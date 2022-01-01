Приложение "Вдома" при пересечении КПВВ устанавливать не нужно, но путешественники должны соблюдать карантинные ограничения, - Минреинтеграции

В конце 2021 года Кабмин упростил процесс пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и города Севастополя и выезда из них.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

С 31 декабря мобильное приложение "Вдома" при пересечении КПВВ устанавливать не нужно, а также нет требования проходить тестирование на COVID-19.

При этом на территории Украины действуют карантинные ограничения, поэтому всем гражданам во время поездок автомобильным транспортом на автобусных маршрутах, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения необходимо иметь один из следующих документов:

- оформленный в системе "Дія" (на портале или в мобильном приложении) международный или внутренний COVID-сертификат – "желтый" (при одной дозе вакцины) или "зеленый" (при полной иммунизации);

- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными Всемирной организацией здравоохранения;

- международное свидетельство о вакцинации;

- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа с момента сдачи материала на анализ;

- сертификат на основании выздоровления.

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Если человек получил положительный результат тестирования на COVID-19 после пересечения КПВВ, он должен пойти на самоизоляцию. Ее можно пройти на контролируемых Украиной территориях или вернуться на временно оккупированные территории.

"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми проживают вместе. Согласно стандартам предоставления медицинской помощи больным COVID-19, утвержденным Минздравом, положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. В таком случае эти лица должны обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения для отбора образцов материалов для тестирования на SARS-CoV-2 методом ПЦР, и в случае положительного результата будет осуществлятся клиническое наблюдение, своевременная медицинская помощь и внедрение противоэпидемических мер. Следовательно, лицо, имеющее положительный результат тестирования, может пройти самоизоляцию под наблюдением врача, а в случаях острого течения заболевания подлежит госпитализации", - подчеркивают в ведомстве.