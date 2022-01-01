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В РФ заявили, что обнародование списка антироссийских санкций может сорвать переговоры с США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В РФ заявили, что обнародование списка антироссийских санкций может сорвать переговоры с США

В США призвали Вашингтон опубликовать список санкций в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, а в России пригрозили срывом переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова.

"Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение", - написал чиновник.

По словам Пушкова, угроза новых санкций – "верное средство срыва переговоров".

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Напомним, 30 декабря состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Вашингтон убежден, что решать вопросы вступления в НАТО должны те страны, которые этого хотят, а не третьи стороны, подтвердил представитель администрации Соединенных Штатов, комментируя на брифинге итоги телефонного разговора.

В свою очередь прессслужба Кремля отметила, что Путин в разговоре с Байденом назвал возможность введения масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "самой серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

Это была уже вторая беседа президентов США и РФ в декабре.

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Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры относительно Украины и контроля над вооружениями. Через два дня, 12 января, должны состояться переговоры по безопасности в Европе в формате Совет НАТО - Россия. На 13 января запланирована встреча в формате РФ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Группа из 24 специалистов по России и бывших сотрудников администрации США по нацбезопасности призвала Вашингтон обнародовать меры, согласованные на случай нападения РФ на Украину.
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Топ комментарии
+28
А чого московитам боятись цих санкцій?чого так заметушились?Вони ж миролюбиві і нападати не збираються відповідно ці санкції ніколи введені не будуть.
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01.01.2022 17:45
+28
Немає ніяких перемовин США із Мордором. Є розмова поліцейського з психічнохворим.
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01.01.2022 17:58
+16
сколько в мире можно терпеть эти гопнические понты и предъявы?
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01.01.2022 18:04
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А як же корисні санкції для Кремля?
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01.01.2022 19:46 Ответить
Обοςραλιςь раньше времени !
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01.01.2022 20:19 Ответить
А що, хіба "Іскандери" і "Тополя" вже не сміються над санкціями, чи вже санкції не на користь?
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01.01.2022 20:22 Ответить
вірно, нехай сюрприз буде
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01.01.2022 20:30 Ответить
Кто заявил о "срьіве переговоров " - Пушков ! Єто епархия МИД РФ , и если Лавров молчит , то вброс Пушкова - не более , чем простой зондаж позиции США и ЕС. Тут хорошо бьіло бьі опубликовать "утечку информации" о санкциях через СМИ , без официального подтверждения или опровержения . И прозондировать Кремль...
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01.01.2022 21:04 Ответить
Никто не замечает, как грозна и страшна рф. Поэтому с кремля и визг поросячий.
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01.01.2022 21:17 Ответить
Орки считают, не существует в мире равных им. Вот они могут выдвигать условия, а остальной мир не может - ну он не полноценный, второго сорта. Удивляет почему зверей до сих пор воспринимают как людей?У них другая структура ДНК, нужно давно было это понять. Человечество спасёт только полная изоляция , клетки, кастрация - позволит остановить размножение....
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01.01.2022 21:20 Ответить
Цапів на гілляку!
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01.01.2022 21:36 Ответить
_Путлер не хочет чтобы обайден огласил перечень санкций в т. ч. потому, что тогда обамышу будет тяжелей сдать назад и устроить очередную "перезагрузку" - а именно об этом два ***** сейчас за спиной у всех шушукаются.
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01.01.2022 22:09 Ответить
Байден полностью перешел на сторону Путина по всем значимым для Украины вопросам:
- по поводу неназначения посла США в Украине в течение уже 11 месяцев;
- по поводу предоставления зеленого света строительству и запуску «Северного потока - 2»;
- по поводу недопущения членства Украины в НАТО;
- по поводу непредоставления Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ);
- по поводу прекращения поставок воооружения на сумму в 200 млн. дол. сразу же после разговора Байдена с Путиным 7 декабря;
- по поводу невведения санкций против Кремля, способных предотвратить его возможное крупномасштабное вторжение в Украину;
- по поводу попыток заставить Украину осуществлять т.н. «Минские соглашения»;
- по поводу предоставления политической автономии ОРДЛО.

Но Путину всего этого было мало. Он хотел большего. И он таки получил это.
30 декабря он получил от Байдена еще три увесистых предновогодних подарка.

Во-первых, он получил сам разговор с Байденом - в прямое опровержение регулярных, бесконечных, лживых клятв самого Байдена в том, что он якобы «никогда не будет обсуждать Украину без Украины». В очередной - шестой - раз за этот год Байден обсуждал с Путиным Украину без Украины.

Во-вторых, в прямое противоречие тому, что американская сторона сама постоянно выставляла в качестве предварительных условий самого факта переговоров с Кремлем: «Существенный прогресс на переговорах возможен только при осуществлении деэскалации, а не эскалации» (то есть при условии отвода российских войск от российско-украинской границы), и при по-прежнему отсутствии такой деэскалации переговоры с Путиным происходят, причем на них достигаются существенные результаты.

В-третьих, в ходе разговора Путин получил новое обещание от Байдена - не передавать Украине определенные виды оружия, какие самим фактом своего нахождения на территории Украины могли бы в большой степени защитить ее от новых путинских атак, - обещание, которое Кремль тут же поторопился сделать публичным: «Джозеф Байден подчеркнул..., что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения».
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01.01.2022 23:16 Ответить
Это тебе Ларион рассказал ?
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01.01.2022 23:37 Ответить
илларионов, перелогинься.
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01.01.2022 23:56 Ответить
По сути есть что сказать?
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04.01.2022 03:58 Ответить
Yea. Where in the States are you from?
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04.01.2022 04:08 Ответить
Он из штата, названного в честь мумии в зиккурате. Из города расчлененок.
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04.01.2022 09:28 Ответить
"животворящий козачок" вже так надиплЬОматував за рік, що йому не вірять навіть колишні держ.посадовці.
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01.01.2022 23:21 Ответить
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01.01.2022 23:39 Ответить
У русского медведя, похоже, начинается "медвежья" болезнь.
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02.01.2022 04:05 Ответить
как обычно все в тихоря хотят чтоб солгать потом
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02.01.2022 11:33 Ответить
Искандеры и тополя перестали смеяться. Но ведь согласно путинской теории и инфляция на пользу. За один доллар теперь дают БОЛЬШЕ !!! деревянных рублей. Так что все должно быть во благо путиноидам
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02.01.2022 14:30 Ответить
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