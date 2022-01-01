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пункт пропуска (658) КПВВ (330) COVID-19 (18596) коронавирус (17030) Министерство реинтеграции (249)

Приложение "Вдома" при пересечении КПВВ устанавливать не нужно, но путешественники должны соблюдать карантинные ограничения, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Приложение

В конце 2021 года Кабмин упростил процесс пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и города Севастополя и выезда из них.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

С 31 декабря мобильное приложение "Вдома" при пересечении КПВВ устанавливать не нужно, а также нет требования проходить тестирование на COVID-19.

При этом на территории Украины действуют карантинные ограничения, поэтому всем гражданам во время поездок автомобильным транспортом на автобусных маршрутах, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения необходимо иметь один из следующих документов:

- оформленный в системе "Дія" (на портале или в мобильном приложении) международный или внутренний COVID-сертификат – "желтый" (при одной дозе вакцины) или "зеленый" (при полной иммунизации);

- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными Всемирной организацией здравоохранения;

- международное свидетельство о вакцинации;

- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа с момента сдачи материала на анализ;

- сертификат на основании выздоровления.

Смотрите также: С 30 декабря въехать в Украину с оккупированных территорий Донбасса и Крыма можно без самоизоляции, - Верещук. ВИДЕО

Если человек получил положительный результат тестирования на COVID-19 после пересечения КПВВ, он должен пойти на самоизоляцию. Ее можно пройти на контролируемых Украиной территориях или вернуться на временно оккупированные территории.

"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми проживают вместе. Согласно стандартам предоставления медицинской помощи больным COVID-19, утвержденным Минздравом, положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. В таком случае эти лица должны обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения для отбора образцов материалов для тестирования на SARS-CoV-2 методом ПЦР, и в случае положительного результата будет осуществлятся клиническое наблюдение, своевременная медицинская помощь и внедрение противоэпидемических мер. Следовательно, лицо, имеющее положительный результат тестирования, может пройти самоизоляцию под наблюдением врача, а в случаях острого течения заболевания подлежит госпитализации", - подчеркивают в ведомстве.
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Топ комментарии
+6
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01.01.2022 17:32
+5
Так-так, сєпари коли їхатимуть по українську пенсію будуть дотримуватися всіх норм. А потім спалах буде не там у них, а тут. Верещучка стане головною рушійною силою поширення зарази з орди. Паскуда.
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01.01.2022 17:31
+3
Ой как смело! ну прям герои!
Против власти пророссийского подонка люди с фанерными щитами под пули шли, а не под оливье геройствовали...
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01.01.2022 18:02
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Дебільне слово видумали "застосунок".
Чим слово "додаток" не вгодило?
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01.01.2022 17:18 Ответить
якась миниЭСТЭРКА так выришыла...
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01.01.2022 17:43 Ответить
В одном случае приложение, ни к чему не обязывающее, в другом - обязывающее употреблять что-то. Хотя вы правы, додаток будет достаточно. А мож то неправильный перевод (онлайн) слова додаток с лаптеунтового . Если вы - кацап, опохмелиться и ягельком захряцать... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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01.01.2022 17:44 Ответить
Им же( колобарантам) бесплатно тест сделают. Так что все нормально - могут ехать. Где еще в Украине делают тест бесплатно? Что еще надо знать об этой власти?!
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01.01.2022 17:30 Ответить
Это их будущие избиратели, точно также как и у нас демократы пускают через мексиканскую границу кого ни попадя зная что они когда легализуются будут голосовать за демократов.
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01.01.2022 17:47 Ответить
Голоса украинских и американских патриотов размываются голосами хер знает кого
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01.01.2022 17:49 Ответить
Бесплатно? ДА неужели? Вагончик с бесплатными тестами один - это 30 человек в день, а проходит через КПВВ не меньше тысячи в день. Остальное все за деньги. ИФА-тест 650 грн. "ВДОМА" отменили. сейчас пенсы попрут. ОРДЛО ограничивает выезд раз в месяц. А так бы эти пенсы шастали туда-сюда. Раньше. до пандемии. до 12 тысяч в день проходило. В очереди приходилось стоять по 8 часов чтобы пройти в Украину.
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02.01.2022 03:24 Ответить
Так-так, сєпари коли їхатимуть по українську пенсію будуть дотримуватися всіх норм. А потім спалах буде не там у них, а тут. Верещучка стане головною рушійною силою поширення зарази з орди. Паскуда.
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01.01.2022 17:31 Ответить
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01.01.2022 17:32 Ответить
Ой как смело! ну прям герои!
Против власти пророссийского подонка люди с фанерными щитами под пули шли, а не под оливье геройствовали...
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01.01.2022 18:02 Ответить
Трындеть на Волгу, - там тоже вода соленая(если не бычишь в людях)
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01.01.2022 19:04 Ответить
Эти путешенствоваки нам "Омикрон" принесут.
Надо их отолерастить.
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01.01.2022 17:51 Ответить
А ці голодні ордловскіє женщіни у військомат на облік будуть поставлені ?!
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01.01.2022 17:52 Ответить
Многовато хлопот из-за лугандонского люмпена.

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01.01.2022 17:58 Ответить
Та да. Вечно Россия с кем-то воюет, подонки фашистские.
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01.01.2022 18:03 Ответить
А вот интересно, если тест положительный. куда будет сообщать лаборатория, в рельсу? Ну допустим, уехать не сможет без отрицательного теста, но в Станице, будет околачиваться в банке, ПФУ и всех заражать.
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02.01.2022 03:29 Ответить
 
 