В РФ заявили, что обнародование списка антироссийских санкций может сорвать переговоры с США

В США призвали Вашингтон опубликовать список санкций в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, а в России пригрозили срывом переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова.

"Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение", - написал чиновник.

По словам Пушкова, угроза новых санкций – "верное средство срыва переговоров".

Читайте также: "Гарантии безопасности" от Кремля противоречат порядку в Европе, - президент Финляндии Ниинисте

Напомним, 30 декабря состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Вашингтон убежден, что решать вопросы вступления в НАТО должны те страны, которые этого хотят, а не третьи стороны, подтвердил представитель администрации Соединенных Штатов, комментируя на брифинге итоги телефонного разговора.

В свою очередь прессслужба Кремля отметила, что Путин в разговоре с Байденом назвал возможность введения масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "самой серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

Это была уже вторая беседа президентов США и РФ в декабре.

Читайте также: Байден призвал Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины, - Белый дом

Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры относительно Украины и контроля над вооружениями. Через два дня, 12 января, должны состояться переговоры по безопасности в Европе в формате Совет НАТО - Россия. На 13 января запланирована встреча в формате РФ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Группа из 24 специалистов по России и бывших сотрудников администрации США по нацбезопасности призвала Вашингтон обнародовать меры, согласованные на случай нападения РФ на Украину.