В РФ заявили, что обнародование списка антироссийских санкций может сорвать переговоры с США
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В США призвали Вашингтон опубликовать список санкций в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, а в России пригрозили срывом переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова.
"Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение", - написал чиновник.
По словам Пушкова, угроза новых санкций – "верное средство срыва переговоров".
Напомним, 30 декабря состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом.
Вашингтон убежден, что решать вопросы вступления в НАТО должны те страны, которые этого хотят, а не третьи стороны, подтвердил представитель администрации Соединенных Штатов, комментируя на брифинге итоги телефонного разговора.
В свою очередь прессслужба Кремля отметила, что Путин в разговоре с Байденом назвал возможность введения масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "самой серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".
Это была уже вторая беседа президентов США и РФ в декабре.
Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры относительно Украины и контроля над вооружениями. Через два дня, 12 января, должны состояться переговоры по безопасности в Европе в формате Совет НАТО - Россия. На 13 января запланирована встреча в формате РФ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Группа из 24 специалистов по России и бывших сотрудников администрации США по нацбезопасности призвала Вашингтон обнародовать меры, согласованные на случай нападения РФ на Украину.
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- по поводу неназначения посла США в Украине в течение уже 11 месяцев;
- по поводу предоставления зеленого света строительству и запуску «Северного потока - 2»;
- по поводу недопущения членства Украины в НАТО;
- по поводу непредоставления Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ);
- по поводу прекращения поставок воооружения на сумму в 200 млн. дол. сразу же после разговора Байдена с Путиным 7 декабря;
- по поводу невведения санкций против Кремля, способных предотвратить его возможное крупномасштабное вторжение в Украину;
- по поводу попыток заставить Украину осуществлять т.н. «Минские соглашения»;
- по поводу предоставления политической автономии ОРДЛО.
Но Путину всего этого было мало. Он хотел большего. И он таки получил это.
30 декабря он получил от Байдена еще три увесистых предновогодних подарка.
Во-первых, он получил сам разговор с Байденом - в прямое опровержение регулярных, бесконечных, лживых клятв самого Байдена в том, что он якобы «никогда не будет обсуждать Украину без Украины». В очередной - шестой - раз за этот год Байден обсуждал с Путиным Украину без Украины.
Во-вторых, в прямое противоречие тому, что американская сторона сама постоянно выставляла в качестве предварительных условий самого факта переговоров с Кремлем: «Существенный прогресс на переговорах возможен только при осуществлении деэскалации, а не эскалации» (то есть при условии отвода российских войск от российско-украинской границы), и при по-прежнему отсутствии такой деэскалации переговоры с Путиным происходят, причем на них достигаются существенные результаты.
В-третьих, в ходе разговора Путин получил новое обещание от Байдена - не передавать Украине определенные виды оружия, какие самим фактом своего нахождения на территории Украины могли бы в большой степени защитить ее от новых путинских атак, - обещание, которое Кремль тут же поторопился сделать публичным: «Джозеф Байден подчеркнул..., что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения».