и слабость украинцев потому что мы все время думаем а что кто то там скажет вместо того чтобы делать то что нам нужно. Поетому мы и проливаем свою кровь вместо того чтобы проливать кровь врагов наших
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01.01.2022 17:17 Ответить
Дивує, що адепти шоколадного згадують про націоналістів, лише коли щось треба суттєве робити. Ви ж кричите, що ви труба які патріоти - ось і влаштовуйте свою СБ, з покаранням винних...
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01.01.2022 17:18 Ответить
нічєво, наш мощьний гарант своєю потужною постаттю це гарантує!
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01.01.2022 16:50 Ответить
Розгляд цого закону буде нагадувать розслідування злочинів проти Майдану!
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01.01.2022 16:55 Ответить
Это нонсенс, но в стране дураков существо не понимающее, что такое коррупция, это существо... мыныстр
Занавес...
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01.01.2022 17:02 Ответить
Верещук может назвать хотя бы один из принятый законов (о земле,борьбе с олигархами,игорных заведениях и т.д.)проработанными,поэтому сторонники "русского мира из СН будут его бойкотировать
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01.01.2022 17:06 Ответить
№5135 от 23.02.2021 (авторы законопроекта - Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Артур Герасимов и другие народные депутаты от политических фракций "Европейская Солидарность", "Голос", "Слуга народа"; всего 37 человек), Источник: https://censor.net/ru/n3308159

Вот поэтому законопроект будет буксовать пока зелевласть во главе с клованом будет у руля.
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01.01.2022 17:14 Ответить
Що, на сорок мільйонів українців не знайдуть розумних , мудрих патріотів, які організували б розробку концепції і прийняття такого закону...?В Україні війна, лютий ворог навис, погрожує знищенням держави, 5 колона гопки скаче , паскудить все патріотично-українське, веде ворожу пропаганду, підривну діяльність, а убогим не хватає розуму організувати супротив, захист, Путіна чекають?Концепції у них нема...Хай Бог милує...Клепки, честі і совісті у них нема, складається враження , що тільки нажива, одне бабло в голові..*?А хто проти цього закону, хто блокує, хто вражина,чого вони не бояться кари, де ДБР, СБУ, СБУ, САП, ВР,КМ,ОП ...., патріоти, де ж ВИ?!
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01.01.2022 17:14 Ответить
Какая концепция, какой закон в стране беззакония которой правят открытые предатели и колаборанты а все судьи продажные украинофобы? К бузине всех отправлять без вариантов. Иначе ети прокацапленные твари зачистят всех украинцев
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01.01.2022 17:20 Ответить
Мэри Попинс, можно подумать что мы первые в мире и никто до нас не сталкивался с вопросом коллаборации? Ну это же уже давно человечеством пройденный этап … возьмите страны Европы после второй мировой… я знаю что в лугандоне очень товарисча сралина уважают, так вот пусть жители этой Швейцарии вспомнят что вождь народов делал не только с прямыми фашистскими коллаборантами а и просто с людьми попавшими под оккупацию. Закон нужно при6имать он нужен и в нем надо учесть что все кто работал (даже т.н. Мирные)на рашку должны в той или иной мере ответить за свои поступки.
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01.01.2022 17:28 Ответить
тупе неосвічене сотворіння ій би насіння продавати на привокальному ринку а воно міністерка шок люди що 3 нами коіться
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01.01.2022 17:31 Ответить
ЯкЕ ж вонО ГИДОТНЕ !
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01.01.2022 17:31 Ответить
Вона пропонує почекати з "опитом" ще років з 10?
Якщо не спроможні, йдіть геть.
По убеждению Верещук, "нужно накопить опыт и затем в форме законопроекта представить. Источник: https://censor.net/ru/n3308159
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01.01.2022 17:37 Ответить
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01.01.2022 17:40 Ответить
«Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это - дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за "уничтожение гитлеризма"…»

В.М. Молотов, председатель Совнаркома СССР, министр иностранных дел, речь на сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 г.
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01.01.2022 17:42 Ответить
******** зеленые. Есть криминальные статьи терроризм и террористические организации. Все эти лнр/днр очень хорошо туда ложаться.
Только Петя, в свое время , обосрался через СНБО вносить их в списки террористов. А про зэзедента вообще молчу
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01.01.2022 17:53 Ответить
Коллаборантка сказала. что закон о коллаборантах не готов, и не будет готов пока мы не уберём шмарклю.
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01.01.2022 18:24 Ответить
Ми маємо стратегію перехідного правосуддя, є відповідний законопроєкт. Він містить норми, які стосуються теми, яку ми зараз обговорюємо. На сьогодні немає розробленого законопроєкту (про колаборантів), який був би єдиним, немає консенсусу.- набір речень,котрі заперечують одне другого вказують на те,що це щось "зелене",але зовсім не "номо sapiens"
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01.01.2022 19:20 Ответить
Муж Верещучки во времена Майдана руководил "Альфой" и захватом "дома профспилок".
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01.01.2022 19:28 Ответить
Терпіти не можу цю хабалку.
Пара вовочці - хрипатий членограй і бичиха верещучка
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02.01.2022 13:31 Ответить
Тому що забагато колаборантів во власті!
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27.01.2022 20:56 Ответить
 
 